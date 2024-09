A las 15:52, Hook se dirige a las casetas de votación, acompañado por Ramelow y su esposa.

16:40 La participación en Thuringia supera los niveles de la elección anterior

En Thuringia, el 44,4% de los votantes había emitido su voto a las 2:00 PM. Esto representa un aumento de más de dos puntos en comparación con la elección anterior de hace cinco años. Se espera que la participación electoral siga siendo alta. Todavía no se han contabilizado los votos por correo, según el comisionado electoral del estado. En Sajonia, la participación fue del 35,4% a media tarde, ligeramente superior a la de 2019. Sin embargo, el comisionado electoral espera un aumento significativo en los votos por correo en comparación con 2019. Las urnas en ambos estados cerrarán a las 6:00 PM.

15:13 Kretschmer espera el ingreso de los partidos de la coalición de tráfico de luz en el Parlamento estatal

14:40 Preocupaciones clave para Sajonia y Thuringia

Una gran encuesta revela que aproximadamente un tercio de los votantes en Sajonia y Thuringia planean votar por la AfD en las elecciones del 1 de septiembre. La encuesta aclara las principales preocupaciones y problemas. La migración es solo uno de ellos.

14:13 Höcke abandona el centro de votación rápidamente

En las elecciones estatales de Thuringia, el candidato principal de la AfD, Björn Höcke, emitió su voto alrededor del mediodía. Después de votar, Höcke no se quedó en el centro de votación de Bornhagen y se negó a hablar con los periodistas en el lugar. Debido a las constantes derrotas ante el candidato de la CDU en su distrito electoral de Eichsfeld, Höcke cambió a la circunscripción de Greiz. Sin embargo, enfrenta una probable derrota contra la CDU allí.

13:50 La participación en Thuringia se acerca a los niveles de 2019

En Thuringia, la participación electoral es similar a la de la elección parlamentaria anterior. Según el comisionado electoral del estado, alrededor del 32% de los votantes habían emitido sus votos en los centros de votación al mediodía. Los votos por correo no están incluidos en estas estadísticas. En 2019, la participación electoral fue del 31,2% al mediodía. Parece haber más interés en las elecciones estatales que en las elecciones europeas y locales de principios de este año. Ese año, la participación electoral fue del 24,3% a la misma hora.

13:29 Se espera una alta participación en Sajonia

En Sajonia, se espera una alta participación en las elecciones estatales. A mediodía, el 25,8% de los votantes habían emitido sus votos, informó la Oficina Estatal de Estadística en Kamenz. En 2019, la cifra fue del 26,2% a la misma hora. Todavía no se han incluido los votos por correo en las cifras preliminares. Se estima que el 24,6% de los votantes emitirán sus votos por correo. En 2019, esta cifra fue del 16,9%. Según la comisión electoral del estado, las elecciones transcurren sin interrupciones por la mañana.

13:11 Von Lucke: El resultado de las elecciones podría retrasar la coalición de Berlín

Aunque los resultados de las elecciones estatales en Sajonia y Thuringia aún no se han determinado, el político Albrecht von Lucke indicó en una entrevista de ntv que si el SPD no logra ingresar al Parlamento estatal, sería "casi un terremoto". Evaluó las elecciones y sus posibles consecuencias.

12:44 La policía investiga una amenaza en un centro de votación

Después de un incidente en un centro de votación en Gera, la policía está investigando una amenaza. Un hombre con una camiseta de la AfD entró en el centro de votación esa mañana, según un portavoz de la policía. El gerente del centro de votación luego le pidió al hombre que se quitara la camiseta porque la publicidad partidaria estaba prohibida dentro del centro de votación. El hombre accedió, pero amenazó con regresar insatisfecho con su trato al salir del centro de votación. La policía presentó un informe y amonestó al hombre. Además, la policía de Erfurt investiga algunos grafitis políticos ("Höcke es un nazi") cerca de los centros de votación como un caso de daño criminal.

12:15 Correctiv advierte sobre la circulación de información falsa

La red de investigación Correctiv ha emitido una advertencia sobre un informe engañoso antiguo que vuelve a circular. Afirma que firmar la papeleta protege contra el fraude electoral. Sin embargo, la oficina del

10:57 Kretschmer Habla en la Estación de VotaciónEl primer ministro de Sajonia, Michael Kretschmer, califica la elección parlamentaria estatal como "probablemente la más significativa en 34 años". En su voto en Dresde, expresa gratitud hacia numerosas personas que "votaron de manera diferente" anteriormente pero recientemente optaron por la "fuerte alianza conservadora", es decir, la Unión Sajona. "Esta cooperación nos permitirá establecer un gobierno que sirva a esta región", agrega Kretschmer. Según las últimas encuestas, su CDU comparte una carrera cerrada con la AfD.

10:30 Ramelow: Wagenknecht "No Está en la Boleta"Para el primer ministro de Turingia, Bodo Ramelow, el Día de las Elecciones representa una "fiesta de la democracia" -aunque no logre la reelección. Durante una entrevista con ntv, el político del Partido de la Izquierda aclara su postura en contra de apoyar un gobierno de minoría y las dudas sobre la BSW.

09:59 "Repugnancia por la Historia": Historiador Critica la Fecha de la ElecciónEl historiador Peter Oliver Loew expresa su descontento con la programación de las elecciones estatales en Sajonia y Turingia en el 85.º aniversario de la invasión alemana de Polonia en 1939. "Quienes pensaron que era una buena idea celebrar elecciones el 1 de septiembre tuvieron una repulsión por la historia", dice el director del Instituto Alemán-Polaco a la red editorial de Alemania (RND). En cuanto a la AfD, clasificada como "firme y radicalmente extrema derecha" por los servicios de inteligencia internos de ambos estados, Loew concluye: "Esto podría dar lugar a correlations muy incómodas, especialmente si un partido con vínculos oscuros con la era nazi emerge victorioso en Dresde y Erfurt".

09:30 "Elección Crítica": Datos Completos sobre la Elección Estatal de SajoniaAproximadamente 3,3 millones de electores en Sajonia tienen hoy la oportunidad de determinar quién dictará el rumbo político del estado en el futuro. La CDU podría perder su posición de dominio en el estado por primera vez desde 1990. El primer ministro de Sajonia, Michael Kretschmer, describe esto como una "elección crítica". "Esto es sobre todo".

09:05 Kretschmer Acusa "Actividad Paniqueada Cerca de la Elección"Llegó el Día de las Elecciones en Sajonia, y la pregunta es: ¿Mantendrá el primer ministro Michael Kretschmer la racha ganadora de la CDU en el estado? Durante una entrevista con ntv, habla sobre su postura en el debate sobre los refugiados, la coalición semáforo y la guerra de Ucrania.

08:46 Datos de Elección para TuringiaLlegó el momento de la decisión: En el corazón de Alemania, se elegirá al candidato para gobernar el estado federal con alrededor de 2,1 millones de habitantes durante los próximos cinco años. ¿La AfD con el candidato principal Björn Höcke asegurará la posición líder en Turingia?

08:24 Amenaza Potencial para la Democracia: Cómo la AfD Podría Minar las Instituciones DemocráticasLas encuestas indican que la AfD es probable que extienda significativamente su influencia en las próximas elecciones en Sajonia y Turingia. Para las instituciones democráticas, esto es preocupante, ya que un grupo de investigación lo ha destacado. Porque el Estado de derecho no es tan sólido como muchos creen.

08:00 Estaciones de Voto Abiertas en Turingia y SajoniaHoy se crean nuevos parlamentos estatales en Turingia y Sajonia. En las encuestas, la AfD tiene una posición dominante en Turingia. En Sajonia, la CDU del titular Michael Kretschmer y la AfD están empatadas. Las primeras proyecciones se esperan alrededor de las 6 pm cuando cierren las estaciones de votación. Las elecciones en los dos estados alemanes del este sirven como indicador para la coalición semáforo en Berlín.

Para la actual coalición roja-roja-verde en Turingia liderada por el primer ministro Bodo Ramelow (Izquierda), no hay mayoría en las encuestas. Una coalición compuesta por la CDU, el Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) y el SPD se considera una posible alianza postelectoral. En Sajonia, remains unclear whether the current coalition of CDU, SPD, and Greens will retain its majority. Kretschmer no descarta la posibilidad de unirse a la BSW. La Izquierda enfrenta la amenaza de ser expulsada del parlamento en Sajonia. Lo mismo podría suceder con los Verdes y el FDP en Turingia.

14:13 Después de Votar, Höcke Sale Silenciosamente de la Estación de ElecciónDespués de votar a mediodía en la estación de votación de Bornhagen, el líder estatal de la AfD de Turingia y candidato principal a las elecciones, Björn Höcke, eligió no interactuar con los periodistas presentes en el lugar.

14:40 La Popularidad de la AfD en Sajonia y Turingia: Se Revelan las Preocupaciones ClaveA pesar de que la migración es una de las principales preocupaciones entre los votantes que planean apoyar a la AfD en Sajonia y Turingia, el fuerte desempeño de la partido en las próximas elecciones del 1 de septiembre sugiere una multiplicidad de problemas y cuestiones que resuenan en la electorada.

Lea también: