A las 16:56, las fuerzas militares rusas detonan una mina de carbón ucraniana

En la ciudad ucraniana minera de Wuhledar, las fuerzas rusas avanzan y detonan una de las mayores minas de carbón del país. Imágenes revelan la explosión y el posterior derrumbe de la estructura sobre el pozo principal de la mina. Se cree que la veta de la mina alberga más de 150 millones de toneladas de carbón.

16:19 Pistorius vea aumentos presupuestarios de la defensa como un "reto" El ministro federal de Defensa, Boris Pistorius, considera necesaria la adopción de medidas adicionales de financiación después de la creación de un fondo especial de 100.000 millones de euros. "El presupuesto del fondo especial se agotará al final del año", dice Pistorius después de una visita militar en Saarlouis. "Luego veremos de dónde vendrán los fondos adicionales". Pistorius menciona los 80.000 millones de euros asignados al plan financiero del gobierno federal para el año 2028. "Lo considero como una base, ya que debemos centrarnos en la financiación de adquisiciones e infraestructura", añade. "Ese sigue siendo un gran reto central".

15:51 Ucrania ataca edificios residenciales en Belgorod Las fuerzas ucranianas continúan atacando ciudades rusas y se centran en Belgorod, cerca de la frontera. Varios coches y un edificio residencial quedan en ruinas, mientras que otros sufren daños. Ocho personas resultan heridas.

15:14 Ejercicios navales: barcos chinos llegan a Vladivostok Después del anuncio de un ejercicio militar conjunto, dos barcos de la guardia costera china han llegado a Vladivostok, la ciudad rusa del Lejano Oriente, según fuentes rusas. Dos barcos de la guardia costera china estarán en Vladivostok hasta el viernes, explicó el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, ya que fueron invitados por la guardia fronteriza rusa. El ejercicio tiene como objetivo "fortalecer la cooperación estratégica entre el ejército chino y ruso", explicó China. Las fuerzas navales y aéreas de ambos países participarán en ejercicios como "North-Joint 2024" en los mares japonés y Ojotsk frente a la costa rusa. China también participará en el ejercicio estratégico "Ocean-2024" de Rusia.

14:39 Baerbock advierte: si cae Ucrania, también caerá Moldavia En opinión de Baerbock, apoyar a Ucrania también es crucial para la seguridad de la República de Moldavia vecina. "Todo lo que hacemos para ayudar a Ucrania también contribuye a la estabilidad en relación con Moldavia", dice Baerbock en una reunión de la Plataforma de Asociación de Moldavia en la capital Chisinau. "Es evidente que la principal preocupación de la población local es que si Ucrania cae, Moldavia seguirá".

13:56 Ucrania: 97 trabajadores de rescate han perdido la vida desde la invasión a gran escala de Rusia La guerra ruso-ucraniana ha provocado la muerte de 97 trabajadores de rescate ucranianos desde la invasión a gran escala. El servicio de rescate confirmó esto en una entrevista con el sitio de noticias Ukrinform. Según el servicio, 395 trabajadores de rescate han resultado heridos en sus operaciones. Ucrania conmemora hoy el "Día de los Salvadores".

13:44 Periódico estadounidense: Rusia y Ucrania han perdido un millón de soldados En la invasión rusa de Ucrania, más de 100.000 soldados han resultado heridos o muertos en ambos bandos, según investigaciones del periódico estadounidense "Wall Street Journal". Las fuerzas ucranianas han sufrido alrededor de 80.000 muertes y 400.000 heridos, según el periódico, que se basa en una estimación confidencial de Ucrania. Mientras tanto, Kyiv y Moscú aún no han informado públicamente de sus pérdidas, pero los servicios de inteligencia occidentales estiman que Rusia ha perdido 600.000 soldados, 200.000 muertos y 400.000 heridos.

