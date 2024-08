A las 14:32, Rusia declara que usa armas y municiones de origen occidental.

14:09 Titulares: Más de 240 soldados rusos capturados en la incursión de Kursk

Según las afirmaciones de las tropas ucranianas, aproximadamente 240 soldados rusos han sido capturados desde su invasión sorpresa de la región rusa de Kursk, que comenzó a principios de agosto. "The Washington Post" revisó más de 130 fotos y videos desde el inicio de la invasión el 6 de agosto. La mayoría de ellas parecen haber sido tomadas por soldados ucranianos y publicadas en las redes sociales. El análisis también incluye fotos tomadas por un fotógrafo de "The Washington Post" en una presunta instalación de detención ucraniana donde se dice que están retenidos los soldados rusos capturados. "Las imágenes autenticadas muestran al menos 247 cautivos rusos y respaldan las afirmaciones de las autoridades ucranianas de que han capturado a muchos rusos durante la incursión", según se indica en el periódico. Según el informe, numerosos conscriptos jóvenes fueron capturados, aparentemente rindiéndose sin resistencia.

13:43 Entidad Desconocida Ingresa al Espacio Aéreo Polaco

Una entidad reportadamente ingresó al espacio aéreo polaco y aterrizó durante el asalto ruso a Ucrania. La Agencia de Prensa Polaca (PAP) informó esto citando el mando de operaciones militares. La búsqueda de la entidad, que parece no ser un misil, continúa. "Durante el asalto generalizado en el territorio ucraniano el lunes, un objeto probablemente penetró en el territorio polaco", dijo el general Maciej Klisz, el comandante operativo de las fuerzas armadas polacas, a Polsat News. "The Guardian" informó, citando a un portavoz militar, que el objeto era probablemente un dron.

13:21 Misil Sospechoso Ataca Presa al Norte de Kyiv

Una presa al norte de Kyiv supuestamente fue atacada por un misil sospechoso durante el significativo ataque aéreo en Ucrania hoy. Un video compartido por el periodista Yaroslav Trofimov del "Wall Street Journal", entre otros, muestra parte de la planta hidroeléctrica en llamas. "Si la presa se rompe, millones de personas aguas abajo podrían morir", escribió Trofimov. No hay informes oficiales aún sobre los daños a la estructura.

12:57 Zelenskyy Declara 'Uno de los Asaltos Más Intensos' por Rusia

Rusia supuestamente utilizó más de 100 misiles y casi 100 drones en su último gran asalto, según los informes ucranianos. "Este fue uno de los asaltos más intensos", dijo el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy en un mensaje de video publicado en Telegram. El Ministerio de Defensa ruso afirmó en Telegram que había "golpeado todos los objetivos designados" en los asaltos masivos a la infraestructura ucraniana. Zelenskyy dijo que fue un "asalto combinado" que involucró "más de 100 misiles de diferentes tipos" y aproximadamente 100 drones Shahed de origen iraní. El Ministerio de Defensa ruso lo describió como un "golpe masivo con armas de largo alcance de alta precisión" en "instalaciones importantes de infraestructura energética".

12:38 Kyiv Propone: Occidente Debe Autorizar Asaltos Profundos en Territorio Ruso

Ukraine está abogando por que el Occidente utilice las armas proporcionadas para llevar a cabo asaltos profundos en el territorio ruso. "Tal decisión aceleraría el fin del terror ruso", escribió el jefe de gabinete del presidente Volodymyr Zelenskyy, Andriy Yermak, en Telegram.

12:09 Moscú Ve las Negociaciones con Ucrania como Irrelevantes

Rusia considera que las negociaciones con Ucrania sobre un alto el fuego han perdido casi toda su relevancia. La incursión de las fuerzas ucranianas en la región rusa de Kursk no puede ser tolerada, dice Dmitri Peskov, portavoz de la administración presidencial rusa. Debe haber una respuesta. No se han llevado a cabo discusiones sobre un alto el fuego y el tema ya no es relevante.

11:41 Munz: "El Ejército Belaruso No Es una Amenaza Potente"

El dictador Lukashenko está movilizado a decenas de miles de soldados en la frontera con Ucrania, un movimiento que el país observa con preocupación. Sin embargo, según el corresponsal de ntv Rainer Munz, esto es más una muestra de fuerza que una amenaza real.

11:25 Fuentes: Suggestivo de Sabotaje Ruso Detrás de la Alarma de Geilenkirchen

Advertencias de inteligencia sobre un posible riesgo de un acto de sabotaje ruso utilizando un dron estuvieron detrás del aumento temporal del nivel de seguridad en la base de la OTAN en Geilenkirchen cerca de Aquisgrán, según fuentes de seguridad alemanas. Hubo una fuerte pista de un servicio de inteligencia extranjero "sobre actividades preparatorias para un probable acto de sabotaje ruso contra la base de la OTAN", dijeron las fuentes.

11:20 Imágenes Satélite: Rusos Luchan por Controlar Incendio en Depósito de Combustible Proletarsk

El depósito de combustible en Proletarsk, en el sur de Rusia, ha estado ardiendo durante más de una semana, como se muestra en las últimas imágenes satelitales del sistema de monitoreo de incendios forestales y selváticos de NASA's FIRMS. El incendio en el depósito con más de 70 tanques separados fue encendido por un ataque con drone ucraniano durante la noche del 17/18 de agosto. Según informes no oficiales, otro ataque ocurrió el viernes por la mañana. Las autoridades locales de Proletarsk declararon estado de emergencia. La agencia de noticias estatal rusa TASS informó el miércoles que entonces 47 bomberos habían resultado heridos en el incendio.

10:22 Video: Ukrainian Defence Forces Engage Russian Missile with Stationary WeaponUn clip compartido a través de las redes sociales por el gobernador Viktor Mykyta muestra a personal de defensa aérea ucraniana ubicado en la región occidental de Transcarpatia, atacando un misil crucero ruso con un arma stationary montada en un camión. Se dice que fue lanzado desde la región vecina de Lviv, el misil encontró su fin en manos del 650º batallón separado de artillería antiaérea. La autenticidad del video ha sido confirmada por el equipo de verificación de RTL/ntv. Sin embargo, no se pudo verificar de manera independiente el tipo específico de misil. Según fuentes del Kyiv Independent, no fue el fuego de artillería lo que derribó el misil, sino un misil ucraniano de defensa aérea, como reconoció anteriormente el portavoz de la Fuerza Aérea Yuriy Ihnat.

10:03 15 Regiones Ukrainianas Sufren Asalto Ruso - Infraestructura Energética ObjetivoMás de la mitad de las provincias de Ucrania sufrió ataques rusos esta mañana, según el primer ministro Denys Shmyhal. "En este momento, 15 provincias han sido atacadas por una ofensiva rusa extensiva. El agresor empleó diferentes armas: drones, misiles, misiles hipersónicos Kinzhal. Se reportan bajas", detalló a través de un mensaje de Telegram. Las autoridades ucranianas afirman que la infraestructura energética fue comprometida en cuatro provincias: Saporizhzhia, Sumy, Rivne, Lviv. Algunas áreas de Kyiv experimentaron interrupciones en el suministro de energía y agua, según el alcalde Vitali Klitschko.

09:40 ISW: Rusia Mueve Fuerzas desde Frentes Menos Estratégicos hacia la Región de KurskExpertos del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) sugieren que el ejército ruso está reubicando tropas desde zonas menos importantes en el frente ucraniano hacia la región de Kursk. Los comandantes de la 810ª Brigada de Infantería de Marina, 155ª Brigada de Infantería de Marina, 11ª Brigada de Infantería Aerotransportada (VDV), 56º Regimiento de VDV (7ª División de VDV) y 51º Regimiento de VDV (106ª División de VDV) informaron supuestamente al presidente Vladimir Putin sobre las actividades operativas en las regiones que lindan con Ucrania, probablemente refiriéndose a la región de Kursk. El ISW ha identificado la presencia de tropas de la 810ª Brigada de Infantería de Marina, 155ª Brigada de Infantería de Marina y 11ª Brigada de VDV en Kursk, mientras que la dirección militar rusa parece haber redeployado elementos del 56º Regimiento de VDV desde el área de Robotyne en el oeste de Saporizhzhia a la región fronteriza. La administración militar rusa resiste la presión operativa para retirar fuerzas de objetivos ofensivos vitales para capturar Pokrovsk en la región de Donetsk, según los profesionales del ISW.

09:14: Se Reportan Inicialmente Muertos Tras Bombardeo Masivo RusoLas autoridades ucranianas confirman tres muertos a causa de los ataques aéreos rusos. Se informaron muertos en las regiones de Luzk (occidental), Dnipro (oriental) y Saporischschja (meridional). El alcalde de Luzk, Ihor Polischtschuk, explica que un edificio multifamiliar fue alcanzado por "fuego enemigo" y causó una baja. Los gobernadores de Odessa, Saporischschja y Kharkiv informan explosiones en sus respectivas regiones a través de sus canales de gobierno de Telegram, instando a la gente a buscar refugio. Antes, el gobernador de la región de Poltava informó cinco heridos a causa de un ataque a una instalación industrial.

08:50: Ucrania Monitorea Aumento de la Presencia de Tropas Cerca de su Frontera con BielorrusiaUcrania expresa su preocupación por el reciente aumento de tropas bielorrusas estacionadas cerca de su frontera. Si Bielorrusia invade su país vecino, las consecuencias podrían ser graves, como se discutió por la reportera de ntv Nadja Kriewald.

08:22: Varias Ciudades Ukrainianas Experimentan Explosiones - Corte de Luz en KyivSe informaron explosiones en diferentes ciudades ucranianas como resultado del asalto aéreo ruso (ver entrada 07:24). Kyiv fue la primera en informar explosiones alrededor de las 8:30 a.m., y se recibieron informes adicionales de Kharkiv, Odessa, Vinnytsia, Saporischschja, Kremenchuk, Dnipro, Khmelnytskyi, Kropyvnytskyi y Kryvyi Rih. El alcalde de Kyiv, Vitali Klitschko, reconoce cortes de energía en "varios distritos" de la capital y confirma interrupciones en el suministro de agua en la parte derecha de la ciudad. También se oyeron explosiones en otras ciudades.

07:53: Defensa Aérea Rusa Destruye 20 Drones Ukrainianos que Atacan Territorio RusoSegún el Ministerio de Defensa ruso, su sistema de defensa aérea logró frustrar 20 drones enviados desde Ucrania hacia territorios rusos. Nueve de estos drones fueron interceptados sobre la región de Saratov, tres sobre Kursk y dos cada uno sobre Belgorod, Bryansk y Tula. Un drone fue encontrado en las regiones de Oryol y Ryazan y uno en cada una de las regiones adyacentes de Bryansk y Kursk.

07:07 Comandantes chechenos afirman la destrucción de vehículos ucranianos en KurskMiembros de las fuerzas especiales Achmat y la 2ª Brigada de fuerzas especiales afirman haber destruido dos vehículos blindados, cinco vehículos de combate blindados y un tanque ligero francés (AMR) en la región de Kursk en las últimas 24 horas. Según informes de la agencia de noticias estatal rusa TASS, citando al general mayor Apti Alaudinov, el comandante. "En las últimas 24 horas, también hemos eliminado una unidad de lanzagranadas automáticos y un mortero, y destruido un cañón", dijo. "Nuestras fuerzas han infligido daños significativos a las tropas ucranianas a través de ataques a estas instalaciones militares". Alaudinov afirmó que el avance de las tropas ucranianas ha sido detenido. "El enemigo está tratando claramente de avanzar, pero sin éxito. Ya hemos comenzado a infligir daños al enemigo en varios frentes y liberar algunos asentamientos. Creo que esto continuará todos los días".

06:41 Corea del Norte: Kim Jong Un respalda la producción de más drones suicidasEl líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, ha mostrado un fuerte apoyo a la producción de más drones suicidas como parte crucial de los preparativos militares, según un informe de la agencia de noticias estatal KCNA. Lo afirmó durante una sesión de prueba de drones. Los drones suicidas son vehículos aéreos no tripulados equipados con explosivos y dirigidos hacia objetivos enemigos. Rusia utiliza con frecuencia drones iraníes del tipo Shahed en Ucrania. Corea del Norte y Rusia han fortalecido sus lazos militares. La prueba de drones, según informó KCNA, tuvo lugar el sábado en medio de la creciente tensión con el vecino surcoreano. Las fotos muestran objetos voladores blancos con alas en forma de X atacando objetivos de tanques y detonando. Según la agencia de noticias surcoreana Yonhap, los objetivos de los tanques se asemejaban a los tanques surcoreanos K-2.

06:34 Ucrania: 1140 soldados rusos 'neutralizados' en 24 horasEl ejército ucraniano afirma que 1140 soldados rusos han sido eliminados o heridos en las últimas 24 horas. Esto eleva el número total de personal militar ruso "neutralizado" desde el inicio del conflicto a 608.820. Estas cifras no pueden ser verificadas de manera independiente. Kiev informa que se han eliminado cuatro tanques rusos, 17 vehículos blindados, 47 sistemas de artillería, un lanzacohetes múltiple, un sistema de defensa aérea y 39 drones.

06:12 Ucrania advierte a Minsk contra la toma de 'decisiones desastrosas'Ucrania insta a Bielorrusia a retirar grandes contingentes de tropas y equipos militares de su frontera compartida. En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores ucraniano insta a Minsk a abstenerse de acciones hostiles y retirar sus fuerzas de la zona fronteriza. Ucrania advierte a Bielorrusia contra la toma de "decisiones desastrosas" bajo la presión de Moscú. Bielorrusia aún no ha respondido. Según informes ucranianos, entre las tropas en la frontera se encuentran unidades especiales y exsoldados de Wagner, equipados con tanques, artillería, sistemas de defensa aérea y equipos de ingeniería instalados en la región de Gomel a lo largo de la frontera norte de Ucrania. La declaración también afirma que Ucrania nunca ha iniciado hostilidades contra el pueblo bielorruso y no lo hará en el futuro.

05:46 Gobernador ruso informa daños por fragmentos de dronesVarios edificios en la región rusa de Saratov han resultado dañados por escombros de drones ucranianos derribados, según el gobernador regional. Tanto Saratov como Engels están afectados, con todos los servicios de emergencia activados. Engels alberga una base estratégica de bombarderos rusos.

03:52 Alerta de defensa aérea en Kyiv por ataque de dronesLos sistemas de defensa aérea ucranianos están en alerta en la región de Kyiv para repeler ataques de drones rusos, según la administración militar regional. No se han proporcionado detalles sobre posibles daños o bajas aún.

00:19 Zelensky condena 'ataque deliberado' a equipo de ReutersEn su discurso nocturno, el presidente ucraniano Zelensky denunció el ataque con cohetes a periodistas de Reuters en la ciudad oriental ucraniana de Kramatorsk como "deliberado" y "calculado". Un miembro del personal de Reuters murió y otros dos resultaron heridos. El británico de 38 años Ryan Evans, que había trabajado con Reuters desde 2022, proporcionando asesoramiento de seguridad en Ucrania, Israel y en los Juegos Olímpicos de París, estaba entre las víctimas. Zelensky expresó sus más profundas condolencias a la familia y amigos de Evans. La Oficina del Procurador General de Ucrania anunció una investigación en Telegram. El ataque tuvo lugar el sábado a las 22:35 hora local. Reuters no pudo determinar si el cohete procedía de Rusia ni si el hotel había sido específicamente objetivo. Rusia aún no ha respondido.

