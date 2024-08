A las 15:54, Modi aboga por un "regreso a la tranquilidad" antes de embarcarse en su viaje a Ucrania.

15:28 Elecciones en Kursk inicialmente planeadas - pospuestas en siete municipios Debido a la intensificación de la ofensiva ucraniana en la región rusa de Kursk, Rusia ha pospuesto las elecciones locales en siete municipios de la región. La Comisión Electoral Central apoya la propuesta de la Comisión Electoral Regional de Kursk de posponer las elecciones hasta que se asegure una "garantía absoluta de seguridad de los votantes", según informó la comisión. Por otro lado, las elecciones en el resto de la región de Kursk seguirán adelante tal como se había planeado entre el 28 de agosto y el 8 de septiembre para elegir al gobernador regional. Se informa que las fuerzas ucranianas han entrado en la región rusa de Kursk y controlan varios asentamientos. Según informes rusos, más de 120.000 civiles han huido de la zona.

15:07 Fuerzas ucranianas confirman el uso de armas occidentales en territorio ruso Ucrania afirma que ha atacado puentes de pontones a través del río Seim en Rusia utilizando cohetes HIMARS de EE. UU. "¿Dónde están los puentes de pontones en la región de Kursk? Las fuerzas especiales están destruyendo con precisión", afirmaron en el servicio de mensajería Telegram. Se están empleando sistemas de cohetes HIMARS en estos ataques, lo que marca la primera confirmación del uso de armas occidentales en la ofensiva de Ucrania en territorio ruso. Países como EE. UU. y Alemania no han objetado ni condenado esta acción. Sin embargo, Rusia la ha criticado como una escalada del conflicto. Los analistas militares sugieren que los cohetes HIMARS desempeñaron un papel en dañar al menos tres puentes originales a través del Seim, lo que dificulta que el ejército ruso abastezca a las tropas y planifique una contraofensiva.

14:52 Diez drones ucranianos supuestamente derribados cerca de Moscú Las operaciones con drones desde Ucrania han reanudado su avance hacia la capital rusa. Varios clips de video muestran derribos confirmados y explosiones grandes en el cielo, según informes del ejército ruso. Los drones derribados podrían potencialmente causar bajas o daños, pero los detalles siguen sin estar claros.

14:25 Ministerio de Asuntos Exteriores: "Rusia no demuestra interés en negociaciones de paz" Según la evaluación del gobierno alemán, Rusia no parece interesada en participar en negociaciones de paz para poner fin a la guerra. "Rusia no está interesada en negociaciones de paz", afirmó un portavoz del Ministerio Federal de Asuntos Exteriores en Berlín. En lugar de participar en conversaciones con Ucrania sobre una paz justa y duradera, el gobierno ruso exige la anexión de territorios que ni siquiera controla. Además, Rusia tiene el poder de poner fin a la guerra en cualquier momento. Para contrarrestar la agresión militar ilegal, Ucrania necesita armas necesarias, destaca el portavoz, haciendo hincapié en las demandas en las campañas electorales en curso en Turingia y Sajonia para cesar las entregas de armas y perseguir una solución diplomática con más ahínco.

13:53 Sin amistad incondicional: "Kadyrov garantiza la seguridad de Putin en Chechenia" El presidente Putin visita la república rusa de Chechenia por primera vez en 13 años, donde será recibido por el líder político Ramzan Kadyrov. Ambos líderes se apoyan mutuamente, y Kadyrov le hace un regalo a Putin. Sin embargo, la amistad no es incondicional, como explicó el reportero de ntv Rainer Munz.

13:30 Moscú confirma la captura de otro pueblo en el este de Ucrania El ejército ruso afirma haber tomado otro pueblo en la región ucraniana de Donetsk. Las tropas rusas han "liberado" el pueblo de Schelanne, según el informe diario del Ministerio de Defensa en Moscú. Este pueblo se encuentra al noreste de Donetsk y está a unos 20 kilómetros de la ciudad de Prokhorovka, un importante centro logístico. Sin embargo, el Instituto para el Estudio de la Guerra informa que el pueblo fue capturado el 18 de agosto.

12:57 Ucrania obtiene la membresía completa en la Corte Penal Internacional El parlamento ucraniano vota a favor de ratificar el Estatuto de Roma, lo que permite a Ucrania unirse a la Corte Penal Internacional. La membresía completa representa un paso significativo hacia la integración con la UE para Ucrania. La CPI ha emitido órdenes de arresto internacionales contra figuras como el presidente ruso Vladimir Putin.

12:45 Rusia ataca Ucrania con múltiples drones La fuerza aérea ucraniana informes de una serie de ataques con drones en todo el país, que involucran hasta 69 drones. Se informes que 50 drones fueron derribados por las fuerzas militares ucranianas, y otros 16 fueron destruidos por inhibidores de frecuencia. Un drone regresó a Rusia, y un misil crucero fue interceptado con éxito, dejando el destino de los drones restantes y la posibilidad de daños o bajas inciertos. El lado ruso aún no ha emitido un comunicado oficial.

12:22 Ucrania: defensas de Pokrovsk flaqueando bajo la presión rusa intensiva Las fuerzas ucranianas siguen enfrentando una fuerte presión de los ataques rusos en el frente este del país. En el área de Pokrovsk, el estado mayor en Kiev revela que hoy hubo 66 ataques rusos, todos los cuales fueron repelidos con éxito. La defensa ucraniana está en peligro mientras las fuerzas rusas intentan capturar los últimos kilómetros antes de llegar a Pokrovsk. El comandante en jefe Oleksandr Syrskyi admite la difícil situación, mientras que los blogueros militares rusos expresan optimismo sobre el progreso en la zona.

¿Debería Ucrania negociar eventualmente con Rusia? Según el ex presidente ruso Dmitri Medvédev, parece poco probable. Medvédev, quien ahora sirve como vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, afirma en su canal de Telegram que, dadas las avanzadas de Ucrania en Kursk, las negociaciones entre las dos naciones son poco probables. No habrá diálogo entre Moscú y Kiev hasta que Ucrania sufra una derrota completa en el campo de batalla. "El parloteo ocioso de los mediadores auto-proclamados sobre el noble tema de la paz ha llegado a su fin. Aunque no puedan decirlo en voz alta, todos reconocen la realidad de la situación", afirma Medvédev. "No habrá negociaciones hasta que el enemigo sea completamente y utterly destroyed."

11:22 La violencia de los mercenarios de Wagner está aumentando en África

10:50 Director de funeraria de Kursk da consejos a los hombres de la ciudad

Un hombre uniformado militarmente critica a los hombres que huyen en un video compartido en Telegram desde Kursk. Sin embargo, el hombre no es un miembro activo de las fuerzas militares, sino Kirill Suvorov, un hombre de 39 años que trabaja en una funeraria en San Petersburgo, según la agencia de oposición rusa Agentstvo. En el video, Suvorov critica a los hombres de la región: "¿Qué está pasando aquí? ¿Adónde vais, buenos hombres?". Además, pregunta: "¿No podéis tomar las armas?". En lugar de huir, podrían cavar trincheras para los muchachos con sus palas. Suvorov también anima a los locales a donar sus vehículos al ejército en lugar de huir. Cuando se le pregunta sobre su participación en la guerra, se muestra reacio a hablar.

10:26 El Pentágono: Ucrania somete a Rusia a presión

El Departamento de Defensa de EE. UU. indica que Rusia está luchando para responder a la contraofensiva de Ucrania en la óblast rusa de Kursk. El portavoz del Pentágono, Pat Ryder, revela que hay señales de que Moscú está movilizado un pequeño número de unidades en la región, pero añade que Rusia "está luchando realmente para responder". Ryder destaca que Ucrania "ha sometido claramente a Rusia a presión". Las fuerzas ucranianas continúan avanzando en la zona. Lanzada hace unas dos semanas, la contraofensiva de Ucrania marca la primera vez que la guerra llega a territorio ruso. Ryder destaca que la contraofensiva de Ucrania en Kursk no altera el apoyo de EE. UU. a Kiev.

10:03 Dificultades en el Frente Oriental: Tres rusos por cada ucraniano

El presidente de Ucrania, Zelensky, reconoce una situación difícil en el Frente Oriental. La situación, según la descripción de Nadja Kriewald de ntv desde la zona, es "dramática", con soldados rusos superando considerablemente a las tropas ucranianas. Además, el Kremlin subestima sus propias pérdidas.

09:37 Kyiv: El ejército ucraniano ataca el sistema de defensa aérea ruso en Rostov

El ejército ucraniano declara haber atacado un sistema de defensa aérea en la óblast rusa de Rostov. Según el Estado Mayor, se trató de un sistema de misiles S300. Rusia ha utilizado este tipo de misil en ataques contra la infraestructura civil de Ucrania. El ataque ucraniano se centró en un sistema de misiles en las proximidades de Novoshakhtinsk. Se observaron explosiones en los lugares objetivo y aún se investiga la precisión del ataque. El gobernador de Rostov, Vasili Golubev, informa de que la fuerza aérea rusa destruyó un misil lanzado desde Ucrania sobre la región. Sin embargo, el Ministerio de Defensa ruso omite este detalle en su informe diario.

09:09 Ataques con drones interrumpen los aeropuertos de Moscú

Se impusieron restricciones temporales en el funcionamiento de tres aeropuertos de Moscú debido a los ataques con drones esta mañana. La autoridad de aviación informó a través de Telegram que las limitaciones duraron cuatro horas, hasta las 6:30 a.m. hora local, para los aeropuertos de Vnukovo, Domodedovo y Sheremetyevo. El aeropuerto principal de Sheremetyevo no resultó afectado. La fuerza aérea rusa afirma haber eliminado once drones dirigidos contra Moscú. El alcalde de la capital, Sergei Sobyanin, lo describe como uno de los mayores ataques con drones contra Moscú hasta la fecha.

El presidente del Comité de Asuntos Exteriores, Michael Roth, aboga por un fuerte apoyo a Ucrania, especialmente en este "período difícil". Roth sugiere que la mejor manera de llevar a Putin a las negociaciones es que se dé cuenta de que no puede derrotar a Ucrania. Esto solo será posible si Alemania, Europa, EE. UU. y sus aliados siguen armando a Ucrania de la manera más efectiva posible, según el político del SPD en una entrevista con ntv. Las acciones de Ucrania cumplen con el derecho internacional, y Roth se alegra de las victorias en suelo ruso, que permiten a los ucranianos creer "que este gigante imperialista Putin es vencible".

08:12 Woidke considera la ayuda ciudadana para refugiados ucranianos

El ministro presidente de Brandeburgo, Dietmar Woidke, cuestiona la asistencia de bienestar para los refugiados ucranianos. "La decisión fue correcta en ese momento porque teníamos que actuar rápidamente. Sin embargo, ahora debemos considerar si este tipo de apoyo sigue siendo relevante", dice Woidke a "Der Spiegel". Varios países de la UE tienen una tasa de empleo más alta para ucranianos que Alemania. "Debemos solucionar esto. Beneficiaría nuestra economía - necesitamos trabajadores - y promovería la integración", dice Woidke. Las nuevas elecciones parlamentarias de Brandeburgo se celebrarán en septiembre.

07:40 Análisis de Ucrania: Contabilización de Cohetes y Drones de RusiaDesde el inicio de la guerra, Rusia ha lanzado más de 9.600 cohetes y casi 14.000 drones de ataque contra Ucrania, según fuentes ucranianas. El comandante en jefe de las fuerzas armadas ucranianas, Oleksandr Syrskyi, confirmó esto, según "Kyiv Independent". Más de 5.197 de los cohetes destruidos apuntaron a áreas civiles, con Ucrania siendo atacada principalmente con cohetes S-300/S-400, que impactaron en 3.008 ocasiones. Las armas más utilizadas fueron los misiles de crucero Kh-555/Kh-101, con 1.846 ataques registrados.

