A las 16:11 horas, tres miembros de la Cruz Roja sufren ataques fatales en Ucrania.

15:45 Cierre del tribunal en el juicio contra los abogados de Navalny

El juez del juicio penal en la ciudad rusa de Petushki contra tres abogados relacionados con el difunto crítico del Kremlin Alexey Navalny, cerró rápidamente la sala a los público. El juez citó advertencias sobre posibles provocaciones por parte de los simpatizantes de Navalny como razón para el cierre. Los tres abogados están bajo investigación por supuestamente pertenecer a una organización extremista, un término a menudo utilizado para referirse al fondo contra la corrupción de Navalny.

15:18 Desmentidas las supuestas provocaciones de un simpatizante de Navalny, plataforma de perforación rusa a salvo

Se informan enfrentamientos marítimos y aéreos en el Mar Negro entre Ucrania y Rusia. Según la inteligencia militar ucraniana, un caza ruso Su-30 fue derribado utilizando un arma portátil de defensa aérea durante una operación naval el martes por la noche. Hay pocos detalles disponibles desde Kyiv. Sin embargo, el Ministerio de Defensa ruso afirma que un intento ucraniano de atacar una plataforma de perforación rusa en el Mar Negro con lanchas rápidas fue frustrado. El ataque supuestamente resultó en el hundimiento de ocho de las 14 lanchas, mientras que las demás se retiraron sin mencionar bajas rusas. Un blog militar ruso cercano al Ministerio de Defensa informó lo mismo, agregando que un Su-30 fue derribado durante el ataque ucraniano.

14:54 Soldados ucranianos luchan con municiones limitadas

Los soldados ucranianos están utilizando estratégicamente sus armas limitadas en situaciones de combate. La reportera de ntv, Kavita Sharma, experimentó esto de primera mano en la línea del frente. Los soldados utilizan tanto armas soviéticas antiguas con municiones limitadas como armas occidentales más nuevas proporcionadas por sus aliados.

14:23 Contraofensiva en Kursk, diez asentamientos liberados por las tropas rusas

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha reconocido supuestamente una contraofensiva rusa en la zona fronteriza de Kursk. Según las declaraciones de Zelensky en una conferencia de prensa, la medida se ajusta a la estrategia ofensiva de Ucrania. Por otro lado, el Ministerio de Defensa ruso afirma haber liberado diez asentamientos en la región de Kursk en dos días y no ha proporcionado más detalles.

13:55 Crítica inusual de Irán a Rusia por expulsión de sanciones y tensiones

El político iraní de alto nivel Ali Motahari ha spoken out against his country's ties with Russia due to international sanctions and diplomatic tensions. Motahari's critical comments refer to recent sanctions imposed by Germany, France, and the UK against Russia for receiving ballistic missiles. The Iranian Foreign Ministry has vehemently denied the missile transfers.

13:38 Problema de suministro de agua y gas en Pokrovsk, región de Donetsk

Los ataques del ejército ruso han obligado a la ciudad de Pokrovsk, ubicada en la región ucraniana de Donetsk, a depender de pozos de emergencia para su suministro de agua. Recientemente, una planta de tratamiento de agua fue dañada durante el conflicto, dejando a miles de personas sin agua potable regular. Además, la destrucción de un centro de distribución de gas el lunes dejó a 18,000 habitantes de Pokrovsk sin acceso a gas para cocinar y calentar.

13:07 Rusia puede exagerar su fuerza naval

Un portal de noticias ruso independiente indica que Rusia puede tener aproximadamente la mitad de buques de guerra que afirma el Ministerio de Defensa ruso. Rusia ha desplegado supuestamente más de 400 buques de guerra para el ejercicio "Ocean-2024", mientras que los datos de fuentes en línea reportan números más realistas según los expertos. Alrededor de 50 unidades navales no están participando en el ejercicio. La fuerza militar de Rusia ha sido cuestionada anteriormente debido a estas exageraciones.

12:28 Aumenta la espionaje contra la Bundeswehr y la ayuda a Ucrania por parte de los servicios de inteligencia rusos

Los servicios de inteligencia rusos han ampliado su vigilancia del apoyo militar alemán a Ucrania y la Bundeswehr, según sugiere el informe anual del Servicio de Contraespionaje Militar Alemán. Los intereses rusos en la estrategia militar han evolucionado de un enfoque predominantemente estratégico a uno más táctico, centrado en recopilar información sobre las rutas de ayuda a Ucrania, el despliegue de armas y tácticas. Además, las capacidades de la Bundeswehr misma están bajo escrutinio de las agencias de espionaje rusas.

11:52 Munz: Nueva amenaza a Berlín no es del todo improbable

Los aliados británicos y estadounidenses pueden permitir que Ucrania utilice armas contra el territorio ruso, según el corresponsal de ntv Rainer Munz. Las amenazas anteriores del Kremlin han impedido esta decisión. Por lo tanto, no es sorprendente que ahora un experto en armas nucleares abogue por ataques contra Berlín.

11:15 Informe: Se retrasará la decisión sobre misiles de largo alcance para Rusia en Ucrania durante otras dos semanas

La decisión de utilizar misiles de largo alcance occidentales en Ucrania por parte de Rusia podría tardar algo más de tiempo, según sugiere la fuente de noticias estadounidense Bloomberg. Es poco probable que se tome una decisión antes de la Asamblea General de la ONU el 24 de septiembre, donde se reunirán alrededor de 150 líderes de estado y de gobierno, según el informe. El secretario británico de Relaciones Exteriores Lammy mencionó que la reunión de la ONU sería la próxima oportunidad para discutir el uso de misiles de largo alcance. El presidente ucraniano Zelenskyy planea reiterar su demanda durante la reunión. El miércoles, Lammy y el secretario de Estado de EE. UU. Blinken visitaron Kyiv para discutir el plan de Zelenskyy para ataques contra el territorio ruso. Blinken se espera que hable de esto con el presidente de EE. UU. Biden el viernes, y el primer ministro británico Starmer también se reunirá con Biden ese mismo día.

10:31 Blinken se detiene en Polonia de regreso de Kyiv

here.

El secretario de Estado de EE. UU. Blinken se detiene en Polonia, un importante apoyo de Ucrania, en su regreso de Kyiv. Se han programado reuniones con el primer ministro Tusk y el presidente Duda. Blinken se espera que hable sobre la cooperación adicional con Polonia, que sirve como el principal centro logístico de apoyo militar occidental a Ucrania. Polonia también ha aumentado significativamente su gasto militar desde la invasión rusa de Ucrania y ha ordenado 96 helicópteros de combate Apache de la empresa estadounidense de defensa Boeing por $10 mil millones.

09:59 Fuerza Aérea Ucraniana Informa Sobre 5 Misiles Rusos y 64 Drones Iraníes Atacando Durante la NocheLa fuerza aérea ucraniana informa que el ejército ruso atacó Ucrania durante la noche con 5 misiles y 64 drones de combate de origen iraní. Se interceptaron 44 drones. Los informes militares no son verificables en detalle. La defensa aérea también estuvo activa varias veces alrededor de Kyiv para derribar drones que se acercaban.

09:11 Experto Ruso Pide Postura Nuclear Más BrillanteEl influyente experto en política exterior rusa Sergei Karaganov sugiere que Rusia debe Signaling clearly su disposición a usar armas nucleares. El objetivo principal de la doctrina nuclear de Rusia debe ser "convencer a todos los enemigos actuales y futuros de que Rusia está dispuesta a usar armas nucleares", dijo Karaganov al periódico ruso Kommersant. Moscú podría llevar a cabo un ataque nuclear limitado en un país de la OTAN sin desatar una guerra nuclear a gran escala. Estados Unidos sería deshonesto si afirmara que garantiza la protección nuclear para sus aliados. Karaganov ha llamado anteriormente a Rusia a considerar un ataque nuclear preventivo para intimidar a sus enemigos. Algunos expertos occidentales creen que Karaganov cumple una función útil para el Kremlin al expresar puntos de vista que alertan al Occidente y hacen que Putin parezca más moderado por comparación.

