A las 15:15, el ejército alemán lleva a cabo ejercicios militares en el puerto de Hamburgo.

Título: "Ruby Tempest Delta", el Ejército Alemán Preparando un Gran Ejercicio de Defensa en el Puerto de Hamburgo desde Jueves a Sábado

El Mando Militar Alemán está planeando un ejercicio de defensa a gran escala en el área del Puerto de Hamburgo desde el jueves hasta el sábado, según anunció el Landeskommando Hamburg. Esta área del puerto será asegurada por fuerzas de protección ciudadana, con un puesto de control establecido con ese propósito. El objetivo de este ejercicio es proteger la infraestructura de defensa crítica, garantizar una conciencia situacional consistente en todos los niveles y facilitar una comunicación rápida y segura con todas las partes participantes. El tráfico civil permanecerá intacto y sin disturbios durante este ejercicio.

Se rumorea que la resurgencia de la guerra convencional en Europa en los próximos cinco años es una posibilidad debido a la violación de Rusia de las leyes internacionales después de su ataque a Ucrania. La OTAN busca contrarrestar esta amenaza de manera colectiva, lo que requiere el despliegue rápido de tropas aliadas desde el oeste hacia el este. Alemania, debido a su posición geográfica estratégica, actúa como un centro, lo que requiere la práctica de organizar el transporte militar por ferrocarril, carretera o aire, suministrar alimentos, camas o materiales operativos y asegurar convoyes de vehículos enteros para disuadir a posibles adversarios de manera efectiva.

14:30 Selenskyj Pide Inversión en el Sector Energético de EE. UU.

El presidente ucraniano Volodymyr Selenskyj pidió a los representantes económicos durante su visita a EE. UU. que inviertan en el sector energético en dificultades. El enfoque principal fue en preparar el sistema energético ucraniano para el invierno, ya que el país teme nuevos cortes de energía debido a los daños causados por la guerra. Se ofrecieron incentivos especiales, con Selenskyj stating, "Esta es nuestra propuesta. Este es uno de los componentes de nuestro plan de victoria". Representantes de empresas energéticas, financieras e de seguros, así como de la Agencia de los EE. UU. para el Desarrollo Internacional, USAID, participaron en la reunión en Nueva York.

13:55 Analista Militar Celebrando el Offensive Ucraniano en Kursk como un Éxito

Aunque las opiniones están divididas sobre si el offensive ucraniano en la región rusa de Kursk fue un éxito o un fracaso, el experto militar Nico Lange lo considera un éxito. Lange, escribiendo en X, sugiere que sin el offensive de Kursk, el presidente Selenskyj no estaría en una posición para negociar la paz en Nueva York.

13:17 Kyiv: "Plan de Victoria" Incluye Invitación para la Miembrecía de NATO

Una invitación para unirse a la NATO para Ucrania está incluida en el "Plan de Victoria" presentado por el presidente Volodymyr Selenskyj, según su jefe de oficina Andrij Jermak. Los socios deberían extender una invitación para la miembrecía de la NATO a Ucrania y ignorar las amenazas de escalada de Moscú, según la declaración de Jermak en Nueva York. El plan abarca tanto elementos militares como diplomáticos, con Rusia justificando su invasión de Ucrania, en parte, debido a las aspiraciones de Kyiv de unirse a la NATO.

12:42 A pesar de los Esfuerzos de Paz, Moscú Permanece Comprometido con los Objetivos de Guerra

A pesar de los esfuerzos diplomáticos de Kyiv para negociar, Rusia sigue firme en sus objetivos de guerra en Ucrania, según el portavoz del Kremlin Dmitri Peskov. Peskov afirmó que una vez que se logren estos objetivos, la operación militar especial finalizará. Estaba respondiendo a las declaraciones de Zelenskyy durante su viaje a EE. UU. de que el final de la guerra está más cerca de lo que se anticipaba. Zelenskyy presentó su "Plan de Victoria" en EE. UU. para presionar a Moscú para que negocie. Los objetivos de guerra de Rusia incluyen controlar las regiones ucranianas de Donetsk, Luhansk, Kherson y Zaporizhzhia, disuadir la miembrecía de Ucrania en la NATO y, anteriormente, demostrar el derrocamiento del gobierno de Kyiv. Muchos expertos creen que el objetivo final de Rusia es retener el control sobre toda Ucrania.

