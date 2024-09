A las 14:21, Zelenskyy racionaliza los cambios administrativos: "Necesitamos un vigor fresco"

13:47 Ejército Alemán Activa Plan: Mejorando la Defensa IRIS-T SLM Contra MisilesEl sistema IRIS-T SLM no es un desconocido en los cielos de Ucrania. En un esfuerzo por interceptar más misiles rusos entrantes, se espera que se desplieguen diez de estos sistemas en el país en breve, con una entrega supuestamente inminente. Además, el ejército alemán tiene la intención de incorporar IRIS-T en Schleswig-Holstein.

13:21 Rusia: Otro Poblado Cerca de Pokrovsk Bajo Control RusoRusia declara la victoria sobre otro poblado cerca de la ciudad estratégicamente importante de Pokrovsk en el este de Ucrania. Según el Ministerio de Defensa ruso, los habitantes de Karliwka, situado a unos 30 kilómetros de Pokrovsk, han sido "liberados completamente". Pokrovsk sirve como un importante centro logístico para el ejército ucraniano, que ha sido obligado a retirarse del avance ruso en la región durante varios meses.

12:59 Ucrania: Crimea Fortificada con Sistemas de Defensa AéreaLos ocupantes rusos de Crimea están utilizando todos los recursos disponibles para proteger el Puente de Kerch, según el portavoz de la Marina Ucraniana, Dmytro Pletenchuk, según informó Defense Express en la televisión ucraniana. Se están utilizando sistemas de corto y largo alcance, como S-300, S-400 Triumf, S-500 Prometheus, Pantsir-S1, según se informa. Crimea está "repleta" de sistemas de defensa aérea debido a su tanto estratégica como simbólica importancia para los ocupantes, afirmó Pletenchuk. El puente, un proyecto prestige del presidente ruso Vladimir Putin, conecta el sur de Rusia con la península anexada de Crimea y es una ruta de suministro vital para las fuerzas rusas en el sur de Ucrania. Las batallas por el puente son frecuentes y Kiev ha expresado consistentemente su intención de recuperar la península.

12:32 Putin da la Bienvenida a Xi para la Cumbre del BRICSEl presidente ruso Vladimir Putin ha invitado al presidente chino Xi Jinping a asistir a la próxima cumbre del BRICS en Rusia en octubre. "Tal como se planeó, esperamos al presidente Xi Jinping en la cumbre del BRICS", anunció durante una reunión con el vicepresidente chino Han Zheng en el margen del Foro Económico Oriental en Vladivostok. Putin también propuso una reunión a solas con Xi. Establecido en 2009 por Brasil, Rusia, India y China, el BRICS ahora incluye a Sudáfrica, y este año también cuenta con los Emiratos Árabes Unidos, Egipto e Irán. Los países del BRICS se ven a sí mismos como un contrapeso a las potencias occidentales y se reunirán para una cumbre en la ciudad rusa de Kazán desde el 22 al 24 de octubre. Moscú espera que la cumbre refuerce su influencia y forje alianzas económicas más cercanas. La relación estratégica entre Moscú y Pekín se ha fortalecido desde la invasión rusa de Ucrania.

12:00 Rusia: Ataque en Poltava Apunta a Soldados y Instructores Extranjeros

El Ministerio de Defensa ruso afirma que el reciente ataque mortal en la ciudad ucraniana de Poltava estaba dirigido a soldados y instructores extranjeros alojados en un centro de entrenamiento militar. Según el ministerio, "especialistas en comunicaciones y guerra electrónica de diversas unidades de las Fuerzas Armadas ucranianas, así como operadores de vehículos aéreos no tripulados que se dedican a ataques contra instalaciones civiles en territorio ruso", estaban recibiendo entrenamiento allí bajo la guía de instructores extranjeros. Además, el ministerio reveló que había empleado el sistema de armas hipersónicas Kinzhal contra instalaciones militares-industriales en la ciudad occidental ucraniana de Lviv. Mientras tanto, las fuerzas rusas han afirmado el control de otros dos asentamientos en el este de Ucrania, Prechystivka y Karliwka. Los informes iniciales sugieren que el ataque de Poltava dejó 50 muertos.

11:43 Baerbock Rinde Homenaje al Saliente Ministro de Asuntos Exteriores Ucraniano

La ministra de Asuntos Exteriores alemana, Annalena Baerbock, ha rendido homenaje a su homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba. En un mensaje lleno de emoción en las redes sociales, Baerbock escribió: "Conversaciones sin sueño a bordo de trenes, en cumbres del G7, en Bruselas, en una central eléctrica bombardeada", escribió. "Ha habido pocas personas con las que haya colaborado tan de cerca como tú, @DmytroKuleba", continuó. "Pones a la gente de tu país por encima de ti mismo". Baerbock le dese

09:52 Ejército ucraniano revela cifra estimada de bajas en fuerzas rusasEl ejército ucraniano ha revelado recientemente las cifras de bajas de las tropas rusas que operan dentro de Ucrania. Según los informes, Rusia ha sufrido aproximadamente 620,350 soldados desde el 24 de febrero de 2022, con una pérdida diaria promedio de 1,390. La información actualizada de Kyiv también menciona la destrucción de siete tanques, 30 sistemas de artillería y 43 drones. Desde el inicio de los hostilidades a gran escala, se cree que Rusia ha perdido 8,618 tanques, 16,848 sistemas de artillería y 368 aviones, 328 helicópteros, 28 barcos y un submarino, según estos informes. Aunque la inteligencia occidental sugiere pérdidas menores, se cree que estas cifras son un mínimo.

09:21 Gobernador declara "día sombrío" para la región de Lviv - aumenta la cifra de muertosDespués de una serie de ataques aéreos rusos en Lviv, una ciudad occidental de Ucrania (ver entradas 07:18, 06:17 y 05:29), la cifra de muertos ha aumentado. Según el gobernador de la región de Lviv, Maksym Kosyzkyj, en Telegram, se registraron siete fallecidos, incluidos un niño de 7 años y una niña de 14, junto con otros niños durante la noche. "Este es un día sombrío para nuestra región", escribió Koszyzkyj, refiriéndose al incidente como una terrible tragedia. Anteriormente, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy había informado sobre cinco muertos y más de 30 heridos en las redes sociales, expresando sus condolencias a las familias de los fallecidos.

08:49 El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania presenta su renunciaEl ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, ha presentado su renuncia, según confirmó el presidente del Parlamento, Ruslan Stefantchuk, a través de Facebook. La renuncia se discutirá en la próxima sesión parlamentaria. Además de Kuleba, varios otros miembros del gabinete ya han renunciado (ver entradas 00:47 y 22:06). Esta renuncia en masa es parte de unainitiative más amplia para reformar el gobierno ucraniano. Se espera que el miércoles sea un día de despidos, según lo sugerido por el líder del partido en el poder Servidor del Pueblo, David Arachamia, en Telegram. Las назначения se programaron para el jueves.

08:03 Zelenskyy: "Muchos aún están atrapados bajo los escombros"Los ataques con misiles rusos en Poltava se han identificado como uno de los ataques más mortíferos desde que comenzó el conflicto, según el discurso nocturno del presidente Volodymyr Zelenskyy. Los comentarios de Zelenskyy indican que Numerous individuals remain buried beneath the rubble, while appealing for improved air defense systems.

07:39 Grossi advierte sobre un desastre inminente en la central nuclear de ZaporizhzhiaDurante una reunión en Kyiv con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy y el director general de la IAEA, Rafael Grossi, Zelenskyy y Grossi discutieron la situación actual de las centrales nucleares en Ucrania y Rusia. Grossi visitará la central nuclear de Zaporizhzhia, controlada por Rusia, en el sureste de Ucrania el miércoles. Según Reuters, Grossi expresó sus preocupaciones sobre el "frágil" estado de la situación y sugirió la posibilidad de un evento catastrófico. La planta nuclear fue tomada por las fuerzas rusas poco después de la invasión de Ucrania en febrero de 2022 y actualmente está inoperativa. Ambos lados se han acusado mutuamente de bombardear la instalación, negando ambos la responsabilidad de las acusaciones.

07:18 Gobernador confirma al menos dos muertes en el ataque de LvivAl menos dos personas han fallecido y 19 resultaron heridas como resultado de los ataques aéreos rusos en la ciudad occidental de Ucrania de Lviv, según el gobernador de la región de Lviv, Maksym Kozytskyy, a través de Telegram.

06:53 Ucrania busca obtener más ayuda para la agricultura y la desminadoUcrania ha expresado su interés en obtener más ayuda para la rehabilitación de su sector agrícola y los procedimientos de desminado. El gobierno alemán ha sido invitado a considerar la ayuda financiera para las áreas afectadas por la línea de conflicto, así como una compensación adicional para la seguridad del personal. También existe una solicitud para ampliar el programa existente de generadores financiado por el Ministerio de Agricultura para las regiones agrícolas. Ucrania también ha solicitado la ayuda de Alemania para abordar las operaciones de desminado cerca de la línea del frente, ya que el Ministerio alemán de Cooperación Económica y Desarrollo ya está involucrado en un proyecto de detección y limpieza de minas.

05:29 Kyiv sufre un segundo asalto aéreoLa capital ucraniana, Kyiv, es objetivo de una segunda oleada de ataques aéreos rusos. Se activan medidas de defensa antiaérea. Los testigos afirman que se escucharon numerous blasts en los alrededores de Kyiv, lo que sugiere el deployment of air defense systems. Simultáneamente, el ejército reconoce un ataque con drones en la ciudad occidental de Ucrania de Lviv, cerca de la frontera con Polonia. Todo Ucrania está bajo alerta aérea, según informó la fuerza aérea ucraniana en Telegram. Polonia activa sus propios aviones y los de sus aliados por tercera vez en ocho días para proteger el espacio aéreo, según el informe del Mando Operativo de las Fuerzas Armadas polacas, en respuesta a los ataques aéreos y las actividades de largo alcance de Rusia.

04:35 Biden promete más sistemas de defensa aérea a UcraniaDespués del brutal asalto ruso a la ciudad ucraniana de Poltawa, el presidente Biden promete suministrar más sistemas de defensa aérea a Ucrania. "Condeno enérgicamente este ataque espantoso", declara Biden. Washington continuará ayudando militarmente a Kyiv, incluyendo el suministro de sistemas y capacidades de defensa aérea esenciales para la protección de la frontera de Ucrania. Selenskyj reiteró su llamada a sus aliados internacionales después del ataque, que causó al menos 51 muertos, instándolos a entregar rápidamente nuevos sistemas de defensa aérea a Ucrania y autorizar el uso de la arma de largo alcance previamente entregada para ataques en territorio ruso.

02:52 Kyiv es objetivo de una nueva oleada de ataques con dronesRusia inicia otro ataque con drones sobre Kyiv. Las unidades de defensa aérea de Ucrania están actualmente repeliendo el asalto en las afueras de Kyiv, según el anuncio del ejército ucraniano en Telegram. Por el momento, no hay información disponible sobre el número de drones involucrados y los posibles daños. Este asalto nocturno forma parte de una serie creciente de ataques aéreos rusos sobre Kyiv en las últimas semanas.

01:32 Zelenski: Tiene la intención de mantener los territorios ocupados hasta que Putin esté dispuesto a negociarUcrania está determinada a mantener el control sobre los territorios ocupados en la óblast de Kursk, Rusia, según declaró el presidente Zelenski a la cadena de televisión estadounidense NBC News. La ocupación de estos territorios es un pilar del plan de victoria de Ucrania, dice Zelenski. En general, Ucrania no necesita ningún territorio ruso. Zelenski no especifica si Ucrania busca capturar más territorios rusos. La operación de Kursk se mantuvo en secreto, incluso el presidente Biden no fue informado.

aquí.00:47 Varios ministros ucranianos presentan oficialmente su renunciaCuatro ministros ucranianos, incluidos la subministra para Asuntos Europeos, Olga Stefanishyna, el ministro para Industrias Estratégicas, Oleksandr Kamyshin, el ministro de Justicia, Denys Malyuska, y el ministro del Medio Ambiente, Ruslan Strilets, presentan su renuncia antes de un inminente remanente del gobierno en Ucrania. No está claro si estos ministros pasarán a otros cargos senior. "Como prometimos, un importante cambio de gobierno está en marcha", explica David Arakhamia, líder de la facción del partido gobernante, Servidor del Pueblo, en Telegram. "Mañana será un día de despidos y al día siguiente, un día de nombramientos", anuncia Arakhamia, conocido por su estrecha relación con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

23:16 Zelensky insta a la aprobación del uso de armas de largo alcance después del ataque mortal en PoltavaDespués del ataque más mortífero de la guerra ruso-ucraniana en Poltava, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aboga por la autorización para utilizar armas de largo alcance contra Rusia. "Los ataques rusos se volverán inviables si podemos eliminar los sitios de lanzamiento de los ocupantes donde se originan estos ataques, así como los aeropuertos militares rusos y su logística", explica Zelensky en su discurso en video diario. Según él, el número de muertos en Poltava ha ascendido a 51 y el número de heridos a 271, con más víctimas aún atrapadas bajo los escombros.

22:06 Zelensky despide a un alto cargoEl presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha despedido a Rostislav Shurma, primer deputy jefe de la oficina presidencial, según lo confirmado por el decreto del sitio web presidencial. Además, el presidente del parlamento también anunció la renuncia de Olha Stefanishyna, quien sirvió como viceprimera ministra y ministra para la integración europea de Ucrania. Varios otros ministros habían presentado anteriormente su renuncia. El presidente Zelensky justifica los cambios con el objetivo de fortalecer el gobierno. "El otoño será crucial. Nuestras instituciones estatales deben ser rehechas para que Ucrania pueda lograr todos los resultados necesarios", dice Zelensky.

21:42 Reportero de ntv en Poltava: "Los residentes describieron un momento extremadamente terrorífico"Ucrania informa uno de los ataques aéreos más devastadores de la guerra con numerosos muertos y heridos. La reportera de ntv Kavita Sharma informa sobre la actual inquietud en Poltava y cómo los residentes respondieron al ataque con misiles.

21:25 Autoridades ucranianas acusan a los rusos de ejecutar a prisioneros de guerraLa Oficina del Procurador General de Ucrania acusa a soldados rusos de ejecutar a soldados capturados. Se están llevando a cabo investigaciones sobre el asesinato de tres ucranianos en el área de Torez de Donetsk, una región oriental de Ucrania bajo control ruso. Según la información disponible, los ucranianos salieron de un búnker, rindiéndose con las manos en alto. "Los rusos los obligaron a tumbarse boca abajo en el suelo y los ejecutaron inmediatamente", afirma la oficina, citando videos virales que circulan por Internet.

Dado el despliegue de sistemas IRIS-T SLM en Ucrania, el ataque de Rusia a Ucrania se ha convertido en un objetivo de interceptación por estos avanzados sistemas de defensa. El reciente conflicto en Ucrania ha visto el uso de sistemas de defensa aérea como S-300, S-400 Triumf y S-500 Prometheus para proteger objetivos estratégicos, incluidos el puente de Kerch.