08:46 Ucrania Espera Aprobación de EE. UU. para Misiles de Largo Alcance OccidentalesHay un creciente optimismo en Ucrania de que pronto se les autorizará a llevar a cabo ataques en territorio ruso con armas occidentales. El Secretario de Estado de EE. UU. enfatizó durante su visita a Kyiv que quiere asegurarse de que "Ucrania tenga todo lo que necesita". En el Reino Unido, hay señales que sugieren una luz verde.

08:04 Inteligencia Ucraniana Informa Sobre Derribo de Avión de Combate RusoDespués de informes del día anterior de que un avión de combate ruso Su-30SM había desaparecido del radar, la inteligencia militar ucraniana ahora informa que soldados ucranianos derribaron un avión de este tipo durante una operación en el Mar Negro. Informa Kyiv Independent. El avión de combate, valorado en $50 millones y estacionado en Crimea, fue destruido por un sistema de defensa aérea portátil.

07:26 Ataque con Drones Rusos en Konotop: Más de una Docena de Lesionados ReportadosEl número de lesionados en el ataque masivo con drones rusos durante la noche a la infraestructura energética de la ciudad de Konotop en la región de Sumy ha ascendido a 14. Informa la agencia de noticias estatal ucraniana Ukrinform, citando la administración militar regional. Entre otros, se reportó que un edificio residencial en el centro de la ciudad fue alcanzado.

aquí.Leer más sobre esto aquí.

06:42 Ucranianos en Alemania Mantienen Estatus de Protección en Visitas a CasaEl Bundestag debate por primera vez hoy el paquete de seguridad planeado del gobierno federal, que, entre otras cosas, proporciona prohibiciones de cuchillos y la retirada del estado de refugiado para aquellos que viajan a su país de origen. Sin embargo, hay excepciones, por ejemplo, para los refugiados de Ucrania.

06:04 Televisión Rusa Acusa a Trump de Desventaja en Debate TelevisivoVarios comentaristas en la televisión estatal rusa han acusado "sabotaje" contra Trump en su debate televisivo contra Kamala Harris, según informes de Kyiv Independent. Trump estaba "desventajado", dicen. La verificación de los comentarios de Trump es criticada. Trump había, en la estimación de muchos observadores, perdido el debate. El republicano ha anunciado que si gana las elecciones, pondrá fin immediately a la guerra de Ucrania.

04:50 Ataque Ruso en Konotop: Daños Graves a la Infraestructura EnergéticaEn un ataque ruso a la ciudad de Konotop en la región de Sumy, varios civiles resultaron lesionados. Según el alcalde Artem Semenikhin, el suministro de agua en la ciudad se interrumpió temporalmente. También hay daños graves a la infraestructura energética, y no está claro cuándo las viviendas particulares tendrán electricidad nuevamente. Después del ataque en el centro de la ciudad, hubo varios incendios, edificios escolares y residenciales resultaron dañados. Dos personas fueron llevadas al hospital, una de ellas se encuentra en estado crítico.

here.

03:29 Letonia Envia Más Ayuda Militar a UcraniaLa primera ministra de Letonia, Evika Siliņa, anuncia un paquete de apoyo militar para Ucrania durante su visita a Kyiv. Incluirá vehículos de combate de infantería. Esto fue anunciado por el primer ministro ucraniano Denys Shmyhal después de la reunión con Siliņa el X. Según Shmyhal, ambos países también están discutiendo una expansión de la cooperación en la industria de defensa.

01:32 Reino Unido Confronta a Empresario Iraní por Ventas Potenciales de Misiles a RusiaSegún su comunicado, el Reino Unido ha llamado a un empresario iraní debido a alegaciones de exportaciones de misiles a Rusia. El gobierno británico ha declarado que suministrar misiles balísticos a Rusia sería visto como una escalada peligrosa que merecería una respuesta contundente. El martes, Alemania, Francia y el Reino Unido impusieron sanciones adicionales a Irán en relación con estas alegaciones, específicamente contra acuerdos de aviación. Previamente, la Unión Europea había mencionado "información fiable" sobre las ventas de misiles de Irán a Rusia.

00:14 Tropas Ucranianas Encuentran Reclutas Rusos Novatos en VovchanskSegún informes militares ucranianos, Rusia está utilizando soldados sin entrenar en el frente de Járkov. Vitalii Sarantsev, portavoz de las fuerzas armadas que operan en Járkov, afirma que los soldados que participan en operaciones de ataque en Vovchansk son inexpertos. Se especula que los nuevos refuerzos son una reserva de movilización rusa. La fuente de estos nuevos soldados aún no se ha determinado - si son antiguos presos o conscriptos de naciones como Asia Central, África o el Oriente Medio.

22:39 El alcalde de Iwano-Frankiwsk recluta monitores que hablan rusoDespués del aumento del uso del ruso, el alcalde de Iwano-Frankiwsk en el oeste de Ucrania, Ruslan Marzinkiw, anunció el despliegue de patrullas lingüísticas. Según el alcalde, esta es una iniciativa de la comunidad y cualquier persona puede unirse como monitor lingüístico. Muchos desplazados internos de Ucrania oriental, que hablan principalmente ruso, se han establecido en la ciudad. Marzinkiw espera al menos 100 monitores lingüísticos, con alrededor de 50 ya inscritos. También mencionó un número de línea directa donde los ciudadanos pueden informar sobre hablantes de ruso en áreas públicas.

21:42 Erdogan aboga por la restauración de Crimea al control de UcraniaDespués de que Crimea fuera ocupada por Rusia, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan exige su devolución a Ucrania. "Nuestro apoyo inquebrantable a la integridad territorial, soberanía e independencia de Ucrania incluye la devolución de Crimea a Ucrania, de acuerdo con el derecho internacional", dice Erdogan en un mensaje en video para la cumbre de la Plataforma de Crimea. La Plataforma de Crimea se estableció en 2021 para atraer la atención internacional a la situación de Crimea.

21:05 Zelenskyy busca el apoyo de EE. UU. para la estrategia militar de UcraniaSegún Zelenskyy, el apoyo de EE. UU. es vital para que Ucrania repela la invasión rusa. "El plan de victoria de Ucrania (...) depende en gran medida de la asistencia de EE. UU., así como de la asistencia de otros socios", dijo. Este plan se presentará antes de la segunda Conferencia de la Paz de Ucrania, con el objetivo de fortalecer significativamente a Ucrania y obligar a Rusia a cesar las hostilidades. Según Bloomberg, EE. UU. exige una estrategia precisa de Zelenskyy antes de levantar las restricciones en el uso de armas occidentales. El secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, y el secretario del Foreign Office británico, David Lammy, reportedly quieren una estrategia a largo plazo de Zelenskyy para el próximo año para comprender mejor los objetivos de Ucrania.

20:37 Blinken verifica la disposición de Biden para aprobar el uso de armas contra RusiaEE. UU. está trabajando para satisfacer las necesidades militares de Ucrania, que incluyen el uso de armas occidentales de largo alcance para atacar objetivos rusos, según el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken. Biden y el primer ministro británico Keir Starmer discutirán estos requisitos el viernes, según Blinken, durante una conferencia de prensa conjunta con su homólogo británico David Lammy y el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrij Sybiga, en Kyiv. "Estamos trabajando diligentemente para asegurarnos de que Ucrania tenga los medios para defenderse efectivamente", continúa Blinken, destacando: "Nuestro objetivo es que Ucrania triunfe".

Puede revisar todas las actualizaciones anteriores aquí.

El Ministerio de Defensa de Rusia niega cualquier participación en el ataque ucraniano a la plataforma de perforación rusa, culpando a Ucrania por el hundimiento de varias lanchas rápidas y sin informes de bajas rusas. (De la oración a las 14:23)

El Ministerio de Defensa de Rusia acusa a los soldados ucranianos de usar tanto armas soviéticas antiguas con munición limitada como armas occidentales más nuevas proporcionadas por sus aliados en situaciones de combate. (De la oración a las 14:54)

Lea también: