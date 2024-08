A las 16:51, dieciséis individuos, clasificados como civiles, murieron en ataques aéreos rusos

Diario tras día de víctimas civiles: Según informes de las autoridades ucranianas, ocho civiles han perdido la vida como resultado de los ataques rusos. Dos víctimas fueron identificadas en la región de Sumy, que limita con Rusia. La región de Járkov registró tres fallecidos, y las autoridades también reconocieron tres muertes más en las regiones de Donetsk y Jersón.

16:20 Base de la fuerza aérea de NATO en Geilenkirchen da por finalizada la alerta: La base de la fuerza aérea de NATO en Geilenkirchen ha declarado que todo está en orden. El nivel de seguridad en la base se elevó al segundo más alto debido a posibles amenazas, pero ahora se ha reducido a su nivel inicial, según anunció un portavoz de la base. El aumento del nivel de seguridad significa que ha ocurrido un incidente o hay indicios de la probabilidad de un ataque terrorista contra la alianza. Como medida precautoria, un gran número de empleados fueron enviados a sus hogares.

16:01 Sospechoso alemán bajo investigación después de su liberación: La Oficina Federal de Justicia de Alemania está investigando a Rico Krieger, quien fue liberado de la detención en Bielorrusia como parte de un canje de presos. El Krieger con base en Alemania es sospechoso de haber causado una explosión. Krieger recibió inicialmente una condena a muerte en Bielorrusia por su presunta participación en actividades terroristas y mercenarias. Sin embargo, después de su indulto, fue trasladado a Alemania como parte del canje de presos. Según Welt am Sonntag, Krieger expresó su interés en unirse al "Regimiento Kastus Kalinouski" en Ucrania, una unidad voluntaria bielorrusa que apoya al ejército ucraniano. Krieger ha negado todas estas acusaciones.

15:44 Modi insta a Zelensky a discutir con Rusia: El primer ministro indio, Narendra Modi, ha estado animando al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a participar en negociaciones con Rusia para poner fin al conflicto. Durante su visita a Kiev, Modi expresó su deseo de actuar como mediador en la búsqueda de la paz. Después de su reunión con Zelensky, Modi declaró: "El camino hacia una resolución solo puede trazarse a través del diálogo y la diplomacia, y debemos recorrer este camino de inmediato". Instó a ambas partes a entablar un diálogo para buscar una solución a la crisis, sin exigir la retirada de las tropas rusas.

15:22 Grupo Wagner fracturado después de la muerte de Prigozhin: Un año después de la muerte del líder de los mercenarios rusos Yevgeny Prigozhin, su ejército privado Wagner se ha vuelto cada vez más fragmentado, según información del Ministerio de Defensa del Reino Unido. Desde la muerte repentina de Prigozhin en un accidente de avión, muchos de sus asociados de alto rango han abandonado el grupo. Actualmente, Wagner se informa que tiene aproximadamente 5,000 personal en sus despliegues restantes en Bielorrusia y África, en comparación con su fuerza pico de 50,000 personal en 2023. Varios excombatientes de Wagner han pasado a otras ramas militares rusas o a unidades paramilitares controladas por el Ministerio de Defensa.

14:38 ISW: Fuerzas de Kiev ponen a Moscú a la defensiva: Debido a los avances exitosos de Ucrania en la región occidental de Kursk, Rusia está reubicando tropas de territorio invadido para reforzar su defensa en Kursk, según las evaluaciones de expertos del Instituto de Estudios de la Guerra de EE. UU. (ISW). El ejército ruso está moviendo fuerzas de la región ucraniana del sur de Zaporizhzhia para fortalecer las defensas de Kursk, con entradas en las redes sociales de soldados desplegados como prueba. Sin embargo, Rusia está intentando mantener su principal eje ofensivo en la región ucraniana oriental de Donetsk.

13:59 Mölling: Confianza en la ayuda alemana a Ucrania socavada: Una disputa dentro del gobierno alemán está causando un daño significativo a la confianza en la ayuda alemana a Ucrania, según el experto en seguridad Christian Mölling de la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional. Mölling indicó que la propuesta de ofrecer préstamos sin intereses de activos rusos congelados para reemplazar la ayuda a Ucrania ha provocado críticas internacionales. Además, señaló que el método detrás de la entrega de estos fondos a Ucrania sigue siendo incierto.

13:31 Modi y Zelensky se abrazan en Kiev: El primer ministro indio, Narendra Modi, Recently demonstrated a show of camaraderie by embracing Ukrainian President Volodymyr Zelensky, just a few weeks after his controversial hug with Russian President Vladimir Putin. Modi and Zelensky visited a memorial for the fallen Ukrainian children together, where Modi placed a teddy bear as a symbol of solidarity. India, as the world's most populous nation, maintains an official stance of neutrality in the war, does not impose western sanctions on Moscow, and frequently calls for a diplomatic resolution. However, it has yet to propose any concrete measures for achieving peace.

13:03 Ruta clave de ferry a Crimea sigue cerrada: Un día después del ataque ucraniano, el puerto ruso de Kavkaz, necesario para el suministro de Crimea, sigue cerrado al tráfico de ferry. El Ministerio de Transporte de Rusia ha declarado que los servicios de ferry reanudarán una vez que se complete el proceso de limpieza. Kavkaz se encuentra en el estrecho de Kerch, que conecta el mar Negro y el mar de Azov. Crimea, una región ocupada por Rusia, puede verse desde el puerto, lo que lo convierte en uno de los principales centros de tránsito del mar Negro. El puerto se utiliza para transportar suministros esenciales, como combustible y municiones, a Crimea.

12:20 Rusia: "Eventualmente, Veremos la Estrategia de Venganza de Putin"

El líder ruso Vladimir Putin parece incómodo ante los éxitos militares ucranianos en Kursk, según las afirmaciones de la política rusa Ekaterina Schulmann. Ella señala que esto es típico de la respuesta de Putin ante información adversa para el Kremlin. Otros analistas rusos creen que el Kremlin está considerando medidas de represalia potenciales. Alexander Gabuev, director del Carnegie Russia-Eurasia Center en Berlín, advierte: "Eventualmente, veremos la estrategia de venganza de Putin".

11:41 Depósito de Petróleo en Proletarsk Sigue Ardiente

El depósito de petróleo ruso en Proletarsk, ubicado en la región de Rostov del Sur, sigue en llamas. Según el sistema de vigilancia de incendios de NASA, la instalación continúa ardiendo. Además, el canal de Telegram Baza, relacionado con los cuerpos de investigación rusos, confirma que el incendio persiste. Baza afirma que el depósito fue bombardeado nuevamente por un dron ucraniano la noche anterior.

11:12 Ucrania Aspira a Abrazar Simbólicamente a Modi

A pesar de que India, como miembro de BRICS, mantiene cercanas relaciones con Rusia, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky recibe al primer ministro indio Narendra Modi, con la esperanza de obtener mediación para poner fin al conflicto. Según la periodista de ntv Nadja Kriewald, los ucranianos "están más ansiosos que nunca por negociaciones de paz" debido a la ofensiva de Kherson.

10:45 Sistema de Defensa Aérea Ucraniano Activo en Varios Regiones

El ejército ucraniano afirma haber destruido 14 de los 16 drones de ataque rusos lanzados durante la noche. "El sistema de defensa aérea estaba operativo en las regiones de Cherkassy, Kirovohrad, Poltava y Sumy", informó la fuerza aérea.

10:16 Marina Ucraniana Confirma la Destrucción del Ferry Kavkaz

La marina ucraniana habla sobre la demolición de un ferry en el puerto ruso de Kavkaz. El portavoz de la marina ucraniana, Dmytro Pletenchuk, comparte: "Otro objetivo militar indiscutible ha sido derrotado". El ferry estaba programado para entregar combustible a los adversarios. Ahora sumergido, el ferry deja temporalmente inoperativo el puerto. Las autoridades locales informan que el ataque ocurrió el jueves, con el ferry incendiado. El puerto de Kavkaz, ubicado en el mar Negro, suministra, entre otros lugares, la Crimea anexada por Rusia en 2014, con combustible.

09:44 Embajador Ruso Se Mantiene Firme Contra la Zona de Amortiguamiento Occidental

El embajador ruso en EE. UU., Anatoly Antonov, comenta sobre la ofensiva de Kherson y el objetivo de Kyiv de establecer una zona de amortiguamiento allí: "Eso es impensable. No habrá zona de amortiguamiento en territorio ruso", cita la agencia de noticias estatal TASS. Al mismo tiempo, asegura que Moscú no consultará a Washington para expulsar a las fuerzas ucranianas de la región de Kherson. Acusa a EE. UU. de "persistentemente probar a los rusos" y tratar de "instigar decisiones emocionales e impulsivas".

09:10 El Descontento con Putin Creciente en Rusia a Medida que la Confrontación Continúa

A medida que las tropas ucranianas invaden territorios rusos hace dos semanas, los sentimientos en contra del presidente Vladimir Putin supuestamente se han intensificado en Rusia. Según un análisis de FilterLabs AI, informado por el "New York Times", muchos contribuyentes en línea culpan el avance ucraniano al gobierno ruso y a Putin personalmente. "La respuesta de Putin a la incursión fue, en el mejor de los casos, inepta y, en el peor, ofensiva", dice Jonathan Teubner, CEO de FilterLabs. La empresa monitorea las actitudes en Rusia siguiendo la actividad en las redes sociales.

08:36 Llegada de Modi a Kyiv

El primer ministro indio Narendra Modi se encuentra actualmente en Ucrania, según informan los medios indios y ucranianos. Está programado para reunirse con el presidente Volodymyr Zelenskyy. Ucrania espera el respaldo de India, ya que ejerce una influencia importante en la política global. Sin embargo, Kyiv duda de la neutralidad declarada de India. En julio, el primer ministro indio visitó Moscú. Las imágenes de Modi y el presidente ruso Vladimir Putin abrazándose causaron controversia en Ucrania y en muchos países occidentales.

08:05 La Advertencia Rusa sobre los Ataques a la Planta Nuclear Parece Exagerada

El presidente ruso Vladimir Putin acusa a Ucrania de intentar atacar la planta de energía nuclear en Kursk. Sin embargo, el reportero de ntv Rainer Munz estima que el riesgo real de un desastre nuclear debido al conflicto es exagerado.

07:33 China y Bielorrusia Acuerdan Fortalecer la Cooperación, Incluyendo la Seguridad

China y Bielorrusia han acordado fortalecer la cooperación en varios sectores, como comercio, seguridad, energía y finanzas, según un comunicado conjunto posterior a la reunión entre el primer ministro chino Li Qiang y el primer ministro bielorruso Roman Golovchenko. También buscan fortalecer la cooperación en las cadenas de suministro industrial y facilitar el comercio para reducir los costos para ambas partes. China es el segundo mayor socio comercial de Bielorrusia y el mayor en Asia.

07:05 El Ejército Ucraniano Lamenta la Escasa Capacitación Militar

Los comandantes y soldados ucranianos se quejan de la capacitación deficiente de los nuevos reclutas y la clara dominancia de Rusia en el aire y la munición en el frente este. "Algunos combatientes se niegan a disparar. Ven al enemigo posicionado en una trinchera y no disparan. Por eso nuestros soldados están perdiendo vidas", dice un comandante de batallón de la 47.ª Brigada. "Si no utilizan su arma, son inútiles". Desde mayo, el gobierno ha formalizado una controvertida ley de movilización. Desde entonces, se han drafted numerosos combatientes cada mes, con la mayor demanda en la infantería. Sin embargo, los desafíos logísticos en la capacitación, el equipo y la compensación de numerosos nuevos individuos siguen siendo un problema.

06:35 Hora de Moscú: EE. UU. levantará todas las restricciones de armas para UcraniaSegún el embajador de Rusia en EE. UU., Anatoly Antonov, citado por la agencia de noticias RIA, Rusia cree que la administración actual de EE. UU. está a punto de eliminar todas las restricciones en el uso de armas entregadas a Ucrania. "Actúan como alguien que extiende una mano mientras sostiene un puñal en la otra detrás de la espalda", dijo Antonov. También expresó que un diálogo genuino con EE. UU. solo es posible si abandonan su "enemistad" hacia Rusia. Además, mencionó que una reunión entre el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, durante la Asamblea General de la ONU el próximo mes es poco probable.

06:09 Harris: Trump Animó a Putin a Invadir EuropaLa candidata presidencial demócrata Kamala Harris ha reafirmado su apoyo a Ucrania y la OTAN, que está bajo ataque por parte de Rusia. "Me mantendré firmemente junto a Ucrania y nuestros aliados de la OTAN", declaró en su discurso en la convención del Partido Demócrata en Chicago. En cambio, su oponente republicano, Donald Trump, había amenazado con abandonar la OTAN, dijo Harris. También afirmó que Trump animó al presidente ruso Vladimir Putin a invadir Europa.

05:38 Líder de la Agencia de Redes: "El Gobierno Alemán Mantiene el Estado de Alerta"A pesar de las bien abastecidas instalaciones de almacenamiento de gas, el presidente de la Agencia Federal de Redes, Klaus Müller, sigue instando a la cautela en el consumo de gas. "El gobierno alemán mantiene el estado de alerta. Debemos mantenernos vigilantes", dijo Müller al Augsburger Allgemeine. También señaló el progreso del ejército ucraniano en territorio ruso, lo que podría empeorar la situación. "No es la propia infraestructura de gas lo que se disputa, sino el área que rodea esta infraestructura, que es una zona de guerra en ambos lados", dijo Müller al periódico. Esto incluye la estación de gas de Gazprom en Sudzha, ubicada a solo unos kilómetros de la frontera ucraniana en territorio ruso y que sirve como punto de distribución importante para el gas exportado a Europa.

04:40 Modi en Kyiv: "Ningún Problema Puede Resolverse en el Campo de Batalla"El primer ministro indio, Narendra Modi, visita Ucrania por primera vez hoy. Se ha confirmado una reunión con el presidente Volodymyr Zelensky en la capital, Kyiv, por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores de la India. India ha mantenido una postura neutral regarding la invasión rusa. No ha impuesto sanciones occidentales a Moscú y se ha convertido en uno de los mayores compradores de petróleo ruso barato en el mercado global. Nueva Delhi ha instado repetidamente a una resolución del conflicto a través del diálogo. "India está convencida de que ningún problema puede resolverse en el campo de batalla. La pérdida de vidas inocentes en los campos de batalla es el mayor desafío para la humanidad", dijo Modi el jueves durante una visita a Polonia. El primer ministro polaco, Donald Tusk, instó a Modi a jugar un papel mediador en el conflicto.

03:31 Círculos: EE. UU. Proporcionará Nueva Ayuda Militar a UcraniaSegún fuentes gubernamentales, EE. UU. planea enviar una nueva ayuda militar a Ucrania valorada en aproximadamente 125 millones de dólares. El último paquete de ayuda incluye cohetes para defensa aérea, municiones para lanzadores múltiples del tipo Himars, cohetes Javelin y diversas armas, equipos y vehículos, según las fuentes, que hablaron bajo condición de anonymidad. El anuncio oficial se espera hoy, viernes, un día antes del Día de la Independencia de Ucrania. Las armas se extraerán de los almacenes del Pentágono, lo que permitirá una entrega rápida.

02:12 Ucrania Informa de 53 Ataques Rusos Cerca de Pokrovsk en un DíaEl ejército ucraniano registró un total de 53 ataques rusos cerca de la ciudad de Pokrovsk en la parte oriental del país durante todo el jueves. La captura de Pokrovsk sigue siendo el objetivo principal de las fuerzas rusas en Ucrania, según un comunicado del estado mayor. Hasta el momento, no se ha emitido ningún comunicado por parte del gobierno ruso. Según la información disponible, las tropas rusas han avanzado sin descanso hacia Pokrovsk en los últimos días.

here.

01:16 Líder de la SPD: Sin Entregas de Armas, Ucrania sería "Arrrasada"Justo antes de las elecciones estatales en Turingia y Sajonia, la presidenta del SPD, Saskia Esken, reafirmó el apoyo militar de Alemania a Ucrania contra Rusia. El canciller Olaf Scholz está comprometido con una paz justa y sostenible, dijo a los periódicos del grupo de medios Funke. "Sin embargo, mientras Putin persiga sus objetivos de guerra contra Ucrania, la paz no puede lograrse diplomáticamente". Esken enlazó sus declaraciones a la crítica de la presidenta de la partido Die Linke, Sahra Wagenknecht. "Si, como Frau Wagenknecht y otros, detuviéramos las entregas de armas a Ucrania hoy, el país sería arrasado mañana y borrado del mapa al día siguiente. Y eso tendría consecuencias catastróficas para la seguridad de Europa, lo que no llevaría a menos armamento y ciertamente no a la paz".

23:56 Ucrania Teme el Invierno Más Duro de su HistoriaDebido a la destrucción de la infraestructura de energía y potencia de Ucrania por los ataques rusos, el país se prepara para un invierno duro y oscuro. "Nos enfrentamos al invierno más severo de nuestra historia", dice el ministro de Energía de Ucrania, Herman Haluschtschenko, en una videoconferencia. Este invierno será aún más desafiante que el anterior, ya que los daños de los ataques rusos continuos se han acumulado. El ejército ruso está utilizando diversas armas en ataques combinados para causar la mayor cantidad de daño posible, dice. En un invierno suave, el consumo de electricidad es de unos 18 gigavatios, y en un invierno frío, es de 19 gigavatios. Además, se debe crear una capacidad de reserva de un gigavatio, dice Haluschtschenko. Los ataques rusos han destruido alrededor de 9 gigavatios de capacidad.

10:08 PM NATO refuerza la seguridad en la base aérea de Geilenkirchen Debido a un peligro inminente, NATO ha aumentado su nivel de seguridad en la base aérea ubicada en Geilenkirchen, Renania del Norte-Westfalia. Todos los trabajadores no esenciales han sido enviados fuera de la base, según un representante de la misma. Esta medida se debe a la inteligencia que sugiere una posible amenaza. "No hay razón para preocuparse y esto es simplemente una medida preventiva para proteger nuestras operaciones críticas", asegura el representante. La policía ha confirmado su presencia en las instalaciones. Se mantienen en confidencialidad detalles específicos, como el número de personal involucrado.

10:07 PM Ucrania reporta ataque contra punto de refuerzo en Kursk El ejército ucraniano afirma otro ataque contra las fuerzas rusas en la región de Kursk. Utilizando bombas guiadas americanas de precisión, atacaron un punto de refuerzo ruso durante la tarde, según el comandante de la fuerza aérea, Mykola Oleshchuk. "Un centro de mando de drones, una unidad de guerra electrónica, equipo, armas y alrededor de 40 militares rusos resultaron afectados", escribe Oleshchuk junto a un video que supuestamente muestra el ataque.

aquí.10:43 PM Primera consulta posterior a la Cumbre de la Paz de Suiza Después de la Cumbre de la Paz en Suiza en junio, ha tenido lugar la primera consulta de seguimiento, según informó Ucrania. Más de 40 estados y organizaciones enviaron a sus representantes para participar en la reunión virtual. Se han programado reuniones futuras con grupos de trabajo.

Puedes revisar todos los desarrollos anteriores aquí.

here.

Las operaciones militares en Ucrania siguen causando víctimas civiles, con ocho civiles muertos tras ataques rusos en diversas regiones. A pesar de que la base de la fuerza aérea de NATO en Geilenkirchen ha levantado la alarma, las tensiones siguen altas debido a posibles amenazas. El aumento del nivel de seguridad indica la posibilidad de un ataque terrorista contra la alianza, lo que ha llevado al envío de los empleados a sus hogares como medida precautoria. En un contexto separado, las autoridades alemanas investigan a Rico Krieger, quien fue liberado de la detención en Bielorrusia, por causar una explosión y presuntamente haber expresado interés en unirse a una unidad militar ucraniana.

Lea también: