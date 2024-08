A las 15:15, Rusia anuncia un ataque de represalia en Kursk

14:55 Jefe de la IAEA Supervisa Inspección Urgente en la Planta Nuclear de KurskEl director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, está supervisando personalmente una inspección urgente de la central nuclear de Kursk, ubicada en la región rusa del mismo nombre. Surge el problema debido a que las fuerzas ucranianas han entrado en la región. Grossi advirtió en X que la situación es seria, enfatizando: "La seguridad de las instalaciones nucleares nunca debe comprometerse, independientemente de las circunstancias". La inspección está programada para el martes. La entrada inesperada de tropas ucranianas en Kursk ocurrió el 6 de agosto.

14:32 Incendio Devasta la Principal Refinería de Petróleo de OmskUn incendio ha arrasado la principal refinería de petróleo de Rusia en la ciudad de Omsk, según informes de Gazprom. Dos personas resultaron heridas, pero las operaciones continúan sin interrupciones, según anunció Gazprom en un mensaje. Según el comunicado, "El incendio de la refinería de Omsk está bajo control. El sistema automático de seguridad de la instalación detectó un incendio en su equipo técnico". Las operaciones continúan como de costumbre.

14:32 Fuerzas Rusas Atacan Instalaciones Occidentales y Suministros en UcraniaLas fuerzas rusas han atacado compresores de gas y transformadores de potencia en Ucrania, supuestamente utilizando drones y misiles, según el Ministerio de Defensa ruso en Moscú. Estas instalaciones energéticas eran esenciales para suministrar energía al complejo militar-industrial de Ucrania. Además, se atacaron armas y municiones occidentales almacenadas en dos aeródromos ucranianos.

14:09 The Washington Post Informe: Más de 240 Soldados Rusos Capturados en KurskDesde su invasión repentina de la región rusa de Kursk a principios de agosto, las fuerzas ucranianas han capturado a más de 240 soldados rusos, según un informe de The Washington Post. El medio de noticias analizó más de 130 fotos y videos tomados desde la invasión del 6 de agosto. La mayoría del material fue capturado por soldados ucranianos y compartido en las redes sociales. El análisis también included fotos tomadas por un fotógrafo de un periódico de una prisión que alberga a soldados rusos capturados en Ucrania. "Estas imágenes verificadas muestran a al menos 247 prisioneros de guerra rusos capturados, lo que respalda las afirmaciones de las autoridades ucranianas de que cientos de rusos fueron capturados durante la invasión", escribió The Washington Post. Entre los cautivos había un gran número de jóvenes oficiales militares que, presuntamente, se rindieron sin resistencia.

13:43 Objeto No Identificado Ingresa en el Espacio Aéreo PolacoDurante el ataque ruso a Ucrania, un objeto no identificado ingresó en el espacio aéreo polaco, según la agencia de noticias polaca PAP y el mando operativo del ejército. La búsqueda del objeto continúa. El general Maciej Klisz, comandante operativo de las fuerzas armadas polacas, confirmó que un objeto no identificado probablemente ingresó en el territorio polaco durante el asalto ruso a la tierra ucraniana. The Guardian informó que el objeto era probablemente un drone según un comunicado del portavoz del ejército polaco.

13:21 Presa al Norte de Kyiv Sufre Daños Graves, por ExplosionesUna presa al norte de Kyiv fue supuestamente alcanzada por misiles rusos durante un importante asalto aéreo a Ucrania, según medios ucranianos. Un video compartido por el periodista Yaroslav Trofimov de "The Wall Street Journal", entre otros, muestra una parte de la planta hidroeléctrica en llamas. "El rompimiento de esta presa provocaría millones de víctimas a lo largo del río", escribió Trofimov. No hay informes oficiales sobre los daños a la estructura en este momento.

12:57 Zelenskyy Califica el Ataque como "Uno de los Más Fuertes" de RusiaSegún informes ucranianos, Rusia lanzó más de 100 misiles y casi 100 drones durante su reciente ataque masivo. El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy dijo en un mensaje de video: "Este fue uno de los ataques más fuertes". El Ministerio de Defensa ruso, a su vez, afirmó que había "destruido todas las instalaciones objetivo" en sus ataques a Ucrania. Zelenskyy lo describió como un "ataque compuesto" compuesto por más de 100 misiles y aproximadamente 100 drones Shahed de origen iraní. El Ministerio de Defensa ruso declaró un "ataque a gran escala con armas de largo alcance de alta precisión" que apuntaba a "instalaciones importantes de infraestructura energética".

12:38 Kyiv Pide a Occidente la Autorización para Atacar en Profundidad en Territorio RusoUkraine está instando al Occidente a autorizar el despliegue de armas para ataques más allá de las fronteras rusas. "Tal decisión aceleraría significativamente el final de la agresión rusa", señaló Andriy Yermak, jefe destaff de Zelenskyy en Telegram.

12:09 Peskov: Rusia Ya No Cree en Negociaciones de Cesefuego con UcraniaLas autoridades rusas ven las negociaciones de cesefuego con Ucrania como algo obsoleto. La invasión de tropas ucranianas en la región fronteriza rusa de Kursk es inaceptable, confirmó Dmitri Peskov, portavoz de la administración presidencial rusa. "Las discusiones sobre un cesefuego han perdido toda su relevancia. No ha habido conversaciones sobre un cesefuego. El tema ya no es relevante".

11:41 Munz: La Fuerza del Ejército Belaruso está SobrevaloradaEl dictador Lukashenko está movilizando a decenas de miles de soldados en la frontera con Ucrania, lo que preocupa. Sin embargo, según Rainer Munz, corresponsal de ntv, estas tropas sirven principalmente para mostrar fuerza en lugar de representar una amenaza real.

11:25 Fuentes de Seguridad Alemana Sugieren un Plan de Sabotaje Ruso Detrás de la Alerta de GeilenkirchenHallazgos de inteligencia sugirieron un posible plan de sabotaje ruso como razón detrás del aumento temporal del nivel de seguridad en la base de la OTAN en Geilenkirchen, cerca de Aquisgrán. Hubo indicios graves de un servicio de inteligencia extranjero sobre un posible sabotaje ruso utilizando un drone contra la base de la OTAN, informaron fuentes de seguridad alemanas.

11:20 Imágenes Satélite Muestran Lucha Continua para Controlar Incendio en Depósito de Combustible en Proletarsk, RusiaEl depósito de combustible ubicado en Proletarsk, en el sur de Rusia, ha estado combatiendo un incendio durante más de una semana, según las últimas imágenes satelitales del sistema de monitoreo de incendios y bosques de NASA, FIRMS. El incendio en el depósito, que cuenta con más de 70 tanques individuales, fue provocado por un ataque con drone ucraniano durante la noche del 18 de agosto.

09:50 Fuentes No Oficiales Sugieren Otro Ataque HoyFuentes no verificadas sugieren que otro ataque tuvo lugar hoy. Las autoridades de Rostov han declarado un estado de emergencia para el distrito de Proletarsk. TASS informó el miércoles que hasta ese punto, 47 bomberos habían resultado heridos debido al incendio.

10:50 País Vecino Afectado por el AtaqueEl ataque aéreo extenso de esta mañana también afectó a un país vecino de Ucrania: debido a la proximidad de los ataques rusos a la frontera polaca, la fuerza aérea polaca desplegó interceptores, según informó la agencia de noticias PAP. También participaron aviones de otros aliados en la operación. La fuerza aérea ucraniana informó que la ejército ruso había desplegado temporalmente 11 bombarderos de largo alcance Tu-95, equipados con misiles crucero. También se lanzaron misiles hipersónicos Kinzhal contra Ucrania, y el país fue atacado desde el Mar Negro.

10:22 Soldado Ucraniano Supuestamente Dispara contra Misil Crucero Ruso con AmetralladoraEsta mañana, soldados ucranianos de una unidad de defensa aérea reportaron haber disparado contra un misil crucero ruso con una ametralladora montada en un camión en la región occidental de Transcarpacia. El gobernador Viktor Mykyta compartió un video correspondiente en las redes sociales. Según sus declaraciones, el misil estaba dirigido a la región desde la vecina región de Lviv y fue derribado por el 650º batallón separado de defensa antiaérea con ametralladoras. La autenticidad del video fue confirmada por el equipo de verificación de RTL/ntv. Sin embargo, no se puede verificar de manera independiente el tipo de misil que fue derribado. Según el "Kyiv Independent", no fue el fuego de la ametralladora lo que derribó el misil, sino un misil de defensa aérea de las fuerzas armadas ucranianas.

