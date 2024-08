A las 15:57, Schmyhal predice un déficit de miles de millones para Ucrania.

15:32 Ucrania Explora Estrategias de Autodefensa más Allá de la Ayuda Occidental El campo ucraniano ha sufrido el mayor bombardeo y asalto con misiles por parte de las fuerzas rusas desde el inicio del conflicto. A pesar de la hora, estos ataques incesantes continúan. En consecuencia, Ucrania está explorando métodos alternativos para protegerse de la agresión rusa, más allá de la ayuda que recibe del Oeste.

15:11 Zelensky: Ucrania Lanza con Éxito su Primer Misil Balístico Nacional Según el presidente Volodímir Zelensky, Ucrania ha lanzado con éxito el primer misil balístico nacional. "Nuestra industria de defensa ha lanzado con éxito el primer misil balístico ucraniano", anunció Zelensky. Él felicita a "nuestra industria de defensa" pero mantiene la discreción sobre las especificaciones del misil.

14:45 Moscú Acusa a EE. UU. de Participación en la Infiltrración Ucraniana en la Óblast de Kursk El viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, considera establecida la participación de EE. UU. en la infiltrración ucraniana en la óblast de Kursk. Ryabkov advierte que la respuesta del gobierno podría ser aún más severa que en ocasiones anteriores, según las agencias de noticias estatales rusas RIA y TASS. No obstante, no proporciona ninguna evidencia o detalles que respalden sus afirmaciones. La Casa Blanca niega haber tenido conocimiento previo de la infiltración de las tropas ucranianas en Kursk el 6 de agosto.

14:19 Zelensky: Aviones F-16 Interceptan Misiles Rusos El presidente ucraniano Volodímir Zelensky confirma que los aviones F-16 recientemente adquiridos han interceptado y neutralizado con éxito misiles rusos. "Durante este ataque extensivo con misiles, logramos derribar varios misiles con la ayuda de aviones F-16", comparte Zelensky. Los aviones se utilizaron para interceptar el asalto aéreo catastrófico que tuvo lugar el lunes. Los Países Bajos, Dinamarca, Noruega y Bélgica han prometido más de 60 de estos aviones de combate a Ucrania.

13:59 Se Instituye Alerta de Advertencia Cerca de la Planta Nuclear de Kursk La ciudad de Kursk en la óblast de Kursk está bajo alerta de emergencia, ya que las sirenas señalan una posible amenaza de ataque con misiles. Un corresponsal de Reuters informa sobre la situación. La planta nuclear de Kursk, actualmente inspeccionada por el director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, se encuentra en Kursk.

13:44 Las Fuerzas Rusas Tomaron el Control de otro Sitio Cerca de Pokrovsk

El ejército ruso ha informado que ha tomado el control de un pueblo cerca de la ciudad estratégicamente vital de Pokrovsk en el este de Ucrania. El Ministerio de Defensa de Rusia ha informado a través de Telegram que ha capturado el pueblo de Orlowka en la región de Donetsk. Orlowka es el equivalente ruso del pueblo ucraniano de Orliwka. Sorprendentemente, los combates entre el ejército ucraniano y las tropas rusas continúan en la región rusa de Kursk, mientras que las fuerzas rusas presionan su ofensiva en Donetsk.

13:21 Lavrov Observa mientras Se Cierne la Amenaza Nuclear

En respuesta a la solicitud de Ucrania a sus aliados para que utilicen armas enviadas desde el Oeste, incluso si se utilizan para invadir Rusia, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, advierte que es peligroso para las potencias nucleares jugar con fuego. Él menciona que Rusia está revisando su doctrina nuclear, pero no proporciona detalles. La doctrina permite el uso de armas nucleares si la soberanía o la integridad territorial de Rusia está bajo amenaza.

13:04 Syrskyj: Progreso en Kursk - Situación en Pokrovsk Desafiante

Las fuerzas ucranianas bajo el mando del general Oleksandr Syrskyj informan de avances en la región rusa de Kursk. Sin embargo, los soldados rusos se dirigen hacia la ciudad de Pokrovsk en la región ucraniana de Donetsk, donde la situación sigue siendo precaria.

12:42 Munz: Escalada de Ataques con Cohetes Inevitable

Después de semanas de ataques con drones, Rusia está aumentando sus ataques con cohetes a Ucrania. Munz, un corresponsal de ntv, explica que esta época del año no es casual.

12:33 Kyiv: 594 Soldados Rusos Capturados en Kursk

Según el comandante en jefe de las fuerzas armadas de Ucrania, Oleksandr Syrskyj, Ucrania ha capturado un total de 594 soldados rusos en la región de Kursk. Es la primera vez que se revela una cifra así. Earlier this week, "The Washington Post" had identified at least 247 Russian prisoners of war based on an analysis of photos and videos.

12:09 Cortes de Luz y Restricciones para Durar Varios Días

Después del mayor ataque ruso desde el inicio del conflicto, se espera que los cortes de luz y las restricciones energéticas se prolonguen durante varios días más. El presidente de la Asociación de Energía de Ucrania, Ivan Plachkov, informa al canal de televisión Kyiv24 que podrían durar otras una o dos semanas. Plachkov afirma que el ataque ruso del lunes fue uno de los ataques más devastadores al sistema de energía, con el objetivo de imponer un blacksout total en el sistema energético.

11:46 Roth: Ofensiva Rusa para Iniciar un Flujo de Refugiados hacia la UE Rusia, según el experto en política exterior del SPD Michael Roth, está a punto de iniciar un flujo de refugiados hacia Europa con sus agresivos ataques a la infraestructura ucraniana. La serie de ataques se considera "el inicio de una nueva campaña de destrucción contra la infraestructura energética de Ucrania", dijo Roth a Politico. "El objetivo es dañar la capacidad de producción de armas de Ucrania y hacer la vida insoportable para la población, lo que provocaría nuevas olas de refugiados hacia la UE". Roth también señaló que "el daño es tan extenso que una reparación rápida es poco probable". Pidió ayuda para el próximo "invierno riguroso" - como generadores de energía de emergencia - y la autorización de EE. UU. para utilizar armas de largo alcance contra los aeródromos desde los que despeg

11:21 Patrulla Fronteriza de Ucrania: Sin actividad militar significativa en Bielorrusia La Patrulla Fronteriza de Ucrania informa que no hay actividad militar significativa en Bielorrusia. El portavoz Andrij Demtschenko informó a la televisión ucraniana que no se ha detectado presencia militar ni movimiento de equipos cerca de la frontera. Sin embargo, destacó el persistente riesgo que Bielorrusia representa para Ucrania. Recientemente, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania afirmó que Bielorrusia había concentrado tropas y equipos cerca de la frontera. Bielorrusia mantiene vínculos cercanos con Rusia.

10:56 Gobernador ruso reconoce intentos ucranianos de penetrar en Belgorod Vyacheslav Gladkov, gobernador de la región de Belgorod, reconoció en Telegram que "se informan intentos del enemigo de cruzar la frontera". Esto confirma informes de canales de Telegram rusos (ver entrada de las 10:02). "Según el Ministerio de Defensa ruso, la situación en la frontera es difícil pero manejable", dijo Gladkov. "Por favor, mantengan la calma y confíen solo en fuentes de información auténticas". El gobernador añadió que Ucrania había atacado la región con más de 20 drones en las últimas 24 horas. Kiev aún no ha comentado sobre los supuestos incidentes.

10:50 Informe: Ucrania crea nuevas unidades de tropas pesadas Ucrania estaría formando nuevas brigadas mecanizadas para la lucha defensiva contra la agresión rusa, según el portal ucraniano independiente "MilitaryLand". El personal se espera que sea reclutado de ucranianos en el extranjero y parcialmente entrenado allí. Una brigada mecanizada suele estar compuesta por alrededor de 2,000 soldados y está equipada con maquinaria militar pesada como tanques.

10:44 Jefe de la IAEA Grossi inspecciona la central nuclear rusa en Kursk El jefe de la IAEA, Rafael Grossi, ha llegado a la central nuclear de Kursk en la región rusa fronteriza con el mismo nombre, según un informe de la agencia de noticias rusa TASS. Grossi había anunciado el día anterior que lideraría personalmente la inspección de la instalación cerca de la ciudad de Kursk debido a la situación crítica. Miles de soldados ucranianos habían entrado en la región de Kursk en un ataque sorpresa el 6 de agosto. Rusia alega que Ucrania ha atacado repetidamente la instalación. El gobierno de Kiev aún no ha comentado oficialmente sobre esto.

