16:55 El canciller Scholz afirma que Alemania proveerá sistemas adicionales de defensa aérea IRIS-T a UcraniaEl canciller Olaf Scholz ha declarado que Alemania proveerá a Ucrania con más sistemas de defensa aérea IRIS-T. Se han ordenado ocho sistemas IRIS-T SLM y nueve sistemas IRIS-T SLS, según Scholz en la base de las Fuerzas Armadas alemanas en Todendorf, Schleswig-Holstein. "Dos de cada uno se entregarán este año, con el resto a partir de 2025". Actualmente, cuatro sistemas IRIS-T SLM están en uso en Ucrania, junto con un gran número de misiles y tres sistemas IRIS-T SLS relacionados. Scholz anunció esto durante la inauguración del primer sistema de defensa aérea IRIS-T para las Fuerzas Armadas alemanas en Todendorf.

14:55 Corea del Sur y Nueva Zelanda exigen la "retirada incondicional" de RusiaCorea del Sur y Nueva Zelanda han condenado el conflicto de Rusia en Ucrania en un comunicado conjunto, instando a Rusia a "retirarse inmediatamente, completamente y sin condiciones del territorio internacionalmente reconocido de Ucrania". También condenaron la cooperación militar aumentada de Rusia con Corea del Norte. El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, declaró que "es más importante que nunca" que naciones como Corea del Sur y Nueva Zelanda muestren solidaridad "en esta fase crítica en la que las potencias autoritarias siguen desafiando". Corea del Norte, internacionalmente aislada, ha intensificado recientemente sus lazos militares con Rusia.

14:21 Zelenskyy justifica el remozamiento del gobierno: "Necesitamos energía fresca"El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, reveló que su país necesita "energía fresca" al anunciar un amplio remozamiento del gobierno. "Necesitamos energía fresca", dijo Zelenskyy cuando se le preguntó sobre las motivaciones del remozamiento. "Y estos pasos están relacionados con fortalecer nuestro estado en diferentes sectores". Ucrania ha estado defendiendo su territorio contra la agresión rusa durante dos años y medio. Zelenskyy también expresó su gratitud a los ministros y al gabinete entero por sus contribuciones.

13:47 Las Fuerzas Armadas alemanas comisionan otro sistema IRIS-T SLM: Protegiendo a Europa de misilesEl IRIS-T SLM no es nuevo para Ucrania, pero para interceptar más misiles rusos, la cantidad de sistemas desplegados en el país aumentará de cuatro a diez. Se ha informado que ya se ha acordado una entrega, según fuentes de seguridad. En Schleswig-Holstein, las Fuerzas Armadas alemanas también planean utilizar el IRIS-T.

13:21 Rusia afirma el control sobre otro pueblo cerca de la ciudad ucraniana de PokrovskEl Ministerio de Defensa de Rusia claims que las tropas rusas han tomado el completo control del pueblo de Karliwka, ubicado a unos 30 kilómetros de la ciudad estratégicamente vital de Pokrovsk en el este de Ucrania. Pokrovsk es un importante centro logístico para el ejército ucraniano. Las fuerzas ucranianas han estado retirándose de un avance ruso en la región durante meses.

12:59 Ucrania: Crimea "inundada de sistemas de defensa aérea"

Los ocupantes rusos de Crimea están desplegando todos los medios disponibles para proteger el puente de Kerch, según el portavoz de la Armada ucraniana, Dmytro Pletenchuk, según Defense Express en la televisión nacional ucraniana. Se informan sistemas cortos y largos, incluyendo S-300, S-400 Triumf, S-500 Prometheus y Pantsir-S1. Pletenchuk dijo que Crimea está "inundada de sistemas de defensa aérea" porque tiene tanto significado práctico como simbólico para los ocupantes. El puente de Kerch, un proyecto prestige del líder del Kremlin, Vladimir Putin, conecta la Rusia continental con la península ilegalmente anexada y serve como una ruta de suministro vital para las fuerzas rusas en el sur de Ucrania. Los enfrentamientos por el puente continúan, con Kyiv reiterando su intención de liberar la península. El puente es un punto estratégico clave.

12:32 Putin anuncia la visita de Xi al summit de BRICS en RusiaEl presidente ruso Vladimir Putin ha anunciado que el presidente chino Xi Jinping asistirá a la próxima cumbre del BRICS en Rusia en octubre. "Como se acordó, esperamos al presidente chino Xi Jinping en la cumbre del BRICS", dijo Putin durante una reunión con el vicepresidente chino Han Zheng en el margen del Foro Económico Oriental en Vladivostok. Putin también sugirió una "reunión de trabajo bilateral" con Xi. Fundado en 2009 por Brasil, Rusia, India y China, el grupo BRICS ha sido ampliado desde entonces con Sudáfrica, y este año con países como los Emiratos Árabes Unidos, Egipto e Irán. Los países del BRICS se ven a sí mismos como un contrapeso a los estados occidentales y celebrarán una cumbre en la ciudad rusa de Kazán del 22 al 24 de octubre. El Kremlin busca ampliar su influencia y fortalecer las alianzas económicas. Moscú y Pekín han fortalecido su asociación estratégica desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania.

12:00 Rusia: El ataque a Poltava apuntó a personal militar y instructores extranjerosEl Ministerio de Defensa de Rusia ha declarado que el ataque mortal a la ciudad ucraniana de Poltava apuntó a personal militar y instructores extranjeros. El objetivo era un centro de entrenamiento militar donde "especialistas en comunicaciones y guerra electrónica de todas las ramas y unidades militares de las fuerzas armadas ucranianas, así como operadores de vehículos aéreos no tripulados involucrados en ataques a objetivos civiles en el territorio de la Federación Rusa, están siendo entrenados bajo la guía de instructores extranjeros". El ministerio también informó sobre el uso del arma hipersónica Kinzhal contra instalaciones militares-industriales en la ciudad occidental ucraniana de Lviv. Además, las fuerzas rusas han tomado el control de dos asentamientos más en el este de Ucrania, Prechystivka y Karliwka. Según los informes ucranianos, el ataque en Poltava del martes resultó en 50 bajas.

11:43 Baerbock aplaude al ministro de Asuntos Exteriores ucraniano que se vaLa ministra de Asuntos Exteriores alemana, Annalena Baerbock, ha aplaudido a su homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba. "Charlas en trenes nocturnos, reuniones del G7, discusiones en el frente, debates en Bruselas, frente a una central eléctrica bombardeada", escribe en X. "Pocos colegas he trabajado tan cerca como tú, @DmytroKuleba", añade. "Pones a tu pueblo por delante de ti mismo". Le desea "desde lo más profundo de mí, toda la suerte - Ojalá nos volvamos a encontrar cuando la paz y la libertad hayan vuelto a toda Ucrania".

11:24 Rusia considera modificar su estrategia nuclearSegún la administración presidencial rusa, las acciones del Occidente están impulsando a Rusia a revisar su estrategia nuclear. Rusia se enfrenta a desafíos y amenazas del supuesto Occidente que requieren una revisión de la estrategia, informan las agencias de noticias rusas, citando al portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Incluye la posibilidad de que Ucrania utilice armas de largo alcance de EE. UU. en sus ataques en territorio ruso. El gobierno ucraniano ha estado buscando el permiso de EE. UU. durante algún tiempo para usar las armas ofrecidas por los aliados para atacar objetivos en lo profundo de Rusia. "Es evidente que los ucranianos lo harán", informó Peskov a la agencia RIA. "Estamos teniendo en cuenta esto". Rusia ha anunciado que modificará su estrategia nuclear, pero aún no se han proporcionado detalles. La directriz permite el uso de armas nucleares si la soberanía o la integridad territorial de Rusia está amenazada.

10:54 Ucrania repele 29 de 42 ataques aéreos rusosRusia lanzó 42 ataques aéreos contra Ucrania durante la noche, informó la fuerza aérea ucraniana en su comunicado de Telegram. Se informaron, entre otros, misiles Ch-47M2 Kinzhal, misiles crucero Kh-101 y misiles Iskander-K. Según sus propias cifras, la fuerza aérea ucraniana derribó siete misiles crucero y 22 drones Shahed. Como resultado, se frustraron 29 ataques aéreos.

10:19 Munz: El ataque a Poltava podría revertirse en perjuicio de RusiaRusia está atacando la ciudad ucraniana de Poltava con cohetes, con informes de uno de los ataques aéreos más intensos desde el inicio de la guerra. Sin embargo, los medios rusos celebran lo que llaman un "éxito espectacular", dice el corresponsal de ntv Rainer Munz. Mientras tanto, Rusia parece estar modificando su estrategia.

09:52 Ucrania publica pérdidas de las tropas rusasEl Estado Mayor ucraniano ha publicado nuevas cifras de bajas de las tropas rusas en Ucrania. Según estas cifras, Rusia ha perdido alrededor de 620.350 soldados en Ucrania desde el 24 de febrero de 2022. En las últimas 24 horas, el número de bajas fue de 1.390. Según el informe de Kyiv, también se destruyeron siete tanques, 30 sistemas de artillería y 43 drones. En total, Rusia ha perdido un total de 8.618 tanques, 16.848 sistemas de artillería y 368 aviones, 328 helicópteros, drones, 28 barcos y un submarino, según Ucrania. Las estimaciones occidentales sitúan las pérdidas en cifras más bajas -aunque estas son solo valores mínimos.

09:21 Gobernador: "Día triste" para la región de Lviv - Aumenta la cifra de muertosDespués de los ataques aéreos rusos en la ciudad ucraniana occidental de Lviv (ver entradas 07:18, 06:17 y 05:29), la cifra de muertos ha aumentado. Siete personas murieron durante la noche, escribe el gobernador de la región de Lviv, Maksym Kosyzkyj, en Telegram. Entre ellos hay una niña de siete años y una niña de catorce años, así como otros niños. "Es un día triste para nuestra región", escribe Koszykyj además. Es un incidente trágico. Antes, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy había escrito en X sobre cinco muertos y más de 30 heridos. Zelenskyy extiende sus condolencias a las familias de las víctimas.

08:49 El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Kuleba, renunciaEl ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, ha presentado su renuncia, según el presidente del Parlamento, Ruslan Stefantchuk, el miércoles. La renuncia se discutirá en la próxima sesión plenaria, escribe Stefantschuk en su página de Facebook. Varios otros ministros ya han renunciado (ver entradas 00:47 y 22:06). Las renuncias son parte de una reestructuración completa del gobierno ucraniano. El miércoles será un día de despidos, escribe el líder de la fracción del partido gobernante Servidor del Pueblo, David Arakhamia, en Telegram. El día de las nombramientos seguirá el jueves.

08:03 Zelenskyy: "El escombro todavía atrapa a la gente"El ataque con cohetes rusos a Poltava es uno de los ataques más mortíferos desde el inicio de la guerra, dijo el presidente Volodymyr Zelenskyy en su discurso vespertino. Aún hay personas atrapadas bajo los escombros, dijo, pidiendo nuevamente sistemas de defensa aérea.

07:39 Grossi Advierte de una Inminente Catástrofe en la Planta Nuclear de ZaporiyiaDurante una reunión con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy y el director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, se discutió la situación de las centrales nucleares en Ucrania y Rusia. Grossi visitará la central nuclear de Zaporiyia, controlada por Rusia, en el sureste de Ucrania el miércoles. Reuters informó que Grossi advirtió durante la reunión con Zelenskyy que la situación en la planta es "precaria" y que el riesgo de una catástrofe persiste. La planta fue tomada por las fuerzas rusas poco después de la invasión de Ucrania en febrero de 2022 y actualmente está inoperativa. Ambos lados se han culpado mutuamente por el bombardeo de la planta. Tanto Moscú como Kiev niegan estas acusaciones.

