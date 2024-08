A las 14:36, Zelensky sugiere que la India puede servir como el lugar para la próxima conferencia de paz.

14:13 El Papa Francisco Critica la Prohibición de la Iglesia Ortodoxa en UcraniaEl Papa Francisco criticó la prohibición de la Iglesia Ortodoxa ligada a Rusia en Ucrania. Revisando la ley emitida por el presidente Volodymyr Zelensky, el Papa dijo en su oración dominical: "No se debe eliminar ninguna iglesia cristiana, ya sea directamente o indirectamente. ¡No se deben tocar las iglesias!" Ucrania justifica la prohibición debido al apoyo del Patriarcado de Moscú a la invasión rusa. El Papa habló ante decenas de miles de creyentes en la Plaza de San Pedro: "No se peca al orar. Si alguien hace daño a su pueblo, es culpable. Pero no ha pecado porque haya orado".

13:43 "Crimen de Guerra Abominable" - Ucrania Condena "Asalto Deliberado" a Hotel en KramatorskEl Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania condenó el asalto ruso a un hotel en Kramatorsk donde se alojaban periodistas extranjeros. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Georgiy Tykhyi, anunció esto en X. "Anoche, otro ataque horrible y deliberado de Rusia golpeó las zonas residenciales de Kramatorsk y afectó a periodistas de medios extranjeros en un hotel", escribió el portavoz. Según Tykhyi, los ataques dirigidos a los representantes de los medios de comunicación se han convertido en una táctica estándar de la guerra rusa. "Estos horribles crímenes de guerra deben ser condenados y castigados", añadió el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores.

13:14 Después de los ataques rusos en Sumy: la policía informa de 4 muertos y 13 heridosLa milicia rusa atacó la región ucraniana de Sumy 261 veces ayer, según la policía local. Al menos cuatro personas murieron y 13 resultaron heridas en los ataques en la región norte. Según el periódico ucraniano "Ukrainska Pravda", seis edificios residenciales, 26 casas, una institución educativa, dependencias, coches, un gasoducto y tiendas resultaron dañados. Además, se incendió hierba seca en un área de aproximadamente dos hectáreas.

12:42 Zelensky Ataca a Putin: "Un Viejo Enfermo desde la Plaza Roja"En el Día de la Independencia de Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky no sólo presentó el nuevo drone ucraniano Palianytsia. El jefe de Estado también se burló del líder ruso Vladimir Putin en un discurso en video: Zelensky se refirió al presidente ruso como "un viejo enfermo desde la Plaza Roja" debido a su retórica nuclear. El de 71 años "es un viejo enfermo desde la Plaza Roja que amenaza continuamente a todos con el botón rojo", dijo Zelensky, "(él) no dictará ninguna de sus líneas rojas".

12:14 Ministerio de Energía: Más de 500 Comunidades Ucranianas Still sin Electricidad después de los Ataques

Más de 500 comunidades en Ucrania siguen sin electricidad después de los ataques rusos a la infraestructura energética del país, según informes del Ministerio de Energía ucraniano, según la agencia de noticias del estado Ukrinform. La situación en el sector energético es desafiante, pero no se han impuesto restricciones a los consumidores. El informe indica que los técnicos ya han restaurado la electricidad a más de 7.200 personas. El ministerio anima a los ciudadanos a usar la electricidad de manera cuidadosa y responsable, especialmente por las noches. Debido a los ataques masivos de las tropas rusas, el sistema energético ha sufrido daños graves y sigue siendo extremadamente vulnerable a las interrupciones.

11:38 Ucrania: 160 Enfrentamientos con Tropas Rusas a lo largo de la Línea del Frente en un Día

El lado ucraniano registró 160 enfrentamientos a lo largo de la línea del frente ayer, según el informe matutino del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los combates fueron intensos en diez sectores, con la situación más tensa en la dirección de Pokrovsk. Según el informe, las tropas rusas iniciaron cinco ataques con 15 misiles y 95 ataques con 127 bombas aéreas guiadas en posiciones ucranianas, así como en ciudades y pueblos.

10:57 Periodista de Reuters Desaparecido después del Ataque con Cohetes al Hotel - Búsqueda en los Escombros en Curso

Las tropas rusas atacaron un hotel en la ciudad oriental ucraniana de Kramatorsk anoche, según informes ucranianos, dejando a un periodista de Reuters desaparecido. Dos resultaron heridos. Un comunicado de la agencia de noticias dijo que un equipo de seis periodistas de Reuters se alojaba en el Hotel Sapphire cuando

10:20 Ucrania: Hotel en Kramatorsk alcanzado por ataque ruso - Varios periodistas occidentales heridosVarios periodistas occidentales han resultado heridos, según informes oficiales, debido a un incidente de ataque ruso en la ciudad oriental ucraniana de Kramatorsk durante la noche. Un hotel fue objetivo, y dos personas fueron rescatadas con heridas, mientras que otra persona sigue atrapada bajo los escombros. Esta información fue compartida por el gobernador de la región de Donetsk, Vadym Filaschkin, a través de Telegram. Se indicó que todas las personas heridas son ciudadanos de Ucrania, Estados Unidos y Reino Unido. El incidente fue confirmado por blogs pro-rusos, que afirmaron que Kramatorsk fue objetivo de intensos bombardeos con bombas gliders FAB-1500. Sin embargo, también se informó que una fábrica de maquinaria y varios objetivos militares fueron alcanzados.

09:54 Exportaciones estadounidenses a Rusia enfrentan críticas: Nuevas regulaciones de exportación de EE. UU. irritan a ChinaChina ha expresado su preocupación por las restricciones endurecidas impuestas por EE. UU. a numerosas entidades exportadoras del país. El Ministerio de Comercio de China afirmó que esta medida perturba el orden comercial internacional y obstaculiza el intercambio comercial normal. En respuesta a la decisión tomada por el gobierno de EE. UU. el viernes pasado, que incluyó a 105 empresas en una lista de restricciones comerciales, el Ministerio de Comercio prometió tomar medidas necesarias para proteger los derechos legítimos de sus empresas. Estas empresas fueron objetivo por diversas razones, incluyendo el traslado de electrónica de EE. UU. al ejército ruso y la fabricación de drones utilizados por Rusia en su invasión de Ucrania. Ahora, estas empresas deberán obtener licencias difíciles de obtener.

09:29 ISW solicita uso ilimitado de misiles de largo alcance para UcraniaEl think tank estadounidense Institute for the Study of War (ISW) aboga por la aprobación universal del uso de armas de largo alcance en territorio ruso por parte de Ucrania. A pesar del desplazamiento de las fuerzas aéreas a la retaguardia profunda, numerosos objetivos militares siguen dentro del alcance de los misiles ATACMS de EE. UU., que Ucrania ya utiliza, pero no para ataques en territorio ruso debido a las restricciones de Washington. El ISW estima que más de 250 objetivos militares y paramilitares en Rusia están dentro del alcance de los misiles ATACMS proporcionados a Ucrania por Estados Unidos. Sin embargo, solo se autorizan ataques con lanzadores múltiples HIMARS y cohetes GLMRS. "Esto permite a Ucrania atacar como máximo 20 de los 250 objetivos", mencionó el ISW.

09:06 Kiev anuncia "neutralización" de 1190 soldados rusos en un díaLas pérdidas de personal ruso siguen siendo significativas, según las cifras oficiales de Kiev. Más de 1190 soldados rusos habrían sido muertos o incapacitados en un solo día en el conflicto en curso. Según el Ministerio de Defensa de Ucrania, más de 607.680 soldados rusos habrían sido "neutralizados" desde el inicio del conflicto en febrero de 2022. El ministerio también anunció que el enemigo perdió cinco tanques más (8.547) además de otros activos. Desde el inicio de la invasión rusa, Ucrania ha informado sobre más de 16.600 vehículos blindados y alrededor de 14.000 drones que ya no están en poder del ejército ruso o han sido destruidos. Estas cifras son incomprobables. Moscú, sin embargo, guarda silencio sobre sus propias pérdidas en Ucrania.

08:39 Fuerza Aérea Ucraniana reporta interceptación exitosa de la mayoría de misiles y drones rusosRusia lanzó varios misiles y drones contra las partes norte y este de Ucrania la noche anterior, según fuentes ucranianas. "La mayoría de los misiles no alcanzaron su objetivo", informó la fuerza aérea. Rusia empleó un misil balístico del tipo Iskander-M, un misil crucero del tipo Iskander-K y seis misiles guiados. No se divulgó el número de misiles y drones derribados. Mientras tanto, ocho de nueve drones de ataque rusos fueron destruidos.

08:08 Seis personas heridas en ataque con cohetes rusos durante la noche en KharkivEl número de víctimas en un ataque con cohetes rusos durante la noche en el distrito de Slobidsky en la región de Kharkiv ha aumentado a seis, según informó el alcalde de la ciudad, Ihor Terekhov, a través de Telegram, según informó la agencia de noticias estatal Ukrinform.

07:32 Zelensky elogia el despliegue de nuevos drones de cohetes ucranianos PalianytsiaEl presidente ucraniano Volodymyr Zelensky elogió los nuevos drones de cohetes Palianytsia desarrollados en Ucrania. El líder ucraniano afirmó que estos drones de cohetes y otras innovaciones militares de Ucrania son esenciales para el país dadas las demoras en las decisiones de algunos de sus socios internacionales. "Hoy tuvo lugar el primer y exitoso despliegue de combate de nuestra nueva arma", dijo, según informó "Kyiv Independent". "Una clase completamente nueva de drones de cohetes ucranianos, Palianytsia".

06:55 Comandante de Azov critica el canje de prisioneros: No hay soldados de Azov entre los soldados liberadosNo hubo soldados de Azov involucrados en el canje de prisioneros entre Rusia y Ucrania el día anterior, según informes ucranianos. El comandante del Regimiento Azov, Denys Prokopenko, informó esto, citando al comandante del Regimiento Azov, Denys Prokopenko. El comandante del Regimiento Azov expresó su decepción de que ninguno de los soldados de Azov que han sido cautivos de Rusia durante más de dos años fuera incluido en el canje.

06:14 Gobernador confirma cinco muertos en ataque aéreo ucraniano en la región fronteriza rusa de BelgorodCinco personas habrían muerto y 12 resultaron heridas, cuatro de ellas de gravedad, en un ataque aéreo ucraniano en la región fronteriza rusa de Belgorod la noche anterior, según autoridades locales, según informó el gobernador de la región de Belgorod, Vyacheslav Gladkov. Tres menores también resultaron heridos, dos de los cuales requirieron hospitalización. Ucrania ha intensificado sus ataques en territorio ruso y ha avanzado en la región de Kursk lindante con Belgorod a principios de agosto. Belgorod es objetivo frecuente de ataques aéreos y con drones ucranianos en respuesta a los ataques desde el lado ruso.

05:47 Rusia: Víctimas Civiles por Bombardeo de UcraniaCinco civiles perdieron la vida y otros 12 resultaron heridos debido a un ataque de artillería en Rakitnoye, una ciudad en el suroeste de Rusia. El gobernador Vyacheslav Gladkov informó esto en Telegram. No se pudo confirmar independientemente el incidente y Ucrania aún no ha emitido un comunicado al respecto.

04:26 Sumy Reporta Impactos de Cohetes y HeridosLa ciudad de Sumy ha sido objetivo de impactos de cohetes, según la administración militar regional. Dos impactos de cohetes reportados resultaron en siete heridos, con dos personas en estado crítico. Rusia atacó la infraestructura civil de Sumy durante la noche del sábado.

03:35 Kharkiv y Chuhuiv bajo Ataque de CohetesEl gobernador Oleh Synyehubov de la región de Kharkiv alerta que el ejército ruso ha lanzado ataques de cohetes tanto en Kharkiv como en Chuhuiv. Una persona resultó herida y se reportó una explosión más grande en Kharkiv. El alcalde de la ciudad, Ihor Terechov, confirma una explosión masiva en Telegram. La causa del estallido aún se desconoce.

03:06 Ucrania Advierte sobre Drones de CombateSe activaron sirenas de alarma aérea en el este y sur de Ucrania durante la noche. Las fuerzas aéreas ucranianas advierten sobre un grupo de drones de combate Shahed que se mueven sobre el Mar Negro hacia la región sureña de Mykolaiv. Se esperan ataques rusos aumentados durante el Día de la Independencia de Ucrania, que tuvo lugar el sábado. Todavía no se ha materializado una gran oleada de ataques.

01:32 Hungría Acusa a la UE de Detener Suministros de PetróleoHungría cree que la Comisión Europea podría ser responsable de interrumpir los suministros de petróleo ruso. Según el ministro de Relaciones Exteriores de Hungría, Peter Szijjarto, la negativa de la Comisión Europea a ayudar a garantizar el suministro de energía de Hungría y Eslovaquia implica una orden de Bruselas a Kyiv para interrumpir el suministro de energía de Hungría y Eslovaquia. La Comisión Europea inicialmente se negó a comentar al respecto. En junio, Ucrania agregó al productor de petróleo ruso Lukoil a la lista de sanciones y bloqueó el oleoducto Druzhba, afectando a países como Hungría y Eslovaquia.

22:12 Soldados Rusos Hieren a Mujeres en Ataque a Pueblo de KupianskSoldados rusos atacaron el pueblo de Novoosynove en el distrito de Kupiansk de la óblast de Kharkiv, dejando a cuatro mujeres heridas. Después de informar el incidente en Telegram, el jefe de la administración militar de la óblast de Kharkiv, Oleh Syniehubov, afirmó que el ataque ocurrió alrededor de las 12:00. En el incidente, se incendió un edificio privado y las heridas fueron trasladadas a un centro médico. Se está investigando el aftermath del evento.

21:03 Ministro de Defensa del Reino Unido: Ucrania Enfrenta una Lucha de Larga Data contra RusiaJohn Healey, ministro de Defensa del Reino Unido, felicita a Ucrania por su Día de la Independencia en un artículo invitado en "European Pravda". "Hace treinta y tres años hoy, Ucrania aseguró su independencia, prometiendo un futuro más brillante y próspero como una democracia soberana, liberada del control de Rusia soviética", escribe Healey. Los ucranianos celebran su Día de la Independencia en medio de una guerra, comprometidos en una lucha existencial para mantenerse como una nación libre e independiente ante la invasión ilegal de Putin. "Ukrania siempre ha sido un claro bajo contra las fuerzas y recursos más grandes de Rusia. Hoy, honramos al pueblo ucraniano", escribe Healey. Siguen luchando con un coraje tremendo, tanto el ejército como la población civil. Hoy, el Reino Unido lanza una campaña, pidiendo a personas de todo el Reino Unido y más allá que muestren públicamente su apoyo a Ucrania en las redes sociales mediante "Haciendo Ruido por Ucrania". Según Healey, junto con la asistencia militar y económica, el Reino Unido también ofrece amistad y solidaridad.

20:05 Zelensky Promueve a Syrsky a GeneralEl presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha promovido a Oleksandr Syrsky, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, al rango de General. Esta información se dio a conocer en un decreto emitido por Zelensky. Anteriormente, Syrsky ostentaba el rango de Coronel General. La promoción es en reconocimiento a los logros de las fuerzas ucranianas en la región fronteriza rusa de Kursk.

