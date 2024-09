A las 15:40, la gloria golpea en Kharkiv, en el este de Ucrania, mientras bombas guiadas causan muertes

16:15 Bombas Guiadas Rusas Impactan Áreas Civiles en Járkov

Varias bombas guiadas rusas han impactado en barrios civiles en la metrópolis ucraniana oriental de Járkov, causando víctimas civiles. "El recuento de muertos ha ascendido a tres", escribió el gobernador Oleh Sinihubov en Telegram. Más de una docena de personas han resultado heridas. Se informan impactos directos de una bomba guiada en un edificio de apartamentos. El alcalde Ihor Terechov escribió anteriormente en Telegram sobre impactos de bombas en cuatro distritos de la ciudad y dos edificios de apartamentos dañados.

15:15 Ejército Alemán Realiza Ejercicios de Defensa en el Puerto de Hamburgo

Desde el jueves hasta el sábado, el ejército alemán realizará un ejercicio de defensa a gran escala en el puerto de Hamburgo bajo el título "Tormenta Roja Alpha". El Landeskommando Hamburgo gestionará una parte del puerto utilizando fuerzas de defensa local, incluyendo la instalación de un puesto de control, según el anuncio militar. El objetivo del ejercicio es proteger la infraestructura de defensa esencial, mantener la misma conciencia en todos los niveles y comunicarse de manera segura y rápida con todos los participantes del ejercicio. El tráfico civil no formará parte del ejercicio y no debería verse afectado. Siguiente a la infracción de Rusia del derecho internacional en su ataque a Ucrania, se considera factible una guerra convencional en Europa en los próximos cinco años, según un comunicado. La OTAN tiene la intención de contrarrestar esto de manera conjunta, lo que requiere el despliegue inmediato de tropas aliadas de oeste a este. "Alemania, debido a su ubicación estratégica, tiene el papel de un centro. Por lo tanto, la organización del transporte militar por ferrocarril, carretera o aire, el suministro de alimentos, camas o combustible, o la seguridad de columnas de vehículos enteras debe practicarse para tener un efecto disuasorio creíble", continúa el comunicado.

14:30 Zelensky Invita a Empresas de EE. UU. a Invertir en el Sector Energético de Ucrania

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha instado a los ejecutivos de empresas de EE. UU. a invertir en el sector energético dañado de Ucrania durante su visita a EE. UU. "El énfasis principal fue en la preparación del sistema energético ucraniano para el invierno", escribió el jefe de estado en las redes sociales. El país teme otro invierno de cortes de energía debido a los daños de la guerra causados por Rusia. Zelensky ofreció incentivos especiales. "Esta es nuestra propuesta. Este es uno de los puntos de nuestro plan de victoria", dijo en un video publicado. La reunión en Nueva York contó con la presencia de representantes de empresas de energía, finanzas e seguros, así como de la directora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Samantha Power.

13:55 Analista Militar Ve la Ofensiva Ucraniana en Kursk como un Éxito

Hay desacuerdo entre los analistas sobre si la ofensiva ucraniana en la región rusa de Kursk es un triunfo o un revés para Kiev. El analista militar Nico Lange la considera un triunfo y escribió en X: "Mientras Zelensky está en Nueva York discutiendo el plan de paz ucraniano, uno debe imaginárselo haciendo eso sin la ofensiva de Kursk. Eso solo hace evidente el valor y el éxito de la ofensiva de Kursk".

13:17 Kiev: "Plan de Victoria" Incluye Invitación de la OTAN

Una invitación de la OTAN para Ucrania forma parte del "Plan de Victoria" del presidente Volodymyr Zelensky para Kiev. Los aliados del país deberían extender esta invitación, ignorando las amenazas de escalada de Moscú, según Andriy Yermak, jefe del equipo de Zelensky, según se informó durante una aparición en Nueva York. El plan incluye elementos militares y diplomáticos. Rusia invadió Ucrania en parte debido a sus aspiraciones para unirse a la OTAN.

12:42 Después de los Matizes de Paz de Zelensky: Rusia Se Mantiene Firme en sus Objetivos de Guerra

A pesar de los esfuerzos de Kiev para negociar, Moscú sigue comprometido con sus objetivos de guerra en Ucrania. "Una vez que estos objetivos se realicen de una manera u otra, la operación militar especial concluirá", dice el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Reaccionó a declaraciones del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien dijo durante su viaje a EE. UU. que el final de la guerra está más cerca de lo que muchos piensan. Zelensky presentó su "Plan de Victoria" en EE. UU., con el objetivo de presionar a Moscú para que negocie. Los objetivos de guerra de Rusia incluyen controlar las regiones ucranianas de Donetsk, Luhansk, Jersón y Zaporizhzhia, impedir la membresía de Ucrania en la OTAN y, en el pasado, el derrocamiento del gobierno en Kiev. Muchos expertos creen que el objetivo verdadero de Rusia es el dominio sobre toda Ucrania.

11:59 Situación en Vuhledar se Agrava - Tropas Rusas Pueden Emplear Tactica Desleal

La situación en Vuhledar se ha vuelto crítica y está deteriorándose, según Deepstate, un canal relacionado con el ejército ucraniano. "Los rusos están intentando rodear el asentamiento mientras lo aplanan simultáneamente con artillería y otras armas". Deepstate informes que aún no hay invasión de tropas rusas. "Aguantar hasta el final significa poner las ruinas por encima del costo de nuestro ejército, lo que es inaceptable. Debimos haber considerado las consecuencias de mañana antes, pero ahora es demasiado tarde. Los soldados del 72º Batallón no se rinden y siguen adelante". Según el medio de comunicación de Europa Oriental Nexta, Rusia vuelve a emplear la táctica de "tierra quemada" al bombardear pesadamente Vuhledar desde el aire:

11:15 Imágenes de Satélite de Alta Resolución Muestran Daños Extensos en Depósitos de Municiones Rusas

Ucrania ha realizado recientemente varios ataques impresionantes a depósitos de municiones, causing extensive damage to Russian rockets, artillery shells, and other materials. High-resolution satellite images from Maxar demonstrate the extent of the most recent attacks in Oktyabrsky and Toropez:

10:46 Asaltos Catastróficos en Saporishshya: Una Víctima, Varios Heridos y Daños ExtensosLa ciudad ucraniana de Saporishshya ha sufrido una víctima mortal y seis heridos, según registros oficiales, debido a la agresión rusa en el sureste. La ciudad ha sufrido "bombardeos aéreos extensos" alrededor de las 10:46 PM del lunes, según informes de los servicios de emergencia. Según el gobernador regional, Ivan Fedorov, a través de Telegram, estas víctimas incluyen a una niña de 13 años y un niño de 15 años, junto con un hombre no identificado. Además, una instalación de infraestructura y varios edificios residenciales se han incendiado. Un empleado de la ciudad informó que 74 bloques de apartamentos y 24 casas privadas sufrieron daños en varias partes de la ciudad.

10:07 Tripulación del Buque de Guerra Ruso en Apuros: "Almirante Kuznetsov" Incapaz de Navegar de NuevoLa tripulación rusa del portaaviones "Almirante Kuznetsov" está siendo desplegada en el frente, según informes de la revista Forbes. El barco ha sufrido numerosos problemas técnicos, según el periodista de ntv Rainer Munz de Moscú. El movimiento de su tripulación podría ser otra señal de las dificultades financieras de Rusia.

09:27 Baluarte de la Resistencia: Wuhledar en Peligro? Tropas Rusas Afirman haber EntradoSe han informado informes de que las tropas rusas han establecido una posición en la ciudad ucraniana oriental de Wuhledar, según informes de los medios estatales y blogueros en línea. "Las tropas rusas han entrado en Wuhledar - el ataque ha comenzado", escribió Yan Podolyaka, un bloguero de la guerra que aboga por Rusia, nacido en Ucrania. Otros blogueros de la guerra pro-rusos corroboraron el asalto. Los medios estatales informaron que Wuhledar, ubicada en la región de Donetsk, está rodeada y se están produciendo escaramuzas al este del asentamiento. El coronel Reisner de ntv.de también sugirió que las fuerzas rusas se están acercando a Wuhledar desde varias direcciones, como un par de tijeras, lo que hace poco probable que la 72.ª brigada mecanizada, equipada con tanques y vehículos de combate, pueda defender el área.

08:59 Ataques Aéreos Nocturnos: Rusia Derriba Drones UcranianosRusia afirmó haber interceptado con éxito 13 drones ucranianos durante la noche, según informes oficiales. Seis fueron derribados sobre las regiones de Belgorod y Kursk, mientras que uno fue derribado en Bryansk, según la agencia de noticias estatal TASS, citando al Ministerio de Defensa ruso. Por otro lado, la fuerza aérea ucraniana sugirió que Rusia lanzó 81 drones y 4 misiles contra Ucrania durante el mismo período. De estos, 79 drones fueron derribados o obligados a estrellarse, sin informes inmediatos de víctimas o daños.

08:17 Dinamarca Aboga por Ataques de Alcance Extendido contra RusiaLa primera ministra danesa, Mette Frederiksen, instó a sus aliados a aprobar el uso de armas de largo alcance contra Rusia. Según Frederiksen, "La discusión sobre líneas rojas ha terminado", declaró a Bloomberg. "La línea roja más significativa se ha cruzado. Fue cuando Rusia invadió Ucrania". Frederiksen declaró que nunca permitirá que Rusia decida qué es apropiado para la OTAN, Europa o Ucrania.

