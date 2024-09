A las 14:03, hay indicios potenciales de que Rusia era consciente del acercamiento hacia Kursk.

Según un informe de The Guardian, citando documentos supuestamente rusos supuestamente encontrados por el ejército ucraniano durante su operación en Kursk, las autoridades y el ejército ruso podrían haber recibido advertencias sobre posibles avances ucranianos en territorio ruso tan temprano como enero de 2024. El informe señala que The Guardian no pudo verificar independientemente la autenticidad de los documentos, pero parecen compartir características típicas de las comunicaciones militares rusas genuinas. Se informes que las medidas para fortalecer la defensa de la frontera comenzaron tan temprano como mediados de marzo, pero persistieron hasta junio las preocupaciones de que las unidades operaban con solo el 60-70% de su fuerza completa y estaban compuestas principalmente por reservistas mal entrenados. Las fuerzas ucranianas lanzaron un ataque sorpresa en la región de Kursk a principios de agosto.

13:30 BBC: Más de 70,000 soldados rusos identificados como muertos en Ucrania

Un portal de noticias ruso y la BBC afirman haber identificado a más de 70,000 soldados rusos muertos en Ucrania. El servicio ruso de la BBC informes que ha identificado los nombres de 70,112 soldados rusos muertos en Ucrania, pero el número real probablemente sea mucho más alto. Este recuento se basa en el análisis de declaraciones oficiales, esquelas, avisos funerarios en línea y observaciones de tumbas en cementerios rusos, cubriendo el período desde el inicio de la guerra en febrero de 2022 hasta el 19 de septiembre. El sitio de noticias independiente ruso Mediazona estima que el número total de soldados rusos muertos en Ucrania es de al menos 120,000. El gobierno ruso trata el número de soldados rusos muertos en la guerra como secreto de estado.

12:50 Ucrania restringe el uso de Telegram por parte de personal gubernamental, militar y de seguridad

Ucrania ha prohibido en gran medida el uso del servicio en línea Telegram para personal gubernamental, militar y de seguridad. El Consejo de Seguridad y Defensa Nacional anunció en Facebook que la instalación y el uso de Telegram en dispositivos oficiales de funcionarios gubernamentales, personal militar, empleados del sector de seguridad y defensa, y operadores de infraestructura crítica ahora está prohibido. La prohibición se debe a preocupaciones sobre "seguridad nacional".

12:23 Banco Raiffeisen vende su filial en Belarus y se retira del mercado

El banco austríaco Raiffeisen Bank International (RBI) ha acordado vender su filial en Belarus y retirarse del mercado. El banco anunció que ha firmado un acuerdo para vender su participación del 87.74% a Soven 1 Holding Limited. La venta tendrá un impacto significativo en los resultados del banco. RBI ya ha reducido significativamente sus operaciones en Rusia debido a la presión del Banco Central Europeo. Sin embargo, un tribunal ruso ha emitido una orden judicial provisional que impide a RBI vender su filial en Rusia.

12:01 Informe: UE planea préstamo de €35.000 millones para Ucrania

La Comisión Europea está planeando un préstamo de €35.000 millones para Ucrania como parte de los planes de ayuda de los principales países industriales del G7, según el Financial Times, citando a tres fuentes familiarizadas con el asunto. El préstamo forma parte de la intención del G7 de proporcionar a Ucrania $50.000 millones (alrededor de €46.000 millones) mediante el uso de ganancias de activos estatales rusos congelados.

11:33 Rusia advierte a Occidente: No provean a Ucrania de armas de largo alcance

El gobierno ruso ha advertido a Occidente que no provea a Ucrania de armas de mayor alcance que amenacen el territorio ruso. En un escenario así, la naturaleza del conflicto cambiaría, según la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Maria Zakharova. "Están jugando con fuego", dijo en una conferencia de prensa. El conflicto podría convertirse en algo completamente diferente, teniendo peligrosas consecuencias para el mundo. Zakharova no ve perspectivas de negociaciones con EE. UU. en el momento presente. No se espera ninguna reunión entre el ministro de Asuntos Exteriores Sergei Lavrov y su homólogo estadounidense Antony Blinken en el margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, ya que "ambas partes no tienen nada de qué hablar". Previamente, el secretario saliente de la OTAN, Jens Stoltenberg, había destacado que Putin había trazado múltiples líneas rojas que no había cruzado. "No lo ha hecho porque sabe que la OTAN es la alianza militar más fuerte del mundo", dijo Stoltenberg.

10:53 UE: Expulsión forzosa de hombres ucranianos "no es posible"

La Comisión Europea ha aclarado que los ciudadanos ucranianos varones de edad de reclutamiento no pueden ser expulsados ​​forzosamente de los países de la UE. Esto no es posible debido a la Directiva sobre protección temporal, según la comisaria de Asuntos Internos de la UE, Ylva Johansson. "Apoyaremos a aquellos que quieran regresar a Ucrania, y discutiremos con las autoridades ucranianas y el gobierno ucraniano cómo se puede hacer mejor. No expulsaremos a nadie de la UE", enfatizó. Previamente, el ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Radosław Sikorski, había instado a los países europeos occidentales a animar a los hombres ucranianos de edad de reclutamiento a regresar a Ucrania. El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrij Sybiha, habría apoyado esta idea.

10:12 General Freiding ve "agujeros" en las sanciones a Rusia

El coordinador militar de la ayuda alemana a Ucrania, Christian Freiding, dijo que mientras las sanciones están teniendo un impacto en la producción de armas de Rusia, el país sigue logrando mantener su industria de defensa en funcionamiento. Rusia lo logra tomando desvíos y confiando en el apoyo de socios como China, Corea del Norte e Irán. Hay posibilidades, señaló Freiding, de "encontrar agujeros o incluso opciones legales de elusión completas".

09:03 Von der Leyen Promete Asistencia Adicional para las Necesidades Energéticas de UcraniaLa presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha prometido asistencia adicional para las necesidades energéticas de Ucrania durante el próximo invierno durante su visita a Kyiv. "Mi octava visita a Kyiv coincide con la llegada de la temporada de calefacción, y Rusia continúa atacando la infraestructura energética", declaró en la plataforma de medios sociales X. Compartió una foto de su llegada a la estación de tren de Kyiv. "Apoyaremos a Ucrania en sus valientes esfuerzos. Estoy aquí para discutir la ayuda de Europa, desde los preparativos de invierno hasta la defensa, la membresía de la UE y el progreso en los préstamos del G7".

08:20 La UE Pondera Restricciones de Viaje sin Visa para GeorgianosBruselas está considerando imponer restricciones de viaje para georgianos que visitan la Unión Europea debido a la deterioro democrático bajo el mandato de la partido Sueño Georgiano, según un funcionario de la UE no nombrado. "Todas las posibilidades están sobre la mesa" si Georgia no revierte su deriva hacia la autoritarismo, dijo el funcionario a Politico. Esto incluye la posible suspensión de la liberalización de visados, agregaron. Recientemente, el partido en el poder Sueño Georgiano aprobó una ley que imita la legislación represiva rusa contra los detractores del Kremlin.

07:42 Ucrania Rechaza la Propuesta de Polonia sobre el Estatuto de CrimeaEl Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania ha criticado la propuesta de Polonia sobre el estatus de Crimea, insistiendo en que no hay opción de compromisos. El ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Radosław Sikorski, sugirió celebrar un referéndum en la península como parte de una posible solución negociada con Rusia. "Todos los esfuerzos deben centrarse en liberar la península, no en satisfacer los deseos del Kremlin a expensas de los intereses de Ucrania y del derecho internacional", explicó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Kyiv.

06:29 Von der Leyen se Reunirá con Zelenskyy en KyivLa presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se espera que se reúna con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, hoy. En un comunicado, Zelenskyy anunció discusiones sobre los preparativos de invierno. "Por supuesto, la energía es una preocupación principal", dijo. Otros temas en la agenda incluyen la situación en las líneas del frente, el suministro de armas, proyectos de defensa conjunta, las aspiraciones de Ucrania para unirse a la UE y la ayuda financiera adicional para el país objetivo de Rusia.

05:32 Ucrania Participa por Primera Vez en un Ejercicio de la OTANUcrania está participando por primera vez en un ejercicio de la OTAN liderado por los Países Bajos. El ejercicio en curso tiene como objetivo probar sistemas anti-drones, informó la OTAN. Más de 60 sistemas y tecnologías anti-drones, incluyendo sensores, sistemas drone-a-drone, inhibidores y cazadores cibernéticos, están siendo probados, según la OTAN. La participación de Ucrania forma parte del plan de acción de la OTAN-Ucrania para la cooperación en innovación, acordado en la cumbre de julio.

04:28 Muertes de Activista Transgénero en GeorgiaLa activista transgénero famosa Kesaria Abramidze fue apuñalada hasta la muerte en su apartamento en Georgia, poco después de la adopción de una ley internacional de LGBTQ. Abramidze, un modelo, actriz e influencer, fue asesinada con múltiples puñaladas el miércoles, según el Ministerio del Interior de Georgia. Su novio fue arrestado como principal sospechoso, acusado de asesinato con "crueldad extraordinaria" debido al género de la víctima.

03:25 Lufthansa Planea Detener Vuelos Frankfurt-BeijingLufthansa está reconsiderando su servicio diario entre Frankfurt y Beijing. Se espera una decisión en octubre. Un portavoz de Lufthansa citó el "campo de juego competitivo injusto" para las aerolíneas europeas en comparación con las aerolíneas chinas y del Golfo Pérsico y el Bósforo, que se benefician de costos operativos más bajos, normas laborales mínimas y financiación significativa de la aviación por parte de sus gobiernos. Además, estas aerolíneas aún tienen acceso al espacio aéreo ruso, que se ha negado a las aerolíneas europeas y estadounidenses desde la introducción de sanciones contra Rusia debido al conflicto de Ucrania, lo que resulta en costos de combustible más altos.

02:27 Fuerzas Rusas Atacan Centro de Energía en SumyLas fuerzas rusas lanzaron nuevos ataques aéreos contra la ciudad ucraniana de Sumy el martes por la noche, atacando un centro geriátrico y targeting el sector energético. Se informó que un civil murió en los ataques, según las autoridades ucranianas. Un organismo de monitoreo de la ONU indicó que los ataques a la red de energía pueden haber violado el derecho internacional humanitario. La Agencia Internacional de Energía informó en un estudio que Ucrania podría enfrentar gaps de suministro de energía que alcanzan hasta un tercio de la demanda pico durante los meses de invierno.

01:25 Más de 1.18 Millones de Refugiados Ucranianos en AlemaniaEl número de refugiados en Alemania ha alcanzado un nuevo récord. Alrededor de 3.48 millones de refugiados residían en Alemania al final del primer semestre de 2024, según la Oficina de Registro de Extranjería, un aumento de aproximadamente 60,000 en comparación con el final de 2023 y el número más alto desde los años 50, según el "Neues Osnabrücker Zeitung" (NOZ), citando datos del gobierno alemán en respuesta a una pregunta parlamentaria de la izquierda en el Bundestag. Alrededor de 1.18 millones de estos refugiados son de Ucrania, un aumento de 45,000 en comparación con el final de 2023. Las cifras incluyen a todos los refugiados, independientemente de su estado, desde los solicitantes de asilo hasta los refugiados reconocidos hasta las personas toleradas.

00:22 Lindner: La Ayuda a Ucrania No Justifica la Suspensión del Freno a la Deuda Los políticos del SPD y los Verdes a menudo mencionan un acuerdo dentro de la coalición de semáforo para suspender el freno a la deuda para una ayuda extensa a Ucrania como un punto de discordia en la disputa presupuestaria. Sin embargo, el líder del FDP y ministro de Finanzas, Christian Lindner, niega tal acuerdo: "No estoy al tanto de tal acuerdo. No habría acordado una resolución así", declaró a la "Rheinische Post". La guerra en Ucrania es una situación trágica, pero no una emergencia según la Ley Fundamental. "Por lo tanto, estamos trabajando arduamente en una iniciativa de 50 mil millones de dólares de los países del G7, además de nuestra ayuda bilateral, para Ucrania", declara Lindner.

23:23 Bulgaria Aboga por una Prohibición de la UE a las Exportaciones de Huevos de Ucrania Bulgaria planea proponer una prohibición de las importaciones de huevos de Ucrania durante la reunión del Consejo de Agricultura y Pesca de la UE el 23 de septiembre en Bruselas, según anunció el ministro de Agricultura de Bulgaria, Georgi Takhov. Esta medida es una continuación de los conflictos entre Ucrania y los estados miembros del este de la UE en relación con el comercio agrícola. Estos conflictos han llevado a bloqueos fronterizos en la frontera ucranio-polaca, prohibiciones de importación de maíz y trigo ucranianos y protestas de agricultores en Polonia y Bulgaria.

22:13 Merz Ve "Ninguna Opción para el Proceso de Paz" con Rusia El líder de la CDU, Friedrich Merz, expresa sus preocupaciones sobre la situación en Ucrania y señala: "No creo que haya una oportunidad para iniciar el proceso de paz en este momento". Rusia solo cesará cuando las acciones militares adicionales parezcan infructuosas o cuando Kyiv colapse. A largo plazo, Alemania debe continuar brindando apoyo militar a Ucrania. "Creo que debemos defender la libertad y la paz contra Rusia a largo plazo, no con Rusia", declara Merz. Esto es una dura realidad. "No hay otra opción en este momento, al menos mientras Putin y su régimen permanezcan en el poder".

