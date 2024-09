A las 17:02, Putin rechaza la invitación de México

16:19 La Federación Rusa de Ajedrez Pide a Carlsen que Devuelva los Premios Ganados

El vicepresidente de la Federación Rusa de Ajedrez está instando al campeón mundial de ajedrez Magnus Carlsen a que devuelva los premios que ha ganado en torneos rusos. Esta noticia ha sido compartida por el proveedor de apuestas "telecomasia.net" en su portal de noticias. Previamente, Carlsen había expresado su opinión en una ceremonia de entrega de premios de que los jugadores rusos y bielorrusos solo deberían competir en torneos globales bajo una bandera neutral. El vicepresidente Sergey Smagin dice: "Carlsen debería recordar que el inicio de su carrera profesional fue en Rusia. Visitó nuestro país siendo un niño, participó en various torneos y ganó una significativa cantidad de dinero aquí. Antes de hablar negativamente sobre Rusia, debería devolver primero lo que debe de estos premios."

15:26 Hungría Aboga por un Mayor Enfoque en las Relaciones Económicas con Rusia

El ministro de Relaciones Exteriores de Hungría, Peter Szijjarto, ha propuesto una expansión de las relaciones económicas con Rusia en áreas no afectadas por las sanciones de la UE. Lo dijo durante una rueda de prensa conjunta con el ministro de Salud de Rusia, Mikhail Murashko, en un foro económico entre los dos países en Hungría. Szijjarto reafirmó que, según el gobierno húngaro, "las sanciones de la UE son ineficaces". Hungría es miembro de la UE y de la OTAN. Las visitas de altos funcionarios rusos a estos países se han vuelto menos frecuentes desde el inicio de la guerra en Ucrania.

14:57 Luchador Americano por Separatistas Pro-rusos Fue Torturado y Asesinado por Soldados Rusos

Un ciudadano estadounidense que luchó por separatistas pro-rusos en el este de Ucrania reportedly ha sido torturado y asesinado por soldados rusos, según informes rusos. Un comité de investigación responsable de investigar crímenes graves dice que el asesinato fue cometido por tres soldados rusos en abril. Un cuarto soldado es acusado de ayudar a ocultar el cuerpo. No se proporcionó ninguna razón para el crimen por parte del comité. Russell Bentley, también conocido como "Texas" o "Cowboy de Donbass", se unió a los separatistas pro-rusos en Ucrania en 2014. Luchó junto a ellos hasta 2017 y luego permaneció en el este de Ucrania.

14:43 Zelensky Busca el Apoyo de Biden para su Plan de Paz

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky espera el apoyo del presidente de EE. UU. Joe Biden para su plan de paz para poner fin a la guerra en Ucrania durante su próxima visita a Washington. "Realmente espero que apoye este plan", dijo Zelensky el viernes en Kyiv en una rueda de prensa conjunta con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El plan de paz requiere decisiones rápidas de los aliados entre octubre y diciembre, dijo Zelensky. "Creemos que este plan tendrá éxito", añadió.

14:28 Rusia Recuperará el Control de la Región de Kursk Pronto

Rusia recuperará pronto el control de la región fronteriza de Kursk actualmente bajo el control de soldados ucranianos, según el portavoz del Kremlin Dmitry Peskov. "Nuestros soldados están haciendo un buen trabajo, lo lograrán. Se restaurará el control", dijo Peskov. Aunque la situación en los territorios ocupados por Rusia es actualmente difícil, mejorará a favor de Rusia pronto, añadió. El ejército no revelará su estrategia, y Peskov no proporcionó un calendario específico.

14:03 Rusia Puede Haber Sido Advertida del Avance Ucraniano a Kursk

Las autoridades y el ejército ruso en la región de Kursk pueden haber sido advertidos sobre un avance ucraniano, según un informe de The Guardian que cita supuestos documentos rusos encontrados por el ejército ucraniano durante su ofensiva en Kursk. The Guardian no pudo verificar independientemente la autenticidad de los documentos, pero presentan las características típicas de las comunicaciones militares rusas genuinas. Los documentos sugieren que hubo advertencias dentro de las autoridades y el ejército ruso sobre avances específicos de Ucrania en territorio ruso, que se remontan a enero de 2024. Se ordenaron medidas para fortalecer la defensa de la frontera tan temprano como a mediados de marzo, pero aún se quejaban en junio de que las unidades allí solo tenían el 60-70% de su fuerza completa y estaban compuestas en gran medida por reservistas mal entrenados. Las unidades ucranianas lanzaron un ataque sorpresa en la región de Kursk a principios de agosto.

13:30 La BBC Estimó que Más de 70,000 Soldados Rusos Murieron en Ucrania

Un portal de noticias ruso y la BBC han estimado que más de 70,000 soldados rusos murieron en la guerra de Ucrania, basándose en sus propios informes. "Hemos identificado los nombres de 70,112 soldados rusos muertos en Ucrania, pero el número real es probable que sea mucho más alto", dijo el servicio ruso de la BBC. El recuento, hecho en colaboración con el sitio de noticias independiente ruso Mediazona, se basa en el análisis de declaraciones oficiales, avisos funerarios, anuncios de defunciones en redes sociales y observaciones de tumbas en cementerios rusos. Abarca el período desde el inicio de la guerra en febrero de 2022 hasta el 19 de septiembre. Mediazona estima que al menos 120,000 soldados rusos murieron en Ucrania. El gobierno ruso considera el número de soldados rusos muertos en la guerra un secreto de estado.

12:23 Raiffeisen Bank Se Despide de Bielorrusia

Raiffeisen Bank International (RBI) está dejando atrás a su filial bielorrusa y saliendo del mercado. Como anunció el banco austriaco, ha sellado un acuerdo para vender su participación del 87.74% a Soven 1 Holding Limited. La transacción tendrá un gran impacto en sus finanzas. RBI ya ha reducido sus operaciones en Rusia, cumpliendo con los requisitos del Banco Central Europeo. Sin embargo, un tribunal ruso ha emitido una orden temporal que impide a RBI vender su filial en Rusia.

12:01 Rumores de un Préstamo de €35 Billones de la UE para Ucrania Según fuentes de los medios, la Comisión Europea está considerando un préstamo de €35 billones para Ucrania. Este forma parte de los planes de ayuda de los siete principales países industrializados occidentales, según informó el "Financial Times", citando a tres fuentes bien informadas. El préstamo forma parte de la intención del G7 de proporcionar a Ucrania aproximadamente $50 billones (aproximadamente €46 billones) mediante el uso de los beneficios de los activos estatales rusos que han sido congelados.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció oficialmente la posible ayuda financiera hasta €35 billones a través de su cuenta X.

11:33 Rusia Amenaza con Consecuencias si el Occidente Ignora las Advertencias El gobierno ruso advierte al Occidente contra ignorar las advertencias contra el uso de armas de largo alcance que apuntan a territorio ruso. Esto Would result in a shift in the nature of the conflict, explains Foreign Ministry spokeswoman Maria Zakharova. "They're playing with fire," she says during a press conference. If the conflict escalates to such a degree, it could have dangerous consequences for the international community. At the moment, talks with the USA are not feasible, the spokeswoman says. There will be no meeting between Foreign Minister Sergei Lavrov and his American counterpart Antony Blinken in New York, as both sides have nothing to discuss. Recently, the outgoing NATO Secretary-General Jens Stoltenberg emphasized that Russian President Vladimir Putin has not crossed the numerous "red lines" that he drew.

10:53 La UE Descarta la Expulsión Forzada de Hombres Ucranianos

La Comisión Europea ha declarado que no es posible expulsar a la fuerza a los ciudadanos ucranianos varones en edad de ser reclutados de los países de la UE. Esto fue informado por "Ukrajinska Prawda". La comisaria de Asuntos Internos de la UE, Ylva Johansson, explica que esto no es factible debido a la Directiva sobre protección temporal. "Apoyaremos a aquellos que deseen regresar a Ucrania, y discutiremos con las autoridades ucranianas y el gobierno ucraniano cómo se puede hacer lo mejor posible. No expulsaremos a nadie de la UE", afirma. Anteriormente, el ministro de Relaciones Exteriores de Polonia, Radosław Sikorski, había instado a los países occidentales a animar a los hombres ucranianos en edad de ser reclutados a regresar a Ucrania. El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andrij Sybiha, había respaldado esta idea.

10:12 Christian Freuding Identifica Brechas en las Sanciones contra Rusia

El coordinador alemán de ayuda a Ucrania, Christian Freuding, comenta sobre la producción de armas de Rusia: "La situación se está volviendo cada vez más difícil para los rusos para mantener su industria de defensa con suministros de componentes complejos, pero aún así están logrando hacerlo. Lo logran tomando rodeos y confiando en el apoyo de socios como China, Corea del Norte e Irán". Si bien está claro que las sanciones están teniendo un impacto, todavía hay posibilidades de "descubrir brechas o incluso métodos legales de elusión".

09:03 von der Leyen Promete Más Apoyo a la Suministro de Energía de Ucrania La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha prometido más apoyo para el suministro de energía de Ucrania durante el invierno mientras comienza su visita a Kyiv. "Mi octava visita a Kyiv llega en un momento en el que la temporada de calefacción está a punto de comenzar y Rusia continúa targeting the energy infrastructure", writes on the online platform X. She shares a photo of her arrival at Kyiv station. "Apoyaremos a Ucrania en sus valientes esfuerzos. Estoy aquí para discutir el apoyo de Europa. Desde la preparación para el invierno hasta la defensa, hasta la membresía (de la UE) y el progreso en los préstamos del G7."

08:20 La UE Considera Terminar el Viaje sin Visa para los Georgianos Bruselas está considerando poner fin al viaje sin visa para los georgianos que visitan la Unión Europea. Un portavoz de la UE anónimo le dijo a Politico que esto se debe a la retroceso democrático bajo el partido en el gobierno, Sueño Georgiano. "Todas las opciones están sobre la mesa" si Georgia no revierte su tendencia hacia la autoritarismo, incluyendo "la posible suspensión temporal de la liberalización de visas", dijo el portavoz. Recientemente, el partido en el gobierno Sueño Georgiano aprobó una ley sobre agentes extranjeros que se parece a la legislación represiva rusa utilizada contra los críticos del régimen del Kremlin.

here.

07:42 Ucrania Rechaza la Propuesta de Polonia sobre Crimea El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania ha criticado una propuesta de Polonia que regula el estado de Crimea, afirmando que los compromisos son inaceptables. Anteriormente, el ministro de Relaciones Exteriores de Polonia, Radosław Sikorski, había sugerido realizar un referéndum como parte de una posible solución negociada con Rusia. "Todos los esfuerzos deben centrarse en liberar el peninsula, no en satisfacer el apetito del Kremlin a expensas de los intereses de Ucrania y el derecho internacional", explica el Ministerio de Relaciones Exteriores en Kyiv.

here.05:32 Ucrania Se Une por Primera Vez a un Ejercicio de Defensa de Drones de la OTAN Por primera vez, Ucrania está participando directamente en un ejercicio de defensa de drones de la OTAN, liderado por los Países Bajos. El ejercicio, dirigido a probar sistemas anti-drones, está en curso, según informó el servicio de prensa de la OTAN. Más de 60 sistemas y tecnologías anti-drones diversos, incluyendo sensores, sistemas drone-a-drone, inhibidores y interceptores cibernéticos, fueron probados en un entorno real, según el anuncio de la OTAN. La participación de Kyiv en este ejercicio forma parte del plan de acción de la OTAN-Ucrania para la cooperación innovadora, acordado en la cumbre de julio.

04:28 Activista Transgénero Muere en Georgia en un Brutal Atentado En Georgia, la activista transgénero Kesaria Abramidze falleció tras un brutal ataque con cuchillo en su apartamento. Abramidze, conocida por su trabajo como modelo, actriz y influenciadora en redes sociales, fue encontrada con múltiples heridas de cuchillo por las autoridades. Su pareja, arrestada como principal sospechoso, está acusada de asesinato con "crueldad extraordinaria y por discriminación de género". El asesinato ocurrió un día después de la entrada en vigor de una controvertida ley LGBTQ, que ha sido criticada por la UE y organizaciones de derechos humanos por supuestamente infringir los derechos LGBTQ. Esta ley tiene similitudes con la legislación rusa restrictiva sobre matters LGBTQ.

03:25 Lufthansa Considera Reducir Vuelos Frankfurt-Pekín por Sanciones a Rusia Lufthansa está reconsiderando su servicio diario entre Frankfurt y Pekín, con una decisión esperada para octubre. Un portavoz de la compañía citó la competencia desfavorable entre las aerolíneas europeas y las de bajo costo de Oriente Medio y Asia, junto con el cierre del espacio aéreo ruso, como factores contribuyentes. Las aerolíneas europeas y americanas han sido obligadas a volar alrededor del espacio aéreo ruso desde que entraron en vigor las sanciones debido al conflicto de Ucrania, lo que ha resultado en un aumento de los costos del combustible.

02:27 Sumy Sufre Ataques Aéreos y Daños en la Red Eléctrica Las fuerzas rusas lanzaron nuevos ataques aéreos en Sumy, Ucrania, causando daños en un centro geriátrico y la infraestructura energética de la ciudad. Al menos un civil murió y las autoridades ucranianas han condenado los ataques como violaciones del derecho internacional. La ONU ha expresado su preocupación por el impacto en los civiles, ya que los déficits de energía en Ucrania durante los meses críticos de invierno podrían alcanzar hasta un tercio de la demanda pico.

01:25 Número Récord de Refugiados en Alemania, más de 1.18 Millones de Ucrania Alemania ha experimentado un aumento sin precedentes de refugiados desde los años 50, con el número alcanzando aproximadamente 3.48 millones para la mitad de 2024. Esto representa un aumento de alrededor de 60,000 refugiados en comparación con el final de 2023, con más de 1.18 millones de ellos procedentes de Ucrania. El aumento de refugiados incluye a aquellos con diversos títulos de residencia, que van desde solicitantes de asilo hasta refugiados reconocidos y aquellos con estado tolerado.

00:22 Lindner se Opone a la Suspensión del Freno a la Deuda para la Ayuda a Ucrania El Ministro de Finanzas Christian Lindner, del FDP, ha rechazado las sugerencias de que el freno a la deuda podría ser suspendido para una ayuda extensiva a Ucrania. Lindner declaró: "No estoy al tanto de tal acuerdo. No habría apoyado una resolución precautoria". La guerra en Ucrania es indudablemente trágica, pero no constituye un estado de emergencia como se define en la Ley Fundamental alemana. Lindner enfatizó que la ayuda a Ucrania seguirá siendo una prioridad para Alemania, con planes para un programa de $50 mil millones en cooperación con las naciones G7 y ayuda bilateral adicional.

23:23 Bulgaria Aboga por una Prohibición de la UE para las Importaciones de Huevos de Ucrania Bulgaria planea proponer la suspensión de las importaciones de huevos de Ucrania en una reunión del Consejo de Agricultura y Pesca de la UE el 23 de septiembre en Bruselas. La medida surge de las disputas en curso entre Ucrania y los estados miembros del este de la UE sobre el comercio agrícola, que han llevado a restricciones de importación, bloqueos fronterizos y protestas en Polonia y Bulgaria.

22:13 Merz Duda el Proceso de Paz con Rusia El líder de la CDU, Friedrich Merz, expresó escepticismo sobre la posibilidad de un proceso de paz con Rusia, stating: "No veo un camino para iniciar un proceso de paz en este momento". Merz sugirió que Rusia solo cesará sus acciones cuando los avances militares se vuelvan infructuosos o Kyiv ya no esté en pie. A largo plazo, Alemania necesitará mantener su apoyo a la defensa militar de Ucrania.

Lea también: