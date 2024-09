A las 14:51, Rusia planea reclutar nuevos reclutas militares.

14:22 Alemania Anfitriona de Reunión de Estados que Apoyan a Ucrania Durante la Visita de Biden a las 14:22 en Ramstein

Alemania será anfitriona de una reunión de estados que apoyan a Ucrania durante la visita del presidente de EE. UU., Joe Biden, a Alemania. Esto tendrá lugar el 12 de octubre en la base de la Fuerza Aérea de EE. UU. en Ramstein, Alemania. El anuncio lo hizo el portavoz del gobierno, Steffen Hebestreit. Alemania está planeando la reunión del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania con EE. UU. En este formato, más de 50 países se reúnen para coordinar el apoyo a Ucrania, según Hebestreit. Permanece incierto si el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, estará presente en persona.

13:56 Lituania planea Adquirir Tanques Leopard 2 de Alemania para una Nueva División

Lituania está planeando adquirir tanques Leopard 2 para su recién formada división del ejército. El ministro de Defensa, Laurynas Kasciunas, indica que se podría firmar un contrato en noviembre, tras la decisión del Consejo de Seguridad Nacional. Kasciunas no especifica el número de tanques o la variante, pero menciona que proceden de la producción alemana. Lituania, un país de la OTAN y la UE, limita con el enclave ruso de Kaliningrad y el aliado de Rusia, Bielorrusia. Lituania considera la guerra en Ucrania como una amenaza directa a su seguridad nacional, por lo que está armando pesadamente su ejército para formar una nueva división militar que incluirá un batallón de tanques. En el futuro, se espera que una brigada mecanizada del ejército alemán se establezca permanentemente en Lituania.

13:20 Discord Puede ser Bloqueado Completamente en Rusia

La plataforma de comunicación Discord podría ser bloqueada completamente en Rusia en los próximos días, según el diario ruso "Kommersant" y fuentes de la industria del juego. La autoridad rusa de supervisión de los medios de comunicación está considerando esto como una respuesta a presuntas violaciones de la ley rusa. No se han mencionado acusaciones específicas en el informe del periódico. Los usuarios de Discord en Rusia ya han enfrentado algunos problemas anteriormente este mes. Se estima que entre 29 y 40 millones de personas en Rusia utilizan activamente la plataforma. La plataforma es popular entre los jugadores, estudiantes y operadores de criptomonedas.

13:04 Biden Proporciona Nueva Ayuda a Ucrania, pero Permanece Restricciones en Armas de Largo Alcance

El presidente de EE. UU., Biden, ha prometido otro paquete de ayuda de mil millones de dólares a Ucrania. A pesar de la solicitud de Zelenskyy, las armas occidentales suministradas no podrán alcanzar objetivos en lo profundo de Rusia debido a las restricciones. El político Thomas Jäger explica esta decisión.

12:36 Ciudadano de EE. UU. Arrestado en Rusia por "Actividades de Mercenario"

Según RIA Novosti, un ciudadano de EE. UU. ha sido acusado de presuntas "actividades de mercenario" en Rusia. Stefan Hubbard, un ciudadano de EE. UU. de 72 años de Michigan que reside en Ucrania desde 2014, es acusado de luchar como mercenario en el lado de Ucrania durante el conflicto armado. RIA Novosti no especificó cuándo o dónde fue arrestado el ciudadano de EE. UU.

12:01 Kryvy Rih: Nuevos Ataques Rusos Causan Víctimas

Los informes de Ucrania indican que los ataques rusos continúan, causando víctimas. Un misil impactó en una estación de policía en Kryvy Rih esta mañana, causando la muerte de una mujer y dejando al menos cinco heridos. Las operaciones de rescate aún continúan para encontrar posibles supervivientes. También se han dañado edificios residenciales. La Fiscalía Regional de Dnipropetrovsk ha publicado fotografías de los impactos de misiles en Kryvy Rih.

