A las 16:44, Biden en la ONU declaró: "No abandonaremos nuestro apoyo a Ucrania".

16:25 Registro alemán para vehículos ucranianos a partir de octubre

A partir de octubre, los refugiados ucranianos necesitan registrar sus vehículos en Alemania. Esto solo se aplica si sus coches llevan más de un año en el país. El gobierno alemán ha establecido el marco legal para esto. Hasta el 30 de septiembre, los vehículos ucranianos aún están exentos de estas regulaciones debido a las excepciones del estado. El nuevo proceso se detalla en un documento FAQ desarrollado por el Ministerio Federal de Transporte en colaboración con los estados. Los propietarios deben presentar documentos como un DNI con nombre en latín, el certificado de registro ucraniano y prueba de seguro a las autoridades. No se aceptan documentos ucranianos digitales. Después del registro, las matrículas ucranianas serán reemplazadas.

15:40 Muertes civiles en ataques rusos en Kharkiv

Ha habido numerosos ataques con misiles rusos en la ciudad ucraniana oriental de Kharkiv, lo que ha provocado víctimas civiles. Según el gobernador Oleh Synyehubov, el número de muertos ha ascendido a tres. Más de una docena de personas han resultado heridas. Se informes de que un misil impactó directamente en un edificio de apartamentos. El alcalde Ihor Terechov había informado anteriormente sobre ataques con misiles en cuatro distritos de la ciudad y dos edificios de apartamentos dañados en Telegram.

15:15 Ejercicios militares alemanes en el puerto de Hamburgo

Desde el jueves hasta el sábado, el ejército alemán está llevando a cabo un gran ejercicio de defensa en el puerto de Hamburgo, titulado "Red Storm Alpha". El Landeskommando Hamburgo estará asegurando una parte del puerto con fuerzas de protección local, incluyendo la creación de un puesto de control. El objetivo del ejercicio es proteger la infraestructura de defensa crítica, mantener la misma imagen de situación en todos los niveles y comunicarse efectivamente con todos los participantes. El tráfico civil no será afectado por el ejercicio. Después del reciente ataque ilegal ruso a Ucrania, la posibilidad de una guerra convencional en Europa en los próximos 5 años es una realidad, según un comunicado. La OTAN busca contrarrestar este esfuerzo colectivo, lo que requiere el despliegue rápido de tropas aliadas desde el oeste hacia el este. Alemania, debido a su estratégica ubicación, necesita practicar el transporte militar, el suministro de alimentos, la distribución de camas o la gestión de recursos, así como asegurar columnas de vehículos completas para potencialmente disuadir ataques.

14:30 Zelensky busca inversiones estadounidenses para la revitalización del sector energético

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha estado reunido con representantes de empresas estadounidenses para obtener inversiones para la recuperación del sector energético dañado durante su viaje. "El objetivo principal era preparar el sistema energético ucraniano para el invierno", escribió Zelensky en las redes sociales. El país teme cortes de energía este invierno debido a los daños de la guerra causados por Rusia. Zelensky propuso incentivos. "Esta es nuestra propuesta. Esto es parte de nuestro plan de victoria", dijo en un video publicado. La reunión también included representantes de empresas de energía, finanzas e seguros, así como la jefa de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Samantha Power.

13:55 Ofensiva ucraniana en Kursk vista como un éxito

Hay divisiones entre los observadores sobre si la ofensiva ucraniana en la región rusa de Kursk es un éxito o un fracaso para Kyiv. El experto militar Nico Lange la considera un éxito y escribió en X: "Imagina si Zelensky tuviera que liderar conversaciones de paz en Nueva York sin la ofensiva de Kursk. El valor y el éxito de la ofensiva de Kursk se vuelven claros por sí mismos".

13:17 El plan de victoria de Kyiv incluye una invitación a la OTAN

Una invitación para unirse a la OTAN es parte del plan de victoria del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para Kyiv. El jefe de la oficina de Zelensky, Andriy Yermak, declaró en una aparición en Nueva York que los aliados del país deberían extender una invitación para unirse a la OTAN, independientemente de las amenazas de escalada de Rusia. El plan consta de elementos militares y diplomáticos. Rusia comenzó su guerra contra Ucrania, en parte, debido a las aspiraciones de Kyiv de unirse a la OTAN.

12:42 Rusia insiste en sus objetivos de guerra a pesar de las declaraciones de paz de Ucrania

A pesar de los intentos de Ucrania de negociar, Rusia está manteniendo sus objetivos de guerra en Ucrania. Según el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, "Tan pronto como estos objetivos se logren de alguna manera, la operación militar especial会完成", refiriéndose a las incursiones brutalmente invasivas que han durado 2.5 años. Respondió a las declaraciones de Volodymyr Zelensky de que el final de la guerra está más cerca de lo que muchos esperan, durante su viaje a EE. UU. Zelensky está presentando su plan de victoria en EE. UU. para presionar a Moscú y fomentar las negociaciones. Los objetivos de guerra de Rusia incluyen controlar las regiones ucranianas como Donetsk, Luhansk, Kherson y Zaporizhzhia. Moscú también busca evitar que Ucrania se una a la OTAN. En el pasado, también se ha mencionado el derrocamiento del gobierno en Kyiv. Muchos expertos creen que el objetivo final de Rusia es el control completo de Ucrania.

11:59 La situación en Wuhledar se deteriora - Rusia supuestamente utiliza tácticas engañosas

Según una fuente militar cercana a las fuerzas ucranianas, la situación en Wuhledar es crítica y está empeorando. "Los rusos están intentando rodear la ciudad y al mismo tiempo la están bombardeando con artillería y otros medios". No se ha informado de ninguna entrada reciente de fuerzas rusas (hasta las 09:27). "Sobrevivir hasta el final significa sacrificar nuestras fuerzas militares y los restos de Wuhledar, lo que es inaceptable. Debimos haber considerado las consecuencias antes, pero ahora es demasiado tarde. Los soldados de la 72.ª Brigada siguen luchando a pesar de las circunstancias". Según Nexta, una publicación de noticias europea, Rusia está volviendo a emplear la táctica de "tierra quemada" al bombardear pesadamente Wuhledar desde el aire.

11:15 Nuevas Imágenes Satélite Revelan Extensos Daños en Depósitos de Municiones RusosUkraine ha llevado a cabo ataques exitosos contra depósitos de municiones rusos, destruyendo una gran cantidad de cohetes, obuses de artillería y otros suministros rusos. Imágenes de alta resolución de Maxar muestran la magnitud de los últimos ataques en Oktyabr'sk y Toropets.

10:46 Ataques Devastadores en Saporishzhia: Un Muerto, Varios Heridos y Daños SignificativosLos ataques rusos en la ciudad ucraniana del sureste de Saporishzhia han resultado en una víctima mortal y seis heridos, según las autoridades. La zona fue objetivo de "fuertes bombardeos aéreos" durante dos horas el lunes por la noche, según informó el servicio de defensa civil estatal. "Una persona murió y seis resultaron heridas, incluyendo a una niña de 13 años y un niño de 15", escribe el gobernador regional Ivan Fedorov en Telegram. Además, se incendiaron instalaciones de infraestructura y edificios residenciales. Un empleado del ayuntamiento afirma que 74 bloques de apartamentos y 24 casas particulares resultaron dañados en diferentes partes de la ciudad.

10:07 Munz sobre la Tripulación del "Almirante Kuznetsov": "El Portaviones Puede que Nunca Vuelva a Navegar"Según un informe de Forbes, la tripulación del portaaviones ruso "Almirante Kuznetsov" está siendo desplegada en el frente. El barco es conocido por su serie de incidentes, explica Rainer Munz, un corresponsal de ntv con sede en Moscú. El despliegue de la tripulación podría ser una señal de las dificultades financieras de Rusia.

09:27 Wuhledar al Límite? Tropas Rusas Reportan AvancesLas tropas rusas han avanzado aparentemente en la ciudad ucraniana oriental de Wuhledar, según los medios de comunicación estatales y los blogueros. "Las unidades rusas han entrado en Wuhledar - ha comenzado la batalla por la ciudad", escribe un bloguero militar pro-ruso, Yuri Podolyaka. Otros blogueros de la guerra pro-rusos informan del ataque. Los medios de comunicación estatales rusos afirman que Wuhledar, ubicada en la región de Donetsk, ha sido rodeada y se lucha en los sectores este de la ciudad. Según el experto militar coronel Reisner, las tropas rusas se están acercando a Wuhledar desde múltiples direcciones, poniendo en riesgo a la ciudad de ser rodeada.

