A las 13:58, el presidente Zelenskyy afirma la represalia de 103 combatientes cautivos adicionales

Ucrania Verifica Intercambio de Prisioneros con Rusia

Ucrania ha verificado un intercambio de prisioneros con Rusia. Un total de 103 individuos han regresado a Ucrania desde la custodia rusa, según informó el presidente Zelenskyy. Entre ellos se encuentran soldados, miembros de la Guardia Nacional, guardias fronterizos y oficiales de policía. Son defensores de las regiones de Kyiv, Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, Kharkiv y Mariupol, así como de la planta de acero Azovstal.

13:38 EE. UU. Aproba la Venta de Aviones de Combate de Alta Categoría a Rumania

El gobierno de los Estados Unidos ha autorizado la venta de 32 avanzados aviones de combate F-35 a Rumania, un aliado de la OTAN y vecino de Ucrania. En una explicación, la embajadora de EE. UU. en Bucarest, Kathleen Kavalec, afirmó: "Rumania es un aliado crucial en la alianza de la OTAN, firme en su compromiso con la seguridad y la estabilidad en la región del Mar Negro y más allá". Con la adquisición de estos aviones de combate multimisión de sigilo de Lockheed Martin, Rumania obtendrá "capacidades de defensa aérea sin igual", destacó Kavalec. La primera entrega se espera para 2031, y el trato se estima en hasta $7.2 mil millones.

13:02 Se Reporta Intercambio de Prisioneros de más de 200 Personas entre Rusia y Ucrania

Se reporta que Rusia y Ucrania han intercambiado a más de 200 prisioneros de guerra, según declaraciones rusas. Cada parte ha liberado a 103 personas, anunció el Ministerio de Defensa ruso a través de un mensaje de Telegram. Los soldados rusos actualmente reciben asistencia psicológica y médica en Bielorrusia, informó el ministerio. Los soldados rusos habrían sido capturados en Kursk, donde las tropas ucranianas habían avanzado en agosto. El lado ucraniano aún no ha respondido a las afirmaciones rusas sobre el intercambio de prisioneros.

12:50 Rusia Afirma la Captura de un Pueblo en el Este de Ucrania

Las fuerzas rusas han alegado la captura de otro pueblo en el este de Ucrania. "El pueblo de Yelannoe Pervoe (Yelanne Perche en ucraniano) ha sido liberado", anunció el Ministerio de Defensa de Moscú. El pequeño pueblo se encuentra cerca de la ciudad estratégica de Pokrovsk, que está bajo amenaza por el avance ruso. Las fuerzas rusas han hecho progresos significativos en la región de Donetsk en las últimas semanas. El presidente ruso Putin recently stated that the main objective of the Russian army is to capture the industrially important Donbass region, which includes Donetsk.

12:21 Medvedev Amenaza con la Destrucción Total de Kyiv

El expresidente ruso Dmitri Medvedev ha amenazado con destruir completamente la capital ucraniana, Kyiv. Rusia tiene una razón válida para usar armas nucleares debido al avance de Ucrania en la región rusa de Kursk, aunque aún no lo ha hecho. En respuesta al uso por Ucrania de misiles de largo alcance del Oeste, Kyiv podría transformarse en "un punto fundido masivo" utilizando la nueva tecnología de armas no nucleares de Rusia, afirmó Medvedev. Medvedev es el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia y ha utilizado con frecuencia un lenguaje duro contra el Oeste y Ucrania.

11:50 Lucha Intensa en Curachove

La lucha más intensa en el este de Ucrania está ocurriendo actualmente alrededor de la ciudad de Kurachove. La discusión sobre el uso de armas europeas de largo alcance está generando frustración entre la población. La reportera de ntv, Kavita Sharma, informa desde Dnipro.

11:12 Ataques con Drones Causan Daños en la Región del Mar Negro de Odessa

Aún se están revelando detalles del gran ataque con drones en la región del Mar Negro de Odessa. Según la fuerza aérea ucraniana, Rusia lanzó un total de 76 drones de combate. De ellos, 72 drones fueron derribados. La fuerza aérea no proporciona información sobre las consecuencias del ataque. El gobernador de la región del Mar Negro de Odessa informó daños considerables. Él dijo que varios edificios en un suburbio de la capital regional de Odessa fueron dañados por los escombros de los drones. Los almacenes en el distrito de Ismajil, que sirve como punto de tránsito para las exportaciones de grano de Ucrania, fueron atacados. También cayeron escombros en Kyiv, dañando una empresa municipal, pero no se declaró ningún incendio.

**10:31 Stoltenberg sobre la Reunión Previa a la Guerra: los Rusos Mostraron Mapas Inprec

09:07 Fortaleciendo lazos con Moscú

Kim Jong Un ha prometido fortalecer los lazos con Rusia, según la prensa norcoreana. Después de una conversación con el jefe del Consejo de Seguridad de Rusia, Sergei Shoigu, en Corea del Norte, se reveló que mantuvieron una amplia conversación sobre el fortalecimiento de la asociación estratégica entre los dos países y el refuerzo de la cooperación para proteger sus intereses de seguridad mutua, así como sobre la situación regional e internacional. No obstante, Pyongyang ha desmentido las acusaciones de Ucrania, EE. UU. y Corea del Sur de que está suministrando armas y misiles a Rusia para el conflicto de Ucrania como "infundadas".

08:48 Discutiendo armas de largo alcance para Rusia

Se están programando conversaciones sobre si Ucrania debería tener permiso para utilizar armas occidentales avanzadas contra objetivos dentro de Rusia. El primer ministro británico Starmer anunció esto después de una reunión con el presidente de EE. UU., Biden, durante la cual decidieron posponer una decisión sobre el asunto. Biden y Starmer discutirán el tema en la Asamblea General de la ONU en Nueva York la próxima semana "con un grupo más amplio de personas", dijo Starmer. Los medios británicos informan de que Biden, que teme un conflicto nuclear, está dispuesto a permitir que Ucrania utilice cohetes británicos y franceses con tecnología estadounidense, pero no cohetes estadounidenses.

08:15 Zelensky sobre el presunto plan de Trump: "Los mensajes electorales son mensajes electorales"

El candidato republicano a la presidencia de EE. UU., Donald Trump, ha afirmado en reiteradas ocasiones que podría poner fin a la guerra en Ucrania en un día, pero nunca ha presentado un plan. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, fue preguntado en una entrevista de CNN cómo interpretaba la declaración de Trump. "No puedo entenderlo hoy porque no conozco los detalles de lo que significa", respondió Zelensky en la entrevista, que se emitió el domingo. Su postura es que hay una campaña electoral en EE. UU. "Y los mensajes electorales son mensajes electorales", continuó. "A veces no son muy realistas". Sin embargo, Zelensky también dijo que había hablado con Trump hace dos meses. Durante esa conversación, Trump le había asegurado su apoyo a Ucrania, dijo Zelensky. Había sido una conversación positiva.

07:01 ISW: Rusia necesita más soldados en Kursk para expulsar a los ucranianos

Rusia continúa sus contraofensivas en la región de Kursk, pero el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) no ha observado aún una operación a gran escala para expulsar completamente a los ucranianos. El ISW, con sede en Washington, escribe que las autoridades rusas han confiado hasta ahora principalmente en reclutas inexpertos y mal equipados, así como en pequeñas partes de las fuerzas armadas regulares de Rusia y otras fuerzas de seguridad en la región fronteriza. En una evaluación, el think tank dice: "Una contraofensiva rusa para recuperar el territorio capturado por las fuerzas ucranianas en la óblast de Kursk probablemente requerirá más personal y material de lo que Rusia ya ha concentrado en la zona - especialmente si la mayoría de las unidades ya desplegadas carecen de experiencia de combate".

06:17 Ucrania bajo ataque de drones durante la noche

Según el ejército ucraniano, Rusia ha atacado Ucrania con drones Shahed durante toda la noche. El ejército ruso lanzó varios grupos de drones de ataque, informó la fuerza aérea ucraniana. Se activaron alertas aéreas en casi todas las regiones del país. Por ejemplo, en la región de Odessa. La marina dice que derribó nueve drones allí. En la ciudad de Odessa se oyeron explosiones, según el alcalde. No se han informado víctimas hasta ahora.

06:01 Mützenich propone un grupo de contacto internacional

El portavoz del grupo parlamentario SPD, Rolf Mützenich, aboga por un grupo de contacto internacional para iniciar una iniciativa de paz en la guerra de Ucrania. "En mi opinión, ahora es el momento de que los aliados occidentales inicien un grupo de contacto para comenzar un proceso", dijo a la "Rheinische Post". "El Canciller Federal y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky están de acuerdo en que ahora es un buen momento para intensificar los esfuerzos por las conversaciones de paz, y que Rusia también debería estar involucrada en la próxima cumbre de la paz". Preguntado sobre los posibles miembros de un grupo de contacto así, Mützenich dijo que ve países como China, India, Turquía y Brasil como responsables. "La convicción de que la guerra de agresión rusa puede convertirse en una carga está creciendo en estos países". Por tanto, el trabajo de un grupo de contacto "podría ser prometed

00:35 Kim Jong Un Promete Mayor Cooperación con Rusia

Kim Jong Un, líder de Corea del Norte, ha prometido fortalecer la cooperación con el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Sergei Shoigu. Según informó la agencia de noticias estatal KCNA, los dos hombres mantuvieron una detallada discusión durante la visita de Shoigu a Pyongyang. Llegaron a un acuerdo mutuamente satisfactorio sobre varios asuntos, incluyendo la cooperación mejorada para proteger los intereses de seguridad mutua. Shoigu, quien hasta mayo servía como ministro de Defensa de Rusia, había iniciado relaciones más cercanas entre Corea del Norte y Rusia con un viaje a Pyongyang el pasado julio.

23:36 Zelensky Convoca Reunión con Biden para Discutir "Plan de Victoria"

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha anunciado una reunión con el presidente de EE. UU., Joe Biden, en septiembre. "Presentaré el plan para la victoria", dijo Zelensky durante una aparición en Kyiv. Esta estrategia implica un sistema integral de toma de decisiones para equipar a Ucrania con suficientes fuerzas para dirigir el conflicto hacia la paz. "Las guerras conquistadoras pueden terminar de manera justa mediante la expulsión del ejército ocupante o por medios diplomáticos", explicó Zelensky. Esto resultará en la verdadera independencia del país. Sin embargo, Kyiv depende del apoyo de EE. UU. para una posición fuerte.

22:59 El Ejército Ucraniano Informe Lucha Intensa en el Sector Este

La lucha continúa intensamente en el este de Ucrania, según el ejército ucraniano. Hubo 115 escaramuzas, informó el Estado Mayor en Kyiv en su actualización vespertina. "La lucha más intensa tuvo lugar en la dirección de Kurakhove, además de lo cual el enemigo también estuvo activo en la dirección de Lyman y Pokrovsk", informó. Kurakhove es un pequeño pueblo al sur de Pokrovsk. Pokrovsk había sido la dirección principal de ataque de las tropas rusas. Sin embargo, recientemente, los rusos han hecho poco progreso en esa área. En cambio, han expandido su eje de ataque hacia el sur para capturar la ciudad minera de Hirnyk cerca de Kurakhove.

22:18 Zelensky: Avance en Kursk Brinda alivio Deseado

El avance de Ucrania en la región rusa de Kursk está proporcionando los resultados deseados, según el presidente Volodymyr Zelensky. En la región de Charkiv, el enemigo ha sido detenido, y en Donetsk, el avance ruso ha disminuido, dice. Rusia aún no ha logrado éxitos significativos en su contraofensiva en Kursk. Los expertos habían dudado anteriormente de la reubicación de mayores formaciones de tropas rusas desde Donetsk y otras regiones a Kursk. Rusia afirma haber recuperado 10 de las 100 aldeas ocupadas.

21:46 Zelensky Acusa al Occidente de "Miedo" en la Discusión de la Defensa Antimísil de Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusa al Occidente de tener "miedo" en la discusión de la ayuda a Ucrania para derribar misiles rusos. "Si los aliados pueden derribar juntos misiles y drones en el Oriente Medio, ¿por qué aún no hay una decisión similar para derribar misiles rusos y Shaheds en el cielo de Ucrania?" dijo Zelensky en una conferencia en Kyiv. "Tienen miedo incluso de decir: 'Estamos trabajando en ello'. Y esto ocurre incluso cuando los misiles y los drones se dirigen literalmente hacia el territorio de nuestros vecinos", dijo el líder ucraniano. Esto es "vergonzoso para el mundo democrático".

21:30 Rusia Allegadamente Deployment 8060 Drones Iraníes contra Ucrania

Rusia ha alegadamente desplegado 8060 drones Shahed iraníes contra Ucrania desde el inicio de la guerra, según el gobierno de Kyiv. No hay declaraciones disponibles de Irán o Rusia. Ucrania acusó por primera vez al gobierno iraní de suministrar los drones kamikaze a Rusia en el otoño de 2022.

20:43 EE. UU. No Está Dispuesto a Discutir la Aprobación de Armas de Largo Alcance para Ucrania

En Washington, se espera que el primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente de EE. UU., Joe Biden, se reúnan para Maintenance. Se espera con ansias si habrá anuncios sobre la aprobación del uso de armas de largo alcance para Ucrania. Fuentes del periódico británico "Guardian" sugieren que el Reino Unido ha permitido a Kyiv llevar a cabo ataques utilizando misiles Storm-Shadow. Sin embargo, se informa que ninguna de las partes hará anuncios sobre este tema durante la reunión de hoy. "No esperaría un anuncio hoy sobre el uso de armas de largo alcance dentro de Rusia - ciertamente no desde EE. UU.", dice el director de comunicaciones del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby. Solo comparte que están continuando las discusiones con el Reino Unido, Francia y otros aliados "sobre el tipo de capacidades que se proporcionarán a Ucrania". También evita dar una respuesta clara cuando se le pregunta si el gobierno de EE. UU. anunciará algún cambio. "No voy a participar en una discusión hipotética sobre lo que podríamos o no decir en un cierto punto".

La Unión Europea podría jugar un papel potencial en la negociación de un alto el fuego o conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia, dada su influencia en la comunidad internacional.

Después de la venta de avanzados aviones de combate F-35 a Rumania, podría haber una mayor tensión entre la Unión Europea y Rusia, ya que Rumanía es un aliado de la OTAN y vecino de Ucrania. La Unión Europea podría considerar esto como una amenaza a sus fronteras orientales si Rusia lo percibe como una provocación.

