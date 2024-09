A las 14:30, Zelenskyy está pidiendo ayuda de los EE.UU. en la mejora de la infraestructura energética.

14:55 Analista Proucraniano Elogia la Ofensiva de Kursk como Triunfo Ucraniano

La controversia rodea si la ofensiva de Ucrania en la región rusa de Kursk representa un éxito o un fracaso para Kiev, con el estratega militar Nico Lange viéndola como un logro significativo. Lange reflexionó: "Imagina si Volodymyr Zelensky tuviera que llevar a cabo negociaciones de paz en Nueva York sin la ofensiva de Kursk. Solo considerar eso subraya el valor y el éxito de la ofensiva de Kursk".

13:17 El "Plan de Victoria" de Zelensky Incluye una Invitación a la OTAN

La candidatura de Ucrania para joining the NATO is a core component of President Volodymyr Zelensky's "victory plan" for Kyiv. The alliance's allies should extend a NATO membership invitation, disregarding Russia's escalation warnings, according to Andriy Yermak, head of Zelensky's office, as mentioned at a New York gathering. The strategy combines both military and diplomatic components. Russia's invasion of Ukraine, in part, was fuelled by Kyiv's NATO aspirations.

12:42 A Pese a los Effortes de Paz de Zelensky, Rusia Persiste en sus Objetivos de Guerra

A pesar de los esfuerzos de Kiev para negociar, Rusia sigue adelante con sus objetivos de guerra en Ucrania. "Tan pronto como se logren estos objetivos de alguna manera, la operación militar especial terminará", declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, reaccionando a la afirmación de Volodymyr Zelensky de que el fin del conflicto podría estar más cerca de lo que se espera durante su visita a EE. UU. Zelensky está abogando por su llamado plan de victoria en EE. UU., con el objetivo de presionar a Moscú para que negocie. Entre los objetivos de guerra de Rusia se encuentran el control de regiones ucranianas como Donetsk, Luhansk, Kherson y Zaporizhzhia, así como el impedimento de la candidatura de Ucrania a la OTAN. En el pasado, Rusia también ha expresado aspiraciones de derrocar al gobierno de Kiev. Muchos analistas sospechan que el objetivo final de Rusia es el dominio de toda Ucrania.

11:59 La Situación en Wuhledar se Agrava - Rusia Podría Estar Using Tacticas Engañosas

Deepstate, una fuente cercana al ejército ucraniano, informa sobre una situación crítica en torno a la ciudad de Wuhledar, que sigue deteriorándose. "Los rusos están intentando rodear el asentamiento al mismo tiempo que lo reducen a escombros con artillería y otros medios". Deepstate no confirma una incursión enemiga (como se informó a las 09:27). "Aguantar hasta el final significa poner por encima del valor de nuestros soldados los restos de nuestro ejército, lo que es inaceptable. Los soldados de la 72ª Brigada siguen resistiendo y luchando". Según el outlet Nexta de Europa Oriental, Rusia está reciclando la táctica "tierra quemada", lanzando intensos ataques aéreos sobre Wuhledar.

11:15 Imágenes Satélite Revelan la Grave Destrucción en Instalaciones de Armamento Ruso

Ucrania ha llevado a cabo con éxito varios ataques de alto perfil contra depósitos de municiones rusas, lo que ha resultado en la destrucción de importantes cantidades de misiles, obuses de artillería y otros activos rusos. Imágenes de satélite de alta resolución de Maxar revelan la magnitud de los recientes ataques en Oktyabr'sk y Toropets.

10:46 Ataques Catastróficos en Zaporizhzhia Dejan Muertos y Estragos

Los ataques rusos en la ciudad ucraniana oriental de Zaporizhzhia han dejado un muerto y al menos seis heridos, según las cifras oficiales. El lunes por la noche, la región fue atacada con "masivas raids aéreos" en el transcurso de dos horas, según informó el servicio de protección civil del estado. "Una persona falleció y seis resultaron heridas, incl

09:27 Fortaleza de la Resistencia: Wuhledar al Límite? Fuerzas Rusas Podrían Estar Infiltradas

Se informa que las fuerzas rusas han infiltrado la ciudad ucraniana oriental de Wuhledar, según afirmaciones de los medios de estado y los blogueros. "Las unidades rusas han penetrado en Wuhledar - el asalto a la ciudad ha comenzado", escribe Yuri Podolyaka, un bloguero militar prorruso de Ucrania, por ejemplo. Otros blogueros militares prorrusos también han informado del ataque. Los medios de comunicación estatales rusos también afirman que la ciudad, ubicada en la región de Donetsk, está siendo sitiada y se están librando combates en la sección este de la ciudad. El analista militar coronel Reisner también le dice a ntv.de que las fuerzas rusas están avanzando hacia la ciudad desde diversas direcciones como una tenaza. "Wuhledar está en peligro de ser rodeada. Parece que la 72.ª brigada mecanizada, equipada con tanques y vehículos de combate blindados, luchará por mantener el control de la zona".

08:59 Rusia y Ucrania Se Enfrentan con Drones en la Noche

La defensa aérea rusa, según declaraciones oficiales, derribó 13 drones ucranianos durante la noche. Seis fueron derribados en las regiones de Belgorod y Kursk, y uno fue derribado en la región de Bryansk, según informó la agencia de noticias oficial ucraniana TASS, citando el Ministerio de Defensa ruso. Por otro lado, la Fuerza Aérea ucraniana alega que Rusia atacó Ucrania con 81 drones y 4 misiles durante la noche. 79 drones fueron derribados o obligados a estrellarse. No se han recibido informes iniciales de bajas o daños.

08:17 Dinamarca Envía un Mensaje Directo a los Ataques de Largo Alcance Contra Rusia

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, insta a los aliados de Ucrania a aprobar el uso de armas occidentales con mayor alcance contra Rusia. "Propongo que pongamos fin al debate sobre las líneas rojas", dice Frederiksen en una entrevista con Bloomberg. "La línea roja más importante ya ha sido cruzada. 'Esto sucedió cuando los rusos invadieron Ucrania'". Ella nunca permitirá que nadie de Rusia determine lo que es correcto en la OTAN, Europa o Ucrania, afirma Frederiksen.

07:38 Se Reporta que los Caídos Rusos son Enterrados y Listados como Desaparecidos para Ahorrar Gastos

Según una llamada publicada por la inteligencia militar ucraniana, se afirma que los soldados rusos caídos en el campo de batalla son enterrados y declarados desaparecidos para eludir los costosos pagos a sus familias. "Los matan, las confrontaciones continúan, es intenso, comienzan a oler mal, entonces los enterramos en el lugar y luego se consideran desaparecidos", explica un hombre a su compañero de conversación, un residente de la región rusa de Belgorod, en la llamada publicada por Kyiv Independent. El pago por cada soldado muerto se dice que está entre $67,500 y $116,000.

06:59 Las Pérdidas Rusas Indican que No Hay Símbolos de Resolución del Conflicto

Mientras el presidente ucraniano Zelensky promueve su "plan de victoria" en EE. UU., aún no hay señales de que Rusia esté interesada en resolver el conflicto. "El Kremlin continúa mostrando públicamente su falta de interés en un acuerdo de paz que no implique la rendición completa del gobierno ucraniano y la annihilación del estado ucraniano", escribe el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW). Los altos cargos rusos han expresado recientemente su oposición a participar en la próxima cumbre de la paz, y el portavoz del Kremlin, Peskov, reafirma que Rusia no está preparada para negociar en ninguna otra circunstancia que no sea la rendición de Ucrania, también etiquetando a la OTAN y al Occidente como "enemigo". "El ISW mantiene que el Kremlin no tiene interés en negociaciones de paz genuinas con Ucrania y solo abogará por 'planes de paz' y 'negociaciones' para presionar al Occidente para que obligue a Ucrania a hacer concesiones unilaterales regarding its sovereignty and territorial integrity".

06:27 Zelensky: Acciones Fuertes de EE. UU. Podrían Acelerar el Final de la Agresión Rusa

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky cree que las acciones decisivas del gobierno de EE. UU. podrían acelerar el final de la agresión rusa contra Ucrania el próximo año. "Ahora, al final del año, tenemos una verdadera oportunidad de fortalecer la cooperación entre Ucrania y EE. UU.", escribió Zelensky en su canal de Telegram después de reunirse con una delegación del Congreso de EE. UU. Zelensky actualmente está en EE. UU. para participar en las sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y presentar su "plan de victoria" al gobierno de EE. UU.

05:44 Adolescentes Allegadamente Incendian Helicóptero Mi-8 en Omsk

Se informes que dos adolescentes incendiaron un helicóptero Mi-8 en una base aérea rusa en Omsk el sábado pasado utilizando una bomba molotov, según el canal de Telegram Baza. Luego, los chicos de 16 años fueron arrestados y supuestamente confessaron que se les ofreció $20,000 en Telegram para llevar a cabo el ataque. El helicóptero sufrió daños significativos, según los medios rusos. Este incidente sigue a uno similar del 11 de septiembre, cuando se informes que dos niños pequeños incendiaron un helicóptero Mi-8 en el aeropuerto de Noyabrsk, región de Tyumen. Los actos de sabotaje, como los descarrilamientos de trenes, han estado ocurriendo en diversas regiones rusas. En enero, el servicio de inteligencia militar de Ucrania (HUR) afirm

03:50 Zelensky: "La Paz Puede Estar Más Cerca de lo que Pensamos"

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, está esperanzado sobre un posible fin inminente del conflicto con Rusia. Durante una entrevista con el broadcaster estadounidense ABC News, Zelensky declaró: "Creo que estamos más cerca de la paz de lo que algunos pueden pensar". Según él, el fin de la guerra se acerca y urge a EE. UU. y a sus aliados a continuar su apoyo a Ucrania.