10:23 El FSB abre investigaciones criminales contra un reportero de Deutsche Welle

El servicio de seguridad ruso FSB estaría iniciando procedimientos criminales contra dos periodistas extranjeros. Se les acusa de cruzar ilegalmente la frontera rusa para informar sobre la invasión ucraniana en la región de Kursk. Reuters informa esto, citando la agencia de noticias rusa Interfax. Según esto, los periodistas son un reportero de Deutsche Welle y un corresponsal del canal de televisión ucraniano 1+1. El FSB ha iniciado hasta ahora procedimientos criminales contra al menos siete periodistas extranjeros que supuestamente informaban desde Kursk.

10:02 Tropas ucranianas intentan penetrar la frontera en la región de Belgorod

Las fuerzas ucranianas estarían intentando cruzar la frontera rusa en la región de Belgorod, según informes de canales de Telegram rusos citados por The Guardian. El canal de Telegram Mash reporta que alrededor de 500 soldados ucranianos atacaron dos puntos de control en Nechoteyewka y Shebekino en Belgorod, y se están produciendo combates en ambos lugares. Belgorod comparte frontera con la región rusa de Kursk, donde las fuerzas ucranianas han ocupado territorio ruso desde principios de agosto.

09:45 Kiev anuncia numerosas bajas rusas

Rusia habría perdido 1,280 soldados en un día, según el estado mayor ucraniano. El número de muertos o incapacitados por el ejército ruso ha alcanzado los 610,100 desde el inicio de la guerra. Kiev también reporta que 12 tanques, 19 vehículos blindados, 52 sistemas de artillería, 120 drones, 103 misiles y un lanzacohetes múltiple fueron destruidos en las últimas 24 horas. Estas cifras no pueden ser verificadas de forma independiente. Rusia sigue sin informar sobre sus propias pérdidas.

09:21 "Todos los objetivos dirigidos hacia la capital Kyiv fueron destruidos"

La fuerza aérea ucraniana afirma que ha destruido cinco misiles lanzados por Rusia y 60 drones. Rusia atacó el país con un total de diez misiles y 81 drones, según el canal de Telegram de la fuerza aérea. Alrededor de 15 drones y varios misiles fueron interceptados cerca de Kyiv, según el jefe de la administración militar local, Serhiy Popko. "Todos los objetivos dirigidos hacia la capital Kyiv fueron destruidos". Diez drones seguían volando en el espacio aéreo ucraniano a las 9 a.m. hora local (8 a.m. CEST). Otros drones fueron derribados. Tres misiles hipersónicos Kinzhal (Daga) y dos misiles Iskander no pudieron ser derribados, según el comandante de la fuerza aérea Mykola Oleschuk en Telegram. Las cifras del ejército no son completamente verificables pero proporcionan una evaluación generalmente precisa de la escala del ataque.

08:57 Asaltos nocturnos dejan múltiples bajas - Rusia lanza misiles Kinzhal

Rusia ha llevado a cabo repetidos ataques aéreos pesados contra Ucrania durante una segunda noche consecutiva, utilizando una variedad de armas. Los datos preliminares de las autoridades ucranianas indican que al menos cuatro bajas han sido reportadas - dos personas murieron tras un ataque con misiles a un hotel en Kryvyi Rih, mientras que otras dos resultaron mortalmente heridas debido a ataques con drones en Zaporizhzhia. Según la fuerza aérea ucraniana, Rusia utilizó bombarderos de largo alcance desde los que se lanzaron misiles crucero, y también se lanzaron misiles hipersónicos Kinzhal.

08:33 Pekín Aboga por el Apoyo General de su Propuesta de PazChina respalda un apoyo más amplio de su plan de paz para la República Popular. El enviado especial de China para Asuntos Euroasiáticos, Li Hui, destaca que después de conversaciones diplomáticas con Indonesia, Brasil y Sudáfrica, estos países representan el Sur Global y son figuras influyentes en la promoción de la paz mundial. Mantienen comunicación con Ucrania y Rusia y están dedicados a resolver el conflicto a través del diálogo político y las negociaciones, afirma Li. China y Brasil publicaron un plan de paz conjunto este año, que incluye una conferencia de paz con las partes en conflicto y sin expansión territorial adicional en el campo de batalla. China y Rusia no asistieron a una conferencia de paz en Suiza el año pasado, con Rusia ausente de la lista de invitados y China optando por no asistir.

