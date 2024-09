A las 16:25, a partir de octubre, los vehículos ucranianos requieren matrículas alemanas.

16:40 Víctimas en Kharkiv tras ataques con bombas guiadas en Ucrania orientalVarios ataques con bombas guiadas rusas en Kharkiv, en el este de Ucrania, han causado víctimas civiles. Según el gobernador Oleh Synyehubov en Telegram, el número de muertos ha ascendido a tres. Más de una docena de personas han resultado heridas. Se informa de que una bomba guiada impactó directamente en un edificio de altura. Previamente, el alcalde Ihor Terechov había mencionado ataques con bombas en cuatro distritos de la ciudad y daños en dos edificios de altura.

15:15 El ejército alemán realiza un ejercicio de defensa en el puerto de HamburgoDesde el jueves hasta el sábado, el ejército alemán llevará a cabo un ejercicio de defensa de gran envergadura llamado "Tormenta Roja Alpha" en el puerto de Hamburgo. El Landeskommando Hamburg asegurará una sección del puerto con fuerzas de protección local, según anunció el ejército. Partes clave del ejercicio incluyen establecer un punto de control y proteger la infraestructura de defensa vital. El tráfico civil remainará intacto e ininterrumpido durante este ejercicio. Después del ataque no provocado de Rusia a Ucrania, existe la posibilidad de una guerra convencional en Europa en los próximos cinco años, según un comunicado. NATO busca contrarrestar conjuntamente esta situación, lo que requiere un despliegue rápido de tropas aliadas de oeste a este. "Alemania, debido a su ubicación estratégica, desempeña el papel de un centro. Por lo tanto, la organización de transportes militares por ferrocarril, carretera o aire, el suministro de recursos como comida, camas o combustible, y la protección de columnas de vehículos enteras deben practicarse para tener un impacto disuasorio creíble", continuó el comunicado.

14:30 Zelenskyy insta a la inversión en el sector energético de Ucrania en EE. UU.El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy instó a los representantes empresariales durante su visita a EE. UU. a invertir en el sector energético azotado. El enfoque principal fue en preparar el sistema energético ucraniano para el invierno, según se indicó en las redes sociales por el jefe de Estado. El país teme volver a enfrentar cortes de energía este invierno debido a los daños causados por la guerra de Rusia. Zelenskyy presentó incentivos especiales. "Esto es una propuesta de nosotros. Esto es uno de los puntos de nuestro plan de victoria", dijo en un video publicado. La reunión en Nueva York incluyó a representantes de empresas energéticas, financieras e de seguros, así como a la jefa de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Samantha Power.

13:55 Experto militar califica la ofensiva ucraniana en Kursk como un éxitoHay desacuerdo entre muchos observadores sobre si la ofensiva ucraniana en Kursk representa un triunfo o un desafío para Kyiv. El experto militar Nico Lange lo ve como lo primero, escribiendo en X: "Imagina si el presidente Volodymyr Zelenskyy estuviera en Nueva York discutiendo el plan de paz ucraniano en lugar de la ofensiva de Kursk. La ofensiva de Kursk sigue destacando su importancia y éxito incluso en esta situación".

13:17 El "plan de victoria" de Zelenskyy incluye una invitación a la membresía de la NATOUna invitación a la membresía de la NATO forma parte del "plan de victoria" del presidente Volodymyr Zelenskyy para Kyiv, según informó Andriy Yermak, jefe del despacho de Zelenskyy, en una aparición en Nueva York. Zelenskyy cree que los socios del país atacado por Rusia deben extender una invitación a la membresía de la NATO, ignorando las advertencias de escalada de Moscú. El plan de Zelenskyy implica tanto acciones militares como diplomáticas. En gran medida, la instigación de la guerra de Rusia contra Ucrania surgió de las aspiraciones de Kyiv de unirse a la NATO.

12:42 A pesar de las negociaciones de paz de Kyiv, Rusia persiste en sus objetivos de guerraRusia mantiene sus objetivos de guerra en Ucrania a pesar de los esfuerzos de Kyiv hacia las negociaciones, según declaró el portavoz del Kremlin Dmitry Peskov a Interfax. "Una vez que estos objetivos se logren de alguna manera u otra, la operación militar especial llegará a su fin", dijo en respuesta a declaraciones del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, quien expresó optimismo sobre el fin del conflicto antes de lo esperado durante su visita a EE. UU. Zelenskyy está promoviendo su "plan de victoria" en EE. UU. para persuadir a Rusia a entrar en conversaciones. Los objetivos de guerra de Rusia incluyen controlar al menos las regiones ucranianas de Donetsk, Luhansk, Kherson y Zaporizhzhia, obstaculizar la membresía de Ucrania en la NATO y, anteriormente, derrocar al gobierno en Kyiv. Muchos expertos creen que el objetivo final de Rusia es la sumisión de toda Ucrania.

11:59 La situación en Wuhledar se deteriora - Las tropas rusas pueden usar tácticas deslealesLa situación en torno a Wuhledar es crítica y se deteriora, según Deepstate. "Los rusos están intentando rodear el asentamiento mientras lo bombardean destructivamente con artillería", informó Deepstate sin mencionar la entrada de tropas rusas (informada a las 09:27). "Aguantar hasta el final significa poner los escombros sobre el costo de nuestro ejército, lo que es inaceptable. Debimos haber previsto las consecuencias antes, pero ahora es demasiado tarde. Los soldados del 72º Batallón, sin embargo, no se rinden y siguen luchando". Según el medio de comunicación de Europa Oriental Nexta, Rusia está reanudando la táctica de "tierra quemada" al bombardear pesadamente Wuhledar desde el aire.

11:15 Imágenes satelitales de alta resolución revelan daños masivos en depósitos de municiones rusasUcrania Recently ha lanzado varios ataques exitosos contra depósitos de municiones, causando una destrucción generalizada de cohetes, granadas de artillería y otros materiales rusos. Las imágenes satelitales de alta resolución de Maxar demuestran la escala de los últimos ataques en Oktyabrsky y Toropez.

10:46 Golpes Catastróficos en Saporischschja: Una Muerte, Múltiples Heridas, Daños ExtensosLos ataques aéreos rusos en la ciudad sudoriental ucraniana de Saporischschja han causado una víctima mortal y seis heridos, según informes oficiales. La región fue bombardeada con "ataques aéreos extensos" durante dos horas el lunes por la tarde, informó la agencia estatal de defensa civil. "Un hombre murió y seis personas resultaron heridas, incluyendo a una niña de 13 años y un niño de 15 años", informó el gobernador regional Ivan Fedorov en el servicio de mensajería Telegram. También se incendiaron instalaciones públicas y edificios residenciales. Un funcionario de la administración municipal reveló que más de 74 edificios residenciales y 24 casas privadas resultaron dañados en diferentes partes de la ciudad.

10:07 El Destino de la Tripulación del Portaviones Ruso: "Probablemente el Portaviones No Volverá a Navegar"Según Forbes, la tripulación del portaaviones ruso "Almirante Kuznetsov" podría ser desplegada en primera línea, una situación planteada por Rainer Munz, corresponsal de ntv desde Moscú. El barco tiene una historia de problemas, explica Munz. Este despliegue podría ser otra manifestación de las dificultades financieras de Rusia.

09:27 El Asedio de Wuhledar: ¿Está a Punto de Colapsar? Las Fuerzas Rusas Allegadamente EntranLos medios estatales y los blogueros informan que las fuerzas rusas han entrado en la ciudad ucraniana oriental de Wuhledar. "Las unidades rusas han penetrado en Wuhledar, iniciando el asedio de la ciudad", escribió Yuri Podolyaka, un bloguero militar prorruso nacido en Ucrania, en el servicio de mensajería Telegram. Otros blogueros militares prorrusos también hacen eco de estas afirmaciones. Los medios estatales rusos revelan que la ciudad, situada en la región de Donetsk, está sitiada y los conflictos están aumentando al este del asentamiento. El coronel Reisner también declaró a ntv.de que las tropas rusas se mueven hacia la ciudad desde múltiples direcciones como una soga. "Wuhledar está en peligro de ser rodeada. Debe presumirse que la 72.ª brigada mecánizada, equipada con tanques y vehículos de combate, no logrará mantener la región".

08:59 Rusia y Ucrania Se Lanzan Drones Durante la NocheSegún informes estatales, la defensa aérea rusa derribó 13 drones ucranianos durante la noche anterior. Seis fueron interceptados sobre las regiones de Belgorod y Kursk, y uno fue derribado sobre la región de Bryansk, informó la agencia de noticias TASS, citando al Ministerio de Defensa ruso. La fuerza aérea ucraniana alega que Rusia atacó con 81 drones y cuatro misiles durante la noche, y 79 drones fueron derribados o obligados a crash. No hay informes iniciales de heridos o daños a la propiedad.

08:17 La Firme Posición del Primer Ministro Danés sobre los Ataques de Largo Alcance contra RusiaLa primera ministra danesa Mette Frederiksen aboga por permitir que los aliados de Ucrania utilicen armas de mayor alcance contra Rusia. "Propongo que pongamos fin al debate sobre las líneas rojas", dijo Frederiksen en una entrevista con Bloomberg. La línea roja más importante ya ha sido cruzada, añadió. "Eso fue cuando Rusia invadió Ucrania". Subrayó que nadie de Rusia dictará lo que es correcto en la OTAN, Europa o Ucrania.

07:38 Enterros de Soldados Rusos Allegados y Reportes de Desaparecidos para Evitar PagosUna llamada publicada por la inteligencia militar ucraniana indica que los soldados rusos caídos están siendo enterrados en el campo de batalla y declarados desaparecidos para eludir los costosos pagos a sus familias. Un concessionario de la región rusa de Belgorod reportedly dijo: "Los matan, las batallas continúan, hace calor, comienzan a oler mal, así que los enterramos allí mismo, y luego se les considera desaparecidos. Y si están desaparecidos, la familia no recibe compensación". La compensación por cada soldado caído reportedly fluctúa entre $67,500 y $116,000.

06:59 Las Declaraciones de Rusia No Ofrecen Esperanza para la Resolución del ConflictoMientras el presidente ucraniano Zelenskyy promueve su "plan de victoria" en EE. UU., no hay indicios de interés en un acuerdo de paz por parte de Rusia. Según el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), el Kremlin continúa abogando públicamente por una solución de paz que no implique la derrota completa del gobierno ucraniano y la disolución del estado ucraniano. "El ISW continúa evaluando que el Kremlin no tiene interés en conversaciones de paz sinceras con Ucrania y sólo se referirá a 'planes de paz' y 'negociaciones' para presionar al Occidente para que obligue a Ucrania a hacer concesiones previas regarding su soberanía e integridad territorial".

06:27 Zelenskyy: Acciones Resueltas del Gobierno de EE. UU. Podrían Acelerar el Fin de la Agresión RusaSegún el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, las acciones decididas del gobierno de EE. UU. podrían acelerar el fin de la agresión rusa contra Ucrania el próximo año. "Al final del año, tenemos una verdadera oportunidad de fortalecer la cooperación entre Ucrania y EE. UU.", escribió Zelenskyy en su canal de Telegram después de una reunión con una delegación bipartita del Congreso de EE. UU. Zelenskyy actualmente se encuentra en EE. UU. para participar en las sesiones de la Asamblea General de la ONU y presentar su "plan de victoria" al gobierno de EE. UU.

05:44 Adolescentes Queman Helicóptero Mi-8 en Omsk

16:44 G7 se consultará sobre entregas de misiles de largo alcance a KyivLos ministros de Asuntos Exteriores de los países del G7 se reunirán el lunes para discutir la posibilidad de suministrar misiles de largo alcance a Ucrania, que podrían alcanzar territorio ruso. Esto lo reveló el jefe de la política exterior de la UE, Josep Borrell, durante la Asamblea General de la ONU. También se insinúa que Rusia está recibiendo nuevo armamento, incluyendo misiles iraníes, a pesar de que Teherán ha negado repetidamente tales afirmaciones.

