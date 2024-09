A las 15:26, el famoso actor Michael Douglas hace una visita a los niños en Kiev

Michael Douglas Explora "Tierra de Hierro" para Niños en la Estación Central de Kiev El actor estadounidense Michael Douglas visitó el área para niños llamada "Tierra de Hierro" ubicada en la Estación Central de Kiev el viernes. La empresa ferroviaria estatal ucraniana, Ukrzaliznytsia, compartió esta información en su página de Facebook. El posteo indica que la estrella de Hollywood deambuló casualmente por la estación, interactuando con los pasajeros.

14:49 Ucrania Busca Autorización para Armas: "Biden se Mantiene Inquebrantable" El coronel retirado Ralph Thiele espera un renovado debate sobre la entrega de armas Taurus debido a la posibilidad de ataques ucranianos de largo alcance contra Rusia. Thiele, experto militar, cree que EE. UU. mantendrá su rechazo a la solicitud.

13:58 Zelensky Anuncia la Liberación de 103 Prisioneros de Guerra Ucrania ha confirmado un intercambio de prisioneros con Rusia, lo que resultó en el regreso de 103 individuos a su país. El presidente Zelensky hizo el anuncio en su plataforma de redes sociales. Entre los individuos devueltos se encuentran soldados, miembros de la Guardia Nacional, guardias fronterizos y oficiales de policía que habían defendido diversas regiones, incluidas Kyiv, Donetsk, Luhansk, Saporischschja, Kharkiv, Mariupol y la planta Azovstal.

13:38 EE. UU. Aprueba la Venta de Aviones de Combate Avanzados a Rumania El gobierno de EE. UU. ha autorizado la venta de 32 aviones de combate F-35 avanzados valorados en mil millones de dólares a Rumania, un aliado de la OTAN vecino de Ucrania. La embajadora de EE. UU. en Bucarest, Kathleen Kavalec, comentó: "Rumania juega un papel crucial en la seguridad y estabilidad de la OTAN en la región del Mar Negro y más allá". La adquisición de estos aviones de combate sigilosos y multipropósito de Lockheed Martin por parte de Rumania mejorará significativamente sus capacidades de defensa aérea, según Kavalec. La primera entrega está programada para 2031, con un valor estimado total de hasta 7,2 mil millones de dólares.

13:02 Rusia Libera Prisioneros de Guerra a Ucrania Rusia y Ucrania han informado el intercambio de más de 200 prisioneros de guerra. Cada parte liberó a 103 individuos, según el Ministerio de Defensa de Rusia. Los soldados rusos liberados actualmente reciben asistencia psicológica y médica en Bielorrusia, confirmó el ministerio. El Ministerio también mencionó que los soldados rusos fueron capturados en Kursk, donde las tropas ucranianas hicieron avances significativos en agosto. Ucrania aún no ha respondido al anuncio de Rusia, mientras que el presidente ucraniano Zelensky anunció el regreso de 49 prisioneros de guerra de Rusia el viernes. Permanece incierto si estos individuos devueltos formaban parte del intercambio anunciado por Rusia.

12:50 Rusia Captura Pueblo en el Este de Ucrania El ejército ruso afirma haber capturado otro pueblo en el este de Ucrania. El Ministerio de Defensa informes que el pueblo de Yelannoe Pervoe ha sido liberado. El pequeño pueblo se encuentra cerca de la ciudad estratégicamente importante de Pokrovsk, que está bajo amenaza por el avance ruso. El ejército ruso ha hecho progresos significativos en la región de Donetsk en las últimas semanas.

12:21 Medvédev Amenaza con la Destrucción de Kiev El antiguo presidente ruso Dmitri Medvédev ha amenazado con la destrucción completa de la capital ucraniana Kiev. Medvédev, quien serves como vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, cree que Rusia tiene el derecho de usar armas nucleares debido al avance de Ucrania en la región rusa de Kursk, a pesar de que Rusia ha evitado hacerlo hasta ahora. En respuesta al uso por Ucrania de misiles de largo alcance occidentales, Rusia podría potencialmente transformar Kiev en un "punto fundido gigante" utilizando la nueva artillería no nuclear rusa.

11:50 Lucha Intensa en Kurakhove Se están librando intensos combates en torno a la ciudad ucraniana oriental de Kurakhove. La decisión de utilizar armas de largo alcance europeas está causando descontento entre la población. La reportera de ntv Kavita Sharma informa desde Dnipro.

10:31 Stoltenberg relata la deception rusa antes de la guerra: Presentación de mapa de NATO falsificadoEl Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg, en una entrevista con el "Frankfurter Allgemeine Zeitung", habla sobre los últimos intentos diplomáticos para disuadir a Rusia de invadir Ucrania antes del conflicto en febrero de 2022. La última reunión del Consejo OTAN-Rusia, presidida por Stoltenberg en enero, tuvo lugar. Los rusos exigieron la retirada de todas las tropas de la OTAN del sector oriental de la alianza, Stoltenberg comparte. Él lo reconoce como inaceptable, pero cree en la diplomacia, por lo que decide reunirse con ellos nuevamente. En esta reunión, los ministros de Relaciones Exteriores y Defensa adjuntos de Rusia afirmaron que no había planes de guerra por su parte y declararon que su país estaba bajo amenaza de Ucrania. Afirmaron haber presentado mapas para ilustrar cómo Rusia está rodeada por la OTAN. Sin embargo, Stoltenberg señala que incluso estos mapas eran inexactos. Dinamarca, supuestamente un territorio de la OTAN, fue omitida en los mapas. La razón detrás del error remains incierta, ya sea por mala preparación o un acto deliberado. A posteriori, Stoltenberg expresa su pesar de que la OTAN y sus aliados no fortalecieron antes la fuerza militar de Ucrania. Él cree que una Ucrania más fuerte habría elevado el umbral para la invasión rusa, aunque la efectividad es incierta.

10:03 Wiegold sobre el acuerdo Alemania-Lituania: Lituania percibe la brigada de combate alemana como refuerzoAlemania y Lituania firman un acuerdo gubernamental que garantiza el despliegue de una brigada de combate alemana en el estado miembro de la OTAN en el Báltico. El analista militar Thomas Wiegold aclara el fondo y la importancia de este acuerdo en una entrevista con ntv.

09:28 Las intenciones de Kim con Moscú: Ampliar la cooperación y fortalecer los intereses de seguridadEl líder norcoreano Kim Jong Un expresó su interés en ampliar la cooperación con Rusia, según la prensa estatal. Después de las conversaciones entre Kim y el chairman del Consejo de Seguridad de Rusia, Sergei Shoigu, en Corea del Norte, la prensa estatal informó que ambas partes intercambiaron puntos de vista sobre el profundización del diálogo estratégico entre las dos naciones y el fortalecimiento de la cooperación para salvaguardar sus intereses de seguridad, así como la situación regional e internacional. Ucrania, EE. UU. y Corea del Sur acusan a Corea del Norte de suministrar armas y misiles a Rusia para el conflicto de Ucrania. Sin embargo, Corea del Norte niega estas acusaciones como "absurdas".

08:59 Starmer y Biden discutirán el posible uso de armamento avanzado contra objetivos rusosEl primer ministro Starmer del Reino Unido anuncia que otra discusión está próxima sobre si Ucrania puede utilizar armamento occidental avanzado contra objetivos rusos. Después de una reunión con el presidente de EE. UU., Biden, pospusieron una decisión sobre este asunto. Biden y Starmer lo revisarán en la Asamblea General de la ONU en Nueva York la próxima semana, en presencia de un grupo más grande, según Starmer. Los informes de los medios británicos sugieren que Biden está dispuesto a autorizar el uso de cohetes británicos y franceses con tecnología estadounidense - pero no cohetes estadounidenses.

08:23 La perspectiva de Zelensky sobre el presunto plan de paz de Trump: Las promesas de campaña pueden no ser realistasEl candidato presidencial republicano de EE. UU., Donald Trump, ha afirmado repetidamente que podría resolver el conflicto de Ucrania en un solo día sin proporcionar pruebas sustanciales. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, comparte sus pensamientos sobre la declaración de Trump en una entrevista de CNN que se emitirá el domingo. Zelensky dice que no puede interpretar las declaraciones de Trump ahora porque los detalles son unclear. Él agrega que se están llevando a cabo elecciones en EE. UU. y los mensajes de campaña no siempre reflejan la realidad. Zelensky también menciona haber hablado con Trump dos veces anteriormente. Durante sus conversaciones, Trump aseguró a Zelensky su apoyo a Ucrania, según el presidente ucraniano. La conversación fue positiva, según Zelensky.

07:27 Insuficientes fuerzas rusas para una operación a gran escala en Kursk, según la evaluación del ISWRusia continúa sus contraataques en la región de Kursk, pero el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) duda de una operación a gran escala para expulsar a las fuerzas ucranianas por completo. Según el ISW, las autoridades rusas han confiado principalmente en conscriptos mal entrenados y equipados, junto con secciones pequeñas de las fuerzas armadas regulares de Rusia y otras fuerzas de seguridad en la región fronteriza para la operación. En una evaluación, el think tank indica que un contraofensiva rusa para recuperar territorio de las fuerzas ucranianas en la óblast de Kursk probablemente requerirá más personal y recursos de los que Rusia ya ha desplegado en la región - especialmente si la mayoría de las unidades carecen de experiencia de combate.

06:49 Objetivos ucranianos alcanzados por ataques con drones reiterados durante la nocheSegún el ejército ucraniano, Rusia ha estado bombardeando Ucrania con drones Shahed continuamente durante la noche. El ejército ruso lanzó varios racimos de drones de ataque, y el ejército del aire ucraniano informó. Se oyeron avisos de ataque aéreo en casi todas las regiones del país, incluidas la región de Odessa, donde la marina afirmó haber derribado nueve drones. Se oyeron explosiones en la ciudad de Odessa, pero no se han informado bajas hasta ahora.

El líder del grupo parlamentario SPD, Rolf Mützenich, propone establecer un grupo de contacto internacional para iniciar negociaciones de paz en el conflicto de Ucrania. Él cree que es hora de que los aliados occidentales tomen medidas, y el canciller alemán y el presidente ucraniano están de acuerdo en que ahora es el momento adecuado para fortalecer los esfuerzos por las conversaciones de paz. Mützenich sugiere que países como China, India, Turquía y Brasil sean miembros potenciales del grupo de contacto, a medida que crece su convicción de que la invasión rusa se está convirtiendo en una carga.

05:41 La UE considera nuevos métodos para ampliar las sanciones a Rusia

15:40 Restos de drones impactan edificio de Kyiv

El alcalde de Kyiv, Vitali Klitschko, anunció a través de Telegram que los restos de drones impactaron un edificio municipal en el distrito norte de Obolon. Los restos cayeron en un edificio municipal en el distrito norte de Obolon temprano en la mañana. Los servicios de emergencia se dirigían al lugar y, anteriormente, el alcalde había informado que las unidades de defensa aérea estaban activas en la capital.

01:35 Kim Jong Un Promete Cooperación más Cerrada con Rusia

El líder norcoreano Kim Jong Un prometió una cooperación más cercana con el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Sergei Shoigu. Los dos hombres Maintenance una discusión exhaustiva durante la visita de Shoigu a Pyongyang, llegando a un consenso sobre cuestiones relacionadas con la mejora de la "cooperación para salvaguardar los intereses de seguridad mutua". Shoigu, quien anteriormente fue ministro de Defensa de Rusia hasta mayo, fortaleció los lazos entre Corea del Norte y Rusia con una visita a Pyongyang en julio del año anterior.

23:36 Zelensky Presentará "Plan de Victoria" a Biden en Septiembre

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha programado una reunión en septiembre con el presidente de EE. UU., Joe Biden. "Presentaré el plan para la victoria", dijo el presidente durante una aparición en Kyiv. El plan consta de una serie de decisiones interrelacionadas que garantizarán que Ucrania tenga suficientes fuerzas para dirigir la guerra hacia un acuerdo de paz. "Las guerras de conquista pueden ser concluidas de dos maneras: ya sea que el ejército ocupante sea obligado a retirarse, o las negociaciones de paz lleven a una resolución", explicó Zelensky. Esto garantizará la verdadera independencia del país, pero Ucrania depende del apoyo de EE. UU. para una posición estratégica sólida.

22:59 Rusia Cambia de Tactica, Desplaza el Ataque al Sur

La lucha continúa en el este de Ucrania, según el ejército ucraniano. Informaron 115 enfrentamientos, reveló el Estado Mayor en Kyiv en su informe de situación vespertino. La actividad más intensa se registró en la dirección de Kurachove, mientras que el enemigo también estaba activo en Lyman y Pokrovsk. Kurachove es un pequeño pueblo al sur de Pokrovsk. Pokrovsk había sido el objetivo principal de las tropas rusas, pero Recently han logrado avances territoriales limitados en esa área. En cambio, expandieron su eje de ataque hacia el sur para capturar la ciudad minera de Hirnyk cerca de Kurachove.

22:18 Avance Exitoso en Kursk Trae Alivio a Zelensky

El avance ucraniano en la óblast rusa de Kursk está dando resultados positivos, según el presidente Volodymyr Zelensky. Él dijo que el enemigo ha sido detenido en la región de Charkiv y el avance ruso ha disminuido en Donetsk. Rusia aún no ha logrado éxitos significativos en su contraofensiva en Kursk. Se ha cuestionado si mayores formaciones de tropas rusas fueron retiradas de Donetsk y otras regiones a Kursk. Rusia afirma haber recapturado diez de las 100 aldeas ocupadas.

21:46 "Occidente Está Intimidado" - Duras Palabras de Zelensky sobre los Aliados

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, critica a Occidente por mostrar miedo al discutir la ayuda a Ucrania para contrarrestar los misiles rusos. "Si los aliados colaboran para derribar misiles y drones en los territorios del Oriente Medio, ¿por qué no hay una decisión similar para interceptar misiles y Shaheds en el cielo de Ucrania?" dijo Zelensky en una conferencia en Kyiv. "Están paralizados incluso para decir: 'Estamos trabajando en ello'. Esto ocurre incluso cuando los misiles y drones amenazan el territorio de nuestros países vecinos", remarked the Ukrainian head of state. This is shameful for the democratic world.

21:30 Rusia Despliega más de 8000 Drones Iraníes desde el Principio de la Guerra

Desde el inicio de la guerra, Rusia ha enviado 8060 drones Shahed, desarrollados en Irán, contra Ucrania, según el gobierno ucraniano. No hay declaraciones disponibles actualmente de Irán o Rusia. Ucrania acusó inicialmente al gobierno iraní de proporcionar los drones kamikaze a Rusia durante el otoño de 2022.

20:43 Posible Aprobación de Armas de Alcance Largo para Ucrania? EE. UU. Se Mantiene Silencioso

En Washington, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, y el presidente de EE. UU., Joe Biden, están programados para una reunión. Se rumorea si habrá actualizaciones sobre la autorización del uso de armas de largo alcance para Ucrania. Según "The Guardian", el Reino Unido ha concedido a Ucrania la libertad de atacar con misiles Storm-Shadow. Sin embargo, ninguna de las partes espera abordar este tema durante la conferencia de hoy. "No me sorprendería si no escuchamos nada hoy sobre el despliegue de armas de largo alcance dentro del territorio ruso - ciertamente no del lado de EE. UU.", comparte el director de comunicaciones del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby. Él simplemente confirma que aún están discutiendo los tipos de armas que se suministrarán a Ucrania con el Reino Unido, Francia y otros aliados. Él se mantiene evasivo cuando se le pregunta sobre posibles cambios de política, diciendo: "No voy a especular sobre lo que podríamos o no decir en un momento posterior".

