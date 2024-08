A las 16:58, Zelensky reconoce las circunstancias difíciles en el frente de batalla del Este

Según el periódico británico "The Guardian", el presidente Volodymyr Zelensky ha descrito la situación en la línea del frente oriental de Ucrania como desafiante, especialmente cerca de los centros logísticos estratégicos como Pokrovsk y Toretsk. El Estado Mayor Ucraniano informó en Facebook que se habían producido 14 escaramuzas alrededor de Toretsk y 34 en el sector de Pokrovsk desde el inicio del día.

16:36 Funcionarios rusos en Kursk aconsejan: Desactiva las aplicaciones de citas El Ministerio del Interior ruso ha recomendado a las personas que residan en tres regiones fronterizas con Ucrania que desactiven las aplicaciones de citas y las cámaras de vigilancia en línea. El ministerio afirmó que las fuerzas hostiles están detectando una gran cantidad de direcciones IP en territorio ruso, conectándose de forma remota a cámaras no seguras que monitorean various lugares, incluidos granjas privadas y carreteras y autopistas esenciales. Además, advirtieron contra el uso de plataformas de citas en línea, ya que podrían utilizarse potencialmente para la recopilación de datos.

16:20 Muertes y heridos rusos - Recuento semanal La agencia de noticias rusa TASS, citando a los servicios de emergencia, informó que la incursión ucraniana en Kursk ha provocado la muerte de 17 civiles en la última semana. Además, 235 civiles resultaron heridos.

15:54 Periodista detalla el rápido avance ruso en Pokrovsk "Las tropas rusas lanzaron 63 conflictos en el frente de Pokrovsk solo ayer", comparte la periodista de ntv Nadja Kriewald desde Ucrania oriental, según informó DW. Hablando con los trabajadores de emergencia en ruta para evacuar un pueblo ucraniano, pero la operación fue aparentemente detenida - el ejército ruso ya había tomado el territorio.

15:33 Rusia expresa enojo por periodistas estadounidenses en Kursk Rusia ha citado a un diplomático estadounidense de alto rango, según informó TASS. Esto sería en respuesta a las "acciones provocativas" de los periodistas estadounidenses en Kursk, dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. Acusan a los reporteros de haber entrado ilegalmente en la región donde las fuerzas ucranianas lanzaron una ofensiva hace dos semanas. Rusia planea juzgarles, añadieron.

15:10 Funcionario gubernamental reconoce la propaganda rusa en Alemania Oriental El comisionado del gobierno federal para Alemania Oriental, Carsten Schneider del SPD, ha expresado su consternación ante ciertas opiniones de los alemanes sobre Ucrania. "Es espantoso cómo se discute Ucrania y los ucranianos en el este y el oeste", dijo Schneider a los periódicos del Grupo Editorial de Nueva Berlín. "Desafortunadamente, la propaganda rusa a menudo se cuela, especialmente en Alemania Oriental", dijo Schneider, destacando la importancia de defender a Ucrania para la existencia del país, un hecho que, entre otros, tienden a pasar por alto los políticos de AfD y BSW.

14:48 Falta de municiones atribuida al avance ruso en Kursk El "Financial Times" citó a un comandante ucraniano que atribuyó el avance ruso en Ucrania oriental en parte a que Kyiv desviaba recursos hacia el norte. Sus tropas ahora están obligadas a racionar los proyectiles para sus armas de nuevo - la primera vez desde que el Congreso de EE. UU. cesó la ayuda a Ucrania. La munición se envió a las tropas que luchan en el conflicto en la región rusa de Kursk.

14:26 Experto del Kremlin: el avance en Kursk muestra los cambios en la dinámica del poder de Moscú El experto del Kremlin Rainer Münz especula que la incursión ucraniana en Kursk podría acelerar o al menos hacer perceptible un cambio generacional en la jerarquía del poder de Moscú. Sin embargo, señaló que el poder del presidente ruso sigue intacto.

14:01 Agencia gubernamental advierte sobre altos niveles de cloro después del ataque ruso en Ternopil Después de un ataque ruso a una instalación industrial en Ternopil, Ucrania occidental, las autoridades locales advierten a los residentes sobre los niveles elevados de cloro en el aire. Según el periódico ucraniano "Kyiv Independent", Oksana Chaichuk, directora del centro regional de control de enfermedades y prevención, aconseja a los residentes que minimicen la actividad al aire libre y mantengan las ventanas cerradas. La concentración de cloro en la atmósfera es entre cuatro y diez veces más alta que lo normal, dijo Chaichuk en una conferencia de prensa. El ataque tuvo lugar durante la noche, atacando una instalación de almacenamiento de combustibles y lubricantes. Se produjo un incendio en una planta no especificada como resultado. No se informaron bajas ni heridos debido al ataque.

13:39 Informe de Moscú: las tropas rusas conquistan la ciudad de Nueva York en Donetsk Según el Ministerio de Defensa ruso, las tropas rusas han tomado el control de la ciudad de Nueva York en Donetsk, en la región oriental de Ucrania. Las tropas han tomado "uno de los mayores asentamientos cerca de Torez, el centro logístico estratégico de Novogrodnoye", dijo el ministerio, utilizando el nombre soviético. El nombre de Nueva York, adaptado de los colonos alemanes, fue reemplazado por Novogrodnoye en 1951. Fue restaurado en 2021 después de que los activistas ucranianos abogaran por su regreso. Nueva York se encuentra a unos seis kilómetros al sur de Torez, que ha sido objeto de ataques rusos durante varias semanas.

12:23 El parlamento ucraniano vota para prohibir la iglesia alineada con Rusia El parlamento ucraniano está dando pasos para prohibir la Iglesia Ortodoxa Ucraniana con vínculos con Rusia. Según los legisladores, aprobaron un proyecto de ley que prohíbe inicialmente la operación de la Iglesia Ortodoxa Rusa en el territorio ucraniano. También hay planes para prohibir las organizaciones religiosas asociadas con la Iglesia Ortodoxa Rusa, pero estas requerirán la confirmación de la corte. La iglesia ortodoxa ucraniana minoritaria es criticada por el gobierno de Kyiv como una fuente de influencia rusa en el país y un partidario de la invasión de Ucrania.

11:51 Más de 500 bomberos manejan el incendio en el depósito de petróleo ruso

11:08 Instalación industrial en Ternopil afectada durante el bombardeo ruso

Una instalación industrial en Ternopil, Ucrania, fue alcanzada durante el reciente bombardeo a la infraestructura energética de Rusia, lo que causó la explosión de un tanque de combustible, según las autoridades locales. La televisión ucraniana transmitió columnas de humo negro sobre Ternopil, aconsejando a los residentes que se quedaran adentro. Más de 90 bomberos trabajan para extinguir el incendio, con la situación bajo control, según informó la administración regional de Ternopil.

10:41 Antiguo diplomático ruso Bondarev: Putin actúa como un "pretendiente débil"

El presidente ruso Vladimir Putin está regresando como un "pretendiente débil", según Boris Bondarev, un antiguo diplomático ruso, en un comentario para ntv.de. La imagen de Putin de superar a cualquier oponente ha sido empañada desde el inicio de la invasión de Ucrania. La victoria rápida nunca se materializó. Moscú también pareció sorprendido y superado por el ataque ucraniano en la región rusa de Kursk. "Putin está confundido cuando se enfrenta a una amenaza seria y le falta previsión para responder", escribe Bondarev. El antiguo diplomático, que rompió filas con el régimen de Putin en protesta por la guerra, también critica duramente a los políticos occidentales por prohibir a Ucrania el uso de armas entregadas en territorio ruso. "Hay que enfrentar a Putin con fuerza". Desestima el miedo del oeste a la "escalada" como infundado. "La 'escalada' ya está en marcha - el oponente de Putin ha entrado en territorio ruso! Pero no responde", escribe Bondarev.

10:13 Ucrania: Cinco civiles muertos y más de 20 heridos en ataques rusos

En las últimas 24 horas, cinco civiles han muerto y al menos 22 han resultado heridos, incluyendo a un niño, en ataques rusos en Ucrania, según informó "Kyiv Independent".

09:37 Depósito de petróleo ruso en llamas: Imagen satelital muestra la magnitud del incendio

Ucrania atacó un gran depósito de petróleo en Proletarsk, en el sur de Rusia, con drones el domingo por la mañana. El incendio persiste un día después, con más de 40 bomberos heridos, según informaron las autoridades regionales. Las imágenes satelitales muestran la magnitud del incendio:

Ucrania ha atacado repetidamente varias refinerías y instalaciones petroleras rusas con drones para obstaculizar el suministro de combustible de las tropas enemigas y reducir los ingresos de la industria del petróleo de Rusia.

09:16 Kyiv: Más de 1300 soldados rusos "eliminados" en un día

Las cifras oficiales de Kyiv muestran pérdidas significativas en el lado ruso: 1330 soldados rusos han sido muertos o incapacitados en un día, según el Ministerio de Defensa de Ucrania. En total, se han "eliminado" 601.800 soldados rusos desde el inicio de la guerra en febrero de 2022. El ministerio anunció que el enemigo también ha perdido 5 tanques más (8518). Desde el inicio de la invasión rusa, Ucrania ha informado la pérdida de más de 16.500 vehículos blindados y más de 13.800 drones que ya no están en posesión del ejército ruso o han sido destruidos. Estas cifras no pueden ser verificadas de forma independiente. Moscú remains silent about its own losses in Ukraine.

08:47 Biden defiende la resistencia de Ucrania: Ningún presidente debería "inclinarse ante los déspotas"

"Ningún presidente debería 'inclinarse ante los déspotas'", dijo Joe Biden. "Putin creía que podría tomar Kyiv en tres días", dijo el presidente de EE. UU. en la primera noche de la convención del Partido Demócrata, según informó "Kyiv Independent". "Tres años después, Ucrania sigue siendo libre". Biden comparó su récord como defensor de una fuerte OTAN y una Ucrania libre con el del antiguo presidente Donald Trump, que elogió al presidente ruso Vladimir Putin. "Ningún líder debería someterse nunca a los déspotas", dijo Biden.

08:31 Rusia Ataca Ucrania con Ataques Aéreos Nocturnos

Rusia ha vuelto a bombardear Ucrania con ataques aéreos nocturnos, según informaron las fuerzas armadas ucranianas. Nueve diferentes regiones del centro, norte y sur del país fueron objetivo, con tres misiles y 25 drones derribados, según la actualización del Telegram del ejército ucraniano. Esto marca el quinto ataque con misiles a Kyiv este mes, según el ejército. Kyiv ha visto 41 señales de alerta aérea este agosto, según informó el ejército. Ayer también repelieron un ataque con drones en Kyiv.

07:52 Kyiv Informa sobre la Repelencia de un Ataque con Cohetes Rusos - Sin Daños

Las tropas rusas lanzaron otro ataque a Kyiv desde el norte esta mañana, según la actualización del Telegram de la administración militar de la ciudad capital. Los informes preliminares sugieren que el ataque se llevó a cabo utilizando misiles balísticos, como el Iskander. Este fue el quinto ataque con cohetes a Kyiv este mes. Las fuerzas de defensa aérea lograron destruir los cohetes en las afueras de la ciudad, lo que resultó en ningún daño o pérdidas reportadas en Kyiv.

07:38 Belarus Fortalece Presencia de Tropas y Aviones en Frontera con UcraniaBelarus ha desplegado tropas adicionales de defensa aérea y aviones en su frontera con Ucrania, según informó el mayor general Andrei Lukyanovich, comandante de las fuerzas de defensa aérea de Belarus, al periódico ucraniano "Kyiv Independent". Esta noticia llega poco después de que el presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, anunciara que había enviado una tercera parte del ejército del país a la frontera este verano. Lukashenko atribuyó el aumento militar en la frontera a un malentendido entre Belarus y Ucrania. En una aparición en televisión nacional, Lukyanovich dijo que el ejército de Belarus había enviado aviones, misiles antiaéreos y unidades de ingeniería de radio a la frontera. Kiev aún no ha verificado las afirmaciones de Lukyanovich sobre las tropas y armas adicionales de Belarus en la frontera. Hace una semana, el servicio de guardia de frontera estatal de Ucrania informó que no había señales de aumento de tropas en la frontera con Belarus a pesar de la orden de Lukashenko.

07:24 ISW: Rusia Envía Más de 5,000 Soldados a la Óblast de KurskDebido a las operaciones de las tropas ucranianas en la región de Kursk, Rusia ha sido obligada a reasignar tropas de otros sectores del frente a la región. Según un informe del Instituto de Estudios de la Guerra de EE. UU. (ISW), Rusia ha enviado tropas adicionales a la Óblast de Kursk desde el inicio del avance ucraniano y es probable que haya redeployado un total de más de 5,000 soldados a la región.

06:54 Zelensky Pide Segunda Cumbre de la Paz en Ucrania Este AñoEl presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha instado a los diplomáticos de su país a trabajar para organizar la segunda cumbre de la paz en Ucrania este año. Zelensky habló con los-chiefes de las misiones diplomáticas extranjeras en Ucrania durante una reunión dedicada a "Diplomacia de Guerra: Resistencia, Armas, Victoria", según informó la agencia de noticias estatal Ukrinform, citando la administración presidencial. "Creo que la primera cumbre fue un gran éxito para Ucrania. Estoy agradecido con todos los que hicieron posible nuestra cumbre. Ahora estamos preparando la segunda cumbre de la paz y debemos asegurarnos de que tenga lugar este año", dijo Zelensky. "Debemos hacer todo lo posible para lograrlo. Debemos ampliar la base de apoyo para el comunicado de la primera cumbre".

06:22 Ucrania Informa Sobre Otro Bombardeo Aéreo de Rusia en KyivRusia continúa sus ataques nocturnos a la capital ucraniana, Kyiv, según fuentes ucranianas. Las unidades de defensa aérea fueron activadas durante las primeras horas de la mañana para repeler otro bombardeo aéreo de Rusia en Kyiv, según informó la administración militar de la capital ucraniana en Telegram. Los testigos informaron haber oído explosiones que sonaban como sistemas de defensa aérea en uso.

05:11 Kyiv Informa Sobre Varios Ataques con Drones Lejos del FrenteDurante la noche, varios ataques con drones tuvieron lugar en varias regiones ucranianas, lejos de las líneas del frente. Según la defensa aérea, las áreas de Sumy, Poltava, Jersón y Mykolaiv fueron objetivo. La defensa aérea también estuvo activa en las cercanías de Kyiv. La administración regional instó a los residentes a buscar refugio, aunque aún no se ha informado de daños.

02:23 EE. UU. Reitera Compromiso con el Apoyo a Kyiv - Discutiendo la Ofensiva de KurskA pesar de la ofensiva ucraniana en la región rusa de Kursk, EE. UU. mantiene su lealtad al apoyo a Kyiv. Según un portavoz del Departamento de Defensa de EE. UU., el presidente Joe Biden ha "afirmado inequívocamente que persistiremos en nuestro apoyo y alianza con Ucrania durante todo el tiempo que sea necesario". EE. UU. continúa centrado en proporcionar apoyo militar a Kyiv. El secretario de Defensa de EE. UU., Lloyd Austin, aseguró a su homólogo ucraniano, Rustem Umerow, del apoyo continuo de EE. UU. durante su conversación, además de obtener una comprensión más profunda de los objetivos de Ucrania para su ofensiva.