15:50 Zelenski expresa optimismo sobre el fin próximo de la guerraEl presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, expresa la esperanza de que el conflicto con Rusia puede estar llegando a su fin. "Creo que estamos más cerca de la paz de lo que pensamos", declara en una entrevista con el broadcaster estadounidense ABC News. Animó al apoyo internacional continuo para Ucrania a medida que se acerca el fin de los hostilidades.

14:50 Reportan víctimas después de la agresión rusa en SaporizhzhiaLas fuerzas rusas lanzaron el último de una serie de ataques en la ciudad ucraniana del sureste de Saporizhzhia la noche anterior, lo que resultó en una fatalidad, según el gobernador regional Ivan Fedorov. Un funcionario de la ciudad, citando Suspilne, informes cinco heridos, incluyendo a una niña de 13 años. Al menos 23 personas resultaron heridas en ataques anteriores en la ciudad tanto durante el día como en la noche anterior. Fedorov reporta en Telegram que dos hogares fueron destruidos en el último ataque. Permanece incierto qué tipo de arma se utilizó. Las fuerzas rusas también atacaron la infraestructura de la ciudad, lo que provocó un incendio que fue rápidamente apagado por los servicios de emergencia sin lesionar a nadie.

13:29 Las tropas ucranianas enfrentan presión en PokrovskEl ejército ucraniano continúa bajo presión en el este del país, según sus propios informes. El estado mayor en Kyiv señala en su informe de situación vespertino que la "situación en el área de Pokrovsk y Kurachove remains tense". Más de 50 de los 125 ataques rusos a lo largo del frente ocurrieron en este sector. "El enfoque principal ha sido en Pokrovsk", agrega el liderazgo militar ucraniano. Si bien los observadores independientes atribuyen a los ucranianos haber ralentizado el avance ruso en Pokrovsk estratégicamente significativo, la situación sigue siendo peligrosa para los defensores en las cercanías de Kurachove aún más al sureste. Varios unidades ucranianas corren el riesgo de ser rodeadas por avances de tropas rusas cerca de Hirnyk, una ciudad minera. Un rodeo similar también se sugiere más al sur cerca de la ciudad de Vuhledar, que los rusos han intentado capturar en el pasado mediante ataques frontales.

12:28 Ciudadano estadounidense encarcelado por intento de secuestro de niño en RusiaUn ciudadano estadounidense ha sido sentenciado a seis años de prisión por un tribunal ruso por intentar salir del país con su hijo ruso sin el consentimiento de la madre. El hombre fue condenado por intento de secuestro y servirá su condena en un campo de trabajo, según registros judiciales. El incidente ocurrió en julio de 2023 cuando el hombre intentó salir del país con su hijo de cuatro años sin obtener el consentimiento de la madre. Presuntamente fue atrapado intentando cruzar la frontera ruso-polaca a través de un área boscosa por guardias fronterizos. Las tensiones entre EE. UU. y Rusia están en su punto más alto debido al conflicto de Ucrania.

11:14 Muertos reportados después del bombardeo de la frontera rusaTres personas, incluyendo a un adolescente, han sido reportadas muertas en un ataque a un pueblo ruso cerca de la frontera con Ucrania, según las autoridades locales. El pueblo de Archangelskoe, a cinco kilómetros de la frontera, fue supuestamente atacado por el ejército de Ucrania.

10:13 Zelenski elogia a Scholz por la ayuda alemana después de la reunión de Nueva YorkEl presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, expresó su gratitud hacia el canciller alemán Olaf Scholz por el apoyo continuo de Alemania en una reunión en Nueva York. "Estamos profundamente agradecidos por la ayuda de Alemania", declaró en X. "Juntos, hemos salvado muchas vidas y podemos hacer más para fortalecer la seguridad en toda la continent

Según "Forbes", este movimiento está dirigido a cumplir con el reclutamiento mensual de personal de Rusia, que se estima en alrededor de 30,000 nuevos reclutas cada mes. Mientras tanto, las condiciones del portaaviones Admiral Kuznetsov continúan deteriorándose, lo que hace cada vez más probable que siga siendo una presencia fija en la costa de Murmansk, donde ha estado estacionado durante bastante tiempo.

