Varios hospitales ucranianos sufren daños, el personal médico trabaja incansablemente Varios hospitales ucranianos han resultado afectados, con personal médico dedicado trabajando sin descanso para proporcionar atención rápida a las víctimas de la guerra. Para agilizar el tratamiento de los heridos, se ha desplegado un tren médico especializado. Un equipo periodístico de CNN tuvo acceso a este tren específico.

15:26 La estrella de Hollywood Michael Douglas deambula por la estación central de Kyiv El famoso actor estadounidense Michael Douglas visitó la estación central de Kyiv el viernes, específicamente la zona infantil "Tierra de Hierro". Ukrainian Railways (Ukrzaliznytsia) compartió las noticias en Facebook. El famoso caminó por la estación, interactuando con los pasajeros. Previamente, había mantenido conversaciones con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, su esposa Olena y su hijo Dylan en su papel de embajador de la ONU.

14:49 Kyiv se prepara para la aprobación de armas de ataque de largo alcance: "Parece que Biden mantendrá su posición" El coronel jubilado Ralph Thiele cree que el debate subsiguiente sobre los ataques de largo alcance de Ucrania contra Rusia podría revivir las conversaciones sobre las entregas de Taurus. El experto militar asume que EE. UU. mantendrá su decisión.

13:58 Zelenskyy reconoce el regreso de otros 103 prisioneros de guerra Ucrania ha finalizado un acuerdo de canje de prisioneros con Rusia. Un total de 103 personas han sido devueltas a la custodia ucraniana, según el comunicado del presidente Zelenskyy. El grupo está compuesto por soldados y personal de la Guardia Nacional, guardias fronterizos y policía. Son defensores de Kyiv, Donetsk, Luhansk, Saporischschja, Kharkiv y las regiones de Mariupol y su instalación Azovstal.

13:38 EE. UU. aprueba la venta de aviones de combate avanzados a Rumania El gobierno estadounidense ha acordado vender 32 aviones de combate F-35 avanzados a Rumania, un aliado de la OTAN que limita con Ucrania. La embajadora de EE. UU. en Bucarest, Kathleen Kavalec, aclaró: "Rumania es un aliado pivotal en la alianza de la OTAN, dedicado a garantizar la seguridad y estabilidad en la región del Mar Negro y más allá". La entrega de estos aviones stealth, fabricados por Lockheed Martin, proporcionará a Rumania "capacidades de defensa aérea sin precedentes", destacó Kavalec. El primer envío está programado para 2031, con un valor total de entre 7.2 mil millones de dólares.

13:02 Rusia anuncia la liberación de más de 200 prisioneros de guerra con Ucrania Rusia y Ucrania han intercambiado reportedly más de 200 prisioneros de guerra, según informó Rusia. Ambos lados liberaron a 103 personas, anunció el Ministerio de Defensa de Rusia a través de un mensaje de Telegram. Los soldados rusos están recibiendo asistencia psicológica y médica en Bielorrusia, informó el ministerio. Los soldados rusos intercambiados habían sido capturados en Kursk, según el ministerio. En agosto, las tropas ucranianas habían entrado en la región rusa. Ucrania aún no ha reaccionado a las declaraciones rusas sobre el intercambio. El viernes, el presidente ucraniano Zelenskyy anunció el regreso de 49 prisioneros de guerra de Rusia. No está claro si estos formaban parte del intercambio declarado por Rusia.

12:50 Rusia declara la captura de otro pueblo en el este de Ucrania En el este de Ucrania, el ejército ruso afirma haber capturado otro pueblo. "El pueblo de Yelannoe Pervoe (Yelanne Perche en ucraniano) ha sido liberado", informes el Ministerio de Defensa de Moscú. El pueblo es estratégicamente importante, situado cerca de la amenaza del avance ruso en la ciudad de Pokrovsk. En las últimas semanas, el ejército ruso ha hecho importantes avances en la región de Donetsk. El presidente ruso Vladimir Putin Recently ha afirmado que el objetivo principal del ejército ruso es la captura de la región industrialmente importante de Donbass, incluyendo Donetsk.

12:21 "Mancha gigante fundida" - Medvedev amenaza con la destrucción de Kyiv El antiguo presidente ruso Dmitri Medvedev amenaza con la destrucción total de la capital ucraniana, Kyiv. Rusia ya posee una justificación válida para emplear armas nucleares debido a la incursión de Ucrania en la región rusa de Kursk, aunque ha evitado hacerlo. En respuesta al uso por parte de Ucrania de misiles occidentales de largo alcance, Kyiv podría ser destruida utilizando la tecnología de armas no nucleares contemporáneas de Rusia. Medvedev serves como deputy chairman of the Russian Security Council and has frequently resorted to aggressive rhetoric against the West and Ukraine.

