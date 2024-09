A las 13:57, Zelenskyy declaró la liberación de 49 prisioneros de guerra

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha anunciado el regreso de 49 cautivos de Rusia, incluyendo a anteriores combatientes de la planta de acero de Mariupol Azovstal, que estuvo bajo asedio por el ejército ruso en la primavera de 2022. Zelensky proclamó: "49 ucranianos han vuelto a casa", con fotos de soldados y mujeres soldados envueltas en banderas nacionales ucranianas. Zelensky dijo que estas personas eran miembros del ejército, la guardia nacional, la policía nacional, la guardia fronteriza y civiles. Los medios ucranianos informan que 23 de las personas devueltas son mujeres. Zelensky no reveló inicialmente si el regreso fue resultado de un canje de prisioneros con Rusia.

El primer ministro polaco Donald Tusk no se muestra excesivamente preocupado por las recientes amenazas de Vladimir Putin sobre armas de largo alcance dirigidas a objetivos en Rusia. Si bien reconoce la gravedad de la situación en Ucrania y a lo largo de la frontera ucraniana-rusa, Tusk sostiene: "No exageraría la importancia de las últimas declaraciones del presidente Putin". Según Tusk, estas declaraciones reflejan la difícil situación en la que se encuentra el ejército ruso en el frente. Putin había sugerido anteriormente que si el Oeste permitía a Ucrania atacar territorio ruso con cohetes de largo alcance de su producción, el Oeste estaría luchando directamente contra Rusia.

El ministro de Defensa chino Wei Fenghe, en un foro de seguridad internacional en Beijing, aboga por "negociaciones" como la única solución posible para conflictos como los de Ucrania y la Franja de Gaza. Wei cree que "la crisis en Ucrania y el conflicto israelí-palestino solo pueden resolverse a través de la paz y las negociaciones".

El gobierno alemán busca aumentar las importaciones de petróleo de Kazajistán. Un funcionario del gobierno, previa a la visita del canciller Olaf Scholz a Uzbekistán y Kazajistán, dice: "Bienvenimos la posible expansión de los suministros de petróleo de Kazajistán". El objetivo es proporcionar a la refinería PCK de Schwedt múltiples opciones de suministro, y el petróleo de Kazajistán es una de ellas. Sin embargo, también necesitan opciones alternativas, ya que el petróleo kazajo fluye a través de tuberías rusas a Alemania, lo que da a Moscú palanca. Desde la invasión rusa de Ucrania, Alemania ha cesado las importaciones de petróleo ruso. Durante la visita de Scholz, los suministros de gas de Asia Central serán un tema importante de discusión.

Francia ha citado al representante diplomático iraní en el Ministerio de Asuntos Exteriores en París. Según fuentes diplomáticas, la razón es la entrega de misiles balísticos a Rusia. El secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, había afirmado anteriormente que Rusia había recibido misiles de Irán, que debían desplegarse en Ucrania en las próximas semanas. Sin embargo, Irán niega estas acusaciones.

El Pentágono considera la contraofensiva rusa en Kursk como "relativa". El portavoz del Pentágono, Pat Ryder, dijo el jueves: "Hemos observado a unidades rusas intentando lanzar una contraofensiva en la región de Kursk. En este momento, la caracterizaría como modesta, pero la estamos monitoreando de cerca". El Ministerio de Defensa ruso afirmó que los soldados rusos habían recuperado diez asentamientos. Esta afirmación sigue sin confirmarse. El ejército ucraniano inició la ofensiva en la región rusa de Kursk hace aproximadamente cinco semanas, informando la captura de alrededor de 100 pueblos rusos y casi 1300 kilómetros cuadrados desde entonces.

La fuerza aérea ucraniana informó el derribo de 24 de 26 drones durante la noche. En la región de Odessa, una persona resultó herida y 20 casas resultaron dañadas, mientras que en la región de Mykolajiw, los escombros del dron causaron un incendio en una planta de procesamiento de alimentos. Según el Ministerio de Energía, la infraestructura energética en la región de Iwano-Frankiwsk resultó dañada.

El secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Sergei Shoigu, se reunió con el líder norcoreano Kim Jong Un en Pyongyang. Las reuniones tuvieron lugar "en un ambiente distintivo de confianza y camaradería", según el Consejo de Seguridad de Rusia. Se espera que las conversaciones contribuyan significativamente a la ejecución del pacto de defensa firmado por Kim y el presidente ruso Vladimir Putin en junio. El acuerdo establece ayuda mutua en caso de agresión contra cualquiera de las partes contratantes, según Putin. Los críticos acusan a Rusia de utilizar misiles y obuses norcoreanos en Ucrania. Para impulsar su ofensiva en Ucrania, Rusia busca municiones adicionales, lo que la lleva a acercarse a países como China, Irán y Corea del Norte.

