A las 15:15, Baerbock reconoce que las campañas de desinformación de Rusia se centran especialmente en los jóvenes.

15:01 Rusia Aumenta el Gasto, Silencio sobre el Presupuesto MilitarEl gobierno ruso presenta su proyecto de presupuesto para 2025 ante el parlamento ruso. El proyecto indica un aumento del gasto federal a aproximadamente 400 mil millones de euros el próximo año, un aumento del 12% en comparación con 2024. No se revela ninguna información sobre el gasto en el sector militar. La oficina de finanzas simplemente menciona que "fondos sustanciales" se asignarán "para equipar al ejército con armas y equipos necesarios, para compensar bajas y para apoyar a las empresas en el complejo militar-industrial".

14:24 Tribunal Ruso Impone Pena de Prisión Perpetua al Asaltante de un PatriotaEn el juicio por el ataque al escritor ruso patriota Sachar Prilepin, el acusado es condenado a prisión perpetua. El atacante es originario de la región del este de Ucrania, Donetsk, y, según informes de los medios, había luchado anteriormente junto a separatistas prorrusos. Prilepin es un defensor acérrimo de la intervención militar rusa en Ucrania y resultó herido en un estallido de bomba en mayo de 2023 en el distrito de Nischni Nowgorod. Su conductor falleció en el incidente.

13:51 Rusia Preparada para Reclutar 133,000 Soldados en el OtoñoA partir de mañana y hasta final de año, Rusia planea reclutar a 133,000 personas para el servicio militar, según informes de los medios ucranianos. Se dice que Putin ha firmado un decreto que autoriza una campaña de reclutamiento durante la temporada de otoño. Los hombres de 18 a 30 años que no estén en la reserva serán sujetos al reclutamiento. A cambio, los soldados cuyo período de servicio haya expirado serán dados de baja del servicio militar.

13:14 Ucrania Informa sobre Muertos y HeridosEn ataques con drones rusos, una persona falleció y varias resultaron heridas, según informes ucranianos. En Kupjansk, región de Kharkiv, murió un hombre, mientras que en Kherson, tres personas de entre 53 y 72 años resultaron heridas, según informó la agencia de noticias estatal ucraniana, citando a las autoridades locales.

12:36 Rusia Afirma la Captura de otro Poblado en la Región de DonetskEl ejército ruso afirma haber tomado otro asentamiento en el este de Ucrania. Las fuerzas rusas han "liberado activamente el pueblo de Nelepowka", anunció el ministerio de defensa ruso, utilizando el nombre ruso del asentamiento de Nelipiwka en la región de Donetsk. En esta región, Ucrania recently había declarado ganancias territoriales. Desde hace varios meses, los soldados rusos han avanzado contra las fuerzas ucranianas, que están en inferioridad numérica en tropas y armamento, en el este de Ucrania. Nelepowka se encuentra a unos 5 kilómetros al sur de la ciudad de Torezk. Torezk está bajo control ucraniano pero ha sido objeto de fuego ruso durante varias semanas. Las tropas rusas avanzan hacia la ciudad de Pokrovsk. Esta ciudad minera es de gran importancia para el apoyo logístico del ejército ucraniano.

11:55 Rebeldes Afirman la Destrucción de una Línea de Suministro RusaEl grupo de resistencia Atesh afirma haber destruido la vía férrea utilizada por las fuerzas rusas para suministrar equipo y municiones al frente en la región rusa de Kursk. La agencia de noticias estatal ucraniana Ukrinform cita un mensaje correspondiente en Telegram del grupo partisano. Esta organización, según sus propias declaraciones, está compuesta por ucranianos, tártaros de Crimea y miembros de la oposición rusa y fue fundada en la península de Crimea hace dos años.

11:26 Munz: Ciudadanos Rusos Desconfían de la Campaña AnticorrupciónEl 40% del presupuesto estatal ruso está previsto para el sector de la defensa el próximo año, según el proyecto de presupuesto actual. Al mismo tiempo, se ha llevado a cabo una campaña contra la corrupción en el ministerio relevante desde la muerte del líder del golpe de Estado Yevgeni Prigoshin. Sin embargo, esta iniciativa no parece ser confiable para los ciudadanos, como explicó el reportero de ntv Rainer Munz en Moscú:

11:01 Ciudadano Estadounidense Enfrenta Décadas en Prisión por Apoyar a UcraniaEl ciudadano estadounidense Stephen Hubbard ha confesado ante la acusación de actividad mercenaria en un tribunal de Moscú. Se le acusa de haber recibido pago para luchar por Ucrania contra Rusia, según la agencia de noticias estatal rusa RIA. Si es condenado, el hombre de 72 años podría enfrentar de 7 a 15 años de prisión.

10:20 Ataque con Drones en Kyiv Provoca Varios IncendiosUn edificio residencial fue incendiado y dañado durante el ataque con drones de anoche en Kyiv, según informes de las autoridades locales publicados por el portal de noticias ucraniano Ukrainska Pravda. No se informaron víctimas. Los escombros de los drones derribados provocaron incendios en cinco distritos de la región, según se informó adicionalmente. Todos los drones fueron derribados, según fuentes ucranianas.

09:36 Putin: Rusia "Logrará Todos sus Objetivos"El presidente ruso Putin reiteró su compromiso con la guerra contra Ucrania. "Todos nuestros objetivos serán alcanzados", dijo en un mensaje de video con motivo del segundo aniversario de la supuesta anexión rusa de cuatro regiones en Ucrania. El presidente ruso también reiteró su justificación para la invasión de Ucrania, etiquetando a su gobierno como una "dictadura neonazi". Rusia envió soldados a Ucrania para proteger a la población de habla rusa allí, afirmó, acusando a las "élites occidentales" de transformar a Ucrania en una "colonia, un puesto militar con Rusia como su enemigo".

08:46 Ucrania intercambia al comandante de la defensa de WuhledarEl coronel Ivan Winnik, comandante de la 72.ª Brigada Mecanizada Separada de Ucrania, que ha defendido la ciudad fuertemente disputada de Wuhledar durante más de dos años, ha sido relevado de su puesto. Kyiv Independent reporta esto, citando al Comando de las Fuerzas Conjuntas del Norte. Se da como razón el ascenso y la transferencia de experiencia de combate. Aún no se ha nombrado a su sucesor. Expertos militares ucranianos temen que las unidades rusas puedan capturar pronto la pequeña ciudad en la sección sur del Donbass.

08:04 Incendio en infraestructura de MykolaivSe ha declarado un incendio en una instalación crítica en el óblast de Mykolaiv, en el distrito de Bashtanka, debido a un ataque con drone ruso, según informó Ukrainska Pravda citando al jefe de la administración militar del distrito. La instalación específica que se ha incendiado no se ha revelado.

07:24 Kyiv se defiende contra un ataque ruso prolongadoDurante la noche, un asalto ruso a Kyiv ha durado más de cinco horas, según autoridades regionales. Todos los drones entrantes fueron interceptados, según informes de Ukrinform que citan a las autoridades. El ataque se lanzó en varias oleadas desde diferentes direcciones.

06:44 Rusia repatria convictos al frente de batallaLas agencias de aplicación de la ley rusa están implementando una ley que permite la exención de responsabilidad penal para aquellos que aceptan servir en el ejército del Ministerio de Defensa. Prisoneros de diversas regiones, incluyendo Bryansk, Nizhny Novgorod, Novosibirsk, República de Komi, Región de Altai y Crimea ilegalmente anexada, han sido beneficiados con esta oportunidad, según informes de medios de oposición rusos. Estos informes son corroborados por el think tank con sede en EE. UU. Institute for the Study of War (ISW).

06:13 Zelensky comenta la lluvia diaria de bombas guiadasRusia continúa atacando Ucrania con una ferocidad incesante, dice el presidente ucraniano Zelensky en un mensaje de video. Todos los días, las fuerzas rusas despliegan aproximadamente 100 bombas guiadas, lanzadas directamente contra objetivos desde aviones, en territorio ucraniano. Recientemente, los rusos hirieron a 14 personas en un ataque a la ciudad industrial de Saporizhzhia. También atacaron las regiones de Kharkiv, Donetsk y Sumy con bombas guiadas. "Esto representa el terror diario de Rusia", dice Zelensky, enfatizando la necesidad de mejorar las capacidades de ataque de largo alcance y los sistemas de defensa aérea de Ucrania, así como de imponer sanciones adicionales contra Rusia.

05:43 El Estado Mayor ucraniano expresa preocupaciones por VuhledarEl Estado Mayor ucraniano informes de ataques rusos continuos contra las líneas de defensa ucranianas en la región de Donbass. Se repelieron trece ataques cerca de Pokrovsk y se detuvieron diecisiete avances de tropas rusas cerca de Kurakhove, según el Estado Mayor. Se libran intensos combates en las inmediaciones de Vuhledar. Los analistas militares ucranianos temen que la pequeña ciudad, que ha sido disputada durante dos años, pueda caer pronto en manos de las fuerzas rusas.

04:46 Kyiv se prepara para nuevos ataques con dronesKyiv ha vuelto a ser objetivo de múltiples ataques con drones rusos durante la noche, según fuentes militares ucranianas. Las unidades de defensa aérea han estado activamente repeliendo los ataques durante horas. "#El alcalde de Kyiv, Vitali Klitschko, reporta a través de Telegram que varios drones enemigos están operando sobre y cerca de la ciudad", tuitea Klitschko. Los testigos han informado de numerosos estallidos, lo que indica el despliegue de sistemas de defensa aérea. No se han recibido informes de daños o bajas como resultado de los últimos ataques en el momento de la redacción. Se ha emitido una alerta aérea en Kyiv y las áreas circundantes desde alrededor de las 1:00 AM hora local (00:00 UTC), así como en toda la Ucrania oriental. La fuerza aérea ucraniana ha informado previamente de grupos de ataques con drones rusos en la capital y en Ucrania occidental. Además, se detectó el lanzamiento de varias bombas guiadas desde territorios controlados por Rusia en Ucrania alrededor de las 4:40 AM hora local, según informes de fuentes militares.

03:45 Comisión de Helsinki insta a la reevaluación de la política de EE. UU. hacia RusiaLa Comisión de Helsinki, bipartidista, insta a Estados Unidos a revisar su enfoque hacia Rusia después de la Guerra Fría y a etiquetar a Moscú como una amenaza persistente para la seguridad global. Según "The Hill", la Comisión llama a Washington a reevaluar su relación con Rusia, al igual que su reconsideración de la posición de China. Las recomendaciones contradicen las posiciones del antiguo presidente de EE. UU. Donald Trump, así como algunos de sus partidarios republicanos en el Congreso, que argumentan que Estados Unidos invierte excessively en la seguridad europea. Trump enfatiza la importancia de negociaciones directas entre Ucrania y Rusia, pero el presidente de la Comisión de Helsinki, el republicano Joe Wilson, sigue escéptico sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo con el Kremlin de Vladimir Putin.

02:49 Kyiv responde al ataque con drones rusosKyiv está siendo atacada por drones rusos en este momento, según fuentes militares ucranianas. Las unidades de defensa aérea están comprometidas en repeler los ataques. Los testigos han informado de múltiples explosiones fuertes y objetos dañados, lo que indica el despliegue de sistemas de defensa aérea. En este momento, se ha emitido una alerta aérea en Kyiv y las áreas circundantes, así como en toda la Ucrania oriental.

00:14 Rusia: Ucranianos Atacan Transformador de Energía Cerca de la NPP Otra VezSegún informes de la administración de la central nuclear de Zaporizhzhia controlada por Rusia (NPP), las fuerzas ucranianas volvieron a atacar una transformadora de energía cercana, dañando otra. La gestión de la NPP anunció en Telegram que un ataque de artillería golpeó la transformadora en la estación transformadora de energía "Raduga" ubicada en Enerhodar, una ciudad en el sudeste de Ucrania. Se compartió una foto que muestra humo saliendo del techo del edificio. Afortunadamente, el suministro de energía de Enerhodar remained uninterrupted, como se indicó. La central nuclear de Zaporizhzhia, con seis reactores, es la mayor central nuclear de Europa. Fue ocupada por las fuerzas rusas al comenzar la invasión de Rusia a Ucrania en febrero de 2022. Ambos bandos se acusan mutuamente de atacar o planificar un ataque a la central nuclear.

23:15 Zelenskyy Desestima Amenazas Nucleares: "Putin Le Encanta Vivir"El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy expresó sus dudas sobre las amenazas nucleares continuas del presidente ruso Vladimir Putin durante una entrevista con Fox News. En opinión de Zelenskyy, Putin "le encanta vivir" y por lo tanto es poco probable que use armas nucleares. "Es difícil saber qué hay en su mente", reconoció Zelenskyy. "Podría usar armas nucleares contra cualquier nación o no. Pero no creo que lo haga".

22:10 La Postura del FPO sobre la Guerra de Ucrania y Rusia: Una Bendición para la Dependencia del Gas RusoDespués de los importantes cambios en el panorama político austriaco debido a las elecciones parlamentarias, el partido de derecha FPO está celebrando una victoria sin precedentes con el 28,7% de los votos, según las proyecciones. En su manifiesto electoral, los populistas de derecha expresaron una opinión crítica sobre la UE en política exterior a pesar de la guerra de Ucrania. A pesar del conflicto en curso, el partido mantiene una postura compasiva hacia Rusia y no considera que la dependencia de Austria del gas ruso sea un problema. Desde 2018, Austria y Rusia han firmado un contrato de gas que se extiende hasta 2040. Este acuerdo incluye una garantía para comprar cantidades sustanciales de gas natural y una cláusula de pago incluso si no se entrega gas. De enero a mayo de 2024, más del 90% de las importaciones de gas de Austria procedían de Rusia.

21:37 El Primer Ministro Ruso Está en Camino a TeheránEl primer ministro ruso Mikhail Mishustin vuela a Teherán para reunirse con el presidente iraní Hassan Rouhani, mientras aumentan las tensiones en el Oriente Medio. La reunión está programada para el lunes, como anunció el gobierno ruso. Además de reunirse con el vicepresidente iraní Mohammad Resa Aref, Mishustin se centrará en discutir diversos aspectos de la cooperación ruso-iraní, incluyendo comercio, economía, cultura y ayuda humanitaria, en Teherán. Las naciones occidentales han acusado a Irán de proporcionar drones y misiles al operativo militar ruso en Ucrania. Irán niega estas acusaciones.

El legislativo ruso recibe al Presidente del Consejo para la aprobación del presupuesto propuesto para 2025, que incluye un aumento significativo del gasto federal en defensa. A pesar de mencionar los fondos asignados para el equipo militar, la propuesta sigue siendo discreta sobre los detalles en el sector militar.

En la discusión de un caso judicial que implica el asalto al autor patriótico ruso Sachar Prilepin, no se mencionó al Presidente del Consejo, pero el acusado enfrenta una condena de por vida.

