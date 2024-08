A las 15:44, Modi insta a Zelensky a dialogar con Moscú

Un año después de la muerte del líder de mercenarios rusos Yevgeny Prigozhin, su ejército privado Wagner muestra signos de desintegración, según evaluaciones británicas. Desde su accidente aéreo, figuras destacadas han abandonado el grupo, confirmando el Ministerio de Defensa británico. "En comparación con su pico de 50,000 empleados en 2023, Wagner ahora probablemente tenga alrededor de 5,000 personal en sus despliegues actuales en Bielorrusia y África", indica el ministerio. Según análisis de expertos militares, antiguos soldados de Wagner han pasado a las fuerzas armadas rusas o a unidades paramilitares gestionadas por el Ministerio de Defensa. Hoy marca el primer aniversario de la muerte de Prigozhin en un accidente de avión, tras su intento de golpe contra la dirección militar rusa dos meses antes. Todos los pasajeros del avión fallecieron.

14:38 ISW: Avance de las Fuerzas Ucranianas Obliga a Rusia a Reubicar Tropas

Debido al avance de las tropas ucranianas en la región rusa de Kursk, Moscú retiraría tropas de la vecina país anexado por primera vez, según estimaciones de expertos del Instituto de Estudios de la Guerra (ISW) de EE. UU. La dirección militar rusa habría reubicado ciertas unidades de la región ucraniana del sur de Zaporizhzhia para reforzar la defensa de Kursk, citando publicaciones en redes sociales de soldados desmovilizados. Sin embargo, Rusia parece centrarse en mantener el eje principal de su ataque en la región ucraniana oriental de Donetsk. Lee más aquí.

13:59 Crecen las Dudas sobre la Confianza en la Ayuda Alemana para Ucrania

La disputa presupuestaria en el gobierno alemán deteriora la confianza en la fiabilidad de la ayuda alemana para Ucrania, según el experto en seguridad Christian Mölling de la Sociedad Alemana de Asuntos Internacionales. Se refiere al debate sobre limitar la ayuda alemana a Ucrania y financiarla en su lugar con préstamos sin intereses de los recursos rusos congelados. "Alemania se ha disparado en el pie con esta idea, causando un daño internacional significativo", dice Mölling en el podcast "Der Spiegel" “Die Lage”. Nadie está convencido de si o cuándo se materializará este mecanismo, añade. "El problema es: el dinero aún no ha llegado y el proceso para transferirlo a Ucrania sigue siendo incierto".

13:31 Modi y Zelensky se Abrazan Dos Veces, Una Después de Otra

Varias semanas después de su controvertido abrazo con el presidente ruso Vladimir Putin, el primer ministro indio Narendra Modi también abraza al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Modi visita un memorial para niños ucranianos fallecidos con Zelensky, donde coloca una muñeca. India, el país más poblado del mundo, mantiene una postura oficial neutral en el conflicto, no aplicando sanciones occidentales a Moscú y promoviendo consistentemente el diálogo para resolver el conflicto; sin embargo, no ha propuesto soluciones prácticas.

13:03 La Ruta Principal del Ferry a Crimea Permanece Bloqueada

Un día después de un ataque ucraniano, el puerto ruso de Kavkaz, esencial para el suministro de Crimea, sigue cerrado a los ferris. El ministerio de transporte ruso sugiere reanudar el servicio después de la limpieza. Kavkaz se encuentra en el estrecho de Kerch, que conecta el mar Negro y el mar de Azov. Crimea, ocupada por Rusia, es visible desde Kavkaz, lo que lo convierte en un punto de tránsito crucial para combustible y municiones.

12:20 Experto Ruso: "Más Tarde o Temprano, Descubriremos Cómo Putin Buscará Venganza"

El presidente ruso Vladimir Putin parece cauteloso ante los avances militares ucranianos en Kursk. "Esa es su reacción típica", dice la política rusa Ekaterina Schulmann. "Desaparece hasta que la situación se estabiliza, luego reaparece como si nada hubiera pasado". Otros expertos rusos creen que el Kremlin está evaluando opciones para una contraofensiva. Putin suele tardar en tomar decisiones como esta, argumentan. "Más tarde o más temprano, descubriremos cómo Putin buscará venganza", advierte Alexander Gabuev, director del Centro Carnegie Rusia-Eurasia en Berlín.

11:41 Depósito de Petróleo Ruso en Proletarsk Continúa Ardiendo

El depósito de petróleo ruso en Proletarsk, en la región de Rostov, sigue ardiendo, según el programa de monitoreo de incendios de NASA y el canal de Telegram Baza, cercano a las autoridades rusas de investigación. Baza reporta que el depósito fue atacado de nuevo por un dron ucraniano durante la noche.

11:12 Crecen las Esperanzas de Ucrania en la Mediación de Modi

Aunque India, como miembro de BRICS, está estrechamente ligada a Rusia, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky recibe al primer ministro indio Narendra Modi con la esperanza de mediación para poner fin a la guerra. Debido a la ofensiva de Kursk, los ucranianos "están más ansiosos que nunca por conversaciones de paz", reporta la periodista de ntv Nadja Kriewald.

10:16 Ucrania Habla sobre los Barcos Hundidos en el Puerto del Cáucaso

La marina ucraniana ha hablado sobre la destrucción de un barco en el puerto ruso de Caucasus. El portavoz de la marina Dmytro Pletentschuk declaró en la televisión ucraniana: "Otro objetivo militar obvio ha sido neutralizado". El barco, destinado a suministrar al enemigo con combustible, ha hundido y el puerto ahora está inoperativo. Las autoridades locales informan que el ataque ocurrió el jueves, con el barco incendiado. El puerto del Cáucaso en el mar Negro, que suministra lugares como Crimea, que Rusia reclamó de Ucrania en 2014, con combustible, actualmente es inaccesible.

09:44 Embajador ruso: "No zona tampón en territorio ruso"El embajador ruso en EE. UU., Anatoli Antonov, ha comentado la ofensiva de Kursk y el objetivo de Ucrania de establecer una zona tampón: "Eso no es factible. No habrá zona tampón en territorio ruso", citó la agencia de noticias estatal TASS. Al mismo tiempo, advierte que Moscú no buscará la consulta de EE. UU. para expulsar a las fuerzas ucranianas de la región de Kursk. Acusa a EE. UU. de "persistentemente probar la paciencia rusa" y tratar de incitar "decisiones emocionales e impulsivas".

09:10 Análisis en línea muestra: Descontento con Putin aumenta en RusiaCon las fuerzas ucranianas avanzando en territorio ruso durante dos semanas, los sentimientos negativos hacia el presidente Vladimir Putin seem a estar aumentando en toda Rusia. Según un análisis de FilterLabs AI, informado por el "New York Times", muchos contribuyentes en línea creen que el avance ucraniano es un fracaso del gobierno ruso, y de Putin en particular. "La respuesta de Putin a la invasión se percibió como al menos ineficaz y en el peor de los casos, antagonista", dijo Jonathan Teubner, CEO de FilterLabs. La empresa rastrea los sentimientos rusos al analizar las redes sociales.

08:36 Modi llega a KievEl primer ministro indio, Narendra Modi, se encuentra actualmente en Ucrania, según informan los medios de India y Ucrania. Se ha planificado una reunión con el presidente Volodymyr Zelenskyy. Ucrania busca el apoyo de India debido a su significativa influencia global, mientras que también alberga dudas sobre la neutralidad declarada de India. En julio, Modi visitó Moscú. Imágenes de él abrazando al presidente ruso, Vladimir Putin, fueron controvertidas en Ucrania y en muchos países occidentales.

08:05 Rusia advierte sobre ataques a la planta nuclear "Más retórica"El presidente ruso, Vladimir Putin, afirma que Ucrania está intentando atacar la planta de energía nuclear en Kursk. La amenaza real de un desastre nuclear debido al conflicto es evaluada por el reportero de ntv, Rainer Munz.

07:33 China y Bielorrusia planean cooperación mejorada, incluyendo seguridadChina y Bielorrusia han acordado fortalecer la cooperación en sectores como comercio, seguridad, energía y finanzas, según un comunicado conjunto posterior a la reunión entre el primer ministro chino, Li Qiang, y el primer ministro bielorruso, Roman Golovchenko. Buscan mejorar la cooperación en las cadenas de suministro industrial, reducir los costos comerciales para ambas partes y facilitar aún más el comercio. China es el segundo mayor socio comercial de Bielorrusia y el mayor en Asia.

07:05 Ejército ucraniano critica a los reclutas mal entrenadosLos comandantes y soldados ucranianos expresan su descontento con la formación insuficiente de los nuevos reclutas, así como la clara ventaja de Rusia en el aire y la munición en el frente este. "Algunos hombres no quieren disparar. Ven al enemigo en posición de fuego en la trinchera y no devuelven el fuego. Por eso mueren nuestros hombres", dice un comandante de batallón de la 47.ª Brigada. "Si no usan su arma, son inútiles". En mayo, el gobierno promulgó una ley de movilización controvertida, y desde entonces se informa que se están reclutando decenas de miles de fighters cada mes. Se requiere principalmente infantería, pero hay desafíos logísticos para entrenar, equipar y pagar a tanta gente nueva.

06:35 Moscú: EE. UU. dará a Ucrania acceso ilimitado a armasSegún el embajador ruso en EE. UU., Rusia cree que EE. UU. levantará pronto todas las restricciones en el uso de armas suministradas a Ucrania. Según la agencia de noticias RIA, el embajador Anatoli Antonov declaró que "el gobierno actual se comporta como alguien que extiende una mano mientras esconde un puñal detrás de la otra". Están allanando el camino para levantar todas las restricciones existentes en algún momento sin precaución. Antonov dijo que el diálogo abierto con EE. UU. solo es posible si abandonan su "política hostil" hacia Rusia. También destacó que una reunión entre el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, en la Asamblea General de la ONU en septiembre es poco probable.

06:09 Harris: Trump animó a Putin a invadir EuropaLa candidata presidencial demócrata, Kamala Harris, ha comprometido inequívocamente su apoyo a NATO y ha prometido seguir apoyando a Ucrania, que actualmente está bajo ataque de Rusia. "Estaré firme con Ucrania y nuestros aliados de la NATO", dijo en su discurso en la Convención Nacional Demócrata en Chicago. Su oponente republicano, Donald Trump, sin embargo, había amenazado con abandonar la NATO y había animado al presidente ruso, Vladimir Putin, a invadir Europa.

05:38 Presidente de la Agencia Federal de Redes: "Aún es necesario tener precaución a pesar de los depósitos de gaspletos"A pesar de tener adecuadamente almacenados los depósitos de gas, el presidente de la Agencia Federal de Redes, Klaus Müller, sigue instando a la cautela en el consumo de gas. "El gobierno federal sigue en alerta máxima. Debemos seguir siendo conscientes", dijo Müller al "Augsburger Allgemeine". También destacó el avance del ejército ucraniano en territorio ruso, lo que podría empeorar la situación. "No es la propia infraestructura de gas lo que está en disputa, sino el área que rodea esta infraestructura, que es una zona de guerra en ambos lados", dijo Müller al periódico. Esto incluye la estación de gas de Gazprom en Sudzha, que está a solo unos kilómetros de la frontera ucraniana en territorio ruso y sirve como un importante punto de distribución para el gas exportado a Europa. El gas de Siberia se bombea aquí a países de la UE como Eslovaquia, Hungría y Austria a través de Ucrania.

04:40 Visita de Modi a Kiev: "Los problemas nunca deben ser resueltos en el campo de batalla"

15:31 EE. UU. planea enviar más ayuda militar a Ucrania

Según fuentes gubernamentales, EE. UU. planea enviar más ayuda militar a Ucrania, valorada en aproximadamente 125 millones de dólares. El último paquete de ayuda incluye cohetes para defensa aérea, municiones para lanzadores múltiples Himars, cohetes Javelin y una variedad de otras armas, equipos y vehículos, según dijeron las fuentes anónimamente. El anuncio oficial se espera para hoy, antes del Día de la Independencia de Ucrania. Las armas se extraerán de los stocks del Pentágono, lo que permitirá una entrega rápida.

14:12 El ejército ucraniano reporta 53 ataques rusos cerca de Pokrovsk

El ejército ucraniano informó un total de 53 ataques rusos cerca de la ciudad de Pokrovsk en el este del país durante todo el jueves. La captura de Pokrovsk sigue siendo el objetivo principal de las fuerzas rusas en Ucrania, según un comunicado del Estado Mayor. No se ha emitido ningún comunicado por parte del gobierno ruso. Según la información disponible, las tropas rusas han avanzado gradualmente hacia Pokrovsk en los últimos días.

aquí.13:16 La líder de los socialdemócratas, Esken, apoya la ayuda militar a Ucrania

Justo antes de las elecciones estatales en Turingia y Sajonia, la líder de los socialdemócratas, Saskia Esken, reafirmó su apoyo a la defensa militar de Ucrania contra Rusia. El canciller Olaf Scholz trabaja hacia una paz justa y sostenible, dijo Esken al grupo de medios Funke. "Mientras Putin no abandone sus objetivos de guerra contra Ucrania, la paz no se puede lograr diplomáticamente", dijo. Esken criticó a la líder del partido BSW, Sahra Wagenknecht, stating, "Si, como exige la señora Wagenknecht y otros, dejáramos de enviar armas a Ucrania hoy, el país sería conquistado mañana y borrado del mapa al día siguiente. Esto tendría consecuencias catastróficas para la seguridad de Europa, que ciertamente no llevaría a menos armamento y no a la paz".

22:56 Ucrania se prepara para un invierno históricomente frío y oscuro

Debido a los daños extensos a su infraestructura de energía y potencia por los ataques rusos, Ucrania se prepara para un invierno potencialmente duro y oscuro. "Nos enfrentamos a uno de los inviernos más duros de nuestra historia", dice el ministro de Energía de Ucrania, Herman Haluschtschenko, en una videoconferencia. El invierno será aún más difícil que el anterior debido a los daños acumulados por los ataques rusos continuos. Las fuerzas rusas están empleando diversas armas en ataques combinados para causar la mayor destrucción posible, dice. En un invierno suave, el consumo de electricidad es de alrededor de 18 gigavatios, y en un invierno severo, es de 19 gigavatios. Además, se deben crear reservas de un gigavatio, dice Haluschtschenko. Los ataques rusos han destruido aproximadamente 9 gigavatios de capacidad.

22:08 NATO aumenta el nivel de seguridad en la base aérea de Geilenkirchen

Debido a potenciales amenazas, la NATO ha aumentado su nivel de seguridad en la base aérea de Geilenkirchen, en Renania del Norte-Westfalia. Todos los empleados no esenciales han sido enviados a casa, según un portavoz de la base. La decisión se basa en información de inteligencia que indica una potencial amenaza. "Esto no es motivo de preocupación y es solo una medida precautoria para asegurarnos de que podemos continuar con nuestras operaciones críticas", dijo el portavoz. La policía confirmó su presencia en el lugar. No se han revelado más detalles, incluyendo el número de fuerzas desplegadas.

21:07 El ejército ucraniano afirma haber atacado una base rusa en la región de Kursk

El ejército ucraniano afirmó haber atacado una base rusa en la región de Kursk el jueves por la tarde. Utilizando bombas de precisión de EE. UU., atacaron una base rusa, según el comandante de las fuerzas aéreas, Mykola Oleshchuk. "Un puesto de mando de drones, una unidad de guerra electrónica, equipo, armas y hasta 40 militares rusos fueron alcanzados", escribió Oleshchuk, acompañando un video que afirma mostrar el ataque.

20:43 Se celebra una reunión posterior a la cumbre después de la conferencia de la armonía en Suiza

Después de la conferencia de la armonía en Suiza en junio, se ha celebrado una reunión inicial, según fuentes ucranianas. Representantes de más de 40 naciones y organizaciones asistieron al evento digital. Se planean más reuniones similares para los equipos de trabajo.

