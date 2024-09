A las 16:32, la agencia de inteligencia del Reino Unido informa de la demolición de puentes en la región de Kursk por las fuerzas ucranianas.

16:05 Heridas Reportadas Después de Ataques Ukrainianos en la Región de Belgorod

Al menos cinco personas resultaron heridas en ataques ucranianos en la región rusa de Belgorod, según informes oficiales. El gobernador Vyacheslav Gladkov informó sobre varias explosiones en una carretera entre Belgorod y Shebekino, que dejaron heridas a cuatro personas y dañaron varios vehículos. También resultó herida una mujer en el pueblo cercano de Vosnesenskoye cuando un dron impactó en una residencia particular. Hasta el momento, estos informes remainen sin confirmar. Los frecuentes ataques rusos en el vecino Ucrania, en particular en Kharkiv, a unos 30 kilómetros de la frontera, se han vuelto comunes. La artillería ucraniana y los drones militares suelen atacar áreas en la región rusa de Belgorod al otro lado de la frontera.

15:44 Exclusiva: Vehículo Médico Reconvertido Atiende a Ucranianos Heridos

Muchos hospitales ucranianos han resultado dañados y el personal médico trabaja incansablemente las 24 horas. Para facilitar una atención médica rápida a los heridos, se está utilizando un vehículo médico especializado. Un equipo de CNN tuvo acceso a este vehículo.

15:26 Celebridad de Hollywood Michael Douglas Visita a Niños en Kyiv

El actor estadounidense Michael Douglas visitó la zona infantil "Tierra de Hierro" en la Estación Central de Kyiv el viernes. La compañía ferroviaria estatal ucraniana, Ukrzaliznytsia, anunció esto en su página de Facebook. Se informa que durante su visita, Douglas interactuó con los pasajeros de la estación. Anteriormente, se reunió con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy y su esposa Olena, así como con su hijo Dylan, en su calidad de embajador de la ONU.

14:49 Kyiv Busca Aprobación para Armas: "Biden Parece Reacio a Cambiar de Opinión"

El coronel jubilado Ralph Thiele anticipa que la posibilidad de ataques ucranianos de largo alcance a Rusia es probable que reavive los debates sobre las entregas de Taurus. El experto militar cree que EE. UU. mantendrá su postura.

13:58 Zelenskyy Confirma la Liberación de Otros 103 Prisioneros

Ucrania ha confirmado un canje de prisioneros con Rusia. Más de 100 personas, incluidas soldados, miembros de la Guardia Nacional, la guardia fronteriza y la policía, han sido liberados de la cautiverio ruso y devueltos a Ucrania, según el presidente Zelenskyy. Proceden de Kyiv, Donetsk, Luhansk, Saporizhzhia, Kharkiv y Mariupol, así como de la planta Azovstal.

13:38 Reino Unido Comparte Imágenes de Puentes Destruidos en el Río Seim en la Región de Kursk

El ministerio de defensa del Reino Unido publicó imágenes que muestran la destrucción de puentes sobre el río Seim debido a la operación ucraniana en la región de Kursk. "Ucrania ha disrupto consistentemente la logística rusa en la región de Kursk mediante una serie de ataques que han objetivo y destruido puentes de carretera y pontones sobre el río Seim", indicó el ministerio en sus plataformas de redes sociales. Las imágenes fueron captadas entre mediados y finales de agosto. Ucrania inició operaciones en la región rusa de Kursk el 6 de agosto y logró avanzar significativamente en territorio ruso.

El gobierno de EE. UU. ha autorizado la venta de 32 avanzados aviones de combate F-35 valorados en miles de millones de dólares a Rumania, un aliado de la OTAN y vecino de Ucrania. La embajadora de EE. UU. en Bucarest, Kathleen Kavalec, comentó: "Rumania es un socio clave de la OTAN comprometido con la seguridad y la estabilidad en la región del Mar Negro y más allá". La adquisición de estos aviones de combate furtivos y multipropósito de Lockheed Martin proporcionará a Rumania "capacidades de defensa aérea sin precedentes", explicó Kavalec aún más. La primera entrega se espera para 2031, con un valor estimado total de la operación que alcanza los 7.200 millones de dólares.