El presidente de la cámara baja rusa, Vyacheslav Volodin, acusa a la OTAN de participar activamente en el conflicto de Ucrania. "Están librando una guerra contra nuestro país", escribió Volodin en Telegram. Sugiere que la OTAN está ayudando a Ucrania a seleccionar ciudades rusas para atacar, coordinar operaciones militares y emitir órdenes al gobierno de Kyiv.

10:17 Munz sobre la amenaza de Putin a la OTAN: "La declaración de Putin no hace titulares de la mañana"

En el mundo occidental, hay preocupaciones de que permitir a Ucrania iniciar ataques de largo alcance en suelo ruso podría llevar a una escalada. De hecho, el presidente ruso Vladimir Putin ha vuelto a emitir esta amenaza. Sin embargo, el corresponsal de ntv Rainer Munz cree que podría haber poca sustancia detrás de la postura beligerante de Putin.

09:20 Acuerdo Firmado para la Estacionamiento de la Brigada Lituana

Alemania y Lituania han firmado un acuerdo gubernamental para gestionar los detalles de una brigada de combate estacionada en el país de la OTAN en el Báltico. El ministro de Defensa, Boris Pistorius, y su homólogo lituano, Laurynas Kasciunas, firmaron el acuerdo en Berlín. El acuerdo se basa en el Acuerdo de la OTAN sobre la Situación de las Fuerzas, aclarando el estatuto legal de los soldados y empleados civiles alemanes en Lituania, según el Ministerio de Defensa. Establece las bases para la creación de escuelas y guarderías alemanas en Lituania, entre otras cosas. Se espera que la brigada esté operativa en 2027. Lee más aquí.

08:56 Rusia Expulsa a Diplomáticos Británicos por Acusaciones de Espionaje

Rusia ha expulsado a seis diplomáticos británicos por sospechas de espionaje. El FSB afirma tener pruebas de que el Foreign Office coordina la escalada política y militar en un intento de asegurar la derrota estratégica de Rusia en la guerra contra Ucrania. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, acusa a la embajada británica de dañar intencionalmente al pueblo ruso, según la agencia de noticias TASS. El Foreign Office británico descarta las acusaciones como "infundadas". La expulsión de Rusia es una respuesta a las acciones británicas posteriores a las actividades patrocinadas por el estado ruso en Europa y el Reino Unido, según un comunicado de la BBC.

08:31 Putin Amenaza al Occidente: La Aprobación de Misiles de Largo Alcance Involucraría Directamente a la OTAN en el Conflicto

El presidente ucraniano Zelenskyy ha estado instando durante mucho tiempo a la aprobación de misiles de largo alcance para atacar objetivos militares rusos. Ahora, EE. UU. y el Reino Unido están preparando la revisión de esta solicitud juntos. El jefe del Kremlin, Putin, responde con una amenaza al Occidente.

08:03 Rusia Compartirá Conocimientos sobre Armas Occidentales con sus Socios

Rusia ofrece compartir sus experiencias en la lucha contra diversas armas occidentales con sus partenaires. El viceministro de Defensa ruso, Alexander Fomin, declaró en una conferencia de seguridad en China que el conflicto en Ucrania ha proporcionado insights únicos, según la agencia de noticias rusa RIA. Rusia está dispuesta a compartir este conocimiento con sus socios. El conflicto ha llevado a una nueva era de la guerra, con armas rusas capaces de contrarrestar armas occidentales.

07:34 Agencia de Inteligencia Interior Anuncia Detenciones: Hombres Realizaron Atentados con Fuego en Kyiv por Encargo de la Inteligencia Rusa

Cinco hombres son acusados de realizar atentados con fuego en Kyiv por encargo de una agencia de inteligencia rusa, afirma la agencia de inteligencia interior ucraniana. Los hombres son acusados de quemar cinco vehículos militares y distribuir panfletos destinados a desprestigiar al ejército. Los presuntos pirómanos fueron contactados por agentes rusos a través de Telegram en busca de dinero rápido y grababan sus acciones en sus teléfonos para el pago prometido, que nunca llegó.

07:05 Rabino Jefe de Ucrania Llora la Muerte de su Hijo Adoptivo en la Guerra

El rabino jefe de Ucrania, Moshe Asman, llora la pérdida de su hijo adoptivo, Anton Samborskij, quien murió durante la invasión rusa de Ucrania. Un servicio funerario fue asistido por soldados, veteranos y otros para rendir homenaje al hombre de 32 años, quien fue reportado como desaparecido a finales de julio y cuyo fallecimiento se confirmó semanas después. Asman adoptó a Samborskij como un huérfano de 10 años y forjó una relación con él. Samborskij se convirtió en padre de una hija en mayo, escribió Asman en las redes sociales. Se unió al ejército unas pocas semanas después y habló por última vez con su padre el 17 de julio.

06:29 Japón Detalla Incidente Involucrando a Aviones de Combate Rusos

El ejército japonés activó aviones de combate después de que dos aviones rusos rodearan la nación insular. Los aviones rusos no ingresaron al espacio aéreo japonés, según el Ministerio de Defensa. Los aviones Tu-142 volaron desde el mar hacia la región sureña de Okinawa desde la mañana hasta la tarde. En respuesta, "mobilizamos aviones de combate de la Fuerza de Autodefensa Aérea de manera urgente", dijo el ministerio. Los aviones rusos finalmente partieron hacia el norte y también cruzaron las Kuriles, un área disputada entre Japón y Rusia. Earlier this week, Russian and Chinese warships initiated joint exercises in the Sea of Japan, part of a larger-scale naval drill. Russian military aircraft last circled Japan in 2019. Lee más aquí.

05:27 Incidente del Mar Negro: Atacado un Buque de CargaLa marina ucraniana compartió detalles sobre un presunto ataque aéreo ruso a un buque mercante en el Mar Negro. Según sus afirmaciones, un avión Tu-22 presuntamente lanzó un misil anti-buque Ch-22 contra el barco. A pesar de estar bajo la bandera de San Cristóbal y Nieves, el buque de carga se encontraba fuera de las aguas territoriales ucranianas. Se dirigía desde el puerto ucraniano de Chornomorsk a Egipto, transportando trigo. Según un informe de la BBC, el barco estaba realmente en la zona económica exclusiva de Rumania en ese momento. Otro informe sugirió que en su lugar se utilizó un misil Ch-31, utilizado para interferir con el radar y que lleva menos potencia explosiva que el Ch-22.

03:19 Incidentes Trágicos en la Frontera: Soldado Moldavo MuereUn soldado moldavo falleció en circunstancias misteriosas mientras cumplía con su deber en la línea de demarcación con la región separatista de Transnistria. El Ministerio de Defensa de la República de Moldova informó que el soldado falleció tras recibir un disparo de su propia arma durante su servicio en su puesto. Las autoridades, incluidas la policía y los expertos forenses, ahora investigan el incidente. Las fuerzas de ambos, Moldova y Transnistria, así como tropas rusas, han estado estacionadas en la línea de separación desde un conflicto en 1992 tras el colapso de la Unión Soviética. Moldova ha prometido reintegrar Transnistria en su territorio. Los incidentes en la línea de separación son poco comunes.

02:18 Primer Ministro del Reino Unido: "No Deseamos Conflicto con Rusia"El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, desmintió la afirmación del presidente Putin de que la entrega de armas de largo alcance por parte de Occidente para ataques en lo profundo del territorio ruso significaba la participación de NATO en la guerra. Starmer declaró: "Ukrania tiene el derecho a la defensa propia". El Reino Unido apoya completamente este derecho y ofrece oportunidades de capacitación en este sentido. "Sin embargo, no estamos buscando un conflicto con Rusia, ése no es nuestro objetivo en absoluto", enfatizó Starmer. Más detalles.

01:09 Antiguo Embajador de EE. UU. en Kiev: Harris Puede Ser Más ApoyadoraEl antiguo embajador de EE. UU. en Ucrania, William B. Taylor, cree que la candidata presidencial demócrata Kamala Harris, si es elegida, sería "más apoyadora" de Ucrania que el titular actual, Biden. Harris ya ha demostrado su postura en ciertos asuntos, mencionó Taylor en un evento en la Universidad Americana de Kiev. Biden ha sido más cauteloso en las decisiones relacionadas con HIMARS, Abrams y aviones de combate F-16, y actualmente es reacio a permitir que Ucrania lance ataques en lo profundo de Rusia. Taylor espera un enfoque "más apoyador" de Harris, principalmente debido a la probabilidad de un nuevo equipo de política exterior en la Casa Blanca.

00:27 Zelensky Agradece a Estonia por la Ayuda MilitarEl presidente ucraniano Volodymyr Zelensky recibe al presidente estonio Alar Karis en Kiev, expresando su gratitud por la ayuda militar. Estonia, miembro de la UE y de la NATO del Báltico, ha acordado destinar el 0,25% de su PIB anual a las necesidades de defensa de Ucrania. Además de las discusiones sobre la reconstrucción y las aspiraciones de Ucrania a la UE, la primera ministra letona Evika Siliņa también prometió un apoyo adicional durante una reunión con Zelensky.