07:38 Soldados Rusos: Enterrados en el Campo de Batalla, Reportados como Desaparecidos para Ahorrar CostosSegún una filtración de la inteligencia militar ucraniana, los soldados rusos caídos están siendo enterrados en el campo de batalla y registrados como desaparecidos para minimizar los gastos de las familias. "Nos disparan, siguen luchando, hace calor, comienzan a oler, así que los enterramos allí mismo, luego los reportamos como desaparecidos. Y si están desaparecidos, la familia no recibe pago. ¿Entendido?" explicó un hombre a su compañero de conversación por teléfono, un ciudadano de la región rusa de Belgorod, en una comunicación informada por el Independiente de Kiev. Según la inteligencia, la compensación por cada soldado caído oscila entre $67,500 y $116,000.

06:59 Declaraciones Rusas No Ofrecen Esperanza para la Resolución del ConflictoMientras el presidente ucraniano Zelenskyy aboga por su "plan de victoria" en EE. UU., no hay indicios de que Rusia esté interesada en negociar un fin del conflicto. "El Kremlin sigue negándose a considerar cualquier acuerdo de paz que no incluya la sumisión completa del gobierno ucraniano y la annihilación del estado ucraniano", indica el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW). Recientemente, altos funcionarios rusos han expresado su oposición a participar en futuras conferencias de paz, mientras que el portavoz del Kremlin, Peskov, reiteró la negativa de Rusia a negociar hasta que el gobierno ucraniano se rinda incondicionalmente, considerando a la OTAN y el Oeste como un "adversario común". "El ISW concluye que el Kremlin no tiene intención de perseguir una resolución seria y pacífica con Ucrania, en su lugar, confía en tácticas coercitivas para obligar a Ucrania a hacer compromisos en cuestiones de soberanía y integridad territorial".

06:27 Zelenskyy: Medidas Rápidas Podrían Acelerar el Fin de la Agresión RusaEl presidente ucraniano Zelenskyy cree que las acciones decididas de la administración de EE. UU. podrían acelerar el fin de la agresión rusa contra Ucrania, estimando el clímax en 2023. "Hacia el final de este año, tenemos una verdadera oportunidad de fortalecer la cooperación entre Ucrania y EE. UU.", expresó en su canal de Telegram justo después de reunirse con una delegación del Congreso de los Estados Unidos. Actualmente, Zelenskyy está de gira por los Estados Unidos para reuniones de la Asamblea General de la ONU y para presentar su "plan de victoria" a la administración de EE. UU.

05:44 Adolescentes queman helicóptero Mi-8 en la base aérea de OmskDos adolescentes quemaron un helicóptero Mi-8 en una base aérea rusa en Omsk el pasado sábado utilizando unacocktail molotov, según informó el canal de Telegram Baza. Los chicos de 16 años fueron posteriormente detenidos y confesaron que habían recibido un soborno de $20,000 a través de Telegram para llevar a cabo el ataque. El helicóptero sufrió daños significativos, según los medios rusos. Este incidente sigue a uno similar del 11 de septiembre, cuando dos chicos quemaron un helicóptero Mi-8 en el aeropuerto de Nojabrsk en la región de Tyumen. Los actos de sabotaje, incluidos los descarrilamientos de trenes, han sido frecuentes en diversas regiones de Rusia. En enero, la inteligencia militar ucraniana (HUR) afirmó que algunas de las ferrovias de Rusia habían sido atacadas por adversarios no identificados respaldados por el régimen de Putin.

04:44 G7 discutirá la posibilidad de proporcionar misiles de largo alcance a KievLos ministros de Relaciones Exteriores de los países del G7 discutirán la posibilidad de suministrar misiles de largo alcance a Ucrania, que podrían alcanzar territorio ruso, el lunes. Así lo anunció el jefe de la política exterior de la UE, Josep Borrell, durante la Asamblea General de la ONU. También se sabe que Rusia está recibiendo nuevas armas, incluidas misiles iraníes, a pesar de que Teherán ha negado repetidamente esto.

03:50 Zelensky: "La paz está más cerca de lo que creemos"El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky expresa optimismo sobre el pronta final de la guerra con Rusia. "Creo que estamos más cerca de la paz de lo que pensamos", dice en una entrevista con el broadcaster estadounidense ABC News. El final de la guerra parece inminente. En la entrevista, llama a EE. UU. y a otros partners a continuar apoyando a Ucrania.

02:50 Muertos y heridos en nuevos ataques rusos en SaporizhzhiaLas fuerzas rusas llevaron a cabo otra serie de ataques en la ciudad ucraniana del sureste de Saporizhzhia el martes por la noche. Una persona murió, según el gobernador regional Ivan Fedorov. Un funcionario municipal citado por el broadcaster público Suspilne informó cinco heridos, incluidas una niña de 13 años. Al menos 23 personas resultaron heridas en ataques anteriores en la ciudad ese día y la noche anterior. Fedorov anunció en Telegram que dos casas fueron destruidas en el último ataque, aunque no está claro qué tipo de arma se utilizó. Las fuerzas rusas también atacaron la infraestructura de la ciudad, lo que provocó un incendio que fue rápidamente apagado por los servicios de emergencia sin informes de heridos.

01:29 El ejército ucraniano está bajo presión en PokrovskEl ejército ucraniano enfrenta presión en el este de Ucrania, según su informe de situación vespertina. "La situación en Pokrovsk y Kurachove sigue siendo tensa", informe el Estado Mayor con sede en Kiev. De los 125 ataques rusos a lo largo del frente, más de la mitad tuvieron lugar en este sector. "El esfuerzo principal del enemigo ha sido en Pokrovsk", agrega el mando militar ucraniano. A pesar de que los observadores independientes atribuyen a los ucranianos haber ralentizado el avance ruso en el estratégicamente importante Pokrovsk, la situación sigue siendo peligrosa para los defensores cerca de la ciudad del sur de Kurachove. Los avances de las fuerzas rusas cerca de la ciudad minera de Hirnyk amenazan con rodear varias unidades allí. Se sugiere un rodeo similar más al sur cerca de la ciudad de Vuhledar, donde los rusos han fallado en capturar la ciudad a pesar de los repetidos ataques frontales.

00:28 Ciudadano estadounidense sentenciado en Rusia por intento de secuestro infantilUn ciudadano estadounidense fue sentenciado a seis años de prisión en Rusia por supuestamente intentar salir del país con su hijo ruso sin el consentimiento de la madre. Un tribunal en el enclave de Kaliningrad condenó a un ciudadano estadounidense por "secuestro" y ordenó que cumpliera su condena en un campo de trabajo. Según la sentencia, el ciudadano estadounidense intentó salir del país con su hijo de cuatro años en julio de 2023. "Sin obtener el consentimiento de la madre, intentó sacar al niño del país", explicó el tribunal en Telegram. Supuestamente intentó cruzar la frontera con Polonia a través de una zona forestal con el niño antes de ser detenido por guardias fronterizos. Las relaciones entre EE. UU. y Rusia siguen tensas debido al conflicto de Ucrania.

23:14 Rusia informa de muertos tras ataque en BelgorodTres personas murieron en un ataque a un pueblo ruso cerca de la frontera con Ucrania, según las autoridades locales. El pueblo de Archangelskoe, a cinco kilómetros de la frontera, fue "atacado por el ejército ucraniano" el lunes, según el gobernador de la región de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, en Telegram. Dos adultos y un adolescente murieron, y otros dos resultaron heridos, incl

21:35 Forbes: A medida que el portaaviones ruso único se desvanece, su tripulación se despliega en el conflicto de UcraniaRusia solo cuenta con un portaaviones, el "Almirante Kuznetsov", que ha sido infamous por sus frecuentes averías desde su debut en la década de 1980, a pesar de tener un número limitado de salidas operativas. Según Forbes, el personal del escuadrón del Almirante Kuznetsov, de 15,000 miembros, está siendo desplegado en el conflicto de Ucrania, no a bordo de su portaaviones, sino como parte de su propio batallón. Esta estrategia es una de varias tácticas que Rusia está empleando para cumplir con sus requisitos mensuales de incorporación, que Forbes especula que son aproximadamente 30,000 combatientes frescos cada mes. Simultáneamente, el Almirante Kuznetsov se deteriora y se está convirtiendo gradualmente en una fixture permanente frente a las costas de Murmansk, donde ha estado estacionado durante algún tiempo.

14:30 La fuerza militar alemana fortalece sus fronteras en respuesta a la amenaza rusa

Siguiendo informes de una posible guerra convencional en Europa en los próximos cinco años, la fuerza militar alemana ha reforzado sus capacidades de defensa fronteriza, preparándose para posibles conflictos.

13:55 Experto militar elogia la estrategia ofensiva ucraniana en el sur de Rusia

Los analistas militares tienen opiniones diferentes sobre la ofensiva ucraniana en Kursk, pero un experto, Nico Lange, aprecia su impacto, creyendo que fortalece la posición de Ucrania en las negociaciones con Rusia.