13:02 Rusia: Más de 200 Prisioneros de Guerra Liberados a Ucrania

Rusia y Ucrania habrían liberado a más de 200 prisioneros de guerra, según informes rusos. Cada lado habría liberado a 103 personas, según anunció el Ministerio de Defensa ruso a través de Telegram. Los soldados rusos, actualmente recibiendo atención psicológica y médica en Bielorrusia, fueron capturados en Kursk, informó el ministerio. El lado ucraniano aún no ha respondido a los anuncios rusos sobre el canje. El viernes, el presidente ucraniano Zelenskyy informó sobre el regreso de 49 prisioneros de guerra de Rusia. No está claro si estas personas formaban parte del canje que ahora se informa que Rusia ha realizado.**

12:50 Rusia Afirma la Captura de otro Pueblo en el Este de Ucrania

En el este de Ucrania, Rusia afirma haber capturado otro pueblo. "El pueblo de Yelannoe Pervoe (Yelanne Perche en ucraniano) ha sido liberado", informó el Ministerio de Defensa ruso. El pequeño pueblo está estratégicamente ubicado cerca de la ciudad de Pokrovsk, que está bajo amenaza de avance ruso. El ejército ruso ha hecho progresos significativos en la región de Donetsk en las últimas semanas. El presidente ruso Vladimir Putin Recently ha destacado que el objetivo principal del ejército ruso es la captura de la región industrialmente importante de Donbass, que incluye Donetsk.

12:21 "Mancha gigante fundida" - Medvedev advierte la aniquilación de Kyiv

El antiguo presidente ruso Dmitry Medvedev ha lanzado una advertencia de aniquilación total hacia la capital ucraniana Kyiv. Rusia actualmente tiene justificación para utilizar armas nucleares debido a la incursión de Ucrania en la región rusa de Kursk, aunque aún no las ha utilizado. En represalia por el uso por Ucrania de misiles occidentales de largo alcance, Rusia podría transformar Kyiv en una "mancha gigante fundida" utilizando nueva tecnología no nuclear rusa, según sugirió Medvedev. Sirve como vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia y tiene una historia de críticas duras hacia el Oeste y Ucrania.

11:50 Sharma: "Peleados intensos persisten en Kurakhove"Actualmente, los combates intensos se han centrado en la ciudad oriental ucraniana de Kurakhove, según informes. La decisión de utilizar armas de largo alcance extranjeras ha generado frustración entre la población. La reportera de NTV, Kavita Sharma, proporciona actualizaciones desde Dnipro.

11:12 Ataques Aéreos Dejan Daños en la Región de Odesa del Mar NegroSe están revelando detalles sobre el ataque con drones extensivo que tuvo lugar la noche anterior: Rusia lanzó un total de 76 drones de combate, según informó la Fuerza Aérea ucraniana. De ellos, 72 drones fueron derribados. La Fuerza Aérea no ha revelado información sobre las consecuencias del ataque. Sin embargo, el gobernador de la región de Odesa en el Mar Negro ha informado daños significativos. El gobernador afirma que numerous estructuras en un suburbio de la capital regional Odesa fueron dañadas debido a los restos de drones. En Ismajil, una zona por la que Ucrania envía una parte de su grano, edificios de almacenes fueron alcanzados. En Kiev, se informaron varios restos, según informes oficiales. Una empresa municipal resultó afectada, aunque no se desató ningún incendio.

10:31 Stoltenberg sobre la Reunión Antes de la Guerra: los Rusos Mostraron Mapas Falsificados de la OTAN El secretario general saliente de la OTAN, Jens Stoltenberg, en una entrevista con el "Frankfurter Allgemeine Zeitung", habla sobre los últimos intentos diplomáticos antes del inicio de la guerra en febrero de 2022, con el objetivo de disuadir a Rusia de invadir Ucrania. En enero, tuvo lugar la última reunión del Consejo OTAN-Rusia, que lideró Stoltenberg. Los rusos exigieron la retirada de todas las tropas de la OTAN del sector oriental de la alianza, señala. "Esto era completamente inaceptable, pero creo en el diálogo", explica Stoltenberg. Durante la reunión, los delegados rusos de ambos ministerios de Asuntos Exteriores y Defensa afirmaron que no había planes de guerra por su parte, mientras afirmaban que su país estaba amenazado por Ucrania. "Presentaron mapas, presumiblemente para ilustrar cómo Rusia está rodeada por la OTAN", continúa Stoltenberg. "Pero incluso estos mapas eran defectuosos. Por ejemplo, Dinamarca se representó de manera incorrecta como territorio de la OTAN. ¡Eso fue asombroso!" No está seguro de si esto se debió a una mala preparación o a la intención. A posteriori, Stoltenberg lamenta que la OTAN y sus aliados no proporcionaran antes un mayor apoyo militar a Ucrania. "Si Ucrania hubiera sido más fuerte militarmente, el umbral para el ataque de Rusia habría sido más alto. Si habría sido lo suficientemente alto, remains incierto."

10:03 Lituania Ve una Brigada de Combate Alemana como Apoyo - Wiegold Alemania y Lituania han llegado a un acuerdo: asegura al estado de la OTAN báltico que una brigada alemana lista para el combate será estacionada en el país. El fondo y la importancia del acuerdo son explicados por el experto militar Thomas Wiegold en una entrevista con ntv.

09:28 Fortaleciendo los Lazos con Moscú - Kim El líder norcoreano Kim Jong Un ha acordado fortalecer la cooperación con Rusia, según informó la prensa estatal. Después de las conversaciones entre Kim y el jefe del Consejo de Seguridad ruso, Sergei Shoigu, en Corea del Norte, la prensa estatal norcoreana informó sobre un intercambio completo sobre "profundizar el diálogo estratégico entre los dos países y fortalecer la cooperación para proteger sus respectivos intereses de seguridad" así como situaciones regionales e internacionales. Ucrania, EE. UU. y Corea del Sur acusan a Corea del Norte de proporcionar a Rusia armas y misiles para la guerra en Ucrania. Pyongyang descarta estas acusaciones como "ridículas".

08:59 Permitir el Uso de Armas Occidentales Extendidas para Ucrania? Starmer y Biden Discutirán de Nuevo en la Asamblea General de la ONU Está programada otra ronda de discusiones sobre si Ucrania debe ser autorizada para utilizar armas occidentales extendidas contra objetivos en Rusia. El primer ministro británico Starmer anunció esto después de discutir el asunto con el presidente de EE. UU., Biden, quien había pospuesto anteriormente una decisión sobre el tema. Starmer dijo que Biden y él discutirían el asunto en la Asamblea General de la ONU en Nueva York la próxima semana con un grupo más grande de personas. Los medios británicos sugieren que Biden está abierto a permitir que Ucrania utilice cohetes británicos y franceses con tecnología estadounidense, pero no cohetes estadounidenses themselves.

here.

08:23 Zelensky sobre el Plan Allegado de Trump: "Los Mensajes de la Campaña son Mensajes de la Campaña" El candidato presidencial republicano de EE. UU., Donald Trump, ha afirmado frequently que podría poner fin a la guerra en Ucrania en un día, pero nunca ha presentado un plan concreto. En una entrevista de CNN que se emitirá el domingo, se le pregunta al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky sobre su interpretación del statement de Trump. "No puedo comprenderlo en este momento debido a la falta de detalles sobre lo que significa", responde Zelensky. Su viewpoint es que hay una campaña electoral en EE. UU. "Y los mensajes de la campaña son mensajes de la campaña", continúa. "A veces no se basan en la realidad". Sin embargo, Zelensky también menciona que habló con Trump hace dos meses, durante el cual Trump confirmó su apoyo a Ucrania. Zelensky describe la conversación como positiva.

07:27 ER: Rusia Necesita Más Fuerzas en Kursk para Expulsar a los Ucranianos Rusia está realizando continuamente contraofensivas en Kursk, pero el Institute for the Study of War (ISW) no percibe una operación mayor para expulsar completamente a los ucranianos de Kursk. Con sede en Washington, el ISW indica que las autoridades rusas han confiado principalmente en conscriptos mal entrenados y equipados, junto con pequeños segmentos del ejército ruso regular y otras unidades de la fuerza fronteriza. En una evaluación, el think tank comenta: "Una contraofensiva rusa para recuperar el territorio seized por las fuerzas ucranianas en la óblast de Kursk probablemente necesitará aún más personal y recursos de los que Rusia ha reunido actualmente en esta área - especialmente si la mayoría de las unidades desplegadas carecen de experiencia de combate".

06:49 Ucrania Sufre Asaltos con Drones Según el ejército ucraniano, Rusia asaltó Ucrania con drones Shahed durante la noche. Varios grupos de drones de ataque fueron lanzados por el ejército ruso, según informó la fuerza aérea ucraniana. Se emitieron alertas en casi todas las regiones del país, incluidas la región de Odesa. La marina informó haber derribado nueve drones en la región. Se escucharon explosiones en Odesa, pero hasta ahora no se han reportado bajas.

06:13 Mützenich Propone Grupo Internacional de Mediación El líder de la fracción SPD, Rolf Mützenich, sugiere la creación de un grupo internacional de mediación para iniciar una iniciativa de paz en el conflicto de Ucrania. "En mi opinión, ahora es el momento para que los aliados occidentales lancen un grupo de mediación para iniciar un proceso", dice a la "Rheinische Post". "El Canciller Federal y el Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky están de acuerdo en que ahora es un buen momento para intensificar los esfuerzos por las conversaciones de paz, y que Rusia también debería estar involucrada en la siguiente cumbre de paz". Preguntado sobre los posibles miembros de un grupo de mediación, Mützenich indica países como China, India, Turquía y Brasil como posibles candidatos. "En estos países, crece la creencia de que el ataque ruso podría convertirse en una carga". Por lo tanto, el trabajo de un grupo de mediación "podría ser prometedora", y podría jugar un papel esencial en la mediación.

aquí.05:41 UE Considera Nueva Estrategia para la Prórroga de Sanciones La Comisión Europea está considerando tres alternativas para cómo podrían prorrogarse en el futuro las sanciones contra Rusia, según diplomáticos. Se presentaron correspondientes escenarios a los diplomáticos europeos el viernes, según varios informantes. El trasfondo es el bloqueo de activos del banco central ruso, que es crucial para conceder un megacrédito de los estados del G7 a Ucrania por un monto de 50.000 millones de dólares. Estos activos han estado bloqueados desde el ataque ruso a Ucrania.

03:40 Klitschko: Escombros de Drones Impactan Estructuras Urbanas de Kyiv El alcalde de Kyiv, Vitali Klitschko, informó a través de la aplicación de mensajería Telegram que los escombros de un drone impactaron un edificio municipal en la capital ucraniana. Los escombros cayeron en un edificio municipal en el distrito de Obolon al norte del centro de la ciudad temprano en la mañana. Klitschko escribió además que los servicios de emergencia estaban en camino al lugar. Anteriormente, el alcalde había declarado que las unidades de defensa aérea estaban activas en la capital.

01:35 Kim Jong Un Promete Mayor Cooperación con Shoigu El líder norcoreano Kim Jong Un promete una mayor cooperación con el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Sergei Shoigu. Según la agencia de noticias estatal KCNA, los dos hombres tuvieron un amplio intercambio de opiniones durante la visita de Shoigu a Pyongyang y llegaron a un consenso satisfactorio sobre cuestiones como la cooperación para defender los intereses de seguridad mutua. Shoigu, quien hasta mayo era el ministro de Defensa de Rusia, había iniciado relaciones más cercanas entre Corea del Norte y Rusia con una visita a Pyongyang en julio del año anterior.

23:36 Zelensky Compartirá "Plan de Victoria" con Biden en Septiembre El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha anunciado una reunión en septiembre con el presidente de EE. UU. Joe Biden. "Presentaré el plan para la victoria", dijo el jefe de estado durante una aparición en la capital ucraniana de Kyiv. Implica una red de decisiones interdependientes para proporcionar a Ucrania suficientes fuerzas para llevar la guerra hacia la paz. "Tales guerras de conquista pueden ser justamente terminadas de varias maneras: ya sea desalojando al ejército ocupante por la fuerza o por la diplomacia", explicó Zelensky. Esto asegurará la verdadera independencia del país. Sin embargo, Kyiv confía en el apoyo de EE. UU. para una posición fuerte.

