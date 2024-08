A las 16:25, un ataque con misiles rusos se cobró la vida de un individuo en la región de Kharkiv.

15:57 Schmyhal predice un déficit presupuestario masivo en Ucrania para 2025El Primer Ministro Denys Schmyhal revela que Ucrania necesita $15 mil millones adicionales para cubrir su deficit presupuestario proyectado para 2025. Según Reuters, Schmyhal estima un deficit de $35 mil millones para el próximo año, con un plan para cubrir $20 mil millones. El gobierno ucraniano espera un deficit de alrededor de $38 mil millones para 2024. Schmyhal anuncia que el gobierno planea aumentar la tributación y endeudarse en el mercado de deuda doméstico para obtener fondos adicionales para el conflicto contra Rusia. El Parlamento examinará estas propuestas en septiembre.

15:32 Ucrania busca medidas de autodefensa ante persistentes ataques rusosUcrania informa sobre el mayor bombardeo y ataque con misiles por parte del ejército ruso desde el inicio de la guerra. Los ataques pesados continúan durante la noche. Como resultado, Ucrania ahora explora estrategias de defensa alternativas más allá de la ayuda militar occidental.

15:11 Zelensky celebra la prueba exitosa de un misil balístico ucranianoEl Presidente Volodymyr Zelensky comparte que Ucrania ha lanzado con éxito su primer misil balístico producido localmente. "El misil balístico ucraniano ha sido probado con éxito", declara, alabando "nuestra industria de defensa". Sin embargo, Zelensky se abstiene de revelar detalles específicos sobre el misil.

14:45 Ryabkov acusa a EE. UU. de estar detrás de la incursión ucraniana en la región de KurskEl vicecanciller ruso Sergei Ryabkov considera que la participación de EE. UU. en la incursión de las tropas ucranianas en la región rusa de Kursk es un hecho establecido. Sugiere que la respuesta del gobierno ruso puede ser más severa que antes, citando información de las agencias de noticias estatales rusas RIA y TASS. Ryabkov no proporciona evidencia o detalles que respalden sus acusaciones. La Casa Blanca niega haber tenido conocimiento previo de la incursión de las tropas ucranianas en Kursk el 6 de agosto.

14:19 Zelensky se jacta de que los F-16 interceptaron misiles rusosEl Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirma que los nuevos cazas F-16 ya han logrado interceptar misiles rusos con éxito. "Durante este ataque extensivo de misiles, derribamos algunos misiles utilizando F-16", dice. Los aviones fueron desplegados para contrarrestar el devastador ataque aéreo del lunes. Holanda, Dinamarca, Noruega y Bélgica han prometido más de 60 de estos aviones de combate producidos en EE. UU. a Ucrania.

13:59 Alerta por posible amenaza aérea cerca de la planta nuclear rusa en KurskHay una alerta de ataque aéreo en la ciudad de Kursk, en la región rusa de Kursk, durante la tarde. Las sirenas advierten sobre una amenaza de misiles inminente, según un reportero de Reuters. La planta nuclear de Kursk, actualmente bajo inspección del director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, se encuentra en Kursk.

13:44 El ejército ruso reporta la captura de otro lugar cerca de PokrovskEl ejército ruso alega haber tomado otro pueblo cerca de la ciudad estratégicamente importante de Pokrovsk en el este de Ucrania. El pueblo de Orlowka en la región de Donetsk ha sido "liberado", según el Ministerio de Defensa ruso en Telegram. Orlowka es el nombre ruso del pueblo ucraniano de Orliwka. A pesar de los conflictos armados en curso contra el ejército ucraniano en Kursk, Moscú continúa su ofensiva en Donetsk. El Ministerio de Defensa anuncia frequently la captura de nuevos lugares, con el área alrededor del importante centro logístico de Pokrovsk también bajo el foco.

13:21 Lavrov menciona amenazas nucleares en respuesta a las demandas de UcraniaEl ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, rechaza las llamadas de Ucrania a sus aliados para utilizar armas suministradas por el Oeste, independientemente de la posibilidad de invadir Rusia, como "chantaje". Advierte contra el peligroso uso de fuego nuclear por parte de las potencias nucleares occidentales. Rusia sigue ajustando su doctrina nuclear, dice Lavrov, sin revelar detalles específicos. La doctrina autoriza el uso de armas nucleares si la soberanía o la integridad territorial de Rusia está en peligro.

13:04 Syrskyj reporta avances en Kursk, pero dificultades persistentes en PokrovskSegún el Jefe del Ejército Oleksandr Syrskyj, las tropas ucranianas están avanzando más en la región rusa de Kursk, pero los soldados rusos se están acercando a la ciudad de Pokrovsk en la región ucraniana de Donetsk. En general, la situación en Pokrovsk es compleja.

12:42 Munz prevé un aumento de los ataques de Rusia a UcraniaDespués de semanas de ataques con drones, Rusia ahora intensifica sus ataques con cohetes a Ucrania, según el corresponsal de ntv Rainer Munz. La época no es casual, ya que se acerca el otoño y la temporada de calefacción.

12:33 Las fuerzas ucranianas capturan a 594 soldados rusos en KurskSegún el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Oleksandr Syrskyj, Ucrania ha capturado un total de 594 soldados rusos en la región de Kursk. Es la primera vez que revela una cifra así. Antes esta semana, se informó que el "Washington Post" había identificado al menos 247 prisioneros de guerra rusos a través de un análisis de fotos y videos.

12:09 Se esperan cortes de energía y restricciones durante varios días másDespués del mayor ataque ruso a Ucrania desde el inicio de la guerra, se espera que los cortes de energía y las restricciones severas continúen durante varios días más. Iwan Plachkov, presidente de la Asociación de Energía de Ucrania, informó al canal de televisión Kyiv24 que estos podrían durar otras una o dos semanas. Plachkov especificó que el ataque ruso extensivo del lunes fue "uno de los ataques más extensos al sistema de energía", con el objetivo de causar un corte de energía completo en el sistema de energía.

11:46 Roth: Rusia desatará una oleada de refugiados hacia la UEMichael Roth, experto en política exterior del SPD, predice que los intensos ataques de Rusia a la infraestructura ucraniana provocarán una oleada de refugiados hacia Europa. Así lo afirmó a Politico, señalando que la serie de ataques marca el inicio de una nueva campaña destructiva contra la infraestructura energética de Ucrania. El objetivo, según Roth, es paralizar la producción de armas de Ucrania y hacer la vida insoportable dentro del país, lo que provocará nuevas olas de refugiados hacia la UE. También menciona que los daños son tan extensos que una reparación rápida es casi imposible. Roth llama a la ayuda para el próximo invierno riguroso, como generadores de emergencia, y el apoyo de EE. UU. para el uso de armas de largo alcance contra los aeródromos desde donde despegán los bombarderos rusos.

11:21 Guardia fronteriza ucraniana: No hay acciones militares notables en BielorrusiaLa guardia fronteriza ucraniana indica que no está observando ninguna acción militar significativa en Bielorrusia. El portavoz de la guardia fronteriza, Andrij Demtschenko, lo confirmó a través de la televisión ucraniana, stating que no hay movimiento de soldados o equipo militar cerca de la frontera. Sin embargo, persiste una amenaza general desde la frontera ucraniano-bielorrusa, ya que recently se ha acusado al gobierno bielorruso de concentrar una fuerza considerable de tropas y equipo en la frontera.

10:56 Gobernador ruso confirma intentos de ruptura ucranianos en BelgorodEl gobernador de la región de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, confirma los informes de los canales de Telegram rusos sobre los intentos de ruptura ucranianos. Él confirma que Ucrania ha atacado la región con más de 20 drones en las últimas 24 horas. Según Gladkov, el Ministerio de Defensa ruso ha declarado que la situación en la frontera es compleja pero manejable. Él urge a la calma y a confiar solo en fuentes de información verificadas.

10:50 Informe: Ucrania forma nuevas unidades de tropas pesadasSegún un informe de MilitaryLand, Ucrania planea establecer nuevas brigadas mecanizadas para la guerra defensiva contra la agresión rusa. Estas unidades podrían estar operativas en 2025. El personal será reclutado principalmente de expatriados ucranianos, junto con entrenamiento parcial en sus países respectivos. Una brigada mecanizada consta típicamente de unos 2.000 soldados, equipados con un amplio inventario de equipo militar pesado como tanques.

10:44 Jefe de la IAEA inspecta la central nuclear rusa en KurskRafael Grossi, jefe de la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA), realizó una inspección de la central nuclear de Kursk tras graves preocupaciones. Miles de soldados ucranianos supuestamente asaltaron la región el 6 de agosto y Rusia afirma que Ucrania continúa atacando la instalación. El gobierno ucraniano aún no ha emitido un comentario oficial al respecto.

10:23 FSB acusa a periodista de Deutsche Welle de cruzar la frontera rusa ilegalmenteEl servicio de seguridad federal ruso (FSB) ha iniciado presuntamente cargos criminales contra dos periodistas extranjeros por cruzar la frontera rusa ilegalmente para informar sobre la invasión ucraniana en Kursk, según informes de Reuters e Interfax. Los cargos se han presentado contra un periodista de Deutsche Welle y un corresponsal de 1+1 de Ucrania. El FSB ha iniciado presuntamente procedimientos criminales contra al menos 7 periodistas extranjeros que han informado desde la región de Kursk.

10:02 Fuerzas ucranianas intentan cruzar la frontera rusa en BelgorodLas fuerzas ucranianas parecen estar intentando penetrar la frontera rusa en la región de Belgorod al sur. Se están produciendo enfrentamientos, según informó The Guardian citando canales de Telegram rusos. El canal de Telegram Mash afirma que alrededor de 500 soldados ucranianos atacaron dos puntos de control en Nechoteyewka y Shebekino en Belgorod. Los conflictos continúan en ambos lugares. Belgorod comparte frontera con la región de Kursk, donde Ucrania ha tomado el control del territorio ruso desde principios de agosto.

09:45 Kiev reporta numerosas bajas rusasSegún el Estado Mayor ucraniano, Rusia habría perdido 1.280 soldados en un solo día. El número total de soldados rusos muertos o incapacitados durante el conflicto supera ahora los 610.100. Kiev también reporta que en las últimas 24 horas han sido destruidos 12 tanques rusos, 19 vehículos blindados, 52 sistemas de artillería, 120 drones, 103 misiles y un lanzacohetes múltiple. Estas cifras no pueden ser verificadas de forma independiente, mientras que Rusia mantiene secreto sobre sus propias pérdidas.

09:21 "Todo lo que iba hacia Kyiv Capital fue eliminado"La fuerza aérea ucraniana habría eliminado cinco proyectiles lanzados por Rusia y 60 drones. Rusia atacó Ucrania con diez proyectiles y 81 drones, según informó la fuerza aérea ucraniana en su canal de Telegram. Alrededor de 15 drones y varios proyectiles fueron interceptados cerca de Kyiv, según el jefe de la administración militar de la ciudad, Serhiy Popko. Él declaró: "Todo lo que se dirigía hacia la capital de Kyiv fue eliminado". A las 9:00 hora local (8:00 CEST), aún había diez drones en el espacio aéreo ucraniano. Otros drones

08:05 Comando ruso: "Liberadas" dos aldeas en Kursk

El comando militar ruso afirma haber "liberado" otras dos aldeas en la región rusa de Kursk. La agencia de noticias estatal rusa TASS cita al vicejefe del Departamento Político Militar de las Fuerzas Armadas rusas y comandante de la unidad especial chechena Achmat, el general mayor Apti Alaudinow, quien dice: "Me complace informar que la unidad Arbat ha purgado completamente las aldeas de Nizhnyaya Parovaya y Nechaevo hoy, y el regimiento 1427 se está moviendo. Así, esta área también ha sido sanitizada y puesta bajo control". La situación en la línea del frente no ha cambiado significativamente hoy, dice Alaudinow. "El adversario sufrió graves pérdidas hoy. Asaltaron durante todo el día y sufrieron graves pérdidas como resultado". No se puede verificar independientemente estas declaraciones. Sin embargo, el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) confirma que las imágenes geográficas publicadas el lunes mostraban que las fuerzas ucranianas operaban inmediatamente al oeste de Nechaevo.

07:37 Biden condena los últimos ataques rusos como "inhumanos"

El presidente de EE. UU., Joe Biden, ha condenado los últimos ataques rusos del lunes como "inhumanos". "Condeno firmemente la guerra de Rusia contra Ucrania y sus intentos de sumir al pueblo ucraniano en la oscuridad", dijo Biden. Rusia nunca triunfará en Ucrania. Moscú está "objetivando las líneas de vida" de Ucrania con ataques y tratando de "interrumpir los suministros", dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán. El secretario del Foreign Office británico, David Lammy, condenó los ataques rusos como "despreciables".

07:05 ISW: poco probable que Belarus invada Ucrania

El Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) sigue creyendo que una invasión de Ucrania por parte de las fuerzas belarúsas es poco probable. El think tank estadounidense basa su análisis en un estudio del Ukraine-based open-source news organization Frontline Insight y Rochan Consulting, que sugiere que las unidades de combate belarúsas suelen funcionar solo al 30-40 por ciento de su fuerza total y dependen de la movilización para completar las unidades. Tale movilización aún no ha ocurrido. En cambio, es más probable que el objetivo actual sea desviar las fuerzas ucranianas de sus esfuerzos en otros lugares de la línea del frente, apoyando así a las tropas rusas. El número actual de fuerzas rusas en Belarus también es insuficiente para liderar una invasión coordinada desde la frontera de la región de Gomel. Una invasión de Ucrania por parte de Belarus, o incluso la participación militar en el conflicto, debilitaría la capacidad del líder Alexander Lukashenko para defender su régimen. El descontento en su propio país podría escalar significativamente. Las próximas elecciones presidenciales están programadas para febrero de 2025.

06:32 Antiguo candidato presidencial demócrata respalda a Trump, insta a EE. UU. a "retroceder del borde de la guerra"

La congresista independiente y antigua candidata presidencial demócrata Tulsi Gabbard, que se ha distanciado de su partido, respalda al candidato republicano Donald Trump en las próximas elecciones. Ha prometido hacer todo lo posible para ayudarlo a recuperar la presidencia, dice Gabbard. Evaluando los conflictos en el Oriente Medio y Ucrania, la exmiembro de la Guardia Nacional indica que Trump trabajará primero en alejar a EE. UU. del borde de la guerra si es reelegido. Gabbard buscó la nominación presidencial demócrata en 2020, pero no tenía posibilidades reales de ganar y acabó respaldando a Joe Biden, que ganó las elecciones para los demócratas. En ese momento, la delegada de Hawái abogó por una descolonización de la política exterior estadounidense. Gabbard tuvo que defenderse de las acusaciones de que su campaña estaba financiada por Rusia y estaba destinada a debilitar a los demócratas.

06:17 Biden elogia la visita de Modi a Ucrania

El presidente de EE. UU., Joe Biden, ha elogiado la visita del primer ministro indio, Narendra Modi, a Ucrania recientemente. Modi, cuyo país afirma mantener la neutralidad en la guerra entre Ucrania y Rusia, publicó en su cuenta de X que había discutido con Biden el apoyo total de India a una restauración rápida de la paz y la estabilidad en Ucrania. La Casa Blanca revela que Biden ha elogiado tanto las conversaciones de Modi con Ucrania como su visita a Polonia la semana pasada. Varsovia es uno de los aliados más cercanos de Ucrania en Europa Oriental. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, informa a los periodistas que EE. UU. da la bienvenida a cualquier otro país que comprenda la perspectiva del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y quiera ayudarlo a trabajar hacia una paz justa.

05:45 Testigos informan de múltiples explosiones en Kyiv

En el último ataque con vehículo aéreo no tripulado (UAV) a Kyiv, los testigos informan de al menos tres series de explosiones. No hay informes de víctimas en este momento. Los sistemas de defensa aérea en la región de Kyiv han estado operativos día y noche para repeler misiles y drones dirigidos a la capital, declara la administración militar regional en Telegram. Los ataques ocurren un día después del mayor ataque aéreo ruso hasta ahora en este conflicto.

05:03 Fuerza Aérea: Bombarderos y drones rusos se dirigen hacia Ucrania Según fuentes ucranianas, Rusia ha lanzado bombarderos y drones con rumbo a Ucrania. Los bombarderos Tu-95ms despegaron desde la base aérea de Engels en el suroeste de Rusia, revela la Fuerza Aérea ucraniana en Telegram. También se encuentran en tránsito drones de ataque hacia Ucrania. Se han activado alertas aéreas en varias partes de Ucrania, según autoridades locales.

04:04 Dos muertos en ataque con misiles rusos en Kryvyi Rih El número de muertos a causa del ataque con misiles rusos en la ciudad ucraniana de Kryvyi Rih ha ascendido a dos, según informes ucranianos. Un misil ruso impactó en un hotel, y hasta cinco personas podrían estar atrapadas bajo los escombros, según operaciones de rescate en curso, informan medios ucranianos citando administraciones militares del distrito y la ciudad. La ciudad administra reporta que los rusos bombardearon el hotel con un misil balístico. No se puede verificar independientemente estas informaciones.

02:04 Nuevo ataque con drones en Kyiv Según fuentes ucranianas, ha tenido lugar otro ataque con drones rusos en la región de Kyiv. "Detección de movimiento de UAVs enemigos", declara la administración militar de la región de Kyiv en Telegram. "Los sistemas de defensa aérea están operativos en la zona".

00:35 Ucrania: Al menos un muerto en ataque con misiles rusos en Kryvyi Rih Al menos una persona ha fallecido a causa de un ataque con misiles rusos contra un edificio de infraestructura civil en la ciudad central ucraniana de Kryvyi Rih. Cinco personas más podrían estar atrapadas bajo los escombros, informan autoridades regionales. El jefe de la Administración Militar de Kryvyi Rih, Oleksandr Vilkul, anuncia en Telegram que cuatro personas han sido hospitalizadas con lesiones. El gobernador de la región de Dnipropetrovsk, Serhiy Lysak, declara en Telegram que el edificio ha sido "arrasado hasta los cimientos". No se pueden confirmar independientemente estas informaciones. Todavía no ha habido reacción por parte del lado ruso.

23:19 Zelenskyy advierte a Rusia sobre represalias por ataques aéreos Después de los extensos raids aéreos rusos contra Ucrania, el presidente Volodymyr Zelenskyy ha amenazado con represalias. La respuesta militar se preparará utilizando los aviones de combate F-16 suministrados por el Oeste, afirma Zelenskyy en su mensaje de video nocturno. No proporciona detalles sobre las represalias planeadas. Sin embargo, vuelve a mencionar la ofensiva ucraniana en la región rusa de Kursk, que lleva tres semanas en marcha. Las tropas ucranianas han ampliado su control allí y han capturado más prisioneros de guerra rusos, lo que fortalecería las perspectivas para el canje de prisioneros.

22:03 EE. UU.: Rusia busca sumir a Ucrania en la oscuridad Después de los intensos bombardeos en Ucrania, Estados Unidos afirma que Rusia intenta "sumir al pueblo ucraniano en la oscuridad a medida que comienza el otoño", según John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional. Los ataques a la infraestructura energética de Ucrania son "escandalosos". Estados Unidos condena "la agresión continua de Rusia contra Ucrania", declaró Kirby.

21:20 Se ordenan más evacuaciones en la región de Donetsk Las autoridades ucranianas han ordenado más evacuaciones en la región de Donetsk debido al avance ruso. A causa de la deteriorada situación de seguridad, se ha ampliado el área de evacuación y se requiere que los niños y sus padres o tutores abandonen sus hogares, anuncia el gobernador de Donetsk, Vadym Filaschkin. Se han identificado un total de 27 asentamientos en las regiones de Kostyantynivka y Selydove. Previamente, se habían ordenado evacuaciones en el área de Pokrovsk debido al avance de las tropas rusas.

