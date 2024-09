A las 16:43, Zelensky y Trump tienen una reunión en Nueva York:

16:02 Ucrania está obligada a imponer impuestos más altos a sus ciudadanos El ministro de Finanzas de Ucrania, Serhiy Marchenko, califica los aumentos fiscales que se discuten en el Parlamento como una necesidad no deseada. Una de las propuestas es aumentar un impuesto de guerra del 1.5% al 5%. Este año, se estima que el aumento generará alrededor de 1.2 mil millones de euros, y el siguiente año, unos 3 mil millones de euros más. "Esta decisión perjudicará la economía, pero se han agotado todas las demás opciones", explica Marchenko. Solo los ingresos de nuevos bonos domésticos serán suficientes para hacer frente a los pagos de la deuda existente. La ayuda financiera extranjera parece incierta. En el primer trimestre, Ucrania recibió solo alrededor del 10% de la ayuda extranjera necesaria. Los retrasos del Congreso en los Estados Unidos han contribuido a la falta de recursos. A pesar de todo, Kiev espera recibir aproximadamente 34.5 mil millones de euros de fuentes internacionales el próximo año. Sin embargo, Marchenko advierte de que los pagos podrían no ser consistentes.

15:24 Noruega restringe el asilo para refugiados ucranianos Noruega ahora evaluará las solicitudes de asilo de refugiados ucranianos de manera individual. El gobierno noruego anunció la decisión, que afecta a los refugiados que vienen de las regiones occidentales de Ucrania, consideradas seguras por las autoridades noruegas. Desde la invasión rusa en febrero de 2022, las autoridades noruegas han concedido automáticamente el asilo a los refugiados ucranianos, acogiendo a aproximadamente 85,000 personas - la mayor cantidad de cualquier país nórdico.

14:51 El ejército ruso se prepara para una nueva leva Según la inteligencia militar británica, Rusia comenzará la leva para personas aptas para el combate menores de 30 años el 1 de octubre. Hasta ahora, los soldados rasos no han participado en combates en Ucrania, sino que han estado estacionados en la región rusa de Kursk, desde donde se espera que las fuerzas ucranianas sean expulsadas. Algunos padres rusos han protestado porque sus hijos, con menos de 4 meses de entrenamiento, han sido enviados a zonas de combate, lo que contradice la ley rusa.

14:22 Ramstein acogerá la reunión sobre Ucrania con Biden La reunión de los países que apoyan a Ucrania tendrá lugar el 12 de octubre en la base de la Fuerza Aérea de EE. UU. en Ramstein, Alemania, según anunció el portavoz del gobierno, Steffen Hebestreit. Alemania planea acoger el llamado Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania junto con EE. UU. Un grupo de más de 50 países se reúne en este foro para coordinar la ayuda a Ucrania. No está claro si el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy asistirá.

13:56 Lituania planea comprar tanques alemanes para una nueva división Lituania está considerando la compra de tanques Leopard 2 para formar una nueva división en su ejército. El acuerdo podría firmarse en noviembre, pendiente de la aprobación del Consejo de Seguridad Nacional. Lituania comparte frontera con el enclave ruso de Kaliningrad y su aliado Bielorrusia. El país considera la crisis en Ucrania como una amenaza inmediata a su seguridad, lo que ha llevado a un aumento de la construcción militar. Se formará una nueva división militar que incluirá un batallón de tanques, con una brigada mecanizada del Ejército Alemán stationed permanentemente en Lituania.

13:20 Discord en riesgo de ser bloqueado en Rusia La autoridad rusa de supervisión de los medios de comunicación está considerando bloquear completamente la plataforma de comunicación Discord. Este informe, obtenido de una fuente de la industria del juego, se basa en presuntas violaciones de la ley rusa. No se han proporcionado cargos concretos ni explicaciones. Los usuarios rusos han informado previamente de interrupciones en Discord. Con entre 29 y 40 millones de usuarios activos en Rusia, la plataforma -principalmente popular entre los jugadores, estudiantes y traders de criptomonedas- podría verse restringida en el futuro cercano.

13:04 Sin aprobación de armas de largo alcance: "Biden fue advertido por los servicios de inteligencia antes de la decisión" A pesar de prometer una ayuda adicional de miles de millones de dólares a Ucrania, EE. UU. no ha concedido el pedido de Ucrania para levantar las restricciones en el uso de armas occidentales para atacar áreas profundas en el territorio ruso. Thomas Jäger, científico político, explica que EE. UU. sigue preocupaciones de seguridad y posibles escaladas, como aconsejaron los servicios de inteligencia.

12:36 Estadounidense en Rusia enfrentando 'cargos de mercenario' Según la agencia de noticias rusa RIA Novosti, un estadounidense ha sido acusado de supuestas 'actividades mercenarias' en Rusia desde el viernes pasado. El hombre de 72 años es acusado de luchar como mercenario en el conflicto armado en el lado de Ucrania, según informó la agencia. El individuo que se cree que es el estadounidense, Stefan Hubbard de Míchigan, ha residido en Ucrania desde 2014. Los detalles del arresto del estadounidense siguen sin estar claros en el informe. Según RIA Novosti, fue llevado a juicio en un tribunal de Moscú por la policía militar.

12:01 Kryvyj Rih: Impacto de Cohete en Estación de Policía de UcraniaRecientes informes de Ucrania indican una mayor agresión rusa. Un cohete impactó en una estación de policía en Kryvyj Rih esta mañana, según confirmaron las autoridades locales. Bajo los escombros se encontró el cuerpo de una mujer y al menos cinco personas resultaron heridas. Se están llevando a cabo operaciones de búsqueda y rescate para localizar a cualquier superviviente. También se dañaron estructuras residenciales en el ataque. La Fiscalía Regional de Dnipropetrovsk compartió fotos del impacto del cohete en Kryvyj Rih.

Según fuentes ucranianas, hubo otro ataque con cohetes en la ciudad de Dnipro anoche, lo que resultó en la impacto en una instalación industrial. Al menos ocho personas resultaron heridas en ataques aéreos rusos en la región de Jersón, según informaron las autoridades locales.

11:27 Posible Intrusión de Drone Ruso en Espacio Aéreo de NATOEl Ministerio de Defensa de Rumanía sugiere que un drone ruso pudo haber ingresado brevemente en el espacio aéreo del miembro de la NATO Rumania anoche. Es posible que el drone cruzó briefly la zona fronteriza de Rumania durante menos de tres minutos. El drone estuvo involucrado en un ataque contra la ciudad ucraniana de Izmail, según las autoridades ucranianas. Izmail fue objetivo de un ataque con drone temprano esta mañana, lo que resultó en la muerte de tres personas y lesiones a aproximadamente una docena de personas, según la fuerza aérea ucraniana.

10:57 Fritz: EE. UU. Suministrará Bombas Guiadas a Ucrania por Primera VezEl presidente Zelensky viaja a los Estados Unidos para presentar su "plan de victoria" y solicitar más asistencia militar. Biden ha prometido un paquete de ayuda militar valorado en casi 8 mil millones de dólares a Ucrania. En comparación con las entregas anteriores, "esto es una cantidad sustancial", señala el reportero de ntv Gordian Fritz.

10:20 Informe: Agencias de Inteligencia de EE. UU. Advierten sobre Grave Represalia si Ucrania Usa Misiles de Largo AlcanceSegún un informe del "New York Times" citando una evaluación de inteligencia no publicada, las agencias de inteligencia de EE. UU. Esperan una grave represalia si Ucrania emplea misiles de Occidente de largo alcance para atacar profundamente en territorio ruso. La aprobación de esto por parte del Oeste podría tener graves consecuencias, con posibles acciones de retaliación de Rusia que van desde la quema y sabotaje de instalaciones europeas hasta posibles ataques mortales en puntos de apoyo militar de EE. UU. y Europa. Las agencias argumentan que Ucrania no tiene suficiente cantidad de misiles de largo alcance para cambiar significativamente el curso de la guerra. El Times sugiere que esta evaluación puede desempeñar un papel en la dificultad que tiene el presidente Biden para tomar una decisión.

09:57 Munz sobre la Nueva Amenaza de Putin: Detención de Exportación de Recursos "No Dañará Mucho al Occidente"Rusia amenaza a EE. UU. con consecuencias si aprueba el uso de armas de largo alcance contra objetivos dentro de Rusia. El presidente Putin está considerando ciertas restricciones de exportación en recursos estratégicos, como el uranio, como represalia contra el Occidente. El reportero de ntv Munz explora el trasfondo y las implicaciones.

08:40 Marina Ucrania Desconcertada por Estructura Rusa Cerca del Puente de CrimeaUna estructura rusa no identificada cerca del puente de Crimea tiene desconcertada a la Marina Ucrania. Según un informe del "The Kyiv Independent" en televisión ucraniana, se está construyendo la estructura. Su propósito sigue siendo incierto. "Podría servir como una instalación defensiva, o podría ser otro cruce, pero es demasiado temprano para sacar conclusiones", dijo el portavoz de la Marina Ucrania Dmytro Pletenchuk. Él duda que los rusos lo completen debido a las condiciones climáticas cada vez peores. "Ellos continúan colocando algo nuevo en el estrecho de Kerch para construir diversas estructuras hidro técnicas o barreras, pero después de cada tormenta, acaban en la orilla". El puente une Rusia con la península ucraniana de Crimea, que Rusia anexó.

08:08 Ciudad Ucraniana en la Frontera con Rumania es Atacada; Varios MuertosLa ciudad de Ismajil en el sur de Ucrania fue atacada. Tres personas murieron en un ataque con drone ruso esta mañana, según informó el gobernador de la Oblast de Odesa, Oleh Kiper. Todos los víctimas eran mayores, incluyendo una mujer de 90 años. Once personas más, incluyendo un niño, resultaron heridas. Kiper también informó daños a edificios y vehículos, así como varios incendios. La ciudad de Ismajil se encuentra en la frontera con Rumania, con la boca norte del río Danubio forming la frontera. [Leer más aquí.]

07:40 Roth Aboga por una Mayor Ayuda Militar para Ucrania para Facilitar las NegociacionesEl experto en política exterior del SPD Michael Roth está abogando por más ayuda militar para Ucrania de Europa. "Los países europeos más grandes necesitan proporcionar un apoyo militar significativamente mayor para asegurar que Ucrania permanezca como una nación libre y democrática", dijo Roth al "Tagesspiegel". "Ahora es el momento de movilizar todas las fuerzas para poner a Ucrania en la mejor posición posible para potenciales negociaciones". El presidente del Comité de Asuntos Exteriores en el Bundestag argumenta: "Cualquiera que quiera poner fin a la guerra lo antes posible debe proporcionar a Ucrania lo que necesita". La fuerza militar y la diplomacia son dos caras de la misma moneda. "Rusia solo estará preparada para negociaciones si Putin está convencido de que una victoria sobre Ucrania es imposible".

07:09 Baerbock: Sin nuestra ayuda, los hospitales y los niños estarían vulnerables

La canciller alemana Baerbock justifica los suministros de armas occidentales a Ucrania y advierte contra el apoyo que disminuye a Kyiv. "La creencia de que no habría luchas ni muertes en Ucrania sin armas defensivas es tan ciega como incorrecta", declara durante el Debate General de la ONU en Nueva York el jueves. "Si Rusia detiene su asalto, la guerra termina. Si Ucrania deja de defenderse, es el fin de Ucrania". El presidente ruso Putin respondió a una invitación a una conferencia de paz en junio bombardeando un hospital de niños. Hasta que Putin esté dispuesto a negociar, dejar de ayudarnos sugiere "dejar hospitales y niños ucranianos indefensos. Podría llevar a más crímenes de guerra, quizás incluso en otros países". Baerbock destaca que Rusia "siempre ha jugado con la inviolabilidad de las fronteras de los estados bálticos y Polonia".

06:45 Eslovenia: No se deben descartar demasiado rápido las armas de largo alcance para Kyiv La gobierno esloveno aconseja no tomar decisiones precipitadas sobre el uso de armas de largo alcance occidentales en suelo ruso, dada la skepticismo de Alemania. "Raramente es sabio declarar ciertos temas vetados prematuramente", dice el primer ministro Golob al margen del Debate General de la ONU en Nueva York. "Es un tema espinoso, pero en esta etapa todas las alternativas deben considerarse y luego elegir la mejor solución", responde Golob cuando se le pregunta sobre los misiles de crucero de largo alcance. Alemania y EE. UU. son particularly reticentes a este respecto. El canciller Scholz recently ruled out the future supply of armas de precisión de largo alcance a Ucrania.

06:11 Baerbock insta a Irán a dejar de respaldar la guerra de Rusia contra Ucrania La canciller alemana Baerbock insta a Irán a dejar de respaldar el conflicto de Rusia con Ucrania y a detener el envío de misiles balísticos y drones. El Ministerio de Asuntos Exteriores lo indica a través de la plataforma X. Baerbock habló con su homólogo iraní, Abbas Araktschi, al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

06:01 Trump planea reunirse con Zelensky El ex presidente de EE. UU. Trump arregla una reunión con el presidente ucraniano Zelensky en Nueva York el viernes. La reunión tendrá lugar en la Torre Trump en Manhattan, revela Trump. Zelensky, quien se reunió con el presidente Biden el día anterior, ha prolongado su estancia en EE. UU. para reunirse con Trump. Antes de su visita a EE. UU., Zelensky mencionó que quería reunirse con Trump, Biden y Harris para presentar su "plan de victoria" para poner fin a la guerra ucraniana. Lee más sobre esto aquí.

