A las 16:09, Selensky menciona que Trump está apoyando a Ucrania.

15:13 Medvédev supuestamente advirtió a Durov sobre problemas de privacidad de datos

Después del arresto de Durov en París, Medvédev afirma haberle advertido "hace mucho tiempo" que su postura sobre la privacidad de los datos de los usuarios le acarrearía "problemas graves" en varios países. "Subestimó la situación", escribió Medvédev en Telegram, "Para la perspectiva del enemigo, es un ruso y, por lo tanto, impredecible y peligroso". Medvédev creía que Durov necesitaba comprender que no puedes elegir tu nacionalidad.

13:55 Zelenski propone India como posible anfitriona para la cumbre de la paz

Zelenski ha sugerido India como posible sede para una segunda cumbre de la paz. En una conversación compartida en las redes sociales con periodistas indios, expresó su apoyo a esto al primer ministro Modi de India. El presidente ucraniano actualmente está en conversaciones con Arabia Saudita, Qatar, Turquía y Suiza en cuanto a la organización de la cumbre. Sin embargo, resulta difícil organizar la conferencia en un país que no respaldó la declaración final de la cumbre. Aunque India estuvo presente en la primera reunión en Suiza, no se alineó con la declaración final.

13:22 El Papa critica la prohibición de la Iglesia Ortodoxa pro-rusa en Ucrania

El Papa ha expresado su descontento ante la prohibición de la Iglesia Ortodoxa pro-rusa en Ucrania. En respuesta a la ley firmada por el presidente Zelenski, el Papa criticó: "No se debe abolir directamente o indirectamente ninguna iglesia cristiana. Las iglesias no deben ser objetivo". Ucrania defiende la prohibición debido al apoyo del Patriarcado de Moscú a la invasión rusa. El Papa se dirigió a decenas de miles de fieles en la Plaza de San Pedro, diciendo: "El mal no puede justificarse por la fe. Si alguien hace el mal a su pueblo, es culpable. Pero no se puede castigar porque haya rezado".

12:48 Ucrania condena el "ataque deliberado" contra un hotel en Kramatorsk

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania ha condenado un ataque ruso contra un hotel en Kramatorsk que alojaba a periodistas extranjeros. En un comunicado, el portavoz Georgiy Tykhyi escribió: "Anoche, otro ataque intencionado y brutal de Rusia golpeó Kramatorsk, dañando a los periodistas que se alojaban en el hotel". Tykhyi acusó a los ataques selectivos contra los medios de ser una táctica común, añadiendo que estos "crimenes de guerra bárbaros" deben ser condenados y castigados.

11:54 Después de los ataques rusos en Sumy, la policía informa de muertos y heridos

La policía ucraniana ha confirmado que el ejército ruso atacó la óblast de Sumy 261 veces el día anterior. Al menos cuatro personas murieron y trece resultaron heridas en estos ataques en la región norte. Según Ukrainska Pravda, varios bloques de apartamentos, viviendas, instituciones educativas, edificios anexos y tiendas resultaron dañados. Además, un área de hierba seca de aproximadamente dos hectáreas se incendió.

11:20 Zelenski se burla de Putin: "El loco de la Plaza Roja"

Celebrando el Día de la Independencia de Ucrania, el presidente Zelenski presentó el nuevo dron ucraniano, Palianytsia. Además, se burló del líder ruso Putin como el "loco de la Plaza Roja" debido a sus persistentes amenazas nucleares. Zelenski bromeó: "Es un loco de la Plaza Roja que sigue amenazando a otros con el botón rojo". Zelenski aseguró al mundo que Ucrania no se doblegaría ante las "líneas rojas" de Putin.

10:51 Ministerio de Energía: Más de 500 asentamientos ucranianos sin electricidad tras los ataques

El Ministerio de Energía de Ucrania ha informado de que más de 500 asentamientos siguen sin electricidad debido a los ataques rusos a la infraestructura energética de Ucrania. El Ministerio ha emitido un comunicado indicando que aunque la situación sigue siendo difícil, no hay limitaciones estrictas de energía para los ciudadanos. Los técnicos han logrado restaurar la electricidad para más de 7.200 personas. El Ministerio continúa recomendando a los ciudadanos que ahorren electricidad y la utilicen de manera responsable, advirtiéndoles sobre el estado vulnerable de la red eléctrica de Ucrania después de los ataques continuos de las tropas rusas.

10:06 Ucrania informa de 160 enfrentamientos con las fuerzas rusas en un día

El ejército ucraniano ha documentado 160 enfrentamientos militares con las tropas rusas en el frente el día anterior. Se informaron conflictos armados en diez ubicaciones diferentes, con la situación alrededor de Pokrovsk siendo la más inestable, según el informe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Las fuerzas rusas realizaron cinco ataques con misiles con 15 misiles y 95 bombardeos aéreos,targetando tanto posiciones ucranianas como áreas civiles.

Al amanecer, según fuentes ucranianas, las fuerzas rusas habrían atacado un hotel en Kramatorsk, una ciudad del este de Ucrania. Un empleado de Reuters está desaparecido y otros dos resultaron heridos. Según un comunicado de Reuters, un equipo de seis personas estaba en el Hotel Sapphire durante el ataque y el edificio parecía haber sido alcanzado por un cohete. El comunicado indicó que un colega sigue desaparecido, mientras que otros dos fueron llevados al hospital para recibir tratamiento. Las autoridades de Kramatorsk están cooperando con ellos. El gobernador de la región de Donetsk publicó en Telegram que Kramatorsk estaba siendo atacada por los rusos. Dos periodistas resultaron heridos y uno sigue desaparecido. El gobernador añadió que las operaciones de rescate y el despeje de escombros continúan en el lugar. El Ministerio de Defensa ruso no ha respondido a una solicitud de comentarios al respecto. Según la Oficina del Fiscal General de Ucrania, las tropas rusas podrían haber atacado Kramatorsk con un misil Iskander-M y han abierto una investigación preliminar sobre el incidente.

Actualización a las 13:30: El número de empleados de Reuters heridos ha aumentado a cuatro, según ha confirmado el jefe de la administración militar regional de Donetsk, Wadym Filaschkin, a través de Telegram.

22:20 Ucrania: Hotel en Kramatorsk Impactado - Varios Periodistas Occidentales Heridos

En las primeras horas de la mañana, varios periodistas occidentales resultaron heridos en un ataque ruso en Kramatorsk, según informes oficiales. Un hotel fue impactado, lo que resultó en dos heridos y una persona atrapada bajo los escombros, según el gobernador ucraniano de la región de Donetsk, Wadym Filaschkin, en Telegram. Todos los víctimas heridas eran periodistas, procedentes de Ucrania, Estados Unidos y el Reino Unido. El ataque fue confirmado en blogs pro-rusos. Según estas fuentes, Kramatorsk fue objetivo de bombas de planeo pesadas del tipo FAB-1500. Sin embargo, también se informes de que una fábrica de maquinaria y varios objetivos militares fueron impactados.

09:54 Estados Unidos Vende Electrónicos a Rusia: Nuevas Reglas de Exportación de EE. UU. Desatan Críticas de China

China ha criticado la decisión de Estados Unidos de imponer restricciones a docenas de exportadores de varios países, incluyendo 42 chinos, 63 rusos y 18 de otros países. El Ministerio de Comercio de China ha declarado que esta medida perturba el orden comercial internacional y obstaculiza el intercambio normal de bienes. Para proteger los derechos legítimos de sus empresas, China tomará medidas necesarias. En respuesta a la decisión de Estados Unidos del viernes pasado, el gobierno de EE. UU. colocó a 105 empresas en una lista de restricciones comerciales por razones como el traspaso de electrónicos estadounidenses a la militar rusa y la fabricación de miles de drones utilizados por Rusia en Ucrania. Estas empresas deben obtener ahora licencias difíciles de obtener.

09:29 "250 Objetivos al Alcance" para Ucrania: ISW Aboga por el Uso Ilimitado de Misiles de Largo Alcance

El think tank estadounidense Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) aboga por el uso ilimitado de armas de largo alcance en territorio ruso por parte de Ucrania. A pesar del desplazamiento de las fuerzas aéreas a áreas más profundas en la retaguardia, muchos objetivos militares aún están dentro del alcance de los misiles ATACMS de EE. UU., según el ISW. Aunque Ucrania ya utiliza estos misiles, el uso restringido para ataques en territorio ruso les impide utilizarlos para tales propósitos. "El ISW estima que al menos 250 objetivos militares y paramilitares en Rusia están dentro del alcance de los misiles ATACMS proporcionados por Estados Unidos a Ucrania", indica un reciente análisis del ISW. Sin embargo, solo se autorizan actualmente ataques con lanzadores múltiples HIMARS y cohetes GLMRS, lo que permite a Ucrania atacar un máximo de 20 de los 250 objetivos potenciales.

09:06 Kiev: 1.190 Soldados Rusos "Eliminados" en un Día

Según las cifras oficiales de Kiev, las pérdidas de personal ruso son considerables. En un día, se informes de que 1.190 soldados rusos fueron reportedly killed or incapacitated. Desde el inicio de la guerra en febrero de 2022, se ha informado de un total de 607.680 soldados rusos "eliminados", según el Ministerio de Defensa de Ucrania. El Ministerio informó que el enemigo había perdido cinco tanques más (8.547 en total) junto con otro equipo. Desde el inicio de la invasión rusa, Ucrania ha documentado más de 16.600 vehículos blindados y aproximadamente 14.000 drones que ya no están en posesión del ejército ruso o han sido destruidos. Estas cifras no pueden ser verificadas de manera independiente. Moscú sigue sin informar sobre sus propias pérdidas en Ucrania.

08:39 Fuerza Aérea Ucraniana: La Mayoría de Misiles y Drones Rusos Derribados la Pasada Noche

Según Ucrania, Rusia lanzó múltiples misiles y drones hacia el norte y este del país la noche anterior. "La mayoría de los misiles fallaron sus objetivos", afirmó la fuerza aérea. Se utilizaron un misil balístico Iskander-M, un misil crucero Iskander-K y seis misiles guiados. No se divulgó el número preciso de misiles y drones destruidos. Simultáneamente, ocho de nueve drones de ataque rusos fueron derribados.

08:08 Seis Individuos Heridos en el Ataque con Misiles Rusos de la Pasada Noche en Kharkiv

El número de víctimas ha ascendido a seis debido a un ataque con misiles rusos de la pasada noche en el distrito de Slobidsky de Kharkiv en la región de Kharkiv. Esta información fue compartida por el alcalde de Kharkiv, Ihor Terekhov, a través de una actualización de Telegram, según la agencia de noticias ucraniana Ukrinform.

07:32 Elogio de Zelensky a los Drones de Cohetes Palianytsia Fabricados en Ucrania

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky elogió los nuevos drones de cohetes Palianytsia fabricados en Ucrania. Zelensky dijo que estos drones de cohetes y otros avances militares de Ucrania son vitales para el país debido a los retrasos en las decisiones de ciertos aliados internacionales. "Hoy se produjo el primer y exitoso despliegue de esta nueva arma", dijo, según "Kyiv Independent". "Una categoría completamente nueva de drones de cohetes ucranianos, Palianytsia".

06:55 Comandante de Azov Critica el Intercambio de Prisioneros: Ningún Soldado de Azov entre los Liberados

Según "Kyiv Independent", citando al comandante de brigada Denys Prokopenko, no hubo soldados de Azov involucrados en el intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania del día anterior. El comandante del Regimiento Azov criticó el reciente intercambio de prisioneros y expresó su decepción por el hecho de que ninguno de los soldados de Azov, que han estado en custodia rusa durante más de dos años, fue liberado.

06:14 Gobernador: Cinco Muertes en el Ataque Ucraniano a la Región Fronteriza de BelgorodCinco civiles perdieron la vida y doce resultaron heridos, cuatro de ellos de gravedad, en un ataque aéreo ucraniano a la región rusa de Belgorod durante la noche, según las autoridades locales. El gobernador Vyacheslav Gladkov informó que también resultaron heridos dos menores, dos de los cuales fueron trasladados al hospital. Ucrania ha intensificado los ataques en territorio ruso en los últimos tiempos y ha ingresado a la región de Kursk, que limita con Belgorod, a principios de agosto. Belgorod ha sido objetivo de ataques aéreos y con drones ucranianos en respuesta a los ataques desde el lado ruso.