08:59 Tropas Rusas y Ucranianas se Enfrentan con Drones Durante la NocheLas fuerzas de defensa aérea rusa, según informes oficiales, derribaron 13 drones ucranianos durante la noche. Seis drones fueron interceptados en las regiones de Belgorod y Kursk, y uno en la región de Bryansk, según informó la agencia de noticias oficial rusa TASS, citando al Ministerio de Defensa ruso. Por otro lado, la fuerza aérea ucraniana afirma que fue atacada por Rusia con 81 drones y cuatro misiles durante la noche. 79 drones fueron derribados o obligados a caer. No se han recibido informes inmediatos de bajas o daños.

08:17 Dinamarca Aboga por Ataques de Largo Alcance contra RusiaLa primera ministra danesa Mette Frederiksen insta a los aliados de la OTAN a aprobar el uso de armas de mayor alcance contra Rusia. "Propongo poner fin al debate sobre líneas rojas", dice Frederiksen a Bloomberg. Cree que la línea roja más importante ya ha sido cruzada - "cuando Rusia invadió Ucrania". Nunca permitirá que los rusos decidan qué es correcto en la OTAN, Europa o Ucrania, agrega Frederiksen.

07:38 Muertes de Soldados Rusos Reacomodadas y Reportadas como Desaparecidos para Reducir GastosUna llamada telefónica filtrada por la inteligencia militar ucraniana alega que los soldados rusos caídos en el campo de batalla se están enterrando y reportando como desaparecidos para evitar pagar generosas compensaciones a sus familias. "Los matan, las batallas continúan, hace calor, comienzan a oler mal, así que los enterramos allí mismo, y luego se consideran desaparecidos. Y si están desaparecidos, la familia no recibe pago. ¿Entiendes?", explica un hombre a un residente de la región rusa de Belgorod en la llamada telefónica filtrada. La compensación por cada soldado caído se dice que está entre $67,500 y $116,000.

06:59 Postura Rusa Indica que no Habrá Fin del Conflicto, según el ISWA pesar de que el presidente ucraniano Zelensky avanza su "plan de victoria" en EE. UU., Rusia no muestra signos de interés en resolver el conflicto. El Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) observa que Rusia rechaza públicamente cualquier acuerdo de paz que no implique la total rendición del gobierno ucraniano y la desmantelación de Ucrania como estado. Los altos funcionarios rusos han expresado objeciones a unirse a la próxima cumbre de la paz, y el portavoz del Kremlin Peskov enfatiza que Rusia no está preparada para negociar bajo ninguna condición excepto la rendición ucraniana. El ISW mantiene que Rusia no tiene intención de participar en negociaciones de paz genuinas con Ucrania y simplemente utiliza los términos 'planes de paz' y 'negociaciones' para presionar al Occidente y forzar a Ucrania a hacer concesiones unilaterales en cuanto a su soberanía e integridad territorial.

06:27 Zelensky Aboga por AccionesPromptas de EE. UU. para Acelerar la Retirada RusaSegún el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, una acción rápida del gobierno de EE. UU. podría acelerar la retirada de la agresión rusa contra Ucrania en el próximo año. En su publicación en Telegram después de su reunión con una delegación bipartidista del Congreso de EE. UU., Zelensky destacó la oportunidad actual de ampliar la cooperación entre Ucrania y EE. UU. Está en EE. UU. para participar en las sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y presentar su "plan de victoria" a la administración de EE. UU.

05:44 Adolescentes Piromaníacos Dañan Helicóptero Mi-8 en OmskEl pasado sábado, dos adolescentes prendieron fuego a un helicóptero Mi-8 en una base aérea rusa en Omsk mediante el uso de una cóctel molotov, según informó el canal de Telegram Baza. Los adolescentes de 16 años fueron arrestados y, presuntamente, admitieron haber recibido una compensación de $20,000 a través de Telegram por el ataque. El helicóptero sufrió daños considerables, según informan los medios rusos. Este incidente se asemeja a otro ocurrido el 11 de septiembre, cuando dos niños pequeños incendiaron un helicóptero Mi-8 en el aeropuerto de Noyabrsk, en la región de Tyumen. Se han registrado incidentes de sabotaje como descarrilamientos de trenes en diversas regiones rusas. A finales de enero, el servicio de inteligencia militar ucraniano (HUR) afirmó que algunas ferrovias rusas habían sido atacadas por adversarios desconocidos del régimen de Putin.

04:44 G7 Considera Entregar Misiles a Ucrania, Arriesgando Retaliación RusaLos ministros de Asuntos Exteriores de los países del G7 discutirán la posibilidad de suministrar misiles de largo alcance a Ucrania, poniendo el territorio ruso al alcance, el lunes. El jefe de la política exterior de la UE, Josep Borrell, anunció esto al margen de la Asamblea General de la ONU. Además, Rusia está recibiendo nuevas armas, incluyendo cohetes iraníes, a pesar de las negaciones constantes de Teherán.

03:50 Zelensky: La Paz Parece Más Cercana de lo que PensamosEl presidente ucraniano Volodymyr Zelensky está optimista sobre el pronto final de la guerra con Rusia. "Creo que estamos más cerca de la paz de lo que pensamos", declaró en una entrevista con el broadcaster estadounidense ABC News. Predijo que el conflicto pronto llegaría a su fin y instó a EE. UU. y a otros aliados a continuar apoyando a Ucrania.

02:50 Víctimas de los Asaltos Rusos en SaporizhzhiaEl martes por la tarde, las tropas rusas llevaron a cabo otro ataque en la ciudad southeastern ucraniana de Saporizhzhia, lo que resultó en una muerte y cinco heridos, según el gobernador regional, Ivan Fedorov. Un funcionario municipal citado por el broadcaster público Suspilne mencionó a una niña de 13 años entre los heridos. Al menos 23 personas resultaron heridas en ataques anteriores en la ciudad durante el mismo día y la noche anterior. Fedorov publicó en Telegram que dos casas fueron destruidas en el último ataque, aunque no está claro qué tipo de arma se utilizó. Las fuerzas rusas también atacaron la infraestructura de la ciudad, lo que provocó un incendio que fue contenido por los servicios de emergencia sin causar heridos.

01:29 Las Fuerzas Ucranianas Luchan bajo Presión en PokrovskEl ejército ucraniano informa de una presión persistente en la parte este del país. "La situación en el área de Pokrovsk y Kurakhove sigue siendo grave", informó el Estado Mayor en Kyiv en su actualización vespertina. De los 125 ataques rusos en total a lo largo del frente, más de 50 se iniciaron en este sector. "Los principales esfuerzos del enemigo se han concentrado cerca de Pokrovsk", especificó el liderazgo militar ucraniano. Aunque los observadores independientes atribuyen el éxito de los ucranianos en slowing down el avance ruso hacia Pokrovsk, la situación sigue siendo peligrosa para los defensores en Kurakhove más al sur. Los avances rusos cerca de la ciudad minera de Hirnyk ponen en riesgo la rodeo de varias unidades ucranianas. Se sugiere una maniobra similar más al sur cerca de la ciudad de Vuhledar, que los rusos habían intentado anteriormente tomar por asalto frontal.

00:28 Hombre Estadounidense Condenado en Rusia por Salida Infantil No AutorizadaUn hombre estadounidense ha sido condenado a seis años en un campo de trabajo en Rusia por intentar salir del país con su hijo ruso sin obtener el consentimiento de la madre. Un tribunal en el enclave de Kaliningrad encontró al hombre culpable de intento de "salida no autorizada" y dictó la sentencia. Según la sentencia, el estadounidense intentó salir con su hijo de cuatro años hacia Polonia en julio de 2023. "Sin obtener la autorización de la madre, intentó salir del país con el niño", explicó el tribunal en la plataforma de mensajería Telegram. Intentó cruzar la frontera con Polonia a través de un área boscosa, pero fue detenido por guardias fronterizos. Las tensiones entre EE. UU. y Rusia están altas debido al conflicto en Ucrania.

23:14 Muertes en el Ataque a un Puebl

Rusia cuenta con solo un portaaviones, el "Almirante Kuznetsov", que ha sido noticia por sus limitadas desplegables desde su lanzamiento en los 80 a pesar de numerosos contratiempos. Según informes de Forbes, la tripulación de 15,000 del Kuznetsov se está desviando para participar en el conflicto ucraniano, no a bordo del portaaviones, sino como un batallón separado. Rusia está empleando medidas como esta para cumplir con sus demandas de reclutamiento mensuales, estimadas en 30,000 nuevos soldados, mientras que el Kuznetsov mismo cae en mayor deterioro y es probable que permanezca estacionario a lo largo de la costa de Murmansk.

