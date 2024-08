A las 15:31, los desplazados ucranianos mantienen su afirmación de ser recién llegados tardíos

Según el Ministerio del Interior Federal, los refugiados ucranianos mantendrán sus posibles reclamaciones como repatriados tardíos. Esto se garantizará mediante una regulación apropiada, según declaró la Secretaria de Estado Juliane Seifert del Ministerio del Interior Federal en el evento "Día de la Patria" de la Federación de Expulsados (BdV) en Berlín. Para los refugiados que huyeron del país atacado por Rusia hace más de dos años, esta regulación se aplicará retrospectivamente desde el día en que comenzó la guerra, según Seifert. InclusoThose who had previously sought late repatriation status unsuccessfully due to conflict-induced flight can now reassert their claim and reopen their case, provided they meet the additional legal requirements of the Federal Expellees Act, Seifert mentioned.

14:56 Zelensky Advierte a Putin: Ucrania No Se Convertirá en una Zona Gris

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky enfatizó la libertad de la nación en su discurso en el Día de la Independencia de Ucrania. "No permitiremos que el suelo se convierta en una zona gris donde la bandera azul y amarilla (la bandera nacional de Ucrania) continuará ondeando legalmente", declaró Zelensky en su discurso. Los ucranianos responderán al agresor con todas las atrocidades, advirtió Zelensky. Cualquiera que intente transformar Ucrania en una zona tampón debería tener en cuenta que su país no se convertirá en una "federación tampón", advirtió, haciendo referencia a la contraofensiva en la región de Kursk y dirigido al jefe del Kremlin, Vladimir Putin.

14:28 Ataque Ruso Mata a Cinco Civiles en Ucrania Oriental

Al menos cinco civiles murieron en un ataque ruso en el este de Ucrania esta mañana, según informes oficiales. Los servicios de emergencia están en la escena en la ciudad de Kostjantyniwka, anunció el gobernador de la región de Donetsk, Vadym Filaschkin, en Telegram. Instó a los residentes a buscar refugio. Kostjantyniwka se encuentra cerca de la línea del frente, donde las tropas rusas han ganado terreno en los últimos meses y han atacado repetidamente la ciudad cercana de Pokrovsk, que sirve como importante centro logístico para las fuerzas ucranianas.

14:06 Residencia Histórica del Anarquista Ucraniano Nestor Machno Destruida en Ataque en Saporischschja

La residencia histórica y la finca familiar del luchador anarquista ucraniano Nestor Machno en Huljaipole fueron destruidas en un ataque ruso en la óblast de Saporischschja, según el periódico ucraniano "Kyiv Independent", citando a la Policía Nacional Ucraniana. La casa del famoso revolucionario del siglo XX había sido convertida en un museo. Después del ataque ruso, el edificio quedó reducido a cenizas. Según la Policía Nacional, el ejército ruso lanzó 306 ataques en nueve asentamientos del frente en la óblast de Saporischschja la noche anterior, dañando o destruyendo varios edificios e infraestructura. No hubo civiles heridos o muertos.

13:38 115 Soldados Ucranianos Liberados de la Captividad Rusa

115 soldados ucranianos han sido liberados de la captivity rus. El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy anunció esto a través de Telegram. "Recordamos a cada uno de ellos. Estamos buscando y haciendo nuestro mejor esfuerzo para traer a todos de vuelta", escribió el jefe de estado ucraniano. Agradeció a los Emiratos Árabes Unidos (EAU) por mediar el intercambio de prisioneros con Moscú. Zelenskyy también compartió algunas imágenes de los prisioneros liberados en Telegram. Según su declaración, estos incluyen miembros del Ejército Ucraniano, Guardia Nacional, Marina y Guardia Fronteriza.

13:25 Intercambio de Prisioneros entre Rusia y Ucrania Tendrá Lugar Hoy

Un intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania está en marcha: se espera que 115 prisioneros de cada lado sean intercambiados hoy, según un representante de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) que mediates. Sería el primer intercambio de este tipo desde que Ucrania lanzó su ofensiva dentro de Rusia este mes. La agencia de noticias estatal rusa RIA confirmó esto, citando el Ministerio de Defensa ruso. Se dice que los soldados rusos capturados por Ucrania durante su ofensiva en la región de Kursk se encuentran en territorio bielorruso. Sería el séptimo intercambio de este tipo mediado por los EAU desde la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. Abu Dabi, un cercano socio de seguridad de EE. UU., ha mantenido buenas relaciones con Moscú durante toda la guerra, para disgusto de los gobiernos occidentales. Mientras tanto, las relaciones con Kyiv también se han fortalecido.

13:16 El Presidente Polaco Duda y el Primer Ministro Lituano Simonyte Participan en las Celebraciones en Kyiv

Ucrania celebra su 33º Día de la Independencia hoy. El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy recibe al presidente polaco Andrzej Duda y al primer ministro lituano Ingrida Simonyte con este motivo. La Oficina del Presidente Ucraniano publicó varias imágenes de las celebraciones en Kyiv:

12:56 Latvia Promete $126 Millones en Ayuda Militar a Ucrania en 2024

Latvia ha prometido $126 millones (€112 millones) en ayuda militar a Ucrania este año y contribuirá a ampliar la iniciativa Drone Coalition. El ministro de Defensa ucraniano Rustem Umerov hizo este anuncio en Facebook. Umerov había mantenido anteriormente una reunión con una delegación liderada por el ministro de Defensa de Latvia, Andris Spruds. "Un tema particularmente significativo es fortalecer la Coalición de Drones, con Latvia desempeñando un papel líder", dijo Umerov. Latvia proporcionará a Ucrania miles de drones para ayudar a repeler la agresión rusa a gran escala. Según el ministro de Defensa ucraniano, varias docenas de países ya forman parte de la coalición.

11:38 "Librarse de las Garras de Moscú": Zelensky Firma Ley Disolviendo Iglesia Ortodoxa Pro-Moscú

El presidente Volodymyr Zelensky firmó una ley que disuelve la Iglesia Ortodoxa Ucrania pro-Moscú en el día de la independencia de Ucrania. Él declaró que este acto fortalecería la independencia de Ucrania. La legislación fue publicada hoy en el sitio web del parlamento ucraniano. Los parlamentarios aprobaron el proyecto de ley el martes, que prohíbe las organizaciones religiosas con vínculos con Moscú. Rusia ha condenado la iniciativa. El proyecto de ley establece un plazo para que las entidades religiosas se desvinculen de Moscú. La implementación de la ley puede tardar varios años. Zelensky mencionó en su discurso: "La Iglesia Ortodoxa Ucrania se está liberando hoy de los demonios de Moscú".

11:02 Medios: Depósito de Municiones Ruso Arde Después de Ataque de Drones

Ucrania parece haber logrado un golpe en un objetivo militar: un depósito de municiones ruso en la región de Voronezh está en llamas después de que drones ucranianos atacaran, según informes de los medios. El objetivo era un almacén cerca de la ciudad de Ostrogozhsk, a unos 100 kilómetros al sur de Voronezh, según informó la plataforma en línea independiente Astra. Aunque no hay confirmación oficial de que sea un depósito de municiones, el gobernador Alexander Gusev ha declarado un estado de emergencia en tres asentamientos debido a sus esfuerzos para contener las consecuencias de un incendio y la explosión de objetos explosivos. (Para más detalles, consulte las 9:54 a.m.)

10:26 Zelensky: "El Conflicto Ha Volver a Rusia"

Según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, el conflicto "ha vuelto a Rusia". Con su invasión de Ucrania, Rusia pretendía "eliminar" a Ucrania, dijo Zelensky en un mensaje de video con motivo del día de la independencia de Ucrania. En cambio, Ucrania está celebrando su 33º aniversario de la independencia, señaló. "Y lo que el invasor introdujo en nuestro territorio ahora ha vuelto a su origen". Según Zelensky, su mensaje de video se grabó en una región fronteriza desde la que Kyiv lanzó su ofensiva sorpresa en Rusia. Las tropas ucranianas entraron en la región fronteriza de Kursk el 6 de agosto.

09:54 Rusia Declara Emergencia en la Región de Voronezh Después de un Ataque Nocturno de Drones

Rusia ha declarado una emergencia en parte de la región de Voronezh que limita con Ucrania después de un ataque nocturno de drones. El gobernador Alexander Gusev anunció esto en Telegram. Gusev mencionó que las fuerzas rusas interceptaron cinco drones. Los escombros provocaron un incendio, que a su vez provocó la detonación de explosivos. Gusev enfatizó que no se dañaron edificios civiles, pero se hicieron necesarias medidas de emergencia en tres asentamientos. Alrededor de 200 personas fueron evacuadas y dos mujeres resultaron heridas por las explosiones, una de las cuales requirió hospitalización.

09:31 Kyiv: 1160 Soldados Rusos "Eliminados" en un Solo Día

Los datos oficiales de Kyiv indican pérdidas significativas en el lado ruso: 1160 soldados rusos fueron "eliminados" en un período de 24 horas. Según el Ministerio de Defensa de Ucrania, desde el inicio del conflicto en febrero de 2022, un total de 606,490 soldados rusos han sido "eliminados". El ministerio también informes que el enemigo ha perdido 9 tanques más (8542 en total) desde el inicio de la invasión rusa. Ucrania afirma haber destruido o incautado más de 16,600 vehículos blindados y alrededor de 14,000 drones. Estos registros no pueden ser confirmados de manera independiente, ya que Moscú remains silent about its own casualties in Ukraine.

08:48 Zelensky: "Estamos expulsando gradualmente al ejército ruso de Járkov"

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo en su mensaje de video nocturno que el ejército ruso está siendo expulsado de la región de Járkov. Hizo esta declaración después de una conversación con el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el general Oleksandr Syrskyi. "Járkov es un verdadero símbolo del pueblo y la vida. Desde principios de mayo, nuestras fuerzas de defensa han repelido los intentos rusos de avanzar en Járkov y destruir nuestra ciudad y toda la región de Járkov", dijo Zelensky. "Estamos expulsando gradualmente al ejército ruso".

08:10 Autoridades Informan 10 Heridos en el Bombardeo Ruso en la Óblast de Jersón

Diez personas resultaron heridas por el bombardeo ruso en la óblast de Jersón ayer, según informó la agencia de noticias estatal ucraniana Ukrinform citando a Oleksandr Prokudin, jefe de la administración militar de la óblast de Jersón.

07:54 Ataque con Cohetes Rusos Ataca Instalaciones de Granos en la Óblast de Sumy

Cohetes rusos atacaron varias instalaciones de granos en la óblast ucraniana de Sumy, según la oficina del fiscal regional, según informó la agencia de noticias estatal ucraniana Ukrinform. Ayer por la tarde, las tropas rusas lanzaron ataques con cohetes contra las instalaciones de granos, según el comunicado.

21:29 Zelenskyy Presiona por la Entrega Inmediata de Armas

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski agradeció a sus aliados internacionales por el apoyo, pero instó a una entrega más rápida de armas y equipos prometidos. "En el campo de batalla, luchan con municiones y equipos, no con promesas como 'mañana' o 'pronto'", dijo en su discurso en video de la noche. Según él, Ucrania espera la entrega de paquetes de armas o equipos "que se han acordado y decidido, pero aún no se han enviado". No proporcionó más detalles.

21:34 Biden Promete Ayuda Militar Adicional para Ucrania, con Énfasis en la Defensa Aérea

El presidente de EE. UU., Joe Biden, anunció una nueva ayuda militar para Ucrania durante una conversación con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski. El paquete incluye misiles de defensa aérea, equipos para la defensa contra drones, misiles antitanque y municiones, según la Casa Blanca. Biden enfatizó el compromiso duradero de EE. UU. con el pueblo ucraniano ante Zelenski, aunque no se revelaron los detalles financieros de la nueva ayuda.

21:21 Letonia Anuncia la Mayor Entrega de Drones a Ucrania hasta la Fecha

Letonia ha anunciado su mayor entrega de drones a Ucrania hasta la fecha, con 1.400 drones fabricados por manufacturers locales ahora listos, escribe el ministro de Defensa letón, Andris Sprūds, en X. Esto eleva el total de drones adquiridos de la industria local a más de 2.700. Letonia, en colaboración con el Reino Unido, lidera una alianza dedicada a suministrar un millón de drones a Ucrania. Los miembros de esta alianza, que incluyen a Alemania, se han comprometido a invertir en la producción de drones y a enviar drones y repuestos a Ucrania.

22:21 Alemania en Riesgo de Guerra Híbrida Rusa, Según Kiesewetter

Después de que se elevó temporalmente el nivel de alerta de seguridad en la base de la OTAN en Geilenkirchen y se indicaron posibles ataques con drones rusos, los expertos en seguridad de Alemania están advirtiendo sobre la vigilancia. El experto en política exterior de la CDU, Roderich Kiesewetter, le dijo al "Tagesspiegel": "Debemos recordar que Alemania ha sido objetivo durante mucho tiempo en la guerra híbrida rusa, y como resultado, las instalaciones militares en Alemania, especialmente las relevantes para la OTAN, están bajo amenaza potencial de sabotaje y actividades de espionaje". Anteriormente, el nivel de alerta de seguridad en la base de la OTAN en Geilenkirchen se elevó al segundo nivel más alto, Charlie, debido a la posibilidad de un asalto. Según Kiesewetter, Geilenkirchen es una instalación crítica de la OTAN que alberga el sistema de advertencia y control aeroespacial AWACS. Él agregó: "El nivel de seguridad Charlie significa que la OTAN está implementando medidas precautorias, incluyendo contra posibles vigilancias con drones y peligros sospechosos".

23:54 Gram Anuncia que Noruega Otorga Permiso y Financiamiento para el Desarrollo de Granadas de 155 mm para Ucrania

El ministro de Defensa noruego, Bjørn Arild Gram, anunció que Noruega ha otorgado una licencia para el desarrollo de granadas de 155 mm y ha prometido cubrir los costos del proyecto. La compañía noruega Nammo firmó un acuerdo con una corporación de defensa ucraniana para permitir la fabricación de granadas de artillería financiadas por Noruega. "Noruega actualmente proporciona municiones de sus existencias y la industria, y ahora Nammo desea compartir sus planes con Ucrania. Esto significa que el ejército ucraniano puede ser reabastecido más rápidamente", dijo Gram.

01:29 Starmer Garantiza el Apoyo Continuo del Reino Unido a Ucrania en su Día Nacional

El primer ministro británico, Keir Starmer, garantizó el apoyo a largo plazo a Ucrania en su día nacional, expresando su solidaridad a través de un mensaje en las redes sociales: "Mi mensaje a todos los ucranianos es claro: estamos con vosotros ahora y para siempre". Reafirmó este apoyo durante sus recientes discusiones con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski en Londres.

04:38 Bielorrusia y China Fortalecen la Cooperación en Seguridad, Finanzas y Energía

Bielorrusia y China han acordado fortalecer la cooperación en los sectores de seguridad, finanzas y energía, según el periódico ucraniano "Kyiv Independent". Los países también planean fortalecer las relaciones laborales en las cadenas de suministro industrial.

06:18 Estados Unidos Impone Sanciones a más de 400 Entidades y Personas

El Departamento de Estado de EE. UU. anunció que más de 400 organizaciones y personas están ahora bajo sanciones de EE. UU. por supuestamente apoyar el conflicto de Rusia en Ucrania. Aaron Forsberg, director de política de sanciones económicas en el Departamento de Estado de EE. UU., dijo: "Hoy nuestras acciones golpean donde duele a Rusia". Las medidas afectan a varios sectores, incluyendo el sector energético ruso y empresas turcas y de los Emiratos Árabes Unidos. Además, las empresas chinas que se cree que ayudan a Moscú a eludir las sanciones occidentales y a fortalecer su ejército también son objetivo, como el departamento de exportaciones e importaciones del Grupo de Máquinas y Herramientas de Dalian, que supuestamente proporcionó bienes duales por un valor de 4 millones de dólares a empresas rusas. Representantes de la embajada china en Washington expresaron su oposición a tales sanciones y enfatizaron la importancia de mantener transacciones normales entre China y Rusia.

20:58 Residentes de Kursk Expresan Descontento: "Cada Uno Por Su Cuenta" En medio del conflicto en curso en la región rusa de Kursk, los residentes parecen estar cada vez más molestos: con las autoridades que consideran abandonados, con el ejército ucraniano y incluso con su propio ejército. Una residente de 28 años le confesó al "Moscú Times" que "para Rusia, somos solo una mancha en el mapa. Para los ucranianos, somos supporters del régimen de Putin. Aquí, cada uno está por su cuenta". Acusa a las autoridades de engañar y afirmar que no hay razón para entrar en pánico. Además, un residente de 32 años explica que mientras la gente culpa a Ucrania por el ataque, también cuestiona la competencia del ejército ruso: "¿Cómo pudieron pasar por alto la acumulación de una cantidad tan masiva de tropas ucranianas en la frontera?". Si había individuos con simpatías hacia Ucrania o actitudes neutrales antes, sus sentimientos ahora se han transformado en furia intensa, asegura. Otro residente de la región de Kursk comenta: "Ucrania no es nuestro aliado en este momento". Sin embargo, un voluntario de la Cruz Roja en Kursk se abstiene de expresar enojo hacia Ucrania, stating que "son simplemente víctimas de la situación ellos mismos".