13:21 Munz: Rusia busca soldados contratados a través de redadas Rusia ha ampliado sus fuerzas militares a 1,5 millones de soldados mediante decreto. Según el corresponsal de la Kremlin, Rainer Munz, esto envía un mensaje claro más allá del conflicto de Ucrania y plantea preguntas sobre de dónde sacará Rusia a estos soldados.

12:55 Kremlin justifica el crecimiento militar con amenazas crecientes en las fronteras El Kremlin ha justificado los planes de ampliar su ejército al segundo mayor del mundo debido a las crecientes amenazas en sus fronteras. "Esto se debe al número de amenazas en la periferia de nuestras fronteras", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en una llamada de prensa. "Está causado por la hostilidad extrema en nuestras fronteras occidentales e inestabilidad en nuestras fronteras orientales. Esto requiere medidas apropiadas". Putin ha ordenado que el tamaño estándar del ejército ruso aumente en 180.000 soldados a 1,5 millones de soldados activos, lo que lo convierte en el segundo ejército más grande del mundo después de China.

12:30 RTL/ntv Trendbarometer: dos tercios de los encuestados se oponen a la Deployment de misiles de largo alcance en Kyiv El gobierno ucraniano busca atacar la logística militar rusa - aeropuertos militares, centros de comando, infraestructura. Según la última encuesta RTL/ntv Trendbarometer, el 64 por ciento de los encuestados se opone a la entrega de armas occidentales capaces de atacar objetivos en el interior de Rusia. El 28 por ciento apoya esta medida. Solo se encuentra una mayoría a favor de la entrega de tales misiles entre los supporters de los Verdes (53 por ciento) y el FDP (58 por ciento). Solo el 34 por ciento de los supporters del SPD y el 31 por ciento del Union supporters aprueban este paso. Entre los supporters del BSW es del 0 por ciento y solo el 4 por ciento de los supporters de AfD. El 61 por ciento de los supporters del SPD y el CDU/CSU se opone a la entrega de tales armas. El 91 por ciento de los supporters de AfD y el 97 por ciento de los supporters de BSW rechazan el despliegue de armas de largo alcance. La oposición es más pronunciada en el este (83 por ciento) en comparación con el oeste (61 por ciento).

11:49 Sospechoso reconocido Routt expresó interés en eliminar a Putin y Kim en 2022En 2022, Ryan Wesley Routt, un sospechoso conocido en un intento de asesinato contra Donald Trump, reportedly expresó su deseo de eliminar a Vladimir Putin y Kim Jong-Un, según fuentes como el "Wall Street Journal". Según la enfermera Chelsea Walsh, quien tuvo varias encounters con Routt mientras trabajaba en Kyiv, Ucrania, en 2022, Routt fue uno de los estadounidenses más peligrosos que había conocido. Walsh informó que Routt intentó unirse a brigadas voluntarias y luchar junto a las fuerzas ucranianas.

11:18 Documental controvertido "Rусские на войне" se mostrará en el Festival de Cine de TorontoEl Festival Internacional de Cine de Toronto ha decidido mostrar el documental controvertido "Rусские на войне" después de todo, tras iniciales preocupaciones sobre la seguridad debido al contenido de la película. Anastasia Trofimova, una cineasta rusa-canadiense, pasó varios meses con tropas rusas en la parte delantera de Ucrania para crear este documental. Sin embargo, esta decisión ha sido criticada por el embajador ucraniano en Canadá, quien afirma que el festival está sirviendo como plataforma para la propaganda rusa.

10:51 Embajador ruso escéptico sobre conversaciones de pazDurante una reciente entrevista en Deutschlandfunk, el embajador ruso en Berlín, Sergei Nechaev, expresó reservas sobre posibles negociaciones de paz en el conflicto de Ucrania. Nechaev afirmó que se necesita un plan de paz viable antes de que Rusia pueda determinar en qué medida se alinea con sus propias ideas. El canciller alemán Olaf Scholz había apoyado anteriormente los esfuerzos para lograr la paz, pero los comentarios de Nechaev implican que Rusia sigue siendo reacia a entrar en negociaciones.

10:31 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ayudará a Ucrania en la seguridad energéticaLa empresa de energía ucraniana Naftogaz y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) están colaborando para garantizar la seguridad energética en Ucrania. Los temores de interrupciones en el suministro de energía, calor y agua debido a los ataques aéreos rusos a la infraestructura crítica han llevado al PNUD a desarrollar una estrategia para mantener el acceso de la población a las fuentes de energía. El PNUD planea proporcionar a Ucrania generadores de gas para minimizar las interrupciones del suministro.

09:55 Más de 280,000 residentes de Sumy sin electricidad después del ataque de dronesLa ciudad de Sumy, Ucrania, fue objetivo de drones Shahed rusos, dejando a 280,000 residentes sin electricidad. Si bien las autoridades ucranianas afirman haber derribado 16 drones, los que lograron penetrar los sistemas de defensa causaron daños significativos a la infraestructura crítica.

09:28 POW ucraniano presuntamente decapitado por fuerzas rusasEl comisionado de derechos humanos del parlamento ucraniano ha informado presuntamente la decapitación de un POW ucraniano desarmado por fuerzas rusas. El soldado, whose hands were bound with tape, was killed using a sword that bore the inscription "For Kursk." La brutalidad y sed de sangre rusas continúa impactando a observadores y expertos. Se publicó una fotografía del soldado caído en las redes sociales.

09:02 Optimismo del comandante checheno Alaudinow sobre la ofensiva de KurskLa región fronteriza de Kursk fue invadida por Ucrania al comienzo de agosto, sorprendiendo al liderazgo militar ruso en el silencio. Sin embargo, el comandante checheno Apti Alaudinow adoptó una postura optimista en su canal de Telegram, animando a sus seguidores a ver cómo se desarrolla el conflicto y disfrutar del palomitas de maíz. Alaudinow se ha convertido desde entonces en el comentarista principal de la ofensiva de Kursk, con los medios rusos frecuentemente presentando sus declaraciones. Algunos expertos creen que su nivel único de presencia mediática podría estar influenciado por la aprobación de la autoridad más alta del país.

08:42 Alemania agrega 100 millones de euros en ayuda de invierno para UcraniaLa ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, anunció que Alemania proporcionaría 100 millones de euros adicionales en ayuda de invierno a Ucrania durante su visita a Chisinau, la capital de Moldavia. A medida que Rusia se prepara para una posible "guerra de invierno", el jefe de bureau del Kyiv Post señaló que la temporada de invierno inminente es una preocupación seria para los ucranianos.

08:01 Fuerzas rusas atacan instalaciones energéticas y infraestructura crítica de UcraniaUcrania informó otro ataque importante con drones desde las fuerzas rusas, con la defensa aérea ucraniana derribando con éxito 34 de 51 drones. Las instalaciones energéticas en la región nororiental de Sumy también fueron atacadas, causando daños significativos a la infraestructura crítica como sistemas de suministro de agua y hospitales, que ya estaban conectados a sistemas de energía de respaldo.

07:37 Estado Mayor Ucraniano reporta 1020 bajas rusas desde ayerSegún el Estado Mayor Ucraniano, 1020 soldados rusos murieron o resultaron heridos durante las últimas 24 horas, aumentando el número total de pérdidas rusas desde el inicio de la invasión en febrero de 2022 a 635,880.

07:10 Defensa aérea ucraniana derriba 34 drones rusos en ataque mayorLas fuerzas de defensa aérea ucranianas interceptaron con éxito 34 de 51 drones rusos durante un ataque mayor durante la noche, protegiendo cinco regiones de daños. Los drones restantes causaron destrucción a la infraestructura crítica en la región nororiental de Sumy, incluyendo sistemas de suministro de agua y hospitales, que ya estaban conectados a sistemas de energía de respaldo. Los equipos de emergencia actualmente trabajan para llevar a cabo reparaciones y restaurar los servicios.

06:35 Stoltenberg Fomenta el Diálogo sobre el Uso de Armas de Alcance ExtendidoEl secretario general saliente de la OTAN, Jens Stoltenberg, respalda las discusiones internacionales en curso sobre la posible aprobación para que Ucrania utilice armas occidentales de largo alcance en territorio ruso. En una entrevista con LBC, afirmó: "Cada aliado decide, pero la unidad es crucial en estos asuntos, tal como hemos hecho". Ucrania ha solicitado esta autorización a sus aliados durante semanas para atacar centros de mando rusos, aeródromos e infraestructura. En cuanto a una posible escalada, Stoltenberg declaró: "Pero aún creo que la victoria de Putin en Ucrania sería la mayor amenaza para nosotros".

06:13 Meta Prohíbe la Distribución Global de la Plataforma de Propaganda Rusa RTMeta, la empresa matriz de Facebook, ha prohibido la difusión de la propaganda del estado ruso a través de sus plataformas, como Facebook, Instagram, WhatsApp y Threads, según anunció la empresa. RT (anteriormente Russia Today) y entidades relacionadas ya habían sido bloqueadas en la UE desde la primavera de 2022 debido a sus esfuerzos de propaganda en torno a la invasión rusa de Ucrania. Para obtener más información, consulte este enlace:

05:33 Lukashenko Concede el Perdón a 37 Presos en BielorrusiaEl líder bielorruso Alexander Lukashenko ha perdonado a 37 presos. La Administración Presidencial de Minsk explicó que los liberados son presos condenados por "extremismo" -una carga que se utiliza con frecuencia en Bielorrusia para etiquetar a los críticos del gobierno-. Entre ellos hay seis mujeres y varias personas con problemas de salud. Las identidades de los 37 indultados remain desconocidas. En los últimos meses, Bielorrusia ha concedido indultos con frecuencia a presos encarcelados por protestar contra el gobierno. En mitad de agosto, Lukashenko redujo las condenas de 30 presos políticos, y otros 30 fueron indultados a principios de septiembre. En ambos casos, Lukashenko afirmó que los presos habían mostrado arrepentimiento y habían pedido perdón.

03:11 Informe de la ONU: Deterioro de los Derechos Humanos en RusiaSegún un informe de la ONU, las violaciones de los derechos humanos en Rusia están aumentando. Mariana Katzarova, la designada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2023 para supervisar la situación en Rusia, afirmó: "Ahora hay un sistema integrado y respaldado por el estado de abusos de los derechos humanos". Este sistema está diseñado para reprimir la sociedad civil y la oposición política, según el informe. Los críticos de la guerra de Rusia contra Ucrania y los disidentes enfrentan una persecución cada vez más dura. Katzarova estima que al menos 1372 presos políticos han sido condenados. Estos defensores de los derechos humanos, periodistas y críticos de la guerra han sido procesados bajo cargos falsos y condenados a largas condenas de prisión. En prisión, son sometidos a tortura. Los presos políticos están encerrados en aislamiento, mientras que otros son enviados a fuerza a clínicas psiquiátricas. Esto solo incluye los casos conocidos por Katzarova; el número real puede ser mayor, según un empleado.

23:24 Suecia Encabezará la Presencia Planificada de la OTAN en FinlandiaLa OTAN planea establecer una presencia militar en el norte de Finlandia, con Suecia como posible líder de la iniciativa. Esto implicaría una estructura de fuerzas terrestres multinacionales de la OTAN, conocida como Forward Land Forces (FLF), similar a las de otros países de la OTAN que limitan con Rusia. El ministro de Defensa sueco Pål Jonson y su homólogo finlandés Antti Häkkänen anunciaron esto en una rueda de prensa en Estocolmo. Jonson expresó su orgullo por haber sido encargado por Finlandia para servir como la "nación marco" para esta presencia, ya que fortalecerá la seguridad de la OTAN en general.