05:47 Rusia: Civiles Muertos en Barragas de Artillería UcranianasCinco civiles murieron y doce resultaron heridos en una barragas de artillería en la ciudad de Rakitnoye en el suroeste de Rusia, según el gobernador regional Vyacheslav Gladkov a través de Telegram. Los informes no pudieron ser confirmados de manera independiente y Ucrania aún no ha emitido un comunicado.

04:26 Ciudad de Sumy Reporta Impactos de Cohetes y LesionesLa ciudad de Sumy ha sufrido ataques con cohetes, según informó la administración militar regional. Se registraron dos impactos de cohetes, lo que resultó en siete lesiones, dos de ellas graves. Se mencionó que Rusia atacó la infraestructura civil en Sumy el sábado por la noche.

03:35 Járkov: Lanzamiento de Ataque con Misiles en Dos Ciudades

El gobernador de la región de Járkov, Oleh Syniehubov, lanza una advertencia: El ejército ruso ha lanzado ataques con misiles en las ciudades de Járkov y Chuhuiv. Hasta el momento, una persona ha resultado herida. En Járkov se reportó una gran explosión. El alcalde de la ciudad, Ihor Terechow, publica en Telegram que se escuchó una fuerte explosión. Pide precaución entre la población. La causa de la explosión remains indeterminada por el momento.

03:06 Defensa Aérea Ucraniana Alerta sobre Drones de Combate

Durante la noche, se emite una alerta de seguridad en el este y sur de Ucrania. La fuerza aérea ucraniana advierte, entre otras cosas, sobre una escuadrilla de drones de combate Shahed que se dirige hacia la región ucraniana del sur de Mykolaiv, sobre el Mar Negro. Se esperaban ataques rusos aumentados alrededor del Día de la Independencia de Ucrania, que tuvo lugar el sábado, pero aún no se ha materializado una gran oleada de ataques.

01:32 Hungría Acusa a la UE de Obstaculizar Suministros de Petróleo

Hungría sospecha que la Comisión Europea está obstaculizando los suministros de petróleo ruso. "El hecho de que la Comisión Europea haya declarado que no está dispuesta a apoyar la seguridad del suministro de energía de Hungría y Eslovaquia sugiere que el mandato de Bruselas se envió a Kiev para (...) crear problemas con el suministro de energía de Hungría y Eslovaquia", dice el ministro de Relaciones Exteriores Péter Szijjártó. La Comisión Europea inicialmente se negó a hacer comentarios. Hungría y Eslovaquia habían puesto a la productora de petróleo rusa Lukoil en la lista de sanciones en junio y bloquearon el oleoducto Druzhba, que también pasa por territorio ucraniano, lo que ha cortado en gran medida los principales proveedores de petróleo de estos países.

22:12 Fuerzas Rusas Hieren a Cuatro Mujeres en el Ataque a un Pueblo en KupianskLas tropas rusas atacaron el pueblo de Novoosynove en el distrito de Kupiansk de la óblast de Járkov, dejando heridas a cuatro mujeres, según informó Oleh Syniehubov, jefe de la administración militar de la región de Járkov. Las tropas rusas atacaron el pueblo de Novoosynove en el distrito de Kupiansk alrededor del mediodía. Como resultado del ataque, un edificio privado quedó envuelto en llamas, informó Syniehubov. Las personas heridas fueron trasladadas a un centro médico. Actualmente se llevan a cabo investigaciones sobre las secuelas del ataque.

El ministro de Defensa del Reino Unido, John Healey, en un artículo publicado en "European Pravda", felicita a Ucrania por su Día de la Independencia. Hace 33 años, Ucrania declaró su independencia, prometiendo un futuro más brillante y próspero como una democracia autogobernada, liberada del dominio de Rusia soviética. Hoy, los ucranianos celebran el Día de la Independencia en medio de la guerra, luchando en una batalla existencial para preservar la libertad y la independencia de su nación contra la invasión brutal e ilegal de Putin.