22:59 Rusia Modifica Dirección de Asalto hacia el Sur La lucha continúa en el este del país, según el ejército ucraniano. Hubo 115 enfrentamientos, informó el Estado Mayor en Kyiv en su actualización vespertina. "La situación fue más intensa hoy en la dirección de Kurachove, además el enemigo también estuvo activo en la dirección de Lyman y Pokrovsk", informó. Kurachove es un pequeño pueblo al sur de Pokrovsk. Pokrovsk había sido durante mucho tiempo el objetivo principal de los soldados rusos. Recientemente, los rusos solo han logrado avances territoriales limitados en esa área. En cambio, ampliaron su eje de ataque hacia el sur para capturar la ciudad minera de Hirnyk cerca de Kurachove.

22:18 Zelensky: Avance en Kursk Trae alivio Deseado El avance de Ucrania en la región rusa de Kursk está dando los resultados deseados, según el presidente Volodymyr Zelensky. En la región de Charkiv, el enemigo ha sido contenido, y en Donetsk, el avance ruso ha disminuido, dice. Rusia aún no ha logrado éxitos significativos en su contraofensiva en Kursk. Los expertos habían expresado anteriormente dudas sobre el despliegue de mayores formaciones de tropas rusas desde Donetsk y otras regiones a Kursk. Rusia afirma haber recapturado 10 de las 100 aldeas ocupadas.

21:46 "El Oeste está paralizado" - Las contundentes declaraciones de Zelensky sobre el apoyo a Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, criticó a Occidente por mostrar "miedo" en sus conversaciones sobre ayudar a Ucrania a contrarrestar los misiles rusos. "Si los aliados derriban colectivamente misiles y drones en el cielo del Oriente Medio, ¿por qué no se ha tomado una decisión similar para derribar misiles rusos y Shaheds en el cielo de Ucrania?", cuestionó durante una conferencia en Kyiv. Además, señaló: "Incluso tienen miedo de admitir: 'Estamos trabajando en ello'. Y este miedo persiste, incluso cuando los misiles y drones amenazan el territorio de nuestros vecinos", afirmó el presidente ucraniano. Esto, según él, es "embarrassing for the democratic world".

21:30 Rusia ha utilizado más de 8000 drones iraníes contra Ucrania

Según el gobierno de Kyiv, Rusia ha desplegado 8060 drones Shahed de Irán contra Ucrania desde el inicio de la guerra. Todavía no se han emitido declaraciones de Irán o Rusia al respecto. Ucrania acusó por primera vez a Irán de suministrar los drones kamikaze a Rusia en el otoño de 2022.

20:43 ¿Permiso para armas de largo alcance para Ucrania? EE. UU. Elude preguntas

En Washington, el primer ministro británico Keir Starmer y el presidente de EE. UU., Joe Biden, se reunirán para conversaciones. Se espera con interés posibles anuncios sobre la autorización de armas de largo alcance para Ucrania. Según el periódico británico "The Guardian", Reino Unido ha permitido a Ucrania llevar a cabo ataques con misiles Storm-Shadow. Sin embargo, ninguna de las partes espera hacer ninguna declaración sobre este tema durante la reunión de hoy. "No esperaría un anuncio hoy sobre el uso de armas de largo alcance dentro de Rusia, definitivamente no de EE. UU.", dice el director de comunicaciones del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby. Solo menciona que siguen discutiendo con Reino Unido, Francia y otros aliados "el tipo de capacidades que se suministrarán a Ucrania". También eludió la pregunta directa sobre si el gobierno de EE. UU. Hará algún cambio. "No entraré en una discusión hipotética sobre lo que podríamos o no declarar en un momento posterior".

here.

Puede ponerse al día con todos los desarrollos anteriores aquí.

El conflicto ucraniano continúa escalando con ataques regulares en territorios rusos. Recientemente, la artillería y los drones militares ucranianos atacaron la región de Belgorod de Rusia, causando heridos y daños. Los gobernadores y los funcionarios informaron explosiones y ataques de drones en varias áreas, lo que hace que la situación sea peligrosa e inestable.

El conflicto ucraniano ha llevado a una mayor dependencia de armas avanzadas, como los aviones de combate F-35 que se han autorizado para su venta a Rumania. Estos aviones de combate furtivos y multipropósito proporcionarán a Rumania capacidades de defensa aérea sin precedentes, lo que es crucial en el actual clima geopolítico.

Lea también: