A las 15:10, el Comisionado del Este observa las influencias propagandísticas rusas en la región oriental.

14:48 Escasez de Munición Después del Avance de Kursk Se Atribuye a los Avances Rusos en Ucrania Oriental

Según citó el "Financial Times", un comandante ucraniano afirma que el avance ruso en el este de Ucrania se debe en parte a la redirección de recursos de Kiev hacia el norte. Sus tropas vuelven a verse obligadas a racionar munición para sus armas -algo que no ocurría desde que el Congreso de EE. UU. suspendió la ayuda a Ucrania. La munición asignada estaba destinada a los soldados que luchaban en la región rusa de Kursk.

14:26 Analista de Moscú: Ofensiva de Kursk Puede Revelar Cambio de Poder en el Kremlin

El analista de Moscú Rainer Munz sugiere que la ofensiva ucraniana en Kursk podría acelerar o al menos exponer un cambio generacional dentro de la estructura de poder de Moscú. Sin embargo, destaca que el poder del presidente ruso sigue indemne.

14:01 Autoridades Advierten de Niveles Elevados de Cloro en el Aire después del Ataque Ruso en Ternopil

Después de un ataque ruso a una instalación industrial en Ternopil, en el oeste de Ucrania, las autoridades locales advierten sobre niveles elevados de cloro en el aire. Según el Independiente de Kyiv, Oksana Chaichuk, jefa del centro de salud regional, aconseja a los residentes limitar la exposición al aire libre y mantener las ventanas cerradas. La concentración de cloro en el aire es aparentemente entre cuatro y diez veces mayor que lo normal, según declaró Chaichuk en una conferencia de prensa. El objetivo presunto del ataque fue un depósito de combustibles y lubricantes, donde se registró un incendio en una instalación sin identificar. No se informaron bajas ni heridos.

13:39 Fuerzas Rusas Tomaron el Control de la Ciudad de Nueva York en Donetsk

Las tropas rusas, según el ministerio de defensa ruso, han tomado el control de la ciudad de Nueva York en la región de Donetsk, en el este de Ucrania. Las tropas han tomado el control de "uno de los asentamientos más grandes en las cercanías de Torez, un centro logístico importante de Nowgorodskoje", según el ministerio, utilizando el nombre dado durante la época soviética. El nombre "Nueva York", derivado de los colonos alemanes, se cambió a Nowgorodskoje en 1951 pero se restauró a su nombre original en 2021 gracias a los esfuerzos de los activistas ucranianos. La ciudad, a unos 6 kilómetros al sur de Torez, ha sido objeto de ataques rusos durante semanas.

13:01 Inteligencia Militar: Defector Ruso Espió para Ucrania e Hirió al Comandante

Un desertor ruso ha estado espiando para Ucrania e hirió a su comandante, según informó la inteligencia militar ucraniana (HUR). El Independiente de Kyiv cita a un reportero que asistió a una conferencia de prensa, stating that the man, codenamed "Silver", defected as part of a joint operation between the "Freedom of Russia" Legion and Ukraine's military intelligence project "I Want to Live." Before fleeing, the soldier injured his commander with a grenade in the city of Ocheretyne, Donetsk Oblast. The soldier contacted the Legion in early 2024 after witnessing illegal activities by his unit and commanders, according to military intelligence. Subsequently, "Silver" privately supplied the Legion with information on the positions of Russian troops and military strategies.

12:23 Parlamento Ucraniano Avanzó con un Proyecto de Ley para Prohibir la Iglesia Ortodoxa Afiliada a Rusia

Ucrania está avanzando con una prohibición de la Iglesia Ortodoxa ucraniana afiliada a Rusia. El Parlamento en Kyiv ha aprobado un proyecto de ley para prohibir la iglesia ortodoxa rusa de operar en suelo ucraniano inicialmente. Se busca una prohibición completa de las organizaciones religiosas afiliadas a la Iglesia Ortodoxa Rusa, pero aún se requiere la aprobación del tribunal. Kyiv critica a la iglesia ortodoxa ucraniana minoritaria como una base para la influencia rusa en el país y aboga por su participación en la invasión de Ucrania.