08:05 Comandante Checheno: Dos Asentamientos en Kursk "Liberados"En los conflictos continuos en la región rusa de Kursk, las autoridades militares rusas declaran la "liberación" de otros dos asentamientos. Según la agencia de noticias estatal rusa TASS, citando al vicejefe del departamento militar-político principal de las Fuerzas Armadas rusas y el comandante de la unidad especial chechena Apti Alaudinov, "Me complace informarles que la unidad Arbat ha limpiado hoy los asentamientos de Nishnaya Parovaya y Nechayev, y el regimiento 1427 está entrando. Como resultado, esta área también ha sido limpiada y puesta bajo control". La situación en la línea del frente ha remained esencialmente sin cambios hoy, señaló el general. "El adversario ha sufrido pérdidas considerables hoy. Atacaron con fuerza y, por lo tanto, sufrieron pérdidas significativas". Estas afirmaciones aún no han sido verificadas de forma independiente. El Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) confirma que al menos la imagen geográfica publicada el lunes demostró que las fuerzas ucranianas operaban inmediatamente al oeste de Nechayev.

07:37 Biden Condena los Últimos Ataques Rusos como "Inhumanos"El presidente de EE. UU., Joe Biden, condena los ataques rusos del lunes como "inhumanos". "Condeno con extrema vehemencia la agresión rusa continuada contra Ucrania y sus esfuerzos por sumir al pueblo ucraniano en la oscuridad", dice Biden. Rusia nunca triunfará en Ucrania. Moscú está "objetivo la base" de Ucrania con ataques y busca "destruir los suministros", explica el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán. El secretario de Relaciones Exteriores británico, David Lammy, condena los ataques rusos como "cobardes".

07:05 ISW: Invasión de Ucrania por parte de Belarús es ImprobableEl Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) continúa argumentando que una invasión de Ucrania por parte de las fuerzas belarúsas es improbable. El think tank estadounidense cita un informe reciente de la organización de noticias basada en fuentes abiertas ucraniana Frontline Insight y Rochan Consulting, que sugiere que las unidades de combate belarúsas operan típicamente solo al 30 al 40 por ciento de su fuerza completa y requieren movilización para desplegar unidades. No se ha producido tal movilización. En cambio, es probable que la actividad actual esté destinada a distraer a las fuerzas ucranianas de sus esfuerzos en la línea del frente, fortaleciendo así a los soldados rusos. El número actual de fuerzas rusas en Belarús es insuficiente para llevar a cabo una invasión coordinada desde la región fronteriza de Gomel. Una invasión de Ucrania por parte de Belarús, o incluso la participación militar en el conflicto, debilitaría el poder del líder strongman Alexander Lukashenko para defender su régimen. La insatisfacción interna puede aumentar significativamente. Las elecciones presidenciales siguientes están programadas para febrero de 2025.

06:32 Gabbard se Alinea con Trump, Aboga por que EE. UU. "Se Retire del Borde de la Guerra"La ex candidata presidencial demócrata y congresista Tulsi Gabbard, ahora desertora de su partido, respalda al candidato republicano Donald Trump para las elecciones de noviembre. Gabbard se compromete a hacer todo lo posible para ayudar a Trump a regresar a la Casa Blanca. Al analizar los conflictos en el Oriente Medio y Ucrania, Gabbard señala que Trump se centraría primero en "retirar a Estados Unidos del borde de la guerra" si fuera reelegido. Gabbard buscó la nominación presidencial demócrata en 2020 pero tuvo pocas posibilidades de éxito y acabó respaldando a Joe Biden, que ganó para los demócratas. A lo largo de su campaña, Gabbard abogó por la desmilitarización de la política exterior de EE. UU. Ahora, con 43 años, la política de Hawái tuvo que enfrentar acusaciones de que su candidatura estaba respaldada por Rusia y pretendía debilitar a los demócratas.

06:17 Biden Elogia la Visita de Modi a UcraniaEl presidente de EE. UU., Joe Biden, elogia la visita del primer ministro indio, Narendra Modi, a Ucrania la semana pasada. Modi, cuyo país mantiene la neutralidad en la guerra de Ucrania-Rusia, escribió en la red X que había discutido con Biden el pleno apoyo de India a un regreso rápido a la paz y la estabilidad en Ucrania. La Casa Blanca explica que Biden elogió la interacción de Modi con Ucrania y su visita a Polonia la semana pasada. Varsovia es uno de los aliados más cercanos de Ucrania en Europa Oriental. Estamos receptivos a cualquier otro país que escuche la perspectiva del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y lo ayude a trabajar hacia una paz justa, dijo John Kirby, el coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional.

05:45 Testigos Oculares Informan de Tres Series de Explosiones en KyivEn el último ataque aéreo a Kyiv, los testigos oculares informan de al menos tres series de explosiones consecutivas. Hasta ahora no hay informes de víctimas o heridos. Los sistemas de defensa aérea de Kyiv han estado activos durante la noche para interceptar los misiles y drones que apuntan a la capital, según se informó en Telegram por la administración militar regional. Estos ataques ocurrieron un día después del mayor ataque aéreo ruso hasta ahora en este conflicto.

05:03 Fuerza Aérea: Rusia Despliega Bombarderos y Drones Hacia UcraniaSegún fuentes ucranianas, Rusia ha lanzado bombarderos y drones con rumbo a Ucrania. Los bombarderos Tu-95ms despegaron desde la base aérea de Engels en el suroeste de Rusia, según revela la Fuerza Aérea Ucraniana en Telegram. Además, también se dirigen drones de ataque hacia Ucrania. Se han activado alertas en numerosas regiones de Ucrania, según informan las autoridades locales.

04:04 Muertos Ascienden a Dos tras Ataque con Misiles Rusos en Kryvyi RihEl número de muertos a causa del ataque con misiles rusos en la ciudad ucraniana de Kryvyi Rih ha ascendido a dos, según informan medios ucranianos. Un misil ruso impactó en un hotel, con hasta cinco personas potencialmente atrapadas bajo los escombros. Las operaciones de rescate continúan, según informan los medios ucranianos citando las administraciones militares del distrito y la ciudad. Los rusos atacaron el hotel con un misil balístico, según informó la administración de la ciudad. No se puede verificar de forma independiente esta información.

02:04 Nuevo Ataque con Drones Rusos en la Región de KyivSe ha informado de un nuevo ataque con drones rusos en la región de Kyiv, según informan medios ucranianos. "Se ha detectado el movimiento de UAVs enemigos", reza el mensaje en Telegram de la administración militar de la región de Kyiv. "Se han activado los sistemas de defensa aérea en la región".

00:35 Al Menos Una Muerte en el Ataque con Cohetes Rusos en Kryvyi RihAl menos una persona ha perdido la vida en un ataque con cohetes rusos sobre un edificio de instalaciones civiles en la ciudad central ucraniana de Kryvyi Rih. Otras cinco personas podrían seguir atrapadas bajo los escombros, según informan las autoridades regionales. El jefe de la administración militar de Kryvyi Rih, Oleksandr Vilkul, informó en Telegram que cuatro personas han sido hospitalizadas con heridas. El gobernador de la región de Dnipropetrovsk, Serhiy Lysak, explica en Telegram que el edificio civil ha sido "arrasado". No se puede verificar de forma independiente esta información. Todavía no ha habido respuesta por parte del lado ruso.

23:19 Zelenskyy Promete Represalias contra Rusia por los Ataques AéreosTras los amplios raids aéreos rusos contra Ucrania, el presidente Volodymyr Zelenskyy ha prometido represalias. Él dice que se está preparando una respuesta militar utilizando los cazas F-16 proporcionados por el Occidente, según mencionó en su dirección de video vespertina. No revela detalles sobre las represalias planeadas. Sin embargo, vuelve a hacer referencia a la ofensiva ucraniana en la región rusa de Kursk, que lleva tres semanas en curso. Las tropas ucranianas han extendido su control allí y han capturado más prisioneros de guerra rusos, lo que aumenta las posibilidades de un intercambio de prisioneros.

22:03 EE. UU.: Rusia Pretende Sumir a Ucrania en la Oscuridad

En medio de los intensos bombardeos en Ucrania, Estados Unidos asegura que Rusia tiene la intención de "sumir al pueblo ucraniano en la oscuridad a medida que comienza el otoño", según declaró John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de EE. UU. Los ataques a la infraestructura energética de Ucrania son "escandalosos", declara Kirby. Estados Unidos condena "la guerra continuada de Rusia contra Ucrania".

21:20 Se Ordenan Evacuaciones Adicionales en el Área de DonetskA causa del avance ruso, las autoridades ucranianas han ordenado nuevas evacuaciones en la región de Donetsk. El área que requiere evacuación obligatoria se ha ampliado debido a las condiciones de seguridad deterioradas, lo que requiere que los niños y sus padres o tutores abandonen sus hogares, según informó el gobernador de Donetsk, Vadym Filaschkin. Se han listado un total de 27 asentamientos en las regiones de Kostyantynivka y Selydove. Previamente se habían ordenado evacuaciones en el área de Pokrovsk debido al avance de las tropas rusas.