10:03 Más de la Mitad de las Regiones de Ucrania Atacadas por Rusia - Infraestructura Energética como ObjetivoMás de la mitad de las regiones de Ucrania fueron atacadas por Rusia temprano esta mañana, según el Primer Ministro Denys Shmyhal. "Hoy, 15 regiones fueron sometidas a un fuego pesado ruso. El enemigo utilizó various tipos de armas: drones, cohetes, misiles hipersónicos Kinzhal. Hay bajas y heridos", escribió Shmyhal en Telegram. Según los informes ucranianos, la infraestructura energética en cuatro regiones resultó dañada. Las autoridades de Zaporizhzhia, Sumy, Rivne y Lviv informaron en Telegram que la infraestructura energética en sus regiones estaba bajo ataque. En algunas áreas de la capital Kyiv, se interrumpieron los suministros de electricidad y agua, según el alcalde Vitali Klitschko.

09:40 ISW: Rusos Despliegan Tropas a Kursk, Previamente Activas en Frentes Menos Importantes de UcraniaLa militar rusa probablemente continúa reasignando tropas a Kursk desde sectores con menor prioridad en el frente ucraniano, según expertos del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW). Los comandantes de la 810ª Brigada de Infantería de Marina, 155ª Brigada de Infantería de Marina, 11ª Brigada de Infantería Aerotransportada (VDV), 56º Regimiento de VDV (7ª División de VDV) y 51º Regimiento de VDV (106ª División de VDV) informaron supuestamente al presidente ruso Vladimir Putin sobre operaciones de combate en las regiones rusas que limitan con Ucrania. El último informe de situación del ISW sugiere que la región de Kursk es el objetivo probable. El ISW ha observado elementos de la 810ª Brigada de Infantería de Marina, 155ª Brigada de Infantería de Marina y 11ª Brigada de VDV en combates en la región de Kursk y ha recibido indicaciones de que el mando militar ruso recently reasignó elementos del 56º Regimiento de VDV desde el área de Robotyne en el oeste de Zaporizhzhia a la región fronteriza. El comando militar ruso resiste la presión operativa para retirar fuerzas de esfuerzos ofensivos prioritarios para capturar Pokrovsk en la región de Donetsk, según los expertos.

09:14 Se Reportan las Primeras Bajas por el Bombardeo Masivo RusoAl menos tres personas han perdido la vida en ataques aéreos rusos, según las autoridades ucranianas. Se han reportado bajas en Luzk en el oeste del país, Dnipro en el este y Zaporizhzhia en el sur. El alcalde de Luzk, Ihor Polischchuk, dijo que una casa multifamiliar fue alcanzada por "un ataque enemigo" y una persona murió. Los gobernadores de las regiones de Odessa, Zaporizhzhia y Kharkiv publicaron en Telegram que habían explosiones en sus regiones y pidieron a la gente que buscara refugio. Antes, el gobernador de la región central de Poltava, Filipp Pronin, informó que cinco personas resultaron heridas en un ataque a una instalación industrial.

08:50 Ucrania Preocupada por la Concentración de Tropas Belarúsas: "La Entrada de Belarús Intensificaría el Conflicto"

07:53 Moscú: Rusia afirma la destrucción de 20 drones ucranianos

El Ministerio de Defensa de Moscú afirma que las fuerzas de defensa rusa neutralizaron 20 drones ucranianos que supuestamente se dirigían hacia el territorio ruso durante la noche. Nueve fueron derribados en la región de Saratov, tres en Kursk, y dos cada uno en Belgorod, Bryansk y Tula. Un drone fue detectado sobre las regiones de Oryol y Ryazan.

07:24 Rusia inicia una masiva operación aérea sobre Ucrania

En la actualidad, Ucrania está experimentando intensos combates, según informes corroborados. El "Kyiv Post" reporta explosiones en Kyiv en este momento, mientras Ucrania sufre un masivo ataque con misiles y drones desde diversas fuentes. El analista militar Nico Lange señala que Rusia está lanzando simultáneamente misiles desde barcos en el Mar Negro y desde 11 bombarderos Tu-95, así como utilizando drones y misiles balísticos. "El ataque aéreo ruso sobre Ucrania es masivo". Se informan explosiones en varias otras ciudades.

07:07 Comandante checheno afirma pérdidas ucranianas en Kursk

Las fuerzas especiales chechenas, incluidas las de Achmat y la 2ª Brigada de Fuerzas Especiales, afirman haber destruido dos vehículos de combate de infantería, cinco vehículos blindados de combate y un tanque ligero francés (AMR) en la región de Kursk en las últimas 24 horas. La agencia de noticias estatal rusa TASS confirma esto, citando al mayor general Apti Alaudinov. "En las últimas 24 horas, también hemos eliminado una unidad de lanzagranadas automáticas y un mortero, y dañado un cañón", dice Alaudinov. "A través de operaciones contra estas instalaciones militares, nuestras fuerzas han infligido graves pérdidas a las tropas ucranianas". Alaudinov reporta que el avance de las fuerzas ucranianas ha sido detenido. "El enemigo está intentando avanzar, pero sin éxito. Ya hemos comenzado a eliminar al enemigo en varias áreas y a liberar algunos asentamientos. Creo que este esfuerzo continuará diariamente".

06:41 Corea del Norte: Kim Jong Un aboga por la producción adicional de drones kamikaze

Según un informe de la agencia de noticias estatal KCNA, el líder norcoreano Kim Jong Un ha instado a la producción y mejora de drones kamikaze como parte esencial de los preparativos para la guerra. Los drones kamikaze son vehículos aéreos no tripulados equipados con explosivos que son guiados hacia objetivos enemigos. Rusia utiliza con frecuencia drones iraníes de este tipo en Ucrania. Corea del Norte y Rusia han aumentado su cooperación militar. La demostración de drones, según KCNA, tuvo lugar el sábado en respuesta a la escalada de tensiones con el país vecino, Corea del Sur. Las fotos del evento muestran objetos blancos voladores con alas en forma de equis que apuntan a objetivos de tanques y estallan. KCNA menciona que los objetivos eran modelos de tanques K-2 surcoreanos.

06:34 Ucrania: 1.140 soldados rusos "eliminados" en 24 horas

Según informes militares ucranianos, 1.140 soldados rusos han sido eliminados en las últimas 24 horas. Esto eleva el número total de personal militar ruso "eliminado" desde el inicio del conflicto a 608.820. Estos hallazgos no pueden ser verificados de forma independiente. Durante el mismo período, se destruyeron cuatro tanques rusos, 17 vehículos blindados, 47 sistemas de artillería, un lanzacohetes múltiple, un sistema de defensa aérea y 39 drones.

06:12 Kiev insta a Minsk a evitar errores fatales

Ukraine calls for Belarus to relocate its large force and military equipment from their common border. In a statement from the Ministry of Foreign Affairs, Kyiv requests that the government in Minsk refrain from hostile actions and draw back its troops from the border area. Ukraine cautions Belarus against making "disastrous mistakes" under Moscow's pressure. Belarus has yet to comment. According to Ukrainian reports, troops at the border include Belarusian special forces and former Wagner soldiers, armed with tanks, artillery, air defense systems, and engineering equipment stationed in the Gomel region along the northern border of Ukraine. The statement also emphasizes that Ukraine has never initiated hostile acts against the Belarusian people and has no intentions to do so in the future.

05:46 Gobernador de región rusa reporta daños por escombros de drones

El gobernador de la región rusa de Saratov afirma que varias casas en las ciudades de Saratov y Engels sufrieron daños debido a escombros de drones ucranianos derribados. Todos los servicios de emergencia están en el lugar. Engels es sede de una base de bombarderos estratégicos en Rusia.

03:52 Defensa aérea reporta ataque de drones sobre Kiev

Informa el Ministerio de Defensa de Ucrania que los sistemas de defensa aérea están activos en la región de Kiev para contrarrestar los ataques de drones rusos. "Se detectó movimiento de drones enemigos. Los sistemas de defensa aérea de la región están activos", reporta el Ministerio de Defensa de Ucrania en Telegram. No hay informes inmediatos de daños o víctimas.

00:19 Zelensky califica el ataque a un equipo de Reuters como "definitivamente intencional"Durante su discurso vespertino, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky abordó el trágico ataque con misiles que cobró la vida de un miembro del personal de Reuters y dejó a otros dos heridos en Kramatorsk, una ciudad del este de Ucrania. La tragedia tuvo lugar en un hotel, donde la víctima fue identificada como el británico Ryan Evans, exmilitar que trabajaba para Reuters desde 2022, brindando asesoramiento en seguridad a periodistas en Ucrania, Israel y durante los Juegos Olímpicos de París. Zelensky describió la destrucción del hotel por un misil ruso Iskander como "definitivamente intencional, meticulosamente planeado". Sus condolencias fueron para la familia y amigos de la víctima. La Oficina del Fiscal General de Ucrania está investigando actualmente el incidente, que ocurrió a las 22:35 hora local del sábado. Reuters aún no ha confirmado si el misil procedía de Rusia o si el hotel fue deliberadamente atacado. La parte rusa ha mantenido silencio al respecto.

