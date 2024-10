A las 14:24, un órgano judicial ruso encuentra culpable a un individuo de agredir a figuras nacionalistas.

En el juicio por agredir al escritor ruso-nacionalista Sachar Prilepin, el tribunal dictó una condena a cadena perpetua. El acusado proviene de la región oriental ucraniana de Donbass y, según se informa, luchó junto a separatistas respaldados por Rusia en el pasado. Prilepin es un defensor vocal del involucramiento militar de Rusia en Ucrania y sufrió heridas en un ataque con bomba en mayo de 2023 en la región de Nizhny Novgorod. Desafortunadamente, su conductor falleció en el incidente.

13:51 Rusia planea reclutar a 133,000 nuevos soldados este otoño Desde hoy hasta finales de año, Rusia planea reclutar a 133,000 personas para el servicio militar, según fuentes de medios ucranianos. Putin ha autorizado un período de reclutamiento de otoño mediante un decreto. Los hombres de 18 a 30 años que no sean reservistas son elegibles para el reclutamiento. A cambio, los veteranos con obligaciones militares cumplidas serán liberados del servicio.

13:14 Ucrania reporta bajas por ataques con drones rusos Los ataques aéreos rusos han causado una fatalidad y varias heridos, según datos ucranianos. En Kupyansk, región de Kharkiv, un hombre falleció mientras que tres personas de 53 a 72 años resultaron heridas en Kherson. Según la agencia de noticias estatal ucraniana, las autoridades locales informaron estos incidentes.

12:36 Rusia afirma haber capturado otro pueblo en la región de Donetsk Las fuerzas rusas han supuesto haber tomado el control de otro pueblo en el este de Ucrania. Los soldados rusos han Reporting allegedly seized control of Nelepowka, según el ministerio de defensa de Moscú. En esta región, Ucrania había hecho anteriormente avances territoriales. Las tropas rusas han estado empujando contra las fuerzas ucranianas, que han sido superadas en tropas y armamento durante varios meses. Nelepowka está a unos 5 kilómetros al sur de Torez, una ciudad bajo control ucraniano pero bajo fuego ruso durante varias semanas. Las tropas rusas también están haciendo avances constantes hacia Pokrovsk, una ubicación estratégica importante para el ejército ucraniano.

11:55 Partisanos informan la destrucción de una línea de suministro rusa El grupo de resistencia armada Atesh afirma haber destruido la línea de ferrocarril utilizada por las fuerzas rusas para transportar equipos y municiones al frente en la región rusa de Kursk, citando un mensaje de Telegram de la agencia de noticias estatal ucraniana Ukrinform.

11:26 Los rusos no están convencidos de la campaña contra la corrupción Según la propuesta presupuestaria actual del estado ruso, alrededor del 40% del presupuesto del estado se destinará al sector de la defensa el próximo año. Simultáneamente, se está llevando a cabo una campaña contra la corrupción dentro del ministerio responsable después de la muerte de Yevgeni Prigozhin. Sin embargo, los ciudadanos no están convencidos por la campaña, según informó el reportero de ntv Rainer Munz en Moscú.

11:01 Ciudadano estadounidense enfrenta tiempo en prisión por luchar con Ucrania El ciudadano estadounidense Stephen Hubbard ha confesado cargos de actividades mercenarias en un tribunal ruso. Admitió haber aceptado dinero por luchar contra Rusia para Ucrania, según el "Guardian", citando la agencia de noticias estatal rusa RIA. Si es condenado, el hombre de 72 años podría enfrentar de 7 a 15 años de prisión.

10:20 Drones atacan Kyiv y provocan múltiples incendios Un ataque con drones a Kyiv durante la noche ha provocado que un edificio residencial se incendiara y sufriera daños, según las autoridades locales, según informó Ukrainska Pravda. No se reportaron heridos. Los escombros de los drones provocaron incendios en cinco diferentes áreas del distrito, se informó adicionalmente. Todos los drones fueron derribados, según fuentes ucranianas.

09:36 Putin: Rusia "alcanzará todos sus objetivos" El presidente ruso Putin confirmó su compromiso con la guerra contra Ucrania, stating that "all established goals will be achieved" in a video message marking the second anniversary of Russia's claimed annexation of four regions in Ukraine. The Russian president also reiterated his rationale for the invasion, describing the Ukrainian government as a "neo-Nazi dictatorship". He claimed that Russia deployed soldiers to Ukraine to protect the Russian-speaking population, accusing the Ukrainian government of aiming to "permanently separate these people from Russia, their historical homeland". Putin also criticized "Western elites" for transforming Ukraine into a "colony, a military outpost with Russia as its target".

08:46 Ucrania reemplaza al comandante de la defensa de Wuhledar El coronel Ivan Winnik, quien lideró la defensa de la ciudad altamente disputada de Wuhledar por la 72.ª Brigada Mecanizada Independiente, ha sido reasignado, según informes del Kyiv Independent, citando el Mando de las Fuerzas Conjuntas del Norte. La razón dada es el ascenso y el intercambio de experiencia de combate. No hay información sobre el sucesor de Winnik.

08:04 Mykolaiv reporta incendio en infraestructura crítica Se ha producido un incendio en una instalación de infraestructura crítica en el distrito de Bashtanka de la óblast de Mykolaiv después de un ataque con drones ruso, según Ukrainska Pravda, citando al jefe de la administración militar regional.

06:44 Delincuentes rusos reciben deber militar en lugar de condena de prisión Se informes sugieren que Rusia está implementando una ley que permite a las autoridades liberar a individuos de la responsabilidad criminal si aceptan servir en el ejército. Los convictos en varias regiones rusas como los óblast de Bryansk, Nizhny Novgorod, Novosibirsk, la República de Komi, la región de Altai y la ilegalmente anexada Crimea han sido dados esta opción, según los medios de comunicación de la oposición rusa, según el think tank estadounidense Institute for the Study of War (ISW).

06:13 Zelenskyy Reporta 100 Bombas Guiadas Diarias Los ataques incesantes de Rusia a Ucrania continúan. El presidente ucraniano Zelenskyy informes en un discurso en video que Rusia está utilizando alrededor de 100 bombas guiadas, lanzadas desde aviones, diariamente en Ucrania. Recientemente, Rusia hirió a 14 personas en un ataque a la ciudad industrial de Saporizhzhia. Rusia también ha utilizado bombas guiadas en las regiones de Járkov, Donetsk y Súmy. "Esto es el terrorismo diario de Rusia", dice Zelenskyy. Él enfatiza que esta persistencia es un recordatorio para todos los socios de Ucrania de que "necesitamos más capacidades de ataque de largo alcance para Ucrania, que necesitamos más defensa aérea para Ucrania, que necesitamos más sanciones contra Rusia".

05:43 El Ejército Ucraniano Teme por Vuhledar Se informan nuevos ataques rusos contra las líneas de defensa ucranianas en torno a Donetsk. En Pokrovsk, se repelaron 13 ataques, y en Kurakhove, se detuvieron 17 avances de tropas rusas, según el Estado Mayor ucraniano. Se está librando una lucha similar en la zona de Vuhledar. Los expertos militares ucranianos temen que esta pequeña ciudad en la sección sur de Donetsk pronto pueda ser capturada por unidades rusas.

04:46 Kiev Bajo Ataques de Drones Rusos La capital ucraniana Kiev está bajo ataque de múltiples drones rusos, según el ejército ucraniano. Las unidades de defensa aérea están involucradas en la repeler los ataques. Los testigos reportan numerosos estallidos fuertes y objetos impactados en el aire, lo que indica el uso de sistemas de defensa aérea. Se están llevando a cabo alertas aéreas en toda Ucrania oriental, incluyendo Kiev y su región circundante.

