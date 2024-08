A las 16:41, Rusia afirma progreso en Pokrovsk, Ucrania alardea victorias en Kursk

16:12 Ucrania niega intento de ataque a la planta nuclear: Rusia podría iniciar 'provocación nuclear'

La Ucrania disputa las alegaciones del presidente ruso Putin de que los soldados ucranianos intentaron atacar la planta nuclear de Kursk la noche anterior. "Esto es una completa falsificación", dice Andrii Kovalenko, jefe del Departamento de Contramedidas de Desinformación del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania. Las falsas afirmaciones de una "provocación nuclear ucraniana" en las plantas nucleares de Kursk y Zaporizhzhia siguen. Kovalenko sugiere que Rusia podría estar planeando esta provocación ella misma, dada la participación de Putin. Considera real la posibilidad de una "provocación nuclear por parte de Rusia".

15:46 Instalaciones de almacenamiento de gas de la UE cerca del 90% de capacidad: la UE está lista para el invierno

Dos meses antes de lo previsto, las instalaciones de almacenamiento de gas de la Unión Europea han alcanzado el 90% de su capacidad. La UE está ahora bien preparada para el invierno venidero, según informes de la Comisión Europea. Después del inicio de la invasión rusa de Ucrania, todos los países de la UE acordaron en el verano de 2022 que las reservas de gas deberían estar al menos al 90% en noviembre. Aunque los niveles de llenado difieren entre los países, con España ostentando el 100% de capacidad y Letonia en el 69%, la UE planea reducir aún más su dependencia del gas natural ruso importando más gas natural licuado (GNL) de EE. UU. y gas natural de Noruega.

15:21 Putin acusa a Ucrania de atacar la planta nuclear rusa

El presidente ruso Vladimir Putin acusa a Ucrania de intentar atacar la planta nuclear rusa en Kursk. Sin ofrecer ninguna prueba, Putin dice: "El enemigo intentó atacar la planta nuclear la noche anterior". La Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA) había expresado anteriormente su preocupación por el posible impacto del conflicto en la planta nuclear y había instado a "todas las partes a ejercer la máxima contención".

14:50 El jefe de la OIEA visitará la planta nuclear de Kursk

El director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, visitará la planta nuclear rusa en Kursk la próxima semana. La visita de Grossi fue confirmada por un portavoz de la OIEA después del aumento del conflicto en la región occidental rusa de Kursk. poco después de que el ejército ucraniano lanzara una ofensiva a gran escala en la región, la corporación estatal de energía nuclear de Rusia, Rosatom, advirtió sobre una posible amenaza a la planta nuclear debido a los ataques ucranianos.

14:21 Rusia: más de 115.000 personas evacuadas de las regiones fronterizas

Rusia ha evacuado a más de 115.000 personas de sus regiones fronterizas con Ucrania. El viceprimer ministro Denis Manturov reveló esto durante una reunión con el presidente Vladimir Putin y los principales funcionarios del gobierno. Se está evaluando los daños a la agricultura y la industria causados por la ofensiva ucraniana.

14:00 Tusk: India podría mediar en la guerra de Ucrania

El primer ministro polaco Donald Tusk apoya el posible papel de India como mediador en la guerra de Ucrania. Después de reunirse con el primer ministro indio Narendra Modi, Tusk comentó: "Me alegra que el primer ministro haya reafirmado su disposición a comprometerse personalmente para lograr una resolución pacífica, justa y rápida del conflicto". Los esfuerzos de mediación de Modi cobran importancia ya que está programado para reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy más tarde.

13:40 "Incursión limitada en Kursk" poco probable

El canciller alemán Olaf Scholz no cree que el avance ucraniano en Kursk será limitado en alcance o duración. Según la periodista de investigación Nadja Kriewald, no hay evidencia que respalde las afirmaciones de Scholz. Por el contrario, el conflicto parece estar intensificándose.

13:20 Los ataques ucranianos dañan varios aviones militares rusos en Sawaslejka

Fuentes de inteligencia afirman que varios aviones militares rusos fueron destruidos en ataques ucranianos a la base aérea de Sawaslejka. Según estas fuentes, un interceptador supersónico MiG-31K y dos aviones de transporte estratégico Il-76 fueron destruidos en ataques el 16 de agosto, mientras que unos cinco aviones MiG-31K/I resultaron dañados en un ataque del 13 de agosto. Además, un depósito de combustibles y lubricantes fue alcanzado y otro avión MiG-31K/I resultó dañado.

13:06 El servicio de seguridad ruso interroga a periodistas extranjeros

La organización de seguridad interna rusa, el FSB, ha iniciado investigaciones criminales contra varios periodistas extranjeros, incluyendo a un reportero de CNN y dos periodistas ucranianas, debido a su cobertura en la región rusa de Kursk. Esta región está actualmente bajo el control ucraniano de varios asentamientos. El FSB acusó a los periodistas de cruzar ilegalmente la frontera del país después de que grab

12:34 Zelenskyy visita región fronteriza: Fondo de intercambio rehechoEl presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, visitó la región fronteriza de Sumy en el noreste de Ucrania, donde las tropas ucranianas invadieron Rusia hace más de dos semanas. Anunció la captura de otra ciudad en la región rusa de Kursk y el restablecimiento del "fondo de intercambio", que se refiere a la captura de soldados rusos para futuros intercambios de prisioneros con prisioneros ucranianos en Rusia. Zelenskyy destacó que desde la ofensiva de Kursk, los ataques en Sumy han disminuido y también ha disminuido el número de víctimas civiles allí. Publicó un video con él y el comandante en jefe de las tropas ucranianas, Oleksandr Syrskyi, quien le informó sobre el refuerzo de tropas en la parte oriental de Ucrania, donde Rusia continúa su avance militar.

12:06 Actividad sospechosa de espionaje: Informes de drones rusos en BrunsbüttelEl periódico alemán "Bild" informa que se han avistado drones sospechosos sobre el mayor parque industrial de la región de Schleswig-Holstein. Los drones han sido vistos con frecuencia volando a alta velocidad sobre la central nuclear desactivada y el terminal de GNL en Brunsbüttel. La investigación sobre la presunta espionaje con intenciones de sabotaje está siendo dirigida por la fiscalía de Flensburg. Según el informe policial interno, se detectó un objeto hostil, possibly a drone militar. "Bild" también indica que los drones podrían estar relacionados con agentes rusos, potencialmente lanzados desde buques civiles en el Mar del Norte. Leer más aquí.

11:40 Embajada de EE. UU. en Kyiv advierte sobre posibles ataques aéreos inminentesLa Embajada de EE. UU. en Kyiv advierte antes del Día de la Independencia de Ucrania el 24 de agosto (sábado) sobre un aumento del riesgo de ataques aéreos. La embajada espera que Rusia ataque Ucrania con drones y misiles en los próximos días y durante el fin de semana. Ucrania celebra su 33º aniversario de la independencia de la Unión Soviética. La festividad ha cobrado una renovada importancia para los ucranianos desde el comienzo del conflicto en Ucrania hace dos años y medio. La semana pasada, soldados ucranianos infiltraron inesperadamente territorio ruso en la región fronteriza de Kursk. Putin lo describió como una provocación y amenazó con una "respuesta adecuada".

11:13 Base aérea militar en Volgograd en llamasSe desata un incendio en una base militar en Marinovka, en la región de Volgograd en el sur de Rusia. Los residentes informan de explosiones. Las autoridades locales culpan a un ataque con drone ucraniano por el incendio. No se informan víctimas.

aquí10:41 Rusia construye refugios prefabricados en KurskSe informa que la región fronteriza rusa de Kursk está construyendo refugios de concreto para la población debido a la crisis en curso con Ucrania. El gobernador Alexei Smirnov explicó en Telegram que se han designado lugares centrales para instalar refugios modulares prefabricados. Se están installing refugios en lugares populares como 60 paradas de autobús. Smirnov compartió una foto de un camión entregando uno de los bloques. También se están construyendo refugios en otros dos lugares, incluyendo Kursk, donde se encuentra la central nuclear de Kursk NPP. Rusia acusa a Ucrania de planear un ataque a la instalación, mientras que Ucrania niega estas acusaciones.

10:10 Ucrania revela avance en la región de KurskUcrania informa sobre más de 40 ataques por parte de las tropas rusas cerca de la ciudad de Pokrovsk, la mayoría de los cuales fueron repelidos con éxito. El presidente Zelenskyy promete refuerzos para la zona. Mientras tanto, el avance en la región de Kursk continúa.

09:42 Rusia afirma haber derribado drones en varias regionesLas autoridades rusas afirman haber derribado varios drones ucranianos en la parte occidental del país. En la región de Volgograd, el gobernador Andrei Bocharov informes "la mayoría de los drones fueron destruidos" cerca del pueblo de Marinovka (ver entrada a las 07:30). En la región fronteriza de Kursk, el gobernador Alexei Smirnov dice "dos misiles ucranianos y un drone fueron derribados por la defensa aérea rusa" (ver entrada a las 10:41). En la región de Rostov al sur, el gobernador Vasily Golubev informes un ataque frustrado con cinco drones. También se informa que drones han sido derribados en las regiones rusas de Voronezh y Bryansk.

09:09 Armas de largo alcance contra objetivos rusos: Kyiv busca aprobación de los EstadosEl ministro de Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, se reúne con un grupo de representantes de la Cámara de Representantes de EE. UU. en Kyiv. Según el ministerio ucraniano, los republicanos Rob Wittman y los demócratas David Trone discuten con Umerov la situación actual en el frente y la política de EE. UU. sobre el uso de armas de largo alcance contra objetivos rusos. Umerov declaró, "Insistí en la necesidad de recibir la aprobación inmediata de nuestros aliados para utilizar plenamente las armas de largo alcance contra objetivos rusos urgentemente. Es para la protección de nuestras ciudades y pueblos pacíficos".

08:36 Héroe de Star Wars hace campaña por robots desminadores en UcraniaEl famoso actor estadounidense, Mark Hamill (conocido por su papel de Luke Skywalker en "Star Wars"), junto con el experto en Europa Oriental Timothy Snyder, busca recaudar $441,000 para robots desminadores en Ucrania a través de su campaña "Terreno Seguro". Estos dispositivos ingeniosos son capaces de limpiar minas, incluso en los lugares más desafiantes, desde una distancia segura. Snyder declaró, "Uno de los actos más horrendos que Rusia ha cometido en Ucrania es la dispersión de millones de minas. He visto cómo la gente arriesga su vida en áreas no ocupadas cerca del frente, tratando de ayudar a otros a regresar a sus granjas y hogares. Con estos robots, se pueden limpiar las minas, salvando vidas". Ucrania está muy contaminada con minas, su eliminación podría tardar décadas.

08:01 Moscú se prepara para una 'nueva realidad' ante la invasión de KurskLa ofensiva ucraniana en Kursk plantea problemas para la propaganda de Moscú. Aunque las distancias son vastas entre las regiones, un comunicador ligado al Kremlin le dijo a Meduza, un portal ruso independiente con sede en Riga, "No se puede negar que la infiltración en territorio ruso y el control sobre los pueblos es un evento completamente nuevo y incómodo". Para calmar el estado de ánimo agitado en Rusia, que se ha vuelto significativamente más ansioso desde la invasión de Kursk, el Kremlin está intentando preparar a sus ciudadanos para vivir en una "nueva realidad" y una "nueva normalidad". El mensaje es claro: "El enemigo ha infiltrado territorio ruso, está a punto de ser subduido - pero recuperar el territorio llevará tiempo, y los rusos deben esperar". Mientras tanto, se anima a los residentes a "convertir la negatividad y el shock en algo positivo - específicamente, mediante la donación de suministros de socorro para Kursk". Se cree que los combates en Kursk podrían durar varios meses.

07:30 Instalación militar en Volgogrado afectada por ataque de drone ucranianoLas autoridades rusas confirman que una instalación militar en la región de Volgogrado, en el sur de Rusia, resultó dañada en un ataque con drone. Andrei Bocharov, gobernador de la región, informó en Telegram que el drone impactó en la instalación, causando un incendio. No se reportaron víctimas. Bocharov no especificó qué instalación militar en particular resultó afectada. Mencionó que Marinovka, donde Rusia mantiene una base aérea, fue el objetivo del ataque.

06:56 McMaster: Putin hipnotizó a TrumpEl antiguo asesor de seguridad de EE. UU., el general Herbert Raymond McMaster, afirmó que el presidente ruso Vladimir Putin manipuló con éxito al antiguo presidente de EE. UU. Donald Trump. Esto se detalla en su libro "At War With Ourselves: My Tour of Duty in the Trump White House", según informó "The Guardian". McMaster explicó cómo Putin, un antiguo agente del KGB, utilizó el ego y las inseguridades de Trump con halagos. Putin supuestamente llamó a Trump 'un individuo extraordinario, inmensamente talentoso, sin ninguna duda', ejerciendo una influencia casi hipnótica en él. McMaster, que sirvió como asesor de seguridad de Trump durante aproximadamente un año, había advertido a Trump sobre Putin, diciendo: "Señor Presidente, es el mejor mentiroso del mundo". Creía que Putin tenía la confianza suficiente para 'jugar con Trump', con el objetivo de reducir las sanciones y persuadir a Trump para que retirara las tropas de EE. UU. de Siria y Afganistán a un costo mínimo.

06:20 Informes de incendio en aeropuerto ruso en VolgogradoSe reportaron explosiones en Kalach, Don, región de Volgogrado, durante la noche, según varios canales de Telegram rusos. Se cree que son el resultado de un ataque con drone, lo que causó un incendio en un aeropuerto cercano. La región de Volgogrado está a unos 900 kilómetros al sureste de Moscú. La base aérea de Marinovka en el pueblo de Oktyabrsky, a unos 20 kilómetros de Kalach en el Don, se especula que fue el objetivo principal. Los testigos reportaron haber oído múltiples explosiones fuertes, acompañadas por los inconfundibles sonidos de drones.

04:27 Ucrania habla sobre ataques con drones en RusiaEl servicio de inteligencia militar ucraniano HUR habló sobre los objetivos de los ataques con drones durante la noche en Rusia. Targetearon el aeropuerto de Ostafyevo en Moscú, la base aérea de Millerovo en la región de Rostov y un centro de comunicaciones por radio, según el líder de HUR Kyrylo Budanov al sitio web "The War Zone". Alrededor de 50 drones participaron, con evaluaciones actuales que determinan cualquier posible daño. Las autoridades rusas confirmaron por la mañana que habían derribado 45 de los drones sobre territorio ruso.

03:09 Medidas de seguridad para las elecciones en Kursk, RusiaDebido a las elecciones regionales anticipadas en la disputada región fronteriza rusa de Kursk, los trabajadores de las urnas estarán equipados con chalecos antibalas y cascos. Se establecerán estaciones de votación adicionales en otras regiones para aquellos que tuvieron que huir de la zona, según la presidenta de la comisión electoral regional Tatiana Malachova, según informaron las agencias de noticias rusas. La región actualmente tiene un estado de emergencia. Las elecciones para gobernadores y parlamentos regionales están programadas del 6 al 8 de septiembre en varias regiones rusas.

01:34 Fico se siente presionado por las políticas exteriores de las democracias occidentalesEl primer ministro eslovaco Robert Fico expresó sentimientos de presión en las políticas exteriores de las democracias occidentales. Aquellos que se desvían del consenso en matters de política exterior importante enfrentan presión arbitaria y amenazas de aislamiento por parte de las democracias occidentales, según su declaración con motivo del aniversario de la invasión de Moscú en 1968. Fico equipara la supresión violenta de la "Primavera de Praga" en 1968 por las tropas del Pacto de Varsovia con el actual control sobre las opiniones divergentes en Europa. Es crítico de la ayuda militar de la UE a Ucrania y ha sido criticado como pro-ruso debido a su postura.

00:12 Ucrania repele la mayoría de los ataques rusos cerca de PokrovskUcrania informes que logró repeler 44 de 46 ataques rusos a lo largo de la línea del frente cerca de la ciudad de Pokrovsk en el este de Ucrania durante el día. A pesar de los enfrentamientos continuos en dos secciones más a las 9 PM CET, se informes que 238 soldados rusos resultaron muertos o heridos. No se proporcionó información sobre las bajas ucranianas, y Rusia aún no ha comentado sobre la situación.

23:09 Rusia afirma haber frustrado intento de infiltración de "saboteadores" ucranianos en la región de BryanskRusia asegura haber frustrado un intento de infiltración de un "grupo de reconocimiento-sabotaje ucraniano" en la región de Bryansk, que comparte frontera con Kursk. Según el gobernador de Bryansk, Alexander Bogomaz, en Telegram, el grupo fue detenido por las fuerzas del servicio de seguridad FSB de Rusia y el ejército ruso. "El enemigo fue neutralizado por fuego", indicó el mensaje, y se informó que la situación ahora está bajo control.

22:15 Ucrania espera la pronta autorización de la ayuda de mil millones de dólares prometida por el OesteEl presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy expresa su esperanza en la pronta autorización de la ayuda prometida de mil millones de dólares por parte del Oeste, que será financiada en parte con los ingresos de los activos estatales rusos congelados. Aunque se han dado numerous explicaciones políticas por parte de los socios de Ucrania, se necesitan más aclaraciones, según Zelenskyy en su declaración en video de la noche. "Pero necesitamos un sistema práctico", dice, enfatizando la necesidad de la defensa ucraniana contra la agresión rusa. Los siete países más industrializados del G7 acordaron proporcionar una ayuda financiera adicional a Kiev en su cumbre de junio, con una generosa hipoteca de 50 mil millones de dólares garantizada por los ingresos de los activos rusos congelados.

21:52 Putin elogia las relaciones comerciales próximas con ChinaEl presidente ruso Vladimir Putin elogia la cooperación fortalecida con China, diciendo: "Nuestras relaciones comerciales están prosperando (...). La atención que ambas governments dan a las relaciones comerciales y económicas está dando sus frutos", durante una reunión con el primer ministro chino Li Qiang en el Kremlin. China y Rusia tienen "planes y initiatives conjuntos comprehensivos en los sectores económico y humanitario", agrega Putin. Li, según el Kremlin, elogia las relaciones chino-rusas como estando en un "pico sin precedentes". Las relaciones entre Rusia y China se han profundizado desde la invasión rusa de Ucrania, con China siendo ahora un socio comercial clave para Rusia debido a las sanciones occidentales.

21:20 Rechazo judicial de apelación: el exviceministro de Defensa ruso queda en prisiónEl exviceministro de Defensa ruso Dmitri Bulgakov, acusado de corrupción, remains en prisión. Su solicitud de libertad condicional y su apelación contra la detención han sido rechazadas, según informó la agencia de noticias rusa TASS. Bulgakov, responsable de la adquisición del ejército ruso antes de su despido, enfrenta cargos junto con dos presuntos cómplices. Su empresa reportedly recibió nueve contratos de Bulgakov entre 2022 y 2024, lo que causó aproximadamente 50 millones de rublos (alrededor de 500,000 euros) en daños.

20:41 Después del decreto: numerosos ucranianos en Hungría corren el riesgo de ser desalojados de casas de refugiadosDespués de la entrada en vigor de un decreto en Hungría que niega a los refugiados ucranianos derechos básicos, numerosos ucranianos que viven allí corren el riesgo de perder sus hogares temporales. Varios refugios privados para refugiados han comenzado a desalojar a ucranianos, según informó la organización Ayuda a la Migración. En Kocs, situado al norte de Budapest, aproximadamente 120 refugiados, en su mayoría mujeres y niños romaníes procedentes de la región occidental ucraniana de Transcarpacia con una significativa minoría húngara, son obligados a abandonar una casa de huéspedes bajo la supervisión de la policía.

El presidente ucraniano ha anunciado una operación militar exitosa en la región rusa de Kursk, lo que ha llevado al captura de otro pueblo.

Una vez más, el presidente ruso Putin ha acusado a Ucrania de intentar atacar una central nuclear rusa, esta vez en Kursk, sin presentar ninguna evidencia.