11:50 Sharma: "Los combates más intensos en Kurachove" Los combates más intensos en el este de Ucrania actualmente están occurring en y alrededor de la ciudad de Kurachove, según los informes. El uso de armas de largo alcance europeas está causando un creciente descontento entre la población. La reportera de ntv Kavita Sharma reporta desde Dnipro.

11:12 Ataque con drones causa daños en la región del Mar Negro de Odessa Se están conociendo detalles del ataque con drones de gran envergadura de la noche anterior: las fuerzas rusas lanzaron un total de 76 drones de combate, según la fuerza aérea ucraniana. De ellos, 72 drones fueron derribados. La fuerza aérea no revela las consecuencias del ataque. El gobernador de la región del Mar Negro de Odessa informes daños considerables. Según él, varios edificios en un suburbio de la capital regional Odessa fueron dañados por los restos de drones. Los almacenes fueron objetivo en el distrito de Ismail, a través del cual Ucrania suministra parte de su grano. Varios restos cayeron en Kyiv también, según los informes del gobierno. Una empresa municipal fue golpeada, pero no se informó de incendio.

10:31 Stoltenberg comparte encuentro previo a la guerra: los rusos mostraron mapas incorrectos de la OTANEn una entrevista, el antiguo Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg, habla sobre los últimos esfuerzos diplomáticos antes de que estallara la guerra en febrero de 2022, con el objetivo de disuadir a Rusia de atacar Ucrania. La última sesión del Consejo OTAN-Rusia, liderada por Stoltenberg, tuvo lugar en enero. Rusia exigió la retirada de todas las tropas de la OTAN del sector este, como se compartió con el "Frankfurter Allgemeine Zeitung". "Esto era totally unacceptable, pero creo en el diálogo. Por lo tanto, nos sentamos con ellos de nuevo." En la reunión, los dos viceministros rusos de Asuntos Exteriores y Defensa afirmaron no tener intención de hacer la guerra y acusaron a Ucrania de amenazar a su nación, añade Stoltenberg. "Presentaron mapas, presumiblemente para demostrar la rodeo de Rusia por la OTAN. Sin embargo, estos mapas contenían errores. Por ejemplo, Dinamarca se marcó incorrectamente como territorio de la OTAN. ¡Esto fue asombroso!" Stoltenberg sigue sin estar seguro de si esto se debió a una mala preparación o a una intención de tergiversar. Al mirar atrás, lamenta que la OTAN y sus partenaires no tomaran más medidas para fortalecer el ejército de Ucrania antes. "Si Ucrania hubiera sido más fuerte militarmente, el umbral para el asalto de Rusia habría sido más alto. Determinar si habría sido lo suficientemente alto es imposible."

10:03 Wiegold habla sobre el acuerdo de despliegue: "Lituania ve la brigada de combate alemana como refuerzo"Alemania y Lituania firman un pacto gubernamental: asegura al estado báltico de la OTAN que una brigada alemana lista para el combate estará estacionada en el país. El especialista militar Thomas Wiegold se sumerge en el fondo y la importancia del acuerdo en una entrevista con ntv.

09:28 Kim anhela más conexión con MoscúSe informa que el líder norcoreano Kim Jong Un desea una mayor cooperación con Rusia. Después de las conversaciones entre Kim y el jefe del Consejo de Seguridad de Rusia, Sergei Shoigu, en Corea del Norte, los medios de comunicación norcoreanos informan sobre un amplio intercambio que aborda "el fortalecimiento del diálogo estratégico entre los dos países y la cooperación para proteger sus respectivos intereses de seguridad" así como la situación regional e internacional. Ucrania, EE. UU. y Corea del Sur acusan a Corea del Norte de suministrar armas y misiles a Rusia para la guerra de Ucrania. Pyongyang niega las acusaciones como "ridículas".

08:59 Armas de largo alcance contra Rusia? Starmer y Biden abordarán el tema en la Asamblea General de la ONU de nuevoSe están realizando preparativos para otra discusión sobre si Ucrania debería poder utilizar armas occidentales de largo alcance contra objetivos en Rusia. El primer ministro británico Starmer anunció esto después de una reunión con el presidente de EE. UU., Biden, en la que se pospuso una decisión sobre este asunto. Biden y él volverán a abordar este tema en la Asamblea General de la ONU en Nueva York la próxima semana "con una audiencia más amplia", dijo Starmer. Los medios de comunicación británicos informan de que Biden está dispuesto a permitir que Ucrania utilice cohetes británicos y franceses que contienen tecnología estadounidense - pero no cohetes estadounidenses.

08:23 Zelensky reacciona al presunto plan de Trump: "Los mensajes de la campaña son mensajes de la campaña"El candidato republicano a la presidencia de EE. UU., Donald Trump, ha afirmado repetidamente que podría poner fin a la guerra de Ucrania en un día, sin proporcionar una estrategia. En una entrevista con CNN, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky comparte sus pensamientos sobre esta afirmación. "No puedo comprenderlo completamente ahora, ya que no conozco los detalles y las implicaciones", dice el líder en la entrevista, programada para emitirse el domingo. Acepta que hay una campaña electoral en EE. UU. y "los mensajes de la campaña son mensajes de la campaña", continúa. "A veces no son realistas". Sin embargo, Zelensky también menciona que habló con Trump dos meses antes. Durante esta llamada telefónica, Trump le aseguró su apoyo a Ucrania, señala Zelensky. Fue una conversación positiva.

07:27 ISW: Rusia necesita más tropas en Kursk para expulsar a los ucranianosRusia persiste en sus contraataques en la región de Kursk, pero el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) no ve una operación a gran escala para expulsar a los ucranianos de Kursk. El ISW, con sede en Washington, escribe que, hasta ahora, las autoridades rusas han dependido principalmente de conscriptos mal entrenados y equipados, acompañados de pequeñas unidades de las fuerzas armadas regulares rusas y otros cuerpos de seguridad en la región fronteriza. En una evaluación, el think tank informe: "Una contraofensiva rusa para recuperar el territorio ocupado por las fuerzas ucranianas en la óblast de Kursk probablemente requerirá más personal y recursos de los que Rusia ya ha desplegado en esta área - especialmente si la mayoría de las unidades ya desplegadas carecen de experiencia en el campo de batalla".

06:49 Ucrania bombardeada con ataques de drones durante la nocheSegún el ejército ucraniano, Rusia lanzó ataques con drones Shahed contra Ucrania durante la noche. El ejército ruso lanzó varias formaciones de drones de ataque, como se aclaró en las fuerzas aéreas ucranianas. Se activaron alarmas aéreas en casi todas las regiones del país. Por ejemplo, en la región de Odessa. La marina afirma haber derribado nueve drones allí. Se informaron explosiones en Odessa, según el alcalde. No se han informado bajas hasta ahora.

06:13 Mützenich Propone Coalición Global para Iniciativa de PazEl líder del grupo parlamentario SPD alemán, Rolf Mützenich, sugiere crear una coalición global para iniciar conversaciones de paz en el conflicto de Ucrania. Expresa su punto de vista a la "Rheinische Post", afirmando: "Es hora de que los aliados occidentales establezcan una coalición para iniciar el proceso". Mützenich sugiere que el canciller Olaf Scholz y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky están de acuerdo en la oportunidad de intensificar los esfuerzos de negociación de paz, con Rusia como posible participante en la próxima cumbre de paz. Mützenich indica posibles miembros, como China, India, Turquía y Brasil, debido a su creciente creencia de que la agresión rusa podría convertirse en una carga. Por lo tanto, cree que una coalición global podría tener resultados prometedores y desempeñar un papel intermediario esencial.

05:41 Fuente: UE Discute Nueva Estrategia para Prorrogar Sanciones a RusiaSegún fuentes cercanas a la situación, los oficiales de la UE examinan tres posibles métodos para prorrogar las sanciones contra Rusia. Esta discusión siguió al bloqueo de los activos críticos del Banco Central de Rusia. Estos activos, que han estado bloqueados debido a la invasión rusa de Ucrania, son esenciales para garantizar un paquete de ayuda financiera de $50 mil millones de los países del G7 para Ucrania.

03:40 Klitschko Confirma Impacto de Escombros de Dron en Edificio de KyivEl alcalde de Kyiv, Vitali Klitschko, informó a través de Telegram que los escombros de un dron impactaron un edificio en el distrito de Obolon, al norte del área central de Kyiv. Confirmó que los servicios de rescate estaban en camino al lugar. Anteriormente, Klitschko había anunciado que las unidades de defensa aérea estaban activas en la capital.

01:35 Kim Jong Un Se Compromete a Fortalecer Relaciones con ShoiguEl líder norcoreano Kim Jong Un se comprometió a fortalecer la cooperación con el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Sergei Shoigu. Según la agencia de noticias estatal KCNA, Shoigu y Kim intercambiaron puntos de vista en profundidad durante la visita de Shoigu a Pyongyang, llegando a un acuerdo satisfactorio sobre la seguridad compartida. Shoigu, quien hasta mayo desempeñó el cargo de ministro de Defensa de Rusia, inició relaciones más cercanas entre Corea del Norte y Rusia con su visita a Pyongyang en julio del año anterior.

23:36 Zelenskyy Presentará "Plan de Victoria" a Biden en SeptiembreEl presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy anunció planes para una reunión con el presidente de EE. UU. Joe Biden en septiembre, diciendo: "Presentaré el plan para la victoria". Explicó que la estrategia implica un sistema de decisiones interconectadas diseñado para equipar a Ucrania con suficiente poder militar para dirigir la guerra hacia la paz. "Las guerras pueden ser concluidas justamente ya sea expulsando al ejército ocupante por la fuerza o mediante la diplomacia", aclaró Zelenskyy. Esto garantizaría la independencia genuina del país. Sin embargo, la capacidad de Kyiv para asumir una posición fuerte depende del apoyo de EE. UU.

22:59 Rusos Ajustan Enfoque de Ataque hacia el SurSegún los informes del ejército ucraniano, la lucha intensa continúa en el este del país. El Estado Mayor en Kyiv registró 115 escaramuzas en su informe diario de situación. Notaron la mayor actividad en la dirección de Kurachove, así como la actividad rusa continuada en las áreas de Lyman y Pokrovsk. Los rusos han luchado por hacer avances significativos en Pokrovsk pero han desviado su eje de ataque hacia el sur, con el objetivo de capturar la ciudad minera de Hirnyk cerca de Kurachove.

22:18 Zelensky Reporta Logro Deseado en la Región de KharkivSegún el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, el avance ucraniano en la región rusa de Kursk ha llevado al resultado deseado. Informó que el enemigo había sido obstaculizado en la región de Kharkiv, mientras que el avance ruso en Donetsk se ha ralentizado. También mencionó que Rusia no había logrado éxitos significativos en su contraofensiva en Kursk.

21:46 Zelensky Critica a los Aliados por la Falta de Acción en la Protección de UcraniaEl presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusó al Occidente de experimentar "miedo" al discutir la ayuda a Ucrania para contrarrestar los misiles rusos. "Si múltiples países abordan colectivamente las amenazas de misiles y drones en el Oriente Medio, ¿por qué aún no hay una decisión equivalente para la interceptación de misiles y drones rusos en el cielo de Ucrania?", cuestionó en una conferencia de Kyiv. "La falta de una respuesta definitiva, a pesar de que los misiles y drones claramente están targeting territories vecinas, es vergonzosa para el mundo democrático", aseveró Zelensky.

21:30 Ucrania Acusa a Rusia de Utilizar más de 8000 Drones IraníesEl gobierno ucraniano afirma que Rusia ha lanzado 8060 drones iraníes Shahed en Ucrania desde el inicio del conflicto. No había declaraciones oficiales disponibles de Irán o Rusia en el momento de este informe. Ucrania acusó inicialmente al gobierno iraní de proporcionar estos drones suicidas a Rusia en el otoño de 2022.

20:43 Todavía no hay luz verde para armas de largo alcance para Ucrania desde EE. UU.En el corazón de Washington D.C., está teniendo lugar una reunión entre el Primer Ministro del Reino Unido, Keir Starmer, y el Presidente de EE. UU., Joe Biden. La atmósfera es tensa mientras se espera ansiosamente posibles actualizaciones sobre la autorización para el uso de armas de largo alcance en Ucrania. Según fuentes internas de The Guardian, el Reino Unido ha dado el visto bueno a Ucrania para utilizar misiles Storm Shadow. Sin embargo, parece que este tema no se abordará durante esta sesión entre los dos aliados. "No prevemos ninguna declaración hoy sobre el despliegue de armas de largo alcance dentro del territorio ruso, especialmente no desde EE. UU.", comparte John Kirby, director de comunicaciones del Consejo de Seguridad Nacional. Confirma que aún están en conversaciones con Reino Unido, Francia y otros aliados sobre el tipo de recursos que se enviarán a Ucrania. También evita dar una respuesta directa sobre posibles cambios en las políticas gubernamentales. "No me involucraré en especulaciones sobre posibles declaraciones que podríamos o no hacer en un momento específico".

