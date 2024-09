A las 17:12, el presidente de China concluye su visita a Rusia.

16:35 Nuevo Rol para el Jefe de la OTAN StoltenbergEl secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, se convertirá en el nuevo líder de la Conferencia de Seguridad de Múnich. El noruego asumirá el cargo después de la conferencia de seguridad en febrero de 2025. Christoph Heusgen, quien asumió en 2022 y fue un asesor cercano de la antigua canciller alemana Angela Merkel, renunciará como líder. Mientras tanto, el anterior presidente de larga data, Wolfgang Ischinger, seguirá siendo el cabeza de la junta de la conferencia. Stoltenberg dejará su cargo como secretario general de la OTAN el 1 de octubre, con el antiguo primer ministro neerlandés Mark Rutte como sucesor.

16:11 Incident Trágico en Ucrania: Muertos Tres Trabajadores de la Cruz RojaSegún Ucrania, tres trabajadores de la Cruz Roja ucraniana murieron en un ataque ruso. El incidente ocurrió en un pueblo de la región disputada de Donetsk, según informó la oficina del fiscal general de Ucrania en Telegram. Dos más fueron hospitalizados, uno en estado crítico. "Otra atrocidad rusa. Hoy, las fuerzas de ocupación atacaron vehículos de la misión humanitaria del Comité Internacional de la Cruz Roja en la región de Donetsk", escribió el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, en Twitter. Dmytro Lubinets, comisionado de derechos humanos del país, pidió al CICR que reconozca oficialmente la violación de Rusia de las Convenciones de Ginebra.

15:45 Juicio Contra Abogados de Navalny se Cierra a la PrensaLa jueza del juicio penal contra tres abogados del crítico del Kremlin Alexei Navalny en la ciudad rusa de Petushki cerró rápidamente el juicio al público. Citó una advertencia policial sobre posibles provocaciones por parte de los seguidores de Navalny como la razón. Los tres abogados, Vadim Kobzev, Alexei Lipzer e Igor Sergunin, son acusados de pertenecer a una organización extremista - una referencia al fondo anticorrupción fundado por Navalny.

15:18 Batalla Naval en el Mar NegroUcrania y Rusia están aparentemente envueltos en una batalla naval y aérea en el Mar Negro. El servicio de inteligencia militar de Ucrania afirma que un avión de combate ruso Su-30 fue derribado utilizando un arma antiaérea portátil durante una operación especial en el mar (ver entrada a las 08:04). No se proporcionaron más detalles sobre la operación del martes por la noche en Kiev. Sin embargo, el ministerio de defensa de Rusia informó el miércoles que un intento fallido de Ucrania para atacar una plataforma de perforación rusa en el Mar Negro con lanchas rápidas. Ocho de las 14 lanchas fueron reportadas como derribadas y hundidas, mientras que las demás se retiraron. No se mencionó la pérdida de un avión en Moscú, pero el blog militar Rybar informó que un Su-30 fue derribado mientras repelía el ataque ucraniano.

14:54 Soldados Ucranianos Expresan Cansancio: "Estamos Cansados de la Guerra"Los soldados ucranianos deben utilizar sus recursos limitados de manera efectiva y cautelosa, observó la reportera de ntv Kavita Sharma en la línea del frente: armas soviéticas antiguas con munición escasa y las pocas, pero superiores, armas occidentales nuevas.

14:23 Zelensky: Rusia Inicia Contrafensiva en KurskRusia ha iniciado supuestamente una contrafensiva en la región rusa de Kursk, según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Zelensky afirmó en una conferencia de prensa en Kiev que esta acción corresponde al plan ucraniano, sin proporcionar más detalles. El ministerio de defensa ruso informes que unidades rusas han liberado diez asentamientos en la región de Kursk en dos días.

13:55 Político Iraní Critica Relaciones con RusiaUn político iraní de alto nivel ofrece una crítica inusual de las relaciones de su país con Rusia en medio de nuevas sanciones y tensiones diplomáticas. En una publicación en la plataforma X, Ali Motahari, un antiguo vicepresidente del parlamento, se refiere a las nuevas sanciones impuestas por Alemania, Francia y Reino Unido debido a la entrega de misiles balísticos a Rusia. El ministerio de asuntos exteriores de Irán niega firmemente las entregas de misiles.

13:38 Interrupciones de Agua y Gas en Pokrovsk, UcraniaDespués de los ataques rusos, la ciudad ucraniana de Pokrovsk en la región de Donetsk está experimentando un suministro irregular de agua potable y muchos residentes no tienen gas para cocinar o calentar, según el gobernador de la región. Una planta de tratamiento de agua recently damaged in the conflict, and the city is now relying on over 300 emergency drilled wells for its water supply. The day before, the Russians also destroyed a gas distribution center. 18,000 residents of Pokrovsk are now without gas.

13:07 Rusia Probablemente Subestima el Número de Buques de GuerraRusia puede tener solo la mitad del número de buques de guerra que oficialmente afirma, según un informe del portal de noticias independiente ruso "Agentstvo". Según el ministerio de defensa ruso, más de 400 buques de guerra participan en el ejercicio militar a gran escala "Ocean-2024". El portal se refiere a datos en línea no verificables de los proyectos "Global Naval Powers Ranking 2024" y "RussiaShips.info", que sugieren 264 y 299 buques de guerra, respectivamente. Alrededor de 50 barcos y submarinos de la Flota del Mar Negro, que no participa en el ejercicio, también se incluyen en el informe. Rusia ha sido acusada en el pasado de inflar el tamaño de sus fuerzas militares.

12:28 Aumenta la espionaje ruso contra la Bundeswehr y la ayuda a UcraniaSegún el Servicio de Contraespionaje Militar (MAD), los servicios de inteligencia rusa han intensificado sus actividades de espionaje contra la ayuda alemana a Ucrania y la Bundeswehr. El interés principal de los servicios rusos en la política y estrategia militar ha pasado de niveles estratégicos a tácticos. Rusia ahora está interesada en conocer sobre la ayuda militar que Alemania está proporcionando a Ucrania, así como las rutas de transporte de armas y municiones, los procedimientos de despliegue y las tácticas de los sistemas de armas occidentales en Ucrania. Además, los servicios de inteligencia rusa también han mostrado interés en las capacidades de la Bundeswehr para la defensa territorial y de la alianza.

11:52 Munz: Amenaza de armas atómicas de Berlín no es casualidadSegún el corresponsal de ntv Rainer Munz, no es sorprendente que un experto en armas atómicas ahora proponga ataques contra Berlín, ya que Reino Unido y EE. UU. podrían dar el visto bueno a Ucrania para usar armas contra el territorio ruso. Hasta ahora, el Kremlin ha logrado posponer esta decisión mediante amenazas.

11:15 Se retrasará la decisión sobre los misiles de largo alcance en UcraniaSegún un informe del medio estadounidense Bloomberg, una decisión sobre el despliegue de misiles de largo alcance ucranianos por parte de los países occidentales podría tardar más. Los autores se refieren al secretario británico de Asuntos Exteriores Lammy, quien señaló que la próxima oportunidad para discutir el uso de misiles de largo alcance sería la reunión de la ONU del 24 de septiembre. El presidente ucraniano Selenskyj planea reforzar su demanda en la reunión. Blinken planea discutir esto con el presidente Biden el viernes, mientras que el primer ministro británico Starmer también se reunirá con Biden ese día.

10:31 Blinken visita Polonia después de su visita a KyivEl secretario de Estado de EE. UU., Blinken, visita Polonia, importante aliado de Ucrania, a su regreso de Kyiv. Está previsto que maintenance con el primer ministro Tusk y el presidente Duda. Blinken probablemente discutirá la cooperación adicional con Polonia, el principal centro logístico del apoyo militar occidental a Ucrania. Polonia ha aumentado significativamente su gasto militar desde la invasión rusa de Ucrania y ha ordenado 96 helicópteros de combate Apache de la empresa estadounidense Boeing por un valor de 10.000 millones de dólares.

09:59 Ucrania reporta 64 drones rusos y 5 misiles durante la nocheLa fuerza aérea ucraniana informe que el ejército ruso atacó Ucrania durante la noche con 5 misiles y 64 drones de combate de origen iraní. Se interceptaron 44 drones. No es posible verificar detalladamente los informes militares. La defensa aérea también estuvo activa alrededor de Kyiv para derribar drones que se acercaban.

09:11 Experto ruso aboga por una postura nuclear más fuerteEl influyente experto en política exterior rusa Sergei Karaganov cree que Rusia debería indicar claramente su disposición a usar armas nucleares. El objetivo principal de la doctrina nuclear de Rusia debería ser convencer a "todos los enemigos actuales y futuros de que Rusia está preparada para usar armas nucleares", dijo Karaganov al periódico ruso "Kommersant". Moscú podría llevar a cabo un ataque nuclear limitado en un país de la OTAN sin desatar una guerra nuclear a gran escala. Karaganov ha abogado anteriormente por que Rusia considere un ataque nuclear preventivo para intimidar a sus enemigos. Algunos expertos occidentales creen que Karaganov cumple una función útil para el Kremlin al expresar puntos de vista que alertan al Occidente y hacen que Putin parezca más comedido en comparación.

08:46 Ucrania espera la aprobación de EE. UU. para misiles de largo alcance occidentalesEn Ucrania, crece la esperanza de que se les permita lanzar ataques más profundos en territorio ruso con armas occidentales. El secretario de Estado de EE. UU. enfatizó durante su visita a Kyiv que quiere asegurarse de que Ucrania tenga "todo lo que necesita". El Reino Unido parece inclinarse hacia la aprobación.

08:04 Inteligencia ucraniana reporta derribo de avión de combate rusoDespués de informes de que un avión de combate ruso Su-30SM había desaparecido del radar, la inteligencia militar ucraniana ahora reporta que soldados ucranianos derribaron dicho avión durante una operación en el Mar Negro. Reporta Kyiv Independent. El avión de combate, valorado en 50 millones de dólares, estaba estacionado en Crimea. Se informó que fue destruido por un sistema portátil de defensa aérea.

07:26 Ataque masivo ruso en Konotop deja a 14 personas heridasDespués del ataque masivo con drones rusos durante la noche en la infraestructura energética de Konotop en la región de Sumy, el número de heridos ha ascendido a 14. Reporta la agencia de noticias estatal Ukrinform, citando la administración militar regional. Entre otros, un edificio residencial en el centro de la ciudad resultó impactado.

El Bundestag debate hoy por primera vez el paquete de seguridad planeado por el gobierno, que incluye medidas como la prohibición de cuchillos y la retirada del estat

03:29 Mayor Apoyo Militar de Letonia para Ucrania La Primera Ministra de Letonia, Evika Silina, anunció un paquete de asistencia militar para Ucrania durante su visita a Kyiv. Esto incluirá vehículos de combate de personal blindado. El Primer Ministro ucraniano, Denys Shmyhal, confirmó esto después de una reunión con Silina. Según Shmyhal, ambos países también están considerando ampliar la cooperación en la industria de defensa.

01:32 Reino Unido Convoca a Empresario Iraní por Entregas de Cohetes a Rusia Debido a supuestas entregas de cohetes iraníes a Rusia, el Reino Unido ha convocado a un empresario iraní, según su propio comunicado. El gobierno británico ha expresado que cualquier transferencia de cohetes balísticos a Rusia sería vista como una escalada perjudicial y llevaría a una respuesta clara. El martes, Alemania, Francia y el Reino Unido anunciaron más sanciones contra Teherán debido a las supuestas entregas de cohetes, en particular la suspensión de los acuerdos bilaterales de transporte aéreo. El lunes, la Unión Europea citó "información fiable" sobre la entrega de cohetes iraníes a Rusia.

00:14 Rusia Despliega Soldados Inexpertos en Vovchansk Según informes del ejército ucraniano, Rusia está desplegando soldados sin experiencia de combate en el frente de Járkov. Vitalii Sarantsev, portavoz del grupo operativo táctico de las fuerzas armadas en Járkov, afirmó que las unidades involucradas en las operaciones de ataque en Vovchansk están pobremente entrenadas. Las fuentes sugieren que los refuerzos recién llegados son una reserva de movilización reunida por Rusia. Aún no está claro si son ex presidiarios o soldados reclutados de otros países, como Asia Central, África o el Oriente Medio.

22:39 Patrullas de Habla Rusa en Ucrania Occidental El alcalde de la ciudad ucraniana occidental de Ivano-Frankivsk ha anunciado la creación de patrullas de habla rusa debido al aumento del uso del idioma ruso. "Esto es una iniciativa cívica y cualquiera puede convertirse en inspector de lenguaje", dijo Ruslan Martsinkiv, alcalde de la ciudad, a la cadena de televisión NTA. Muchas familias de refugiados del este de Ucrania tienen el ruso como su idioma nativo. Martsinkiv espera al menos 100 de estos controladores de lenguaje, con alrededor de 50 voluntarios ya registrados. También proporcionó el número de una línea directa donde los ciudadanos pueden informar sobre hablantes de ruso en espacios públicos. Debido a la guerra, millones de personas, especialmente de las áreas de habla rusa en el este y sur, han huido a la relativamente segura zona de habla ucraniana en el oeste de Ucrania.

21:42 Erdogan Exige la Devolución de Crimea a Ucrania El presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha exigido la devolución del peninsula de Crimea, anexada por Rusia, a Ucrania. "Nuestro apoyo a la integridad territorial, soberanía e independencia de Ucrania es inquebrantable. La devolución de Crimea a Ucrania es una demanda del derecho internacional", dijo el presidente turco en un mensaje de video con motivo de la cumbre de la llamada Plataforma de Crimea. La Plataforma de Crimea, establecida en 2021, tiene como objetivo aumentar la atención internacional sobre la situación en torno al peninsula anexada.

21:05 Ucrania Presentará Plan Militar a EE. UU. El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy considera el apoyo de EE. UU. crucial para repeler la invasión rusa. "El plan para la victoria (...) depende en gran medida del apoyo de EE. UU. Y otros socios", dice Zelenskyy en una conferencia de prensa en Kyiv. El plan, whose details will be presented ahead of the scheduled second Ukraine Peace Conference, aims to "seriously strengthen Ukraine" and "force Russia to end the war." According to Bloomberg, the US is demanding a clear strategy from Zelenskyy for strikes against Russia before lifting restrictions on the use of Western weapons. In Kyiv, US Secretary of State Blinken and British Foreign Secretary Lammy were reportedly seeking a long-term plan for the coming year to better understand Ukraine's goals.

El Secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, dice que EE. UU. está trabajando "urgentemente" para cumplir con las demandas militares de Ucrania, incl