Los informes ucranianos muestran que hubo otro ataque con misil en la ciudad de Dnipro anoche, que impactó en una planta industrial, causando heridos. La administración reporta al menos ocho víctimas debido a los ataques aéreos rusos en la región de Jersón.

11:27 Posible Intrusión de Drone Ruso en el Espacio Aéreo de la OTAN

Se han informado posibles incursiones de drones rusos en el espacio aéreo del miembro de la OTAN, Rumania, durante la noche. El ministerio de Defensa en Bucarest indica que el drone podría haber cruzado el espacio aéreo rumano durante un breve período de menos de tres minutos en la zona fronteriza. El drone estaba involucrado en un ataque en la ciudad ucraniana del sur de Izmail. Las autoridades ucranianas han informado que Izmail fue objetivo de un ataque con drone temprano esta mañana, lo que resultó en tres fallecidos y una docena de heridos. Las fuerzas aéreas ucranianas afirman haber derribado 24 de 32 drones de ataque ruso durante la noche.

10:20 Informe: Agencias de Inteligencia de EE. UU. Esperan una Retaliación Severa si Ucrania Lanzara Misiles de Largo Alcance en el Territorio Ruso

Las agencias de inteligencia de EE. UU. prevén graves riesgos en el caso de que Ucrania utilice misiles de largo alcance occidentales para atacar en lo profundo del territorio ruso. La aprobación de esta acción por parte del Oeste podría llevar a una severa retaliación, según un informe de inteligencia no publicado publicado por el "New York Times". Las agencias prevén diversas posibles respuestas rusas, que van desde la quema y sabotaje de instalaciones europeas hasta posibles ataques letales en puntos de apoyo militar estadounidense y europeo. Aunque no se espera que Rusia ejecute abiertamente tales ataques, las operaciones de inteligencia encubiertas son más probables. Según el "New York Times", las agencias de inteligencia de EE. UU. también creen que Ucrania no posee un número suficiente de misiles de largo alcance para cambiar significativamente el curso del conflicto. El riesgo a menudo se ve superado por la incertidumbre del éxito con altos riesgos. El periódico especula que esta evaluación podría contribuir a la dificultad en la toma de decisiones del presidente de EE. UU., Biden.

09:57 Munz sobre la Nueva Amenaza de Putin: la Restricción de Exportación de Materias Primas "No Herirá Mucho al Occidente"

Rusia amenaza a EE. UU. con represalias si apoya el despliegue de armas de largo alcance contra objetivos en el interior de Rusia. El presidente Putin está considerando la imposición de restricciones de exportación en materias primas estratégicas, incluyendo uranio, como represalia contra el Oeste. El reportero de ntv, Munz, habla sobre el fondo y las implicaciones.

08:40 La Armada Ucraniana Perpleja por Proyecto de Construcción Rusa Cerca del Puente de CrimeaUn proyecto de construcción ruso desconocido cerca del Puente de Crimea tiene perpleja a la Armada Ucraniana. El progreso de la construcción está en marcha, según informó la televisión ucraniana, gracias al portavoz de la Armada, Dmytro Pletenchuk, de "El Independiente de Kiev". El propósito aún no está claro. "Podría ser una instalación defensiva, podría ser otro cruce, pero es demasiado pronto para sacar conclusiones", dijo Pletenchuk. Duda que los rusos lo completen dadas las condiciones meteorológicas cada vez peores. "Consistentemente intentan colocar algo nuevo en el Estrecho de Kerch para construir diversas estructuras hidro côtes o barreras, pero acaban en la orilla después de cada tormenta". El puente conecta Rusia con la península ucraniana de Crimea, que Rusia anexó.