07:18 Gobernador: Al Menos Dos Muertos en el Ataque a LvivAl menos dos personas han perdido la vida en los ataques aéreos rusos en la ciudad occidental ucraniana de Lviv, según un comunicado del gobernador de la región de Lviv, Maksym Kosyzkyj, en Telegram. Diecinueve personas resultaron heridas como consecuencia.

06:53 Ucrania Busca Más Ayuda para los FrentesUcrania espera obtener más ayuda para reconstruir su sector agrícola y para la desminación. Según el "Rheinische Post", esto se mencionó en una respuesta del gobierno alemán a una pregunta de la Unión, que obtuvo el periódico. El artículo habla de un posible programa de financiamiento para áreas agrícolas cerca de los frentes. "El gobierno alemán ha sido preguntado sobre la posibilidad de apoyo", dice el periódico. Por ejemplo, se requeriría una prima para el personal de seguridad. Ucrania también ha solicitado una extensión de un programa financiado por el Ministerio de Agricultura que proporciona generadores y apoyo para la desminación en áreas cerca de las líneas del frente, según la respuesta del gobierno. El Gobierno Federal informa que el Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo está actualmente involucrado en un proyecto para detectar y eliminar minas.

06:17 Ucrania: Incendio después del Ataque con Drones Shahed en LvivDespués de los ataques aéreos rusos (ver entrada 05:29) en la ciudad de Lviv en el noroeste de Ucrania, se ha producido un incendio cerca de la estación de ferrocarril principal. Según el gobernador de la región de Lviv, Maksym Kosyzkyj, esto se informó en Telegram. Además, dos edificios escolares resultaron dañados y muchas ventanas quedaron rotas. Fragmentos de vidrio estaban esparcidos por las calles, según Kosyzkyj. Kosyzkyj dijo que se utilizaron varios drones Shahed en el ataque aéreo ruso. Los servicios de emergencia y la defensa aérea están operando actualmente. Las escuelas afectadas han sido cerradas, según el alcalde de Lviv, Andrij Sadowyj, en Telegram. Al menos seis personas, incluyendo a un niño de 10 años, resultaron heridas.

05:29 Segunda Ola de Ataques Aéreos Objetiva a KyivLa capital ucraniana, Kyiv, está siendo atacada de nuevo por una segunda ola de ataques aéreos rusos. La defensa aérea está en acción. Testigos oculares han informado de una serie de explosiones en las afueras de Kyiv, lo que sugiere el despliegue de sistemas de defensa aérea. Al mismo tiempo, el ejército ucraniano afirma que ha habido un ataque con drones en la ciudad ucraniana occidental de Lviv, cerca de la frontera con Polonia. Todo Ucrania ahora está en alerta máxima, según la fuerza aérea ucraniana, que emitió un comunicado en Telegram. Polonia ha movilizado su propia aviación y la de sus aliados para garantizar el espacio aéreo por tercera vez en ocho días en respuesta a los ataques aéreos y actividades de largo alcance rusos, anunció el Mando Operativo de las Fuerzas Armadas polacas.

04:35 Biden Asume el Envío de Más Sistemas de Defensa Aérea a UcraniaEn respuesta al devastador ataque ruso en la ciudad ucraniana de Poltava, el presidente estadounidense Biden ha prometido el envío de más sistemas de defensa aérea a Ucrania. "Condeno enérgicamente este brutal asalto", dijo Biden. Washington continuará apoyando militarmente a Ucrania, "incluido el suministro de sistemas y capacidades de defensa aérea necesarias para proteger las fronteras". Después del ataque que dejó al menos 51 muertos, Zelensky renovó su llamado a sus aliados occidentales para que envíen rápidamente nuevos sistemas de defensa aérea y permitan el uso de las armas de largo alcance ya proporcionadas para strikes en territorio ruso.

02:52 Otro Ataque con Drones a KyivRusia ha lanzado otro ataque con drones a Kyiv. Las fuerzas de defensa aérea ucranianas están activamente repeliendo los ataques más allá del perímetro de la capital, según un informe del ejército ucraniano en Telegram. No hay información actual sobre el número de drones utilizados o cualquier posible daño. El ataque nocturno forma parte de una serie de ataques aéreos rusos a Kyiv que han aumentado en frecuencia en las últimas semanas.

01:32 Zelensky: Pretende Mantener el Control de la Región de Kursk IndefinidamenteUcrania tiene la intención de mantener el control de los territorios ocupados en la región rusa de Kursk hasta que el presidente ruso Putin esté dispuesto a negociar, según una declaración del presidente ucraniano Zelensky a la cadena de televisión estadounidense NBC News. La ocupación de las regiones es un aspecto central del "plan de victoria" de Ucrania, agregó Zelensky. Sin embargo, Ucrania no requiere ningún territorio adicional ruso en general, dijo Zelensky sin mencionar planes para conquistar territorio adicional ruso. La operación secreta para tomar el control de la región de Kursk fue sorprendentemente desconocida incluso para el presidente estadounidense Biden.

00:47 Varios Miembros del Gabinete Ucraniano RenuncianCuatro miembros del gabinete han anunciado su renuncia antes de una esperada restructuración del gobierno en Ucrania. Estas personas incluyen a la Subsecretaria de Asuntos Europeos, Olga Stefanishyna, el Ministro de Industrias Estratégicas, Oleksandr Kamyshin, quien jugó un papel crucial en el aumento de la producción de armas, el Ministro de Justicia, Denys Malyuska, y el Ministro del Medio Ambiente, Ruslan Strilets. No está claro si estos cuatro oficiales serán nombrados para cargos de mayor rango. "Tal como prometimos, se espera una importante reestructuración del gobierno esta semana", dijo David Arakhamia, jefe de la fracción del partido gobernante Servidor del Pueblo, a través de Telegram. "Mañana habrá un día de despidos, y al día siguiente, un día de nombramientos", anunció, actuando como un colaborador cercano del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

23:16 El Presidente Zelensky Pide el Uso de Armas de Largo Alcance Contra RusiaDespués del ataque con misiles rusos letal en Poltava, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha solicitado autorización para emplear armas de largo alcance contra Rusia. "Los ataques rusos se volverán imposibles si podemos atacar y destruir los sitios de lanzamiento de los agresores, así como los aeródromos militares y la logística rusos", declaró en su discurso en video diario. Según sus estimaciones, el número de muertos en Poltava ha ascendido a 51, y el número de heridos ha reached 271. Many individuals are still buried under the debris.

22:06 Otro Alto Funcionario Ucraniano es DespedidoEl presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha despedido a Rostyslav Shurma, el primer deputy head de la administración presidencial, según un decreto publicado en el sitio web del presidente. Además, Olha Stefanishyna, quien sirvió como viceprimera ministra y ministra para la integración europea en Ucrania, ha anunciado su renuncia. Other cabinet members have previously resigned as well. El presidente Volodymyr Zelensky explicó que estos cambios son necesarios para fortalecer el gobierno. "El otoño será vital. Nuestras instituciones estatales deben estar organizadas de tal manera que Ucrania pueda lograr todos los resultados necesarios."

21:42 Reportero de ntv en el Epicentro de los Ataques Aéreos en UcraniaUcrania está experimentando una de las raids aéreos más intensos durante el conflicto. Many individuals have lost their lives, while hundreds more have been injured. El reportero de ntv Kavita Sharma está en el terreno y reporta una "atmósfera tensa" y cómo la gente experimentó el ataque con misiles.

21:25 Ucrania Acusa a Rusia de Ejecutar Prisoneros de GuerraLa Oficina del Fiscal General de Ucrania ha acusado a soldados rusos de ejecutar a soldados capturados. Se han iniciado investigaciones sobre el asesinato de tres ucranianos en el área de Torez de la región oriental ucraniana de Donetsk, que la oficina anunció en su canal de Telegram. Según la información disponible, los ucranianos salieron de un bunker con las manos en alto. "Los ocupantes les obligaron a tumbarse boca abajo en el suelo y les dispararon immediately en la espalda", afirma la oficina, citando videos que circulan en línea.

