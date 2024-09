A las 15:21, Polonia anuncia el estado de desastre en ciertos territorios

Polonia Declara Estado de Desastre por Inundaciones El gobierno polaco, en una reunión urgente, ha declarado un estado de desastre por inundaciones en las áreas afectadas. Este estado estará activo durante 30 días en partes de las provincias de Baja Silesia, Silesia y Opole. Esto permite a las autoridades emitir órdenes más estrictas ya que algunas libertades y derechos civiles están momentáneamente restringidos. Por ejemplo, las autoridades pueden ordenar fácilmente la evacuación de ubicaciones, zonas o instalaciones específicas. También pueden prohibir que las personas estén en ciertos lugares.

14:59 "Más Frecuentes e Intensas": Experto Meteorológico Habla sobre las Causas de las Lluvias Extremas Paisajes inundados y carreteras, presas empapadas: una de las peores inundaciones en décadas está causando escenas deprimentes en Austria, Polonia, República Checa y Rumania. Sin embargo, ¿por qué se están volviendo más comunes los eventos de lluvias extremas y los riesgos de inundaciones? ntv pregunta al experto en inundaciones Georg Johann.

14:34 Ferrocarriles Austríacos Amplían Advertencia de Viaje Hasta el Jueves Debido a las condiciones meteorológicas severas en gran parte de Austria, Ferrocarriles Austríacos (ÖBB) han ampliado la advertencia de viaje urgente, en vigor desde el 13 de septiembre de 2024, hasta el 19 de septiembre de 2024. "Aconsejamos a todos los pasajeros que pospongan cualquier viaje innecesario dentro de este período a otro momento", escribe ÖBB en su sitio web. Los boletos comprados anteriormente siguen siendo válidos hasta el 22 de septiembre.

14:19 El Recuento de Muertos por Inundaciones en Europa Asciende a Once El recuento de muertos por inundaciones en varios países como Austria, Polonia, Rumania y la República Checa ha ascendido a al menos once. En Austria, han muerto dos personas más, según la policía. En la República Checa, una persona ahogada en el río Krasovka en la región oriental de Moravia-Silesia, el presidente de la policía Martin Vondrasek informó a la televisión pública checa. Hasta ahora, se habían informado diez muertes en los cuatro países. Las autoridades checas también informan sobre al menos ocho personas desaparecidas.

14:04 El Gobierno Alemán Ofrece Apoyo a Europeos Afectados por Inundaciones El gobierno alemán ofrece su apoyo a las personas afectadas por inundaciones en varios países europeos. "Las personas en nuestros países vecinos, nuestros socios europeos y también las personas aquí deben saber: Estamos monitoreando de cerca la situación y estamos listos para ayudar", dice la portavoz adjunta del gobierno Christiane Hoffmann en Berlín. La devastación en países como Austria, República Checa, Polonia y Rumania es a menudo catastrófica. Hoffmann dice: "Vemos las imágenes con horror y estamos profundamente conmovidos por las noticias de muertes y personas desaparecidas. En nombre del gobierno alemán, transmitimos nuestras condolencias y simpatía a todas las personas afectadas".

13:43 Orbán Pospone Reuniones Internacionales por Inundaciones El primer ministro húngaro Viktor Orbán ha pospuesto todas sus reuniones internacionales debido a las inundaciones en su país. "Debido a las condiciones meteorológicas extremas y las inundaciones en curso en Hungría, he pospuesto todas mis reuniones internacionales", escribe Orbán en el servicio en línea X. No proporciona más detalles. Orbán estaba programado para hablar en un debate sobre el programa de la presidencia de seis meses del Consejo Europeo en el Parlamento Europeo en Estrasburgo el miércoles. El político de derecha suele enfrentar críticas del Parlamento Europeo y la Comisión Europea.

13:12 Ostrava Sumergida: Inundaciones Llevan a Roturas de Diques en la Tercera Ciudad más Grande de la República Checa Debido a la amenaza de inundaciones graves, se han ampliado las evacuaciones en Ostrava, la tercera ciudad más grande de la República Checa. "Parece que hay roturas de diques en varios distritos", dice el ministro de Medio Ambiente Petr Hladik después de una reunión de emergencia. Los residentes fueron evacuados parcialmente utilizando botes inflables. Se estima que alrededor de 100 metros cúbicos de agua por segundo fluyen a través de las roturas. Se están haciendo esfuerzos para llenar los huecos con piedras. Ostrava, con aproximadamente 285,000 habitantes, se encuentra en la confluencia de varios ríos, incluyendo el Oder y el Opava. La ciudad, conocida por su minería e industria, está a unos 280 kilómetros al este de Praga. El tráfico ferroviario a Ostrava y hacia Polonia sigue completamente interrumpido. Una central eléctrica tuvo que ser cerrada. En el cercano Bohumin, las inundaciones causaron el fallo de las redes de energía y móviles. El suministro de agua se ha colapsado en muchos lugares.

12:33 Récord de Lluvias: 450 Litros de Agua por Metro Cuadrado en Ciudad Checa Las lluvias de la depresión "Anett" son enormes: desde el viernes, han caído 450 litros de agua por metro cuadrado en Serec, República Checa, cerca de la frontera con Polonia. Esto es el récord de lluvias en los últimos días, explica el experto en clima de ntv.de Oliver Scheel. En Alemania, Ruhpolding/Berchtesgadener Land es el líder con 320 litros en cuatro días. En Austria, cayeron 364 litros en la zona alrededor de St. Pölten, y 369 litros en Lilienfeld. En Viena, se midieron 279 litros antes de que fallaran las estaciones de medición, por lo que las cantidades exactas actualmente no están disponibles. En Polonia, las lluvias más fuertes cayeron en Katowice, con 200 litros.

12:25 Rumania: Aguas de Inundación Matan a Seis Personas en la Región de los Cárpatos Las lluvias fuertes y las inundaciones han causado la muerte de al menos seis personas en la región de los Cárpatos de Rumania. Las regiones de Galati, Vaslui y Iasi en el este del país fueron particularmente afectadas. Alrededor de 300 personas tuvieron que ser rescatadas, y aproximadamente 6,000 casas de campo fueron inundadas. Las víctimas son principalmente personas mayores, incluyendo dos mujeres de 96 y 86 años. El nivel de alerta de inundaciones más alto sigue en vigor hasta el mediodía. Las aldeas aisladas a menudo son afectadas por las aguas de inundación. Las personas subieron a los techos para evitar ser arrastradas por las inundaciones. Se desplegaron cientos de bomberos.

11:59 Inundación máxima en Sajonia: El Elba alcanza su nivel más alto en NeißeEn Sajonia, el nivel del río Elba sigue aumentando constantemente. A mediodía en Dresde, el nivel se encuentra en 5.62 metros, según el centro estatal de control de inundaciones. El domingo por la tarde se declaró el segundo nivel de alerta por inundaciones. Se espera que el umbral del tercer nivel de alarma, que está en seis metros, se supere a primera hora del martes. En Dresde, el nivel del Elba podría seguir aumentando hasta el miércoles por la noche, alcanzando su punto máximo. En Schöna, cerca de la frontera checa, se ha activado el tercer nivel de alerta, con un nivel del Elba de 6.13 metros. En Neiße, en Görlitz, también se ha activado el tercer nivel de alerta, pero el centro de control de inundaciones prevé una disminución del nivel del agua en breve. El punto más alto del nivel del agua se conoce como cresta.

11:33 Muertes en Austria: dos vidas más perdidasEn Austria, dos personas más han perdido la vida a causa de las inundaciones, según informan las autoridades. Un hombre de 70 años y otro de 80 años fallecieron en sus respectivas casas en comunidades de Baja Austria, confirmaron las autoridades. Ambos hombres murieron dentro de sus edificios debido a las inundaciones. El domingo también falleció un bombero mientras bombeaba un sótano. Las condiciones meteorológicas en el este de Austria siguen siendo extrañas, con lluvias torrenciales que persisten durante varios días. Más de 1800 edificios han sido evacuados y numerous roads han sido cerradas debido a las inundaciones.

11:01 Alerta de inundación en BreslauDespués de tormentas severas e inundaciones en el suroeste de Polonia, la ciudad de Breslau (Wrocław) en Baja Silesia está en alerta máxima para una ola de inundaciones entrantes. El alcalde Jacek Sutryk ha emitido una alerta de inundación para la ciudad en el río Oder. Las medidas incluyen monitoreo las 24 horas de las presas, movimiento y protección de canales, y cierre de cruces de presas, según lo stated en un video de Facebook. La ola de inundaciones se espera que alcance Breslau el miércoles. Previously, se habían revisado las previsiones que sugerían que Breslau no estaría tan afectada, informó el alcalde. Aunque la inundación no se espera que alcance la altura de la inundación del Oder de 1997, que inundó una tercera parte de la ciudad, Sutryk asegura que la infraestructura está mucho mejor condicionada hoy, con nuevas presas, depósitos de retención y polders. Espera que la inundación no sobrepase las defensas de la ciudad.

10:35 Situación crítica en Austria Oriental: actualización del gobernadorA pesar de un breve respiro en las lluvias durante la noche, la situación de las inundaciones en Austria Oriental sigue siendo precaria. "No ha terminado, sigue siendo crítica, sigue siendo dramática", dice la gobernadora de Baja Austria, Johanna Mikl-Leitner. El lunes se prevé hasta 80 litros de lluvia por metro cuadrado en ciertas regiones. El mayor riesgo es el colapso de las presas, con las autoridades advirtiendo del mayor riesgo de colapso. La vida pública está casi paralizada, con hasta 200 roads bloqueadas, más de 1800 edificios evacuados y muchos estudiantes y niños de guardería staying home, informe Mikl-Leitner. Alrededor de 3500 hogares actualmente sin electricidad. El alcance de los daños sigue siendo incierto. "Se ayudará a todas las víctimas de inundaciones", promete el gobernador. En los últimos días, algunas regiones de Baja Austria han recibido hasta 370 litros de lluvia por metro cuadrado - varias veces la cantidad mensual habitual.

10:10 Nivel de alerta dos: niveles del Elba siguen aumentandoEn Sajonia, el nivel del río Elba sigue aumentando. Según los datos del centro de inundaciones del estado, el nivel en Dresde estaba en 5.54 metros por la mañana. Se espera que se supere el marca de seis metros durante el día. A partir de este nivel, se activa el segundo nivel de alerta más alto, lo que hace posible la inundación de áreas habitadas. El segundo nivel de alerta ya se ha alcanzado en la estación de medición en Schöna en el Elba cerca de la frontera checa, donde el nivel estaba en 6.09 metros. El Lausitzer Neiße cerca de la frontera polaca también está en el segundo nivel de alerta, con el nivel del agua en 5.56 metros, solo unos pocos centímetros del tercer nivel de alerta más alto. La carretera federal 99 en Görlitz ha sido cerrada por razones de seguridad, según un portavoz policial. El nivel de advertencia para el

09:17 Mujer cae al río Neiße en GörlitzUna mujer se desplomó en el río Neiße mientras inspeccionaba su nivel de agua en Görlitz. Los informes iniciales de las autoridades locales sugieren que resbaló en el borde del río cerca del Parkhotel Merkur y cayó al agua. Nadó aproximadamente 700 metros río abajo antes de poder subir a tierra cerca de la presa de Vierradmer. Actualmente recibe tratamiento por hipotermia en una clínica cercana.

09:00 THW se prepara para la preparación de inundaciones en el Elba y el OderLa Agencia Técnica de Ayuda Humanitaria (THW) se está preparando para posibles inundaciones en el este de Alemania. El director de THW, Fritz-Helge Voss, declaró en el ZDF "Morgenmagazin" que están preparando equipos más grandes para los ríos Elba y Oder. Voss aconseja a las personas en las áreas afectadas que almacenen suministros de emergencia. Según Voss, aunque la condición meteorológica extrema aún no ha ocurrido, Alemania sigue siendo vulnerable. Se espera que los ríos Elba, Neiße y Oder se inunden en la próxima semana. Durante el fin de semana, THW desplegó a 140 personas en Baviera y Sajonia, incluidas en el puente Carolabridge derrumbado en Dresde. Voss destaca la necesidad de preparación y la inversión en equipo necesario, llamando a estos gastos "costos de adaptación al clima".

08:43 El gobierno de Polonia considera el estado de emergenciaEl primer ministro Donald Tusk ha convocado una reunión de emergencia del Consejo de Ministros de Polonia a las 9 a.m. del lunes en respuesta a las inundaciones graves en las regiones suroeste de Polonia. Tusk ha preparado un decreto para el estado de emergencia, que requiere la aprobación del gabinete. Las lluvias persistentes en el suroeste de Polonia, cerca de la frontera con la República Checa, han provocado inundaciones extensas, especialmente en Nysa en la región de Opole. El Glatzer Neiße, afluente del Oder, inundó la sala de emergencias del hospital de Nysa durante la noche, lo que obligó a evacuar a 33 pacientes.

08:15 Situación de inundaciones precaria en BavieraLa situación de inundaciones en Baviera sigue siendo precaria, con más lluvia prevista. Los informes policiales indican que las condiciones en las áreas afectadas han remainedo igual durante la noche. Sin embargo, no hay alivio a la vista: según el Servicio de Noticias de Inundaciones, los niveles de agua aumentarán nuevamente con el inicio lluvioso de la semana. El HND espera que los niveles de agua en el Danubio en Passau, Vils en Vilshofen y Isar en Múnich aumenten. Se prevé que la situación mejore gradualmente a partir del miércoles. Hasta el martes, el Servicio Meteorológico Alemán (DWD) proyecta lluvias consistentes desde los Alpes hasta la meseta, con volúmenes de lluvia potenciales de 40 a 70 litros por metro cuadrado, y hasta 90 litros en algunos lugares.

07:32 Las inundaciones persisten en la República ChecaNo hay alivio para aquellos afectados por las inundaciones y la inundación en la República Checa. La ola de inundaciones de marzo (Morava) llegó a Litovel, a unos 200 kilómetros al este de Praga, sumergiendo entero calles de la ciudad, según la agencia de noticias CTK. Las autoridades locales en Litovel emitieron advertencias sobre posibles aumentos del nivel de agua en las próximas horas.

07:03 Rotura de presa y inundaciones subsiguientes en PoloniaPolonia enfrenta crecientes preocupaciones después de una rotura de presa, ya que las inundaciones catastróficas amenazan la región que rodea el Glatzer Neiße. Los videos muestran la fuerza de las aguas de la inundación.

06:40 El número de muertos por inundaciones en Europa aumentaPolonia y la República Checa lidian con las secuelas de inundaciones equivalentes a un siglo, y la situación en Baja Austria está en crisis después de fuertes lluvias. Se han informado múltiples fallecimientos en varios países europeos debido a inundaciones: un bombero en Austria, un hombre en Polonia y seis personas en Rumanía.

06:12 Se requieren evacuaciones debido a las inundaciones en la República ChecaTormentas históricas causaron que las ciudades checas como Jeseník en los Montes Hrubý Jeseník y Krnov en la frontera con Polonia se inundaran durante el fin de semana. En Jeseník, los servicios de emergencia tuvieron que rescatar a cientos de personas en bote y helicóptero durante las inundaciones. Después de que el agua bajó, había preocupaciones sobre corrimientos de tierra en varios lugares.

05:49 Pasajeros de crucero varados en VienaLas inundaciones en el Danubio por fuertes lluvias han dejado varados a pasajeros de crucero en Viena. Aproximadamente 100 pasajeros y miembros de la tripulación en el "Thurgau Prestige" no pueden desembarcar debido al acceso sumergido entre el barco y el muelle. Las autoridades locales decidirán cuándo y si los pasajeros podrán desembarcar, y se ha informado a los pasajeros que pueden estar varados hasta al menos el martes, según el broadcaster suizo SRF. El "Thurgau Prestige" estaba programado para navegar desde Linz a Budapest y vuelta, pero actualmente está estacionario en Viena.

La tormenta tropical "Anett", reconocida a nivel mundial como "Boris", ha desatado diluvios bíblicos y inundaciones en Polonia, República Checa, Austria y Rumanía. Lamentablemente, al menos ocho vidas han sido cobradas hasta ahora.

El gobierno polaco, invocando los poderes otorgados por el estado de emergencia, puede ordenar la evacuación de áreas o instalaciones específicas en las regiones afectadas. La Comisión, como parte de su papel en monitorear la situación, ha ofrecido apoyo a las personas afectadas por inundaciones en varios países europeos.