04:25 Harris Juramenta Estar con Ucrania, Advierte Indirectamente Contra Trump

La candidata presidencial demócrata Harris jura apoyo al presidente ucraniano Zelensky y advierte indirectamente contra una victoria de Trump. "Mi compromiso con el pueblo de Ucrania es inquebrantable. (...) Mantendré mi solidaridad con Ucrania y trabajaré para asegurar que Ucrania emerja victoriosa y viva en paz y prosperidad", dice durante la visita de Zelensky a Washington. Insiste en que la paz no puede dictarse sin Ucrania. Sin embargo, hay "algunos" en EE. UU. que desean esto. Sus intenciones son obligar a Ucrania a renunciar a grandes partes de su territorio, aceptar la neutralidad y renunciar a las garantías de seguridad de otros países. Estas propuestas son idénticas a las del jefe del Kremlin, Putin, dice, y equivalen a una llamada a la rendición.

02:08 Ucrania Informa de Asaltos al Oeste de Jersón

Las fuerzas rusas bombardearon el asentamiento de Tomyna Balka al oeste de la ciudad ucraniana controlada de Jersón el jueves, según el gobernador de la región, Prokrudin. Una mujer murió y otra resultó herida en el ataque, según Telegram.

00:55 Reino Unido Entregará Más Sistemas de Artillería Autopropulsados a Ucrania

El Reino Unido entregará otro lote de sistemas de artillería autopropulsados, AS90s, a las fuerzas de defensa de Ucrania. Ya se han entregado diez de estos sistemas, con seis más previstos para llegar en unas pocas semanas, según el Ministerio de Defensa del Reino Unido.

23:33 ONU: Escasez de Fondos para Ayudar a los Ucranianos Este Invierno

La Organización de las Naciones Unidas señala la falta de fondos para apoyar a los ucranianos durante el invierno. "El nivel de financiación de nuestra organización es insuficiente para esta época del año", dice Karolina Lindholm Billing, representante de la ACNUR en Ucrania. La ACNUR actualmente solo tiene el 47% de los fondos necesarios para proporcionar apoyo a los millones de ucranianos afectados o desplazados por la guerra. El año pasado, en esta época, estaba financiado en un 70%.

22:13 Biden: EE. UU. Fortalecerá la Ayuda a Ucrania

El presidente Biden declara que EE. UU. fortalecerá su apoyo a Ucrania. Esto fortalecerá la posición de negociación del gobierno ucraniano, dice antes de una reunión con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en Washington. El mandato de Biden termina en enero. Puede ser sucedido por su vicepresidente Harris o el republicano Donald Trump, que se espera que reduzca significativamente el compromiso de EE. UU. con Ucrania.

21:34 Ucrania: Rusia Planifica Aumentar los Ataques en la Región de Zaporiyia

Basado en la inteligencia ucraniana, se espera que las fuerzas rusas intensifiquen sus acciones ofensivas en la región de Saporishshia en breve. "Hay un cambio hacia la escalada en la situación en el campo de batalla en la región de Saporishshia", señala un representante de las tropas estacionadas en el sur de Ucrania durante una emisión televisiva nacional. "En las últimas 24 horas hubo cinco [asaltos rusos], y podemos sugerir que esta cifra podría aumentar, ya que nuestra inteligencia indica que el adversario está concentrando unidades de ataque cerca del asentamiento de Pryiutne". El representante también mencionó la llegada de vehículos blindados ligeros en el lado ruso. "Esto significa que se están preparando para operaciones ofensivas".

21:00 Biden se reúne con Zelensky: Rusia no asegurará la victoria

Al comienzo de su reunión en Washington, el presidente de EE. UU., Joe Biden, aseguró al presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, del apoyo inquebrantable de Estados Unidos. "Rusia no saldrá victoriosa, Ucrania lo hará", expresó mientras recibía a su homólogo ucraniano en el Despacho Oval de la Casa Blanca: "Y estaremos a su lado en cada paso". Haz clic aquí para obtener más detalles.

Dado el aumento de las tensiones militares, el gobierno ucraniano puede necesitar buscar fuentes alternativas de financiación debido a la incertidumbre en la asistencia financiera extranjera.

Dada la preparación de Rusia para una nueva conscripción, podría haber una mayor presión sobre países vecinos, como Lituania, para fortalecer sus capacidades militares de defensa.