07:08 El Ejército Alemán Fortalece la Seguridad de los CuartelesEl ejército alemán está fortaleciendo las medidas de seguridad en todos los cuarteles. Según "Der Spiegel", se instruye a los cuarteles para revisar las cercas exteriores de todas las instalaciones en busca de brechas y monitorearlas más de cerca, especialmente durante la noche. Los soldados deben prestar más atención a las personas no autorizadas en las áreas de seguridad y reportar cualquier sospecha de inmediato. Esto es en respuesta a informes de infiltraciones en áreas de seguridad sensibles. "Der Spiegel" cita a un general de alto rango que admite que la protección de los cuarteles alemanes está operando en "modo de paz". El control de entrada y salida suele ser manejado por proveedores de servicios privados, y las patrullas a lo largo de las cercas de los cuarteles.

06:40 Habeck: El Apoyo de la G7 a Ucrania Permanece ConsistenteEl ministro federal de Economía, Robert Habeck, asegura ayuda continua para Ucrania, independientemente de si la ayuda planeada de miles de millones de dólares de los países de la G7 se lleva a cabo. "La G7 ha tomado todas las medidas necesarias: Ucrania recibirá dinero más tarde para comprar los sistemas de armas urgentemente necesarios", dijo el político verde al grupo de medios Funke. "Eso es correcto - ocurrirá antes de finales de año - según tengo entendido", agregó Habeck. Ucrania recibirá 50.000 millones, con otros 4.000 millones del presupuesto federal en 2025. Si esto no ocurre, "debemos reconsiderar nuestra posición", exige Habeck. El compromiso con Ucrania "está sin condiciones". Si es necesario, el apoyo "debe ser proporcionado de manera diferente". Habeck reconoce que la transición al modelo planeado de la G7 podría ser problemática "si no se pueden colocar nuevos pedidos, ya que los presupuestos anteriores se han agotado". Por lo tanto, propone una solución práctica. "Para garantizar esto, debe asegurarse de que los sistemas de armas se ordenen ahora y se paguen más tarde con los fondos de la G7". Sería catastrófico si Ucrania perdiera esta guerra, ya que se pondría en peligro la libertad de Europa.

06:08 Avance en Kursk: Moscú Acusa a Servicios de Inteligencia OccidentalesRusia alega, según un informe periodístico, que los servicios de inteligencia occidentales son responsables del reciente avance ucraniano en la región rusa de Kursk. "La operación de las fuerzas ucranianas en la región de Kursk fue coordinada con la participación de los servicios de inteligencia de EE. UU., Reino Unido y Polonia", citó el servicio de inteligencia extranjero de Moscú, SVR, "Izvestia". Las unidades involucradas se entrenaron juntas en Reino Unido y Alemania. Se informa que los asesores militares de la OTAN supervisaron unidades de las fuerzas ucranianas que avanzaron en territorio ruso y ayudaron en el manejo de armas y equipo militar occidental por parte de los ucranianos. También se dice que los países de la alianza proporcionaron a la milicia ucraniana datos de reconocimiento por satélite sobre el despliegue de tropas rusas en la zona operativa.

05:39 Fuentes Rusas: Todos los Puentes del Sejm Dañados o DestruidosLas fuerzas ucranianas probablemente hayan dañado o destruido los tres puentes sobre el río Sejm en el oeste de Rusia, según fuentes rusas. Los ataques ucranianos contra los tres puentes del Sejm en Kursk podrían llevar al cerco de las tropas rusas entre el río, el avance ucraniano en Rusia y la frontera de ambos países. Ya se informa que han ralentizado la respuesta rusa al offensive de Kursk, que Ucrania inició el 6 de agosto.

04:30 Se Reporta un Gran Ataque con Drones por Parte de Ucrania, Según RusiaRusia reporta un gran ataque con drones en varias regiones por parte de las fuerzas ucranianas. Según las autoridades, alrededor de 3 drones fueron derribados a unos 38 kilómetros al sur del Kremlin, y otros 15 en la región fronteriza de Bryansk. El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, había informado anteriormente que 3 drones que se dirigían hacia Moscú fueron interceptados sobre la ciudad de Podolsk. No se informan daños ni heridos en Bryansk y Podolsk. También se informan ataques repelidos en Tula y Rostov, sin informes de daños ni heridos hasta ahora. El número exacto de drones y misiles lanzados sigue sin estar claro. Ucrania suele evitar comentarios sobre tales incidentes.

03:50 Putin y Kadyrov Inspeccionan Tropas en ChecheniaPor primera vez en 13 años, el presidente ruso Vladimir Putin visita Chechenia. Acompañando al líder checheno Ramzan Kadyrov, Putin inspecciona tropas y voluntarios que se preparan para su despliegue en Ucrania. Putin elogia a las tropas en la Universidad Rusa de Fuerzas Especiales, diciéndoles que su presencia garantiza una invencibilidad absoluta. Kadyrov informa que Chechenia ha enviado más de 47.000 combatientes a Ucrania desde el inicio del conflicto, incluyendo aproximadamente 19.000 voluntarios. Kadyrov a menudo se refiere a sí mismo como "soldado de a pie de Putin".

02:44 Defensa Aérea Rusa Intercepta Drones Sobre Moscú

Según informes rusos, la defensa aérea ha interceptado tres drones lanzados desde Ucrania sobre Moscú. El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, anunció a través de Telegram que los drones fueron derribados y no hay informes iniciales de daños o heridos por escombros caídos.

01:50 Detención de un científico: el FSB confirma su arrestoEl servicio de seguridad federal ruso (FSB) ha confirmado el arresto de un científico bajo sospecha de traición. El individuo admitió haber llevado a cabo ciberataques contra la infraestructura crítica de Ucrania, transferir fondos al ejército ucraniano y recopilar información sobre el ejército ruso. El FSB no especificó el momento del arresto, pero un video del incidente circula en los medios de comunicación rusos, mostrando nieve de fondo. El canal de noticias Telegram Ostoroschno Nowosti reporta que el hombre es un físico que, según informes anteriores de los medios de estado, fue arrestado en diciembre de 2023.

00:59 Zelensky elogia la prohibición de la Iglesia Ortodoxa pro-rusa en UcraniaEl presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha elogiado la decisión del parlamento de prohibir una rama pro-rusa de la Iglesia Ortodoxa. "Quiero felicitar a la Verkhovna Rada por adoptar la ley que garantiza nuestra independencia espiritual", dijo Zelensky en su discurso en video diario. El parlamento votó para prohibir la Iglesia Ortodoxa de Ucrania, que había estado bajo el Patriarcado de Moscú durante décadas, acusándola de justificar o incluso colaborar con los crímenes del enemigo contra su propio pueblo. La iglesia se ha separado oficialmente de Moscú pero aún reconoce al Patriarca de Moscú. El Patriarca de Moscú apoya la guerra de Rusia en Ucrania y mantiene una relación amistosa con el líder del Kremlin, Vladimir Putin.

23:07 El Pentágono: Rusia lucha por responder al avance en KurskSegún el Departamento de Defensa de Estados Unidos, Rusia está teniendo dificultades para responder a la contraofensiva de Ucrania en la región de Kursk. El portavoz del Pentágono, Pat Ryder, dijo en Washington que hay señales de que Moscú está enviando algunas unidades a la zona, pero en general, Rusia está luchando por reaccionar. "En general, diría que Rusia está realmente luchando por responder", dijo Ryder. Él destacó que Ucrania ha puesto a su oponente en una posición difícil. Cuando se le preguntó si Washington está apoyando públicamente el avance de Ucrania, Ryder no respondió directamente, pero se refirió a la declaración de Zelensky sobre la creación de una zona de amortiguamiento. Dijo que están en contacto con Kyiv para saber más sobre los objetivos específicos.

22:10 Zelensky: Necesario un equilibrio entre la movilización y la economíaEl presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha destacado la importancia de encontrar un equilibrio entre la movilización militar y el mantenimiento de la economía de guerra durante su visita a una planta industrial en Kropyvnytskyi en el centro de Ucrania. Cuando se le preguntó sobre los empleos ocupados, Zelensky respondió que esos empleos son vitales para los salarios de los soldados y los esfuerzos de defensa de Ucrania.

21:44 Ucrania reporta avances territoriales en KurskUcrania afirma haber avanzado 28 a 35 kilómetros en la región rusa de Kursk. Rusia está fortaleciendo sus posiciones allí con tropas de otras áreas, dice el jefe del ejército Oleksandr Syrskyj en una declaración televisada. Además, Rusia está desplegando unidades en Pokrovsk en el este de Ucrania, donde Recently se han librado los combates más intensos. Rusia aún no ha comentado al respecto.

21:25 Putin visita Chechenia por primera vez en 13 añosEl presidente ruso Vladimir Putin ha viajado a Chechenia por primera vez en 13 años para reunirse con el fuerte hombre Ramzan Kadyrov. Imágenes de la agencia de noticias RIA Novosti muestran a Putin estrechando la mano de Kadyrov en Grozny. Más tarde, el presidente ruso pone su brazo alrededor del hombro de Kadyrov y lo abraza antes de que ambos se vayan en una limusina. Kadyrov comparte mediante Telegram sobre su programa de eventos lleno. A pesar del día agotador, Putin está "lleno de energía y ansioso por visitar varios lugares en Chechenia".

21:02 Scholz: "Ucrania está recibiendo una gran cantidad de dinero, una gran cantidad de dinero"El canciller alemán Olaf Scholz ha expresado su asombro ante las acusaciones de que Alemania no está apoyando adecuadamente a Ucrania. Este año, Ucrania recibirá más de 7 mil millones de euros, más que cualquier otro país europeo, según Scholz, hablando en la televisión Sat1. Al año siguiente, se espera que reciba 4 mil millones de euros del presupuesto federal alemán, nuevamente más que cualquier otro país europeo. Además, hay 50 mil millones de dólares posibles gracias a la ayuda de los activos rusos congelados de los países occidentales del G7. "Esa es una gran cantidad de dinero, esa es una gran cantidad de dinero", destaca Scholz. Sin embargo, el cronograma exacto para que estos 50 mil millones estén disponibles para Ucrania remains unclear.

20:14 Putin vincula la tragedia de la escuela de Beslan con el avance ucranianoEl presidente ruso Vladimir Putin ha establecido una conexión entre el incidente de toma de rehenes de la escuela de Beslan en 2004 y las operaciones militares ucranianas en la región fronteriza rusa de Kursk. Al igual que Rusia luchó contra "terroristas" en Beslan en ese momento, argumenta Putin, ahora debe enfrentar a "aquellos que cometen crímenes en la región de Kursk" durante su visita a Beslan.

19:43 Iglesia Ortodoxa en Moscú denuncia como "ilegal" la propuesta de prohibición de la Iglesia Ortodoxa ucranianaLa Iglesia Ortodoxa Rusa descalifica la decisión del Parlamento ucraniano de prohibir la Iglesia Ortodoxa ucraniana pro-rusa, tildándola de "ilegal" y una "grave violación de la libertad religiosa y los derechos humanos". Según el portavoz de la iglesia, Vladimir Legoida, a través de Telegram, la aplicación de esta ley podría llevar a la violencia generalizada contra millones de creyentes. El patriarca Kirill, líder de la Iglesia Ortodoxa Rusa, también expresa su preocupación durante una visita al Monasterio de Solovki en el norte de Rusia, describiendo esto como un "tiempo difícil para muchos que se vuelven contra nosotros no porque estemos equivocados, sino simplemente porque somos diferentes". Kirill ha sido un defensor abierto de la guerra contra Ucrania. Previamente, los diputados ucranianos aprobaron un proyecto de ley que incluye una prohibición de organizaciones religiosas con vínculos con Moscú.