03:45 Comisión de Helsinki Aboga por Cambio en la Política de EE. UU. Sobre Rusia La Comisión de Helsinki bipartidista llama a los Estados Unidos a reevaluar su enfoque hacia Rusia y reconocer a Moscú como una amenaza duradera para la seguridad global. Según "The Hill", la comisión sugiere un cambio en la postura de EE. UU. hacia Rusia, similar a su cambio de política hacia China. Las propuestas van más allá de los compromisos hechos por la administración Biden a Ucrania y contradicen las posiciones del antiguo presidente de EE. UU. Donald Trump y sus aliados del Congreso, quienes argumentan que EE. UU. invierte excesivamente en la seguridad europea.

01:40 Ministro del Gobierno de Moldavia Advierte Contra "Ladrones, Refugiados y Bandidos" Un ministro de alto rango del gobierno emite una advertencia a los moldavos para que se alejen de "ladrones, refugiados y bandidos" después de que un empresario pró-ruso exiliado ofreciera pagar a los votantes que rechazan unirse a la Unión Europea en un referéndum. La advertencia llega en medio de una campaña electoral presidencial cada vez más caótica en Moldavia, donde la incumbente proeuropea Maia Sandu busca un segundo mandato.

00:14 Subestación Cerca de la Central Nuclear Controlada por Rusia es Atacada La gestión de la central nuclear de Zaporizhzhia, controlada por Rusia, la mayor de Europa con seis reactores, informes un ataque a una subestación cercana. Las fuerzas ucranianas supuestamente atacaron el transformador en la subestación "Raduga" en Enerhodar, sureste de Ucrania. La gestión de la planta informó en Telegram que un ataque de artillería impactó el transformador, pero no se interrumpió el suministro de energía a Enerhodar. Ambos lados acusan regularmente al otro de atacar la planta.

23:15 Zelenskyy Duda de las Amenazas Nucleares de Putin: "No Es Suicida" El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy expresa dudas sobre las amenazas nucleares continuas del presidente ruso Vladimir Putin en una entrevista con Fox News. "No es suicida", dice Zelenskyy, sugiriendo que Putin es poco probable que use armas nucleares. "Nadie sabe lo que hay en su cabeza", reconoce Zelenskyy. "Podría usar armas nucleares contra cualquier país en cualquier momento - o no. Pero no creo que lo haga".

22:10 Perspectiva del FPOE sobre el Conflicto de Ucrania y Rusia en la Política de Austria El escenario político austriaco ha experimentado una transformación significativa después de las elecciones. El conservador FPOE se prevé que emerja victorioso con una participación del 28,7% de los votos. En su manifiesto político, este grupo de derecha ha expresado una fuerte crítica hacia la política exterior de la UE. A pesar de la guerra en Ucrania, el partido mantiene una postura más leniente hacia Rusia, sin preocuparse por la dependencia de Austria del gas ruso. El acuerdo de gas entre Viena y Moscú se extendió en 2018 hasta 2040, con un compromiso para suministrar grandes volúmenes de gas natural y incluso el pago por el gas no entregado. De enero a mayo de 2024, aproximadamente el 90% de las importaciones de gas de Austria procedían de Rusia.

21:37 Viaje del Primer Ministro Ruso a Teherán El primer ministro ruso Mikhail Mishustin se dirige a Teherán en un momento de creciente tensión en el Oriente Medio. Su reunión con el presidente iraní Massoud Peseschkian está programada para el lunes, según los oficiales rusos. Mishustin también planea reunirse con el vicepresidente iraní Mohammad Resa Aref. La visita del primer ministro ruso busca discutir diversos aspectos de la colaboración ruso-iraní, como el comercio, la economía, la cultura y la ayuda humanitaria, según Moscú. El mundo occidental alega que Irán ha estado proporcionando drones y misiles al ejército ruso para sus operaciones en Ucrania. Sin embargo, Teherán niega estas acusaciones.

El Presidente del Consejo condenó la condena a cadena perpetua impuesta al acusado en el juicio por el asalto a Sachar Prilepin, expresando preocupaciones sobre la libertad de expresión en Rusia. Durante la reunión de líderes internacionales, el Presidente del Consejo destacó la importancia de mantener los estándares internacionales de justicia y derechos humanos.