08:08 Ciudad Ucraniana en la Frontera con Rumanía bajo Ataque, Varios MuertosLa ciudad de Ismajil en el sur de Ucrania fue atacada. Tres personas murieron en un ataque con drones rusos esta mañana, según el gobernador de la Óblast de Odessa, Oleh Kiper. Todos los fallecidos eran mayores, incluyendo una mujer de 90 años. Once personas más, incluyendo un niño, resultaron heridas. Kiper también informó edificios y coches dañados, así como varios incendios. La ciudad de Ismajil se encuentra en la frontera con Rumania, donde la desembocadura norte del río Danubio forma la frontera. Lee más aquí.

07:40 Para facilitar negociaciones: Roth aconseja "significativamente más" ayuda militarEl experto en política exterior del SPD, Michael Roth, aboga por un aumento de la ayuda militar europea a Ucrania. "Especialmente los países europeos importantes deben comprometerse militarmente significativamente más para asegurar que Ucrania siga siendo un país libre y democrático", dijo Roth al "Tagesspiegel". "Ahora es el momento de movilizar todas las fuerzas para posicionar a Ucrania de la mejor manera posible para posibles negociaciones". El presidente del Comité de Asuntos Exteriores en el Bundestag argumenta: "Si se quiere poner fin a la guerra lo antes posible, es esencial equipar adecuadamente a Ucrania". La fuerza militar y la diplomacia son dos caras de la misma moneda. "Rusia solo estará preparada para negociaciones si Putin está convencido de que una victoria sobre Ucrania es imposible".

07:09 Baerbock: Sin nuestro apoyo, los hospitales y los niños estarían vulnerablesLa Canciller Federal Baerbock defiende el suministro de armas occidentales a Ucrania y advierte contra el debilitamiento del apoyo a Kyiv. "La idea de que no habría lucha ni muertes en Ucrania si no hubiera armas defensivas es tan errónea como falsa", dijo Baerbock el jueves en la Debate General de la ONU en Nueva York. "Si Rusia detiene su ataque, la guerra termina. Si Ucrania deja de defenderse, está terminada para Ucrania". El presidente ruso Putin ha respondido a una invitación a una conferencia de paz en junio con un ataque aéreo a un hospital de niños. Mientras Putin no esté abierto a la diplomacia, dejar de apoyar significaría "que los hospitales de Ucrania y sus niños estarían vulnerables. Significaría más crímenes de guerra, possibly en otros países también". Baerbock destaca que Rusia "ha desafiado consistentemente la inviolabilidad de los estados bálticos y las fronteras de Polonia".

06:45 Eslovenia: No debería descartarse precisión de armas para KyivEl gobierno esloveno advierte contra compromisos precipitados regarding el uso de armas occidentales de largo alcance en territorio ruso, considerando la skepticism de Alemania. "Generalmente no es sabio declarar de antemano que algunos temas están vetados", dijo el primer ministro Robert Golob en los márgenes de la Debate General de la ONU en Nueva York. "Es un tema complejo, pero creo que en esta etapa todas las posibilidades deberían explorarse, y luego elegir la opción más adecuada para la situación actual", respondió Golob cuando se le preguntó sobre el despliegue de misiles de crucero de largo alcance. Hasta ahora, especialmente Alemania y EE. UU. han sido reticentes. El canciller Olaf Scholz recently descartó la entrega de armas de precisión de largo alcance a Ucrania en el futuro.

06:01 Trump Organiza Reunión con ZelenskyEl ex presidente estadounidense Donald Trump planea reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky este viernes en Nueva York. El encuentro está programado para tener lugar en la Torre Trump en Manhattan, según el anuncio de Trump. Según los informes, Zelensky ha prolongado su estancia en EE. UU. específicamente para esta reunión. Antes de su viaje a EE. UU., Zelensky expresó su deseo de reunirse con Trump, el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris para presentar su "estrategia de victoria" para poner fin al conflicto en Ucrania. Saber más aquí.

04:25 Harris Asegura a Zelensky el Apoyo y Advierte contra la Victoria de TrumpLa candidata a la presidencia de EE. UU., Harris, garantiza su apoyo al presidente ucraniano Zelensky y advierte contra la victoria de un individuo no nombrado en las próximas elecciones. "Mi compromiso con el pueblo de Ucrania remains inalterable. (...) Continuaré apoyando a Ucrania y funcionando para asegurar su victoria en esta guerra y una vida de seguridad y prosperidad para ellos", afirma Harris durante la visita de Zelensky a Washington. Advierte que un final a la guerra no puede alcanzarse prematuramente sin la participación de Ucrania. Sin embargo, algunos en EE. UU. desean tomar tal acción. Su agenda implica obligar a Ucrania a renunciar a importantes partes de su territorio, aceptar la neutralidad y renunciar a las garantías de seguridad de otros países. Estas propuestas reflejan las del líder del Kremlin, Putin, y encarnan planes de rendición.

02:08 El asentamiento ucraniano de Tomyna Balka sufre ataques al oeste de KhersonLas fuerzas rusas bombardearon el asentamiento de Tomyna Balka al oeste de la ciudad ucraniana controlada de Kherson el jueves, según informó el gobernador de la región, Prokrudin. Una mujer falleció y otra persona resultó herida, según actualizaciones de Telegram.

00:55 El Reino Unido proporcionará más sistemas de artillería autopropulsados a UcraniaEl Reino Unido proporcionará una variedad adicional de sistemas de artillería autopropulsados AS90 a las fuerzas de defensa ucranianas. Ya se han entregado diez de estos sistemas y se espera que otros seis se entreguen en las próximas semanas, según anunció el Ministerio de Defensa británico.

23:33 La ONU carece de fondos para ayudar a los ucranianos durante el inviernoLa ONU reconoce la falta de recursos financieros para ayudar a las personas en Ucrania durante los meses de invierno. "El nivel de financiación para organizaciones como la nuestra está muy por debajo de lo necesario para esta época del año", dice Karolina Lindholm Billing, coordinadora de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en Ucrania. Actualmente, el ACNUR solo tiene el 47% de los fondos necesarios para apoyar a los millones de ucranianos que han sido desplazados o afectados por la guerra en su país. Hace un año, el ACNUR tenía el 70% de los fondos necesarios.

22:13 Biden promete intensificar la ayuda a UcraniaEl presidente Joe Biden asegura que intensificará el apoyo de EE. UU. a Ucrania durante el tiempo que le reste en el cargo. Esto fortalecerá la posición de negociación del gobierno de Kyiv, según Biden antes de reunirse con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky en Washington. El mandato de Biden finaliza en enero. Sus posibles sucesores incluyen a la vicepresidenta Kamala Harris o el republicano Donald Trump, quien se espera que reduzca significativamente la implicación de EE. UU. con Ucrania.

21:34 Ucrania advierte de un aumento de los ataques en la región de ZaporizhzhiaSegún los informes de inteligencia ucranianos, se espera que las fuerzas rusas intensifiquen sus ataques en la región de Zaporizhzhia en breve. "Hay una tendencia clara hacia la escalada en el sector del frente de combate en la región de Zaporizhzhia", dijo un portavoz de las tropas estacionadas en el sur de Ucrania en televisión nacional. "En las últimas 24 horas hubo cinco ataques y esperamos que este número aumente, ya que nuestra inteligencia sugiere que el enemigo está reuniendo grupos de ataque cerca del asentamiento de Pryiutne". Además, el portavoz mencionó que el lado ruso ha recibido vehículos blindados ligeros. "Esto indica que se están preparando para operaciones ofensivas".

21:00 Biden recibe a Zelensky: Ucrania prevaleceráAl comienzo de su reunión en Washington, el presidente de EE. UU., Joe Biden, garantiza el apoyo continuo de EE. UU. al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. "Rusia no triunfará, Ucrania sí", subraya Biden mientras recibe a su homólogo ucraniano en el Despacho Oval de la Casa Blanca: "Y estaremos a su lado en cada paso del camino". Saber más aquí.