23:19 El BND No Está Obligado a Informar al Periodista sobre la Evaluación MilitarEl Servicio de Inteligencia Federal (BND) no está obligado a informar a un periodista si etiquetó una victoria militar de Ucrania como difícil o imposible en conversaciones privadas. Además, el BND no está obligado a revelar qué medios de comunicación participaron en estas conversaciones, según una sentencia del Tribunal Administrativo Federal de Leipzig. La solicitud de urgencia del periodista fue rechazada en gran medida, pero el BND debe revelar el número de conversaciones individuales confidenciales de fondo sobre la situación militar en Ucrania este año. La solicitud de urgencia fue presentada por un editor de periódico que informaba sobre una declaración de un político de la CDU, sugiriendo que el BND estaba diseminando intencionalmente una evaluación negativa de la situación militar en Ucrania para influir en la opinión pública.

aquí.22:06 Políticos de la Coalición Abogan por el Uso de Armas de Largo Alcance contra RusiaLos políticos del gobierno de la coalición apoyan la autorización de Kyiv para utilizar armas de largo alcance contra objetivos en Rusia. El experto en política exterior del SPD, Michael Roth, afirmó en T-Online que es correcto y legal atacar finalmente objetivos militares rusos con misiles de Occidente de largo alcance. Roth sugirió como posibles objetivos en Rusia los campos de aviación militares, los centros de mando o las bases de lanzamiento. Estas bases, afirmó, son responsables de iniciar "ataques crueles contra objetivos civiles ucranianos". Es esencial detener estos ataques al atacar sus bases, enfatizó. Además, el presidente del Comité de Defensa, Marcus Faber del FDP, abogó por la aprobación del uso de aeropuertos militares rusos para armas de largo alcance como ATACMS y Storm Shadow. El político del Partido Verde Anton Hofreiter destacó que "Rusia terroriza diariamente a la población civil ucraniana con ataques con cohetes contra hospitales, edificios residenciales y el suministro de energía". Para proteger efectivamente a los civiles de Ucrania, el ejército debería poder atacar bases militares en territorio ruso con armas de largo alcance.

21:35 Vance Habla Sobre el Plan de Paz de Trump para UcraniaSegún el candidato a vicepresidente republicano J.D. Vance, la estrategia de Donald Trump para poner fin al conflicto en Ucrania podría implicar la creación de una zona desmilitarizada entre Ucrania y Rusia. Durante una entrevista con el productor de televisión Shawn Ryan, Vance sugirió que Trump podría reunir a rusos, ucranianos y europeos para discutir posibles soluciones pacíficas. Vance expresó confianza en la habilidad de Trump para negociar un acuerdo rápidamente, diciendo: "Creo que podría alcanzar un acuerdo muy rápidamente". La historia pública de Trump respaldando al presidente ruso Vladimir Putin y criticando la ayuda de EE. UU. a Ucrania es bien conocida. Trump también ha afirmado que podría poner fin al conflicto en un día si fuera elegido, pero ha sido vago sobre su plan específico.

21:03 "Somos Rusos, Dios Está de Nuestro Lado" - Manifestación Fascista en San PetersburgoLos nacionalistas y fascistas rusos que marchan por San Petersburgo gritan con certeza inquebrantable: "Somos rusos, Dios está de nuestro lado". Continúan coreando: "¡Adelante, rusos!". Su marcha conmemora el aniversario del traslado de las reliquias de Alexander Nevsky, celebrado como héroe nacional y santo de la Iglesia Ortodoxa.

20:28 Solovyov, el Propaganda del Kremlin, Sugiere a Europa como Próximo ObjetivoEl popular presentador de televisión ruso Vladimir Solovyov cree que Rusia no debería detenerse en la conquista de Ucrania. "Creo que la barrera ideal es el Atlántico", dice el propagandista del Kremlin. "Nuestras tropas encajarían perfectamente en Berlín, Lisboa, Madrid y París. Y qué vista dieron en París". En respuesta a un recordatorio sobre la falta de una población rusa significativa en Europa, Solovyov menciona a los aliados bielorrusos. Alternativamente, sugiere recurrir a China.

20:01 Trabajadores Británicos de Ayuda se Preparan para el Invierno en UcraniaMuchas casas ucranianas que han resistido los bombardeos hasta ahora carecen de ventanas, un desafío que se acerca con el invierno. La ONG británica "Aislante Ucrania" aborda este problema. Viajan a zonas de conflicto para instalar ventanas temporales.