11:51 Más de 500 Bomberos Luchan contra un Incendio en un Depósito de Petróleo en Rostov, Rusia

Más de 500 bomberos luchan contra un incendio masivo en un depósito de petróleo en la región rusa del sur de Rostov, que lleva tres días. El incendio, que cubre 10,000 metros cuadrados y envuelve varios tanques de diésel, fue causado supuestamente por un ataque con drone ucraniano, según el jefe de Proletarsk, Waleri Gornitsch, informado por TASS. No hay riesgo de explosión, ningún daño a personas y no se requieren evacuaciones, destacó. Cuatro aviones

10:13 Ucrania: Cinco Civiles Muertos y Más de 20 Heridos en Ataques Rusos

En las últimas 24 horas, cinco civiles han perdido la vida y al menos 22 han resultado heridos, incluyendo a un niño, en ataques rusos en Ucrania, informaron las autoridades regionales temprano en el día, según reporta "Kyiv Independent".

09:37 Depósito de Combustible Ruso en Llamas: Imágenes Satélite Muestran la Magnitud del Incendio

Ucrania atacó un importante depósito de combustible en Proletarsk en el sur de Rusia con drones el domingo por la mañana. Aun un día después, el fuego no había sido extinguido, con más de 40 bomberos heridos, según las autoridades regionales. Las imágenes satelitales también muestran la magnitud del incendio:

Ucrania ha atacado diversas refinerías y instalaciones de petróleo rusas con drones en los últimos meses. Esto es para hacerlo más difícil para las tropas enemigas obtener combustible y morder en los ingresos de la industria del petróleo ruso.

09:16 Kiev: Más de 1300 Soldados Rusos "Fuera de Combate" en un Día

Las pérdidas de personal ruso siguen siendo altas, según las cifras oficiales de Kiev. En un día, se dice que 1330 soldados rusos han muerto o quedado incapacitados. Según el Ministerio de Defensa de Ucrania, un total de 601.800 soldados rusos han sido "fuera de combate" desde el inicio de la guerra en febrero de 2022. El ministerio anunció en su informe diario sobre las pérdidas rusas que el enemigo había perdido, entre otras cosas, 5 tanques más (8518). Desde el inicio de la invasión rusa, Ucrania ha contado más de 16.500 vehículos blindados y más de 13.800 drones que ya no están en posesión del ejército ruso o han sido destruidos. No se puede verificar independientemente estas cifras. Moscú sigue sin hablar sobre sus propias pérdidas en Ucrania.

08:47 Biden Defiende la Resistencia de Ucrania: Ningún Presidente Debe Arrodillarse Ante los Despotas

"Ningún presidente debe inclinarse ante los déspotas", dijo Joe Biden. "Putin pensó que capturaría Kiev en tres días", dijo el presidente de EE. UU. en la primera noche de la convención demócrata, según reporta "Kyiv Independent". "Tres años después, Ucrania sigue libre". El demócrata contrastó su historial como defensor de una NATO robusta y una Ucrania libre con el del ex presidente Donald Trump, que elogió al presidente ruso Vladimir Putin. "Ningún comandante en jefe debería inclinarse nunca ante los déspotas", dijo Biden.

08:31 Rusia Lanza Ataques Aéreos Nocturnos sobre Ucrania

Rusia ha vuelto a atacar Ucrania con ataques aéreos nocturnos, según el ejército ucraniano. Nueve regiones en el centro, norte y sur del país fueron objetivo, con tres misiles y 25 drones derribados, informó la fuerza aérea ucraniana en Telegram. Esto fue el quinto ataque con misiles a Kiev este mes, explicó el ejército. Hubo 41 alertas aéreas en la capital en agosto. Solo ayer, el ejército dijo que había repelido un ataque con drones sobre Kiev.

07:52 Administración Militar: Ataque con Misiles Rusos a Kiev Repelido - Sin Daños Reportados Hasta Ahora

Las tropas rusas atacaron Kiev desde el norte nuevamente esta mañana, informó la administración militar de la ciudad en Telegram. "La información preliminar indica que el enemigo atacó la capital de Ucrania desde el norte, probablemente utilizando misiles balísticos como el Iskander. ¡Este fue el quinto ataque con misiles a Kiev este mes!", dijo el mensaje. Los misiles fueron destruidos por las fuerzas de defensa aérea en las afueras de la ciudad. Hasta ahora, no se han informado daños o pérdidas en Kiev.

07:38 Belarus: Lukashenko Envía Más Tropas y Aviones al Frontera con Ucrania

Belarus ha desplegado más tropas de defensa aérea y aviones en su frontera con Ucrania, anunció el general mayor Andrei Lukyanovich, comandante de las fuerzas de defensa aérea de Belarus, según reporta el periódico ucraniano "Kyiv Independent". Esto ocurre poco después de que el presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, dijera que había enviado un tercio de su ejército a la frontera este verano. Lukashenko atribuyó el aumento de tropas en la frontera a un malentendido entre Belarus y Ucrania. Lukyanovich dijo que el ejército belaruso había desplegado aviones, misiles antiaéreos y unidades de radioelectrónica en la frontera. Kiev no ha confirmado las afirmaciones de Lukyanovich sobre más tropas y armas belarusas en la frontera. El servicio de guardacostas del estado ucraniano informó hace más de una semana que no había señales de aumento de tropas en la frontera con Belarus a pesar de la orden de Lukashenko.

06:54 Zelensky: Segunda Cumbre de Paz en Ucrania Antes de que Acabe el Año El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha instruido a sus diplomáticos para que organicen la segunda Cumbre de Paz en Ucrania antes de que termine el año. El presidente habló durante una reunión de representantes diplomáticos extranjeros en Ucrania sobre "Diplomacia de Guerra: Resiliencia, Potencia de Fuego, Victoria", según informó la agencia de noticias ucraniana Ukrinform, citando datos de la Oficina del Presidente. En opinión de Zelensky, la primera cumbre fue un logro fenomenal para Ucrania. Expresó su gratitud a todos los involucrados en hacer realidad la cumbre. Ahora se están haciendo preparativos para la segunda Cumbre de Paz, que debe tener lugar este año. "Debemos hacer todo lo posible para que esto suceda. Debemos ampliar el círculo de supporters del comunicado del resultado de la primera cumbre", dijo Zelensky.

06:22 Rusia Lanza Nuevo Ataque Aéreo sobre Kyiv Según fuentes ucranianas, Rusia lanza ataques aéreos continuos durante la noche en la capital ucraniana, Kyiv. Los sistemas de defensa aérea se activaron en las primeras horas de la mañana para frustrar otro ataque aéreo ruso sobre Kyiv, según informó la administración militar de la capital ucraniana a través de Telegram. Los testigos informaron haber experimentado explosiones lo suficientemente fuertes como para indicar la activación de sistemas de defensa aérea.

05:11 Kyiv Informa sobre Varios Ataques de Drones Lejos del Frente Hubo varios ataques de drones reportados nuevamente durante la noche en varias regiones ucranianas situadas a una distancia significativa del frente. Los sistemas de defensa aérea respondieron en múltiples regiones ucranianas, como Sumy, Poltava, Kherson y Mykolaiv, así como protegiendo la capital, Kyiv, según la defensa aérea. Se instó a los residentes a buscar refugio. Actualmente no se ha informado de daños.

02:23 EE. UU. Se Mantiene Firme con Kyiv - Discusión sobre la Ofensiva de Kursk A pesar de la ofensiva ucraniana en la región rusa de Kursk, EE. UU. mantiene su resolución en apoyar a Kyiv. El presidente de EE. UU., Joe Biden, prometió continuar respaldando a Kyiv y mantener su apoyo por el tiempo que sea necesario, según un portavoz del Departamento de Defensa de EE. UU. EE. UU. continúa centrando su atención en ayudar a Kyiv mediante la entrega de equipo militar. El secretario de Defensa de EE. UU., Lloyd Austin, aseguró a su homólogo ucraniano, Rustem Umerov, del apoyo continuo durante una llamada. Durante su conversación, Austin obtuvo información adicional sobre los objetivos de Ucrania para la contraofensiva.

01:07 Alemania Entrega otro Sistema Iris-T Alemania ha preparado otro paquete de armas para Ucrania. Según la página de resumen del Ministerio de Defensa de Alemania, el último envío incluye, entre otras cosas, un tercer sistema de defensa aérea Iris-T SLS. Además, incluye múltiples municiones de artillería, drones, un vehículo de recuperación blindado 2 (Bergepanzer 2) y numerosos rifles con munición adecuada.

00:20 Zelensky: Mayor Éxito de la Ofensiva de Kursk en la Captura de Soldados Rusos La ofensiva ucraniana en la región rusa de Kursk fue el mayor éxito en la captura de soldados rusos desde el inicio del conflicto, según el presidente Volodymyr Zelensky. En su discusión con los diplomáticos ucranianos, mencionó que estos soldados serían intercambiados más tarde por soldados ucranianos actualmente retenidos como prisioneros. Hasta ahora, se estima que Rusia ha capturado más soldados ucranianos que Ucrania ha capturado soldados rusos durante el conflicto.

22:21 Comandante Checheno: Soldados Caídos en Kursk "Encuentran Paz en el Paraíso" El comandante checheno Apti Alaudinow, que lucha por Rusia, animó a los conscriptos rusos a unirse al frente de batalla en el Kyiv Independent. Dijo que los soldados perdidos en la región de Kursk "encontrarán la paz en el cielo".

21:58 Zelensky: Incursión Ha Invalidado el Concepto de Línea Roja de Rusia El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, explicó que la naturaleza irreal de la incursión ucraniana la mantuvo en secreto, según informó el periódico Pravda. Recordando eventos de hace solo unos meses, muchos países advirtieron que la incursión cruzaría la línea roja más crítica de Rusia. Sin embargo, el concepto de las líneas rojas de Rusia "se derrumbó" cerca de Bucha, según Zelensky.

21:38 Lituania Comienza la Construcción de una Base de Apoyo para Tropas Alemanas Lituania está construyendo una base militar de apoyo para tropas alemanas. Una vez finalizada a finales de 2027, el sitio tendrá capacidad para alojar a unos 4.000 soldados alemanes. Esto marca la primera Deployment permanente de la Bundeswehr en el extranjero desde la Segunda Guerra Mundial. Alemania prometió desplegar tropas en un miembro de la OTAN y la UE que limita con Rusia el año pasado. Las estimaciones de los costos de construcción totalizan más de mil millones de euros, según el ministro de Defensa de Lituania, Raimundas Karoblis.

21:15 Presidente Checo: Posibilidad de Ingreso de Ucrania a la OTAN, Incluyendo Terrenos Ocupados El presidente checo, Petr Pavel, ve una oportunidad para que Ucrania se una a la OTAN, incluso con partes de su territorio bajo ocupación rusa. Espera que Ucrania negocie la paz con Rusia en los próximos años, según el sitio de noticias "Novinky". Tal arreglo podría permitir que Rusia retuviera permanentemente una parte del territorio ucraniano sin que las naciones democráticas integradas reconozcan los cambios de frontera. En este escenario, Ucrania podría integrarse en la OTAN en función del territorio que actualmente controla. Esto se demostró cuando Alemania se unió a la OTAN en 1955 mientras todavía estaba parcialmente bajo ocupación soviética.

20:36 Pokrovsk Mantiene la EsperanzaEl cuerpo administrativo que supervisa la ciudad oriental ucraniana de Pokrovsk lucha contra la amenaza inminente de soldados rusos que se acercan: "Están avanzando hacia los límites de Pokrovsk. Es evidente, no se puede negar", comentó el líder del departamento de información al "Washington Post". "Quizás las cosas cambien a nuestro favor de alguna manera - estamos orando para que el adversario detenga su avance cerca de Pokrovsk y nuestras tropas logren rechazarlos", compartió. Si Pokrovsk cae, sería la mayor ciudad que caiga bajo el control ruso desde Bachmut en mayo de 2023.

La Unión Europea ha expresado su preocupación por el avance ruso en el este de Ucrania, ya que los recursos destinados al conflicto en la región de Kursk se han redirigido a otros frentes.

Dado el avance ucraniano en Kursk, la Unión Europea está considerando fortalecer su apoyo a Ucrania, reconociendo el posible cambio de poder en la dirección de Moscú.