00:20 Zelensky: Mayor logro en la captura de soldados rusosSegún el presidente Volodymyr Zelensky, la ofensiva ucraniana en la región rusa de Kursk representa el mayor éxito en la captura de soldados rusos desde el inicio de la guerra. Hablando con los diplomáticos ucranianos, mencionó que estos soldados serán intercambiados más tarde por ucranianos detenidos. En la actualidad, los analistas estiman aproximadamente que Rusia ha capturado más ucranianos que al revés.

22:21 Comandante checheno: Soldados muriendo en Kursk "llegarán al paraíso"En un video informado, Apti Alaudinow, comandante del Regimiento Checheno Achmat que lucha por Rusia, supuestamente animó a los conscriptos rusos a dirigirse a la línea del frente, diciendo que aquellos que caigan en la zona de Kursk "llegarán al paraíso".

21:58 Zelensky: Incursión ha aniquilado la noción de 'línea roja' de RusiaEl presidente Volodymyr Zelensky mencionó, según "Pravda", que la incursión ucraniana en Rusia se consideraba anteriormente inviable, lo que llevó a su secreto. Hace solo unos meses, numerosos países advirtieron que esta incursión "traspasaría la línea roja más significativa de Rusia". Sin embargo, Zelensky dijo que "la noción de 'línea roja' de Rusia se ha desmoronado en algún lugar cerca de Sushcha en estos días".

21:38 Lituania Inicia la Construcción del Centro de Asistencia del BundeswehrLituania ha iniciado la construcción de una instalación militar de asistencia para los soldados del Bundeswehr alemán. Una vez finalizada a finales de 2027, el sitio podrá alojar a unos 4.000 soldados alemanes. Esto marcará el primer despliegue permanente de la Bundeswehr en el extranjero desde la Segunda Guerra Mundial. Alemania acordó estacionar tropas en el estado miembro de la OTAN y la UE que limita con Rusia el año pasado. El ministro de Defensa de Lituania, Raimundas Karoblis, estimó que los costos de construcción superarían los mil millones de euros.

21:15 Presidente checo: la membresía de NATO es posible para Ucrania, incluso con territorios ocupadosEl presidente checo, Petr Pavel, apoya la idea de que Ucrania se una a la OTAN a pesar de su ocupación territorial en curso. Asume que Ucrania negociará la paz con Rusia en un futuro próximo, le dijo a "Novinky". Tal acuerdo podría significar que Rusia continúa ocupando una parte del territorio ucraniano sin que los estados democráticos necesiten reconocer el cambio de frontera. Esta frontera provisional podría permitirnos aceptar a Ucrania en la OTAN dentro del territorio que gobierna en ese momento, dijo Pavel. Alemania también se unió a la OTAN en 1955 mientras estaba parcialmente ocupada por la Unión Soviética.

20:57 Las fuerzas ucranianas se mueven a 12 kilómetros de un puente de pontones rusoLas fuerzas ucranianas han tomado el pueblo de Wyschnewka en la región rusa de Kursk, según analistas de la guerra en X. Esto los sitúa a unos 12 kilómetros del puente flotante sobre el río Seym, que actualmente serves como la única opción logística o de retirada del ejército ruso.

20:36 La administración de Pokrovsk mantiene la esperanzaLa administración militar de la ciudad oriental ucraniana de Pokrovsk lidia con una situación incierta a medida que se acercan las tropas rusas: "Están avanzando hacia los límites de Pokrovsk. No es ningún secreto", dijo el jefe del departamento de información allí al "Washington Post". Agregó: "Perhaps the situation there will transform somehow - we hope that the enemy will halt at some of the approaches to Pokrovsk and our troops will repel them". Si la ciudad cayera, sería el centro de población más significativo capturado por los rusos desde Bachmut en mayo de 2023.