11:59 La Situación en Wuhledar se Deteriora aún más, con Tropas Rusas Reportando Tacticas Desleales

La situación alrededor de la ciudad de Wuhledar sigue deteriorándose, según Deepstate. Los rusos están rodeando el asentamiento y tratando de arrasarlo con artillería y otras armas. Deepstate no ha informado sobre la entrada de tropas rusas a la ciudad. "Perseverar hasta el final, mientras se paga un precio alto en bajas militares, es inaceptable. Debimos haber considerado hoy las consecuencias, pero ahora es demasiado tarde", lamentaron los soldados del 72º Batallón, que continúan su esfuerzo defensivo a pesar de la situación que se deteriora. Según el medio de comunicación de Europa Oriental Nexta, Rusia vuelve a emplear la táctica de "tierra quemada" al atacar pesadamente Wuhledar desde el aire.

11:15 Imágenes de Satélite de Alta Resolución Revelan Extensos Daños en los Depósitos de Municiones Rusos

Ukraine recently carried out a series of notable attacks on munitions depots, resulting in the destruction of substantial amounts of Russian rockets, artillery shells, and other military supplies. High-resolution satellite images from Maxar demonstrate the scope of the latest attacks in Oktyabr'sk and Toropets.

10:46 Ataques Catastróficos en Saporizhzhia: Una Fatalidad, Múltiples Heridas y Daños Substantiales

Los ataques ucranianos en la ciudad sudoriental de Saporizhzhia, según informes oficiales, han resultado en una fatalidad y seis heridos, incluyendo a una niña de 13 años y un niño de 15 años. El área fue objetivo de "bombardeos aéreos intensos" durante un período de dos horas el lunes por la tarde, según informó el servicio de emergencia estatal. El gobernador regional Ivan Fedorov, a través de la aplicación de mensajería Telegram, escribe sobre el incidente. Además de las víctimas humanas, una instalación de infraestructura y edificios residenciales fueron incendiados. Un empleado de la administración de la ciudad afirma que 74 bloques de apartamentos y 24 casas privadas sufrieron daños en diferentes partes de la ciudad.

10:07 Munz sobre la tripulación del buque de guerra ruso: "Es probable que el buque de guerra nunca vuelva a navegar"Según fuentes rusas, la tripulación del buque de guerra ruso "Almirante Kuznetsov" está siendo reasignada al frente, según Forbes. El historial infame de accidentes del barco es destacado por el corresponsal de ntv Rainer Munz desde Moscú. Esta reasignación de la tripulación podría ser una señal de las dificultades financieras de Rusia.

09:27 Ciudadela de la Resistencia: Wuhledar al borde? Tropas rusas supuestamente infiltrándoseLas fuerzas rusas han infiltrado supuestamente la ciudad ucraniana oriental de Wuhledar, según los medios de estado y los blogs. "Las fuerzas rusas han penetrado en Wuhledar - el asalto a la ciudad ha comenzado", escribe Yuri Podolyaka, un bloguero militar prorruso de Ucrania. Otros blogueros militares prorrusos también informan del ataque. Los medios de comunicación estatales rusos confirman que la ciudad, ubicada en la región de Donetsk, está siendo rodeada. El experto militar coronel Reisner le dice a ntv.de que las tropas rusas avanzan hacia la ciudad desde diversas direcciones, actuando como una tenaza. "Wuhledar está bajo amenaza de cerco. Es razonable suponer que la 72ª brigada mecanizada, equipada con tanques y vehículos de combate blindados, no podrá mantener el control de la zona".

08:59 Rusia y Ucrania se enfrentan a ataques con drones durante la nocheLa defensa aérea rusa supuestamente derribó 13 drones ucranianos durante la noche, según informó la agencia de noticias estatal rusa TASS, citando al Ministerio de Defensa ruso. Seis fueron derribados en las regiones de Belgorod y Kursk, mientras que uno fue derribado en la región de Bryansk. Mientras tanto, la Fuerza Aérea ucraniana informes que Rusia atacó con 81 drones y cuatro misiles durante la noche. 79 drones fueron derribados o hechos caer. No hay informes iniciales de daños o bajas.

08:17 Dinamarca adopta posturas intransigentes sobre ataques de largo alcance contra RusiaLa primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha propuesto que los aliados de la OTAN deberían consentir el uso de armas occidentales con alcance extendido contra Rusia. "Propongo que ponemos fin al debate sobre líneas rojas", dice Frederiksen en una entrevista con Bloomberg. La línea que se cruzó es evidente - cuando Rusia atacó Ucrania. "Nunca permitiré que Rusia dicte lo que está bien en la OTAN, Europa o Ucrania", declara Frederiksen.

07:38 Supuestas bajas rusas enterradas y reportadas como desaparecidas para evitar pagosSegún una llamada filtrada publicada por la inteligencia militar ucraniana, se rumorea que los soldados rusos caídos en batalla son enterrados en el campo de batalla y reportados como desaparecidos para evitar costosos pagos a sus familias. "Son asesinados, las batallas continúan, hace calor, comienzan a oler mal, así que los enterramos allí mismo, y luego se consideran desaparecidos. Y si están desaparecidos, la familia no recibe el pago. ¿Entiendes?", dice un hombre a su compañero de conversación en una llamada informada por el Independiente de Kiev. El pago por cada soldado caído se dice que está entre $67.500 y $116.000.

06:59 Ninguna señal de final de la guerra en las declaraciones rusasMientras el presidente ucraniano Zelensky promueve su "plan de victoria" en EE. UU., no parece haber ninguna indicación de deseo de paz por parte de Rusia. "El Kremlin continúa mostrando públicamente desinterés en un tratado de paz que no implique la rendición incondicional del gobierno ucraniano y la total desmantelación del estado ucraniano", escribe el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW). Altos funcionarios rusos Recently have expressed opposition to attending the next peace summit, and Kremlin spokesman Peskov repeated that Russia is not ready to negotiate anything other than the surrender de Ucrania, también refiriéndose a la OTAN y el Oeste como un "enemigo común". "El ISW continúa creyendo que el Kremlin no tiene interés en conversaciones de paz honestas con Ucrania y sólo discutirá 'negociaciones de paz' y 'planes' para poner presión en el Oeste para que Ucrania haga concesiones unilaterales regarding its sovereignty and territorial integrity".

06:27 Zelensky: Medidas decididas podrían acelerar el final de la agresión rusaMedidas firmes de la administración de EE. UU. podrían acelerar potencialmente el final de la agresión rusa contra Ucrania, según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. "Ahora, al final del año, tenemos una oportunidad significativa para fortalecer la cooperación entre Ucrania y EE. UU.", declaró Zelensky a través de su canal de Telegram después de una reunión con una delegación bipartita del Congreso de EE. UU. Zelensky actualmente está en EE. UU. para sesiones de la Asamblea General de la ONU y para presentar su "plan de victoria" al gobierno de EE. UU.

05:44 Adolescentes supuestamente incendiaron un helicóptero Mi-8 en Omsk

Dos menores en Rusia, de 16 años, supuestamente incendiaron un helicóptero Mi-8 en una base aérea de Omsk el sábado pasado, según informó el canal de noticias de Telegram Baza. Supuestamente confesaron haber aceptado un soborno de $20,000 a través de Telegram para llevar a cabo el incendio. Los medios rusos informaron de daños graves en el helicóptero como resultado. Este incidente se asemeja a otro evento del 11 de septiembre cuando dos adolescentes encendieron un helicóptero Mi-8 en el aeropuerto de Nojabrsk en la región de Tyumen. Ha habido reiterados incidentes de sabotaje, como descarrilamientos de trenes, en diversas regiones de Rusia. En enero, la inteligencia militar ucraniana (HUR) supuestamente implicó a desconocidos adversarios del régimen de Putin en ataques a ciertos ferrocarriles rusos.

04:44 El G7 considerará misiles de largo alcance para Kyiv

03:50 Zelensky: "Alivio de la Guerra a la Alcance"

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, muestra optimismo sobre el inminente fin del conflicto con Rusia. En una entrevista con el broadcaster estadounidense ABC News, afirma: "Creo que estamos más cerca de la paz de lo que pensamos". También insta a EE. UU. y a otros socios a mantener su apoyo a Ucrania.

02:50 Víctimas tras los ataques rusos en Saporizhzhia

Las fuerzas rusas lanzaron otro ataque contra la ciudad ucraniana oriental de Saporizhzhia durante la noche, lo que resultó en una víctima mortal, según el gobernador regional Ivan Fedorov. Cinco personas, incluidas una niña de 13 años, resultaron heridas, según un funcionario municipal que habló con el broadcaster público Suspilne. Al menos 23 personas resultaron heridas en ataques anteriores en la ciudad durante el día y la noche anterior. Fedorov compartió en Telegram que dos casas fueron destruidas en el último ataque, aunque no está claro qué tipo de arma se utilizó. Las fuerzas rusas también atacaron la infraestructura de la ciudad, lo que provocó un incendio que los bomberos lograron apagar rápidamente sin causar más heridos.

01:29 Tropas ucranianas bajo presión en Pokrovsk

La milicia ucraniana sigue luchando bajo presión en el este del país, según informan sus propias fuentes. "La situación sigue siendo tensa en el área de Pokrovsk y Kurakhove", señaló el Estado Mayor en Kyiv en su actualización vespertina. Se registraron más de 125 ataques rusos a lo largo del frente, más de la mitad (50+) en este sector. "El principal esfuerzo del enemigo ha sido en Pokrovsk", especificó el mando militar ucraniano. Si bien los analistas independientes atribuyen a los ucranianos el haber impedido el avance ruso en Pokrovsk, la situación sigue siendo precaria para los defensores más al sur de Kurakhove. Los avances de las fuerzas rusas cerca de la ciudad minera de Hirnyk amenazan con rodear varias unidades allí. Una situación similar de rodeo de posiciones defensivas parece inminente más al sur, cerca de la ciudad de Vuhledar, que los rusos aún no han capturado mediante ataques frontales.

00:28 Residente estadounidense condenado en Rusia por intento de secuestro

Un ciudadano estadounidense fue condenado a seis años de prisión en Rusia por intentar llevar a su hijo ruso sin el consentimiento de la madre, según las autoridades judiciales. Un tribunal en el enclave de Kaliningrado encontró al hombre culpable de intento de secuestro y ordenó que cumpliera su condena en un campo de trabajo. Según la sentencia, el ciudadano estadounidense intentó salir del país con su hijo de cuatro años en julio de 2023. "Sin obtener el consentimiento de la madre, intentó sacar al niño del país", explicó el tribunal en el servicio de mensajería Telegram. Presuntamente intentó cruzar a Polonia a través de un bosque con el niño antes de ser detenido por guards fronterizos. Las relaciones entre EE. UU. y Rusia están particularmente tensas debido al conflicto en Ucrania.

23:14 Rusia informa de víctimas tras ataque en Belgorod

Las autoridades locales informan de que tres personas han muerto en un ataque contra un pueblo ruso cerca de la frontera con Ucrania. El pueblo de Archangelskoe, a cinco kilómetros de la frontera, "estuvo bajo bombardeo del ejército ucraniano" el lunes, según el gobernador de la región de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, en el servicio de mensajería Telegram. Dos adultos y un adolescente murieron, y otras dos personas, una de ellas un niño, resultaron heridas, según el comunicado de Gladkov.

21:35 Forbes: Mientras el portaaviones único de Rusia se desvanece, la tripulación se despliega en el conflicto de Ucrania

A pesar de ser el único portaaviones de Rusia, el "Almirante Kuznetsov", lanzado en la década de 1980, ha tenido un pasado accidentado, con despliegues limitados y múltiples contratiempos. Según informes de Forbes, los miembros de su tripulación de 15,000 están siendo desplegados en el campo de batalla de Ucrania, no a bordo de su portaaviones, sino como infantería en su propio batallón. Esta medida forma parte de la estrategia de Rusia para cumplir con sus cuantiosas cuotas mensuales de reclutamiento, que se dice que ascienden a unos 30,000 nuevos combatientes cada mes. Al mismo tiempo, el Almirante Kuznetsov sigue deteriorándose y parece cada vez más inclinado a convertirse en un residente a largo plazo de la costa de Murmansk, donde ha estado anclado durante algún tiempo.

Puedes profundizar en sus detalles aquí.

Dado el potencial riesgo de guerra convencional en Europa, el ejército alemán podría llevar a cabo operaciones militares extensas, utilizando transporte por ferrocarril, carretera o aire para suministrar tropas y recursos, como respuesta necesaria al incumplimiento por parte de Rusia de las normas internacionales.

Teniendo en cuenta el ejercicio de defensa a gran escala en el puerto de Hamburgo, es esencial que la OTAN permanezca vigilante y practique la organización del transporte militar de manera efectiva, asegurando convoyes de vehículos completos para disuadir a posibles adversarios.

Lea también: