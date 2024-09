A las 15:28, aparecen imágenes: Rusia lanza 13 ataques aéreos contra Sapporichya

14:56 Ejército Alemán se Prepara para el Peor de los Casos - Guerra Convencional en Europa Posible en los Próximos Cinco AñosDespués de concluir el ejercicio "Tormenta Roja Alpha", el Ejército Alemán ha anunciado planes para una secuela llamada "Tormenta Roja Bravo", programada para el próximo año. El ejercicio de tres días, que concluyó en el puerto de Hamburgo el sábado, fue declarado un éxito por el Mando Regional. "Logramos cumplir con nuestros objetivos de entrenamiento en ambos puestos de mando y con la 2ª Compañía de Defensa Territorial", explicó el Jefe de Estado Mayor del Ejército, el Teniente Coronel Jörn Plischke. El objetivo del ejercicio fue proteger la infraestructura vital, mantener una imagen operativa unificada en todos los niveles y comunicarse de manera eficiente y segura con todos los participantes. Como resultado del asalto de Rusia a Ucrania, una guerra convencional en Europa en los próximos cinco años es una posibilidad, se indicó. La OTAN abordará esto de manera colectiva, lo que requiere el despliegue rápido de tropas aliadas desde el oeste hacia el este. "La ubicación estratégica de Alemania hace que sea un importante centro de transporte. Por lo tanto, debemos afilar nuestras habilidades en la organización de transportes militares por ferrocarril, carretera o aire, asegurar suministros como comida, camas o combustible, y proteger convoyes de vehículos para disuadir de manera efectiva", explicó el Ejército Alemán.

14:27 Londres: Municiones Rusas Sufren las Peores Pérdidas Desde el Inicio de la Guerra por Ataques de DronesLas evaluaciones del Reino Unido sugieren que los ataques con drones ucranianos han causado las mayores pérdidas de municiones a Rusia desde el inicio de la guerra. Un ataque a un depósito de municiones cerca de la ciudad de Turov en la región de Tver de Rusia el 18 de septiembre se cree que destruyó alrededor de 30,000 toneladas métricas de municiones, según el Ministerio de Defensa del Reino Unido en su actualización de inteligencia regular. Además, los ataques con drones ucranianos en depósitos en Tikhoretsk en la región de Krasnodar del sur de Rusia y otros lugares en Turov ocurrieron durante la noche del 21 de septiembre, según el ministerio. El total de toneladas métricas de municiones destruidas en los tres sitios representa la mayor pérdida de municiones rusas y suministradas por Corea del Norte durante la guerra.

13:57 Moscú Justifica la Expansión de la Política NuclearComo potencia nuclear, Rusia ha defendido sus recientes cambios en la doctrina nuclear ante las críticas. Las nuevas pautas de disuasión nuclear son necesarias debido a la infraestructura de la OTAN que se acerca a las fronteras de Rusia y los esfuerzos de las potencias occidentales para lograr la victoria sobre Moscú a través de la entrega de armas a Ucrania, afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en la televisión estatal rusa. La decisión de utilizar armas nucleares seguirá bajo jurisdicción militar.

13:19 Voluntarios Luchan contra los Misiles del KremlinCada vez que los misiles rusos impactan en un edificio en Járkov, Serhii suele llegar al lugar poco después. Como parte de un equipo de primeros respondientes voluntarios, atiende a los heridos y trata de rescatar a personas atrapadas entre los escombros. Ha elegido deliberadamente este papel.

12:42 Saporischschja Informa de 16 Víctimas después del Ataque con Bomba Glide RusaEl número de personas heridas en Saporischschja ha aumentado a 16 después de un ataque con bomba glide rusa. Esto incluye a un chico de 17 años, según informó la administración militar de la ciudad en Telegram. Las fuerzas rusas lanzaron un ataque con una bomba glide en Saporischschja a las 5 a.m., un total de 13 ataques. Todas las víctimas han sido rescatadas y recibidas atención médica.

11:50 "Emblema Impactante" - Zelenskyy Recuerda la Masacre de Babyn YarEl presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy conmemora hoy la masacre de Babyn Yar, que ocurrió hace 83 años y que dejó más de 33,000 judíos muertos a manos de la Wehrmacht alemana en un barranco de Kiev. Babyn Yar representa "un emblema impactante que muestra que los crímenes más terribles se cometen cuando el mundo decide apartar la vista, guardar silencio o mostrar indiferencia en lugar de plantar cara al mal", explica Zelenskyy, quien es de origen judío, en X. Babyn Yar sirve como prueba inequívoca de las horrores a los que son capaces los gobiernos cuando sus líderes "optan por la intimidación y la violencia", sugiere Zelenskyy, possibly refiriéndose al presidente ruso Vladimir Putin.

11:16 Ucrania: El Recuento de Muertos del Ataque de Ayer al Hospital en Sumy Asciende a DiezEl recuento de muertos en el ataque ruso a un hospital en la ciudad fronteriza ucraniana de Sumy ha ascendido a diez. El hospital fue bombardeado dos veces por Rusia el sábado. El segundo ataque tuvo lugar mientras se recuperaban a los heridos y muertos y se evacuaban a los pacientes. Las fuerzas rusas dispararon 31 veces en la región fronteriza durante la noche y por la mañana.

Desde ayer, el Estado Mayor ucraniano ha documentado hasta 165 enfrentamientos, con más de una cuarta parte de ellos cerca de la ciudad altamente disputada de Pokrovsk en la región de Donetsk. Según el informe, los rusos realizaron 73 ataques aéreos contra posiciones y áreas pobladas, utilizando 124 bombas aéreas guiadas y lanzando 7 misiles. Además, los invasores realizaron más de 4.700 ataques, incluyendo 179 ataques con lanzacohetes múltiples, y utilizaron más de 1.700 drones kamikaze. La aviación ucraniana, junto con las fuerzas de misiles y artillería, supuestamente realizó seis ataques contra áreas densamente pobladas con personal, armas y equipo militar enemigo.

09:17 Ucrania: Asesinan a alto cargo judicial en ataque con drone ruso en vehículo civilUn juez del Tribunal Supremo que ayudaba a los habitantes de un pueblo en la región de Járkov con ayuda humanitaria fue asesinado en un ataque con drone en un vehículo civil. Según la información de la oficina del fiscal regional, informada por el sitio de noticias Ukrinform, un drone de primera persona atacó el SUV en el que viajaba el juez Leonid Loboyko mientras se dirigía al pueblo para entregar ayuda. Murió instantáneamente y tres mujeres en el vehículo resultaron heridas. Ucrania investiga el incidente como un crimen de guerra y asesinato.

08:55 Ucrania sufre bajas tras ataques en SaporizhzhiaLas autoridades ucranianas informan de daños considerables a estructuras civiles en la ciudad industrial de Saporizhzhia en el sur de Ucrania después de recientes ataques aéreos masivos de Rusia. Al menos siete personas resultaron heridas, según el jefe de la administración regional, Ivan Fedorov, en una publicación de Telegram. Es posible que aún haya personas atrapadas bajo los escombros. Hubo más de diez ataques aéreos y algunos incendios.

08:27 Rusia afirma haber derribado 125 drones ucranianos la noche anteriorRusia afirma haber derribado 125 drones ucranianos la noche anterior. El ministerio de defensa informe que los drones fueron neutralizados y destruidos por la defensa aérea rusa. Los gobernadores de varias regiones informaron daños por los ataques, pero no hubo víctimas. Según los informes, 67 drones fueron derribados sobre la región de Volgogrado en el sur de Rusia, 17 cada uno sobre las regiones de Belgorod y Voronezh, y 18 sobre la región de Rostov.

07:42 Ucrania reporta 1.170 bajas rusas en las últimas 24 horasEl Estado Mayor ucraniano reporta 1.170 bajas rusas en las últimas 24 horas, lo que eleva el número total de soldados rusos heridos y muertos a aproximadamente 652.000. También informan la destrucción de nueve tanques rusos, 62 sistemas de artillery y 38 vehículos blindados. Se derribaron 93 drones y se impactó un sistema de defensa aérea.

07:22 Blogueros militares: Ucrania ataca más depósitos de armas rusasLos blogueros militares en la plataforma X informan que los drones de ataque ucranianos atacaron un arsenal ruso en Kotluban la noche anterior. Las fuentes locales informan incendios cerca del gran depósito de municiones ruso en la región de Volgogrado. El sistema de información de incendios de NASA también reporta incendios en el flanco norte del depósito. Ni el Kremlin ni el Estado Mayor ucraniano han comentado el incidente hasta ahora.

06:54 Klingbeil aboga por la obligación de ayudar a Ucrania

El líder del SPD, Lars Klingbeil, espera que la próxima cumbre de Ucrania con el presidente de EE. UU., Joe Biden, en Ramstein envíe un mensaje claro de solidaridad con el país atacado por Rusia. "La conferencia debe volver a dejar claro que todos, incluyendo a EE. UU. después de las elecciones de noviembre, están obligados a seguir apoyando activamente a Ucrania tanto tiempo como sea necesario", dijo Klingbeil. También se debe considerar "cómo se pueden configurar futuras conferencias de paz de manera más amplia para hablar finalmente de manera más constructiva sobre una perspectiva de paz en interés del pueblo ucraniano". Biden está previsto que haga su primera visita presidencial a Alemania el 10 de octubre. El 12 de octubre se celebrará una conferencia de los 50 estados que apoyan militarmente a Ucrania en la base aérea de EE. UU. en Ramstein - por primera vez a nivel más alto. También se espera la participación del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy.

05:42 Portavoz de Zelenskyy sobre el despliegue de armas: los rusos serán los primeros en saber

Según el portavoz del presidente ucraniano, aún no hay una decisión definitiva sobre el uso de armas occidentales en territorio ruso. Serhiy Nykyforov explica en el programa de noticias ucraniano 24/7 que no hay "ninguna decisión final y clara" sobre este tema. Sin embargo, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy "ha mantenido conversaciones con todas las parteswhose decision depends on this - Italy, France, Britain, and of course the US". El portavoz de Zelenskyy adds: "Debemos entender que los rusos serán los primeros en saber sobre la autorización para penetrar profundamente en territorio ruso. Ellos serán los primeros en saber, y luego habrá un anuncio oficial".

04:45 Suiza apoya el plan de paz de China, Kyiv decepcionada

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Suiza ha expresado su apoyo a un plan de paz liderado por China para poner fin a la guerra de Ucrania. La postura de Suiza sobre tales esfuerzos ha cambiado significativamente, explica el ministerio en Berna. Desde Kyiv, se dice que la postura suiza es una decepción. Ucrania está preparando una segunda cumbre de la paz para noviembre. En junio, decenas de estados sin Rusia y China participaron en una primera reunión en Suiza.

03:29 Lituania envía paquete de ayuda a Kyiv

Lituania está enviando un paquete de ayuda militar que incluye municiones, computadoras y equipo logístico a Ucrania. La entrega se espera que llegue a su destino esta semana, según la declaración del gobierno lituano. Según Vilnius, Lituania ya ha entregado municiones de 155 mm, vehículos blindados M577 y M113, sistemas antidrone, armas antitanque, sistemas de control remoto y equipo adicional desde el comienzo de este año.

02:29 Tres muertos en ataques en la región de Járkov

Tres personas murieron y otras seis resultaron heridas debido a los ataques aéreos rusos en el pueblo de Slatyne en la región de Járkov, según informaron las autoridades locales. El ataque se centró en la infraestructura civil y golpeó una institución educativa y negocios mientras las personas estaban en las calles, dijo el gobernador de la región de Járkov, Oleh Syniehubov.

1:29 Corea del Norte advierte a EE.UU. que la ayuda militar a Ucrania "juega con fuego"Corea del Norte, implicada en envíos ilegales de armas a Rusia, condena la ayuda militar de 8 mil millones de dólares de EE.UU. a Ucrania como "un grave error" y un juego peligroso contra la superpotencia nuclear Rusia. El presidente de EE.UU., Joe Biden, anunció la nueva ayuda durante la visita del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a Washington. Su objetivo es fortalecer la autodefensa de Kiev e incluye armas de mayor alcance, diseñadas para aumentar la capacidad de Ucrania para atacar a Rusia desde una distancia segura.

0:25 Ataque en Sumy: el recuento de muertos aumenta a diezDespués de un ataque ruso a un centro médico en la ciudad ucraniana de Sumy, cerca de la frontera, el recuento de muertos ha aumentado a diez. Inicialmente, una persona murió en el primer ataque al hospital, según el ministro del Interior de Ucrania, Igor Klymenko. El hospital fue bombardeado de nuevo durante la evacuación de los pacientes. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, acusa a Rusia de llevar a cabo "una guerra contra los hospitales".