02:50 Víctimas tras los Asaltos Rusos en Saporizhzhia

La ciudad ucraniana de Saporizhzhia, en el sureste del país, fue objeto de un nuevo ataque ruso el martes por la noche. Según el gobernador de la ciudad, Ivan Fedorov, una persona murió y otras cinco resultaron heridas, entre ellas una niña de 13 años. Al menos 23 personas resultaron heridas en ataques anteriores sobre la ciudad durante el día y la noche anteriores. El gobernador, Fedorov, compartió en Telegram que dos casas fueron destruidas en el último ataque, aunque no está claro qué tipo de arma se utilizó. Las fuerzas rusas también atacaron la infraestructura de la ciudad, lo que provocó un incendio que fue controlado rápidamente por los servicios de emergencia sin informes de heridos.

01:29 Las Fuerzas Ucranianas Sufren Presión en Pokrovsk

El ejército ucraniano informa de una tensión persistente en la parte este del país. El Estado Mayor en Kyiv indicó en su actualización vespertina que la situación en Pokrovsk y Kurakhove sigue siendo tensa. Más de 50 de los 125 ataques rusos a lo largo del frente ocurrieron en este sector. Las fuerzas rusas han centrado principalmente sus esfuerzos en Pokrovsk. Aunque los observadores independientes atribuyen a los ucranianos haber ralentizado el avance ruso en la estratégicamente importante Pokrovsk, la situación sigue siendo peligrosa para los defensores cerca de Kurakhove al sur. Los avances rusos cerca de Hirnyk plantean la amenaza de un cerco para varias unidades allí. Una amenaza similar de cerco para las posiciones defensivas también se señala más al sur, cerca de la ciudad de Vuhledar, que los rusos aún no han capturado mediante ataques directos.

00:28 Ciudadano Estadounidense Condenado en Rusia por Intento de Secuestro

Un ciudadano estadounidense ha sido condenado a seis años de prisión en Rusia por intentar salir del país con su hijo ruso sin el consentimiento de la madre del niño. El tribunal de la región de Kaliningrado encontró al hombre culpable de intento de secuestro y ordenó que cumpliera su condena en un campo de trabajo. Según la sentencia, el estadounidense intentó salir de Rusia rumbo a Polonia con su hijo de cuatro años, a pesar de no contar con el consentimiento de la madre. El hombre presuntamente intentó cruzar la frontera con Polonia a través de una zona boscosa, pero fue detenido por guardias fronterizos. Las tensiones entre EE. UU. y Rusia se han exacerbado debido a la crisis de Ucrania.

23:14 Tres Muertos en un Ataque a un Pueblo Ruso Cerca de la Frontera

Tres residentes han muerto en un ataque a un pueblo ruso situado a cinco kilómetros de la frontera con Ucrania. El pueblo de Archangelskoe, según las autoridades locales, fue atacado por el ejército ucraniano el lunes. Dos adultos y un adolescente perdieron la vida, y otras dos personas, incluyendo un niño, resultaron heridas.

22:13 Zelensky Elogia a Scholz por el Apoyo de Alemania Después de la Reunión en Nueva York

Después de una reunión con el canciller alemán Olaf Scholz en Nueva York, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky expresó su gratitud por el apoyo de Alemania. "Estamos increíblemente agradecidos con Alemania por su ayuda", tuiteó Zelensky. "Juntos, hemos evitado que muchas vidas se pierdan, y podemos lograr más en fortalecer la seguridad en toda la continente europeo". Sin embargo, Scholz enfatizó que el gobierno alemán no proporcionaría a Ucrania un amplio suministro de armas.

21:35 Forbes: Solo la Tripulación del Kuznetsov Está Desplegada mientras el Buque se Deteriora

El único portaaviones ruso, el "Almirante Kuznetsov", ha llamado la atención por su limitada experiencia operativa desde su lanzamiento en la década de 1980. A pesar de numerosos obstáculos, el barco ha luchado por hacer un impacto significativo. Según la revista Forbes, soldados de la tripulación de 15,000 del Kuznetsov están siendo cada vez más desplegados en el conflicto de Ucrania, no a bordo del portaaviones, sino como parte de su propio batallón. Esta es una de las estrategias de Rusia para alcanzar su objetivo mensual de reclutar 30,000 nuevos combatientes. Mientras tanto, el Kuznetsov mismo se deteriora rápidamente y es cada vez más probable que se convierta en una atracción permanente en la costa de Murmansk, donde se ha estacionado durante algún tiempo. Para obtener más información sobre el Almirante Kuznetsov, haz clic aquí.

El conflicto en curso en Ucrania, específicamente el ataque a Ucrania, ha llevado a Rusia a mantener sus objetivos de guerra, según el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. En su plan estratégico para la victoria de Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky destaca la importancia del fuerte apoyo de los aliados, como los Estados Unidos, para contrarrestar el ataque a Ucrania y su sector energético, mencionando específicamente la ofensiva de Kursk como un logro significativo.

Lea también: