A las 13:38, la ciudad ucraniana de Pokrovsk experimenta escasez parcial de agua y gas.

13:07 Posible exageración del número de buques de guerra rusos

Se sospecha que Rusia podría tener la mitad de buques de guerra que afirma poseer, según un informe del medio de noticias independiente ruso "Agentstvo". El Ministerio de Defensa de Rusia asegura que alrededor de 400 buques de guerra participan en el ejercicio militar a gran escala "Ocean-2024". Sin embargo, "Agentstvo" se refiere a datos no confirmados de fuentes como "Global Naval Powers Ranking 2024" y "RussiaShips.info", que sugieren solo 264 y 299 buques de guerra, respectivamente. Además, alrededor de 50 barcos y submarinos de la Flota del Mar Negro, que no participa en el ejercicio, se incluyen en estas cifras. Históricamente, Rusia ha sido conocida por exagerar el tamaño de sus fuerzas militares.

12:28 Aumentan las actividades de espionaje ruso contra la Bundeswehr

Los servicios de inteligencia rusa han aumentado sus actividades de espionaje contra la ayuda militar alemana a Ucrania y la Bundeswehr, según el último informe anual del Servicio de Contraespionaje Militar (MAD). El informe indica que el interés estratégico de los servicios de inteligencia rusa en la política y estrategia militar ha cambiado a niveles tácticos. Ahora, Rusia está muy interesada en información sobre la ayuda militar que Alemania está proporcionando a Ucrania, incluyendo detalles sobre las rutas de transporte y los procedimientos de despliegue de armas y municiones, así como las tácticas de los sistemas de armas occidentales en Ucrania. Las capacidades de la Bundeswehr para la defensa territorial y de la alianza también se han convertido en un objetivo de los servicios de inteligencia rusa.

11:52 Munz: "Armas atómicas en Berlín" Amenaza no inesperada

La posibilidad de que Reino Unido y Estados Unidos otorguen permiso a Ucrania para usar armas contra el territorio ruso no es inesperada, asegura el corresponsal de ntv Rainer Munz. Por lo tanto, no sorprende que ahora un especialista en armas atómicas abogue por ataques contra Berlín.

11:15 Reflexión prolongada sobre el uso de misiles de largo alcance

Una decisión sobre el uso de misiles de largo alcance occidentales en Rusia por parte de Ucrania puede tardar aún algún tiempo. Parece highly unlikely that a decision will be made before the UN General Assembly on September 24, during which around 150 heads of state and government will convene, according to the US medium Bloomberg. The report cites British Foreign Secretary Lammy, who indicated that the UN meeting will provide the next opportunity to discuss the use of long-range missiles. According to the report, Ukrainian President Zelensky plans to reiterate this demand during the meeting. On Wednesday, Lammy and US Secretary of State Blinken visited Kyiv to discuss Zelensky's plans for attacks on Russian territory. Blinken intends to address this matter with US President Biden on Friday. British Prime Minister Starmer will also meet with Biden to discuss this issue on Friday.

10:31 Fuerza Aérea Ucraniana Reporta 5 Misiles y 64 Drones en Ataque Nocturno

La fuerza aérea ucraniana reporta que el ejército ruso atacó Ucrania durante la noche utilizando 5 misiles y 64 drones de combate de origen iraní. 44 drones fueron interceptados. Estos detalles no pueden ser verificados de manera independiente. Los sistemas de defensa aérea también estuvieron activos alrededor de Kyiv para contrarrestar los drones entrantes.

09:59 Experto ruso aboga por una postura nuclear más fuerte

El influyente experto en política exterior rusa Sergei Karaganov recomienda que Rusia debe comunicar claramente su disposición a usar armas nucleares. Según él, el objetivo principal de la doctrina nuclear de Rusia debe ser inspirar miedo en "todos los enemigos actuales y futuros" de que Rusia está preparada para utilizar armas nucleares. Karaganov sugiere que Rusia podría llevar a cabo un ataque nuclear limitado en un país de la OTAN sin provocar una guerra nuclear a gran escala. También afirma que Estados Unidos estaría engañando si garantizara protección nuclear a sus aliados. Karaganov ha abogado anteriormente por que Rusia considere un ataque nuclear preventivo para disuadir a sus adversarios. Algunos expertos occidentales creen que Karaganov cumple una función útil para el Kremlin al expresar puntos de vista que alertan al Occidente y hacen que Putin parezca más moderado en comparación.

08:46 Ucrania optimista con la aprobación de EE. UU. de misiles de largo alcance occidentales

El optimismo crece en Ucrania de que pronto se les permitirá llevar a cabo ataques profundos en territorio ruso utilizando armas occidentales. Durante su visita a Kyiv, el Secretario de Estado de EE. UU. enfatizó su compromiso de garantizar que "Ucrania tenga todo lo que necesita". En Reino Unido, ya se insinúan tales desarrollos:

08:04 Inteligencia militar ucraniana reporta derribo de avión de combate ruso

Después de afirmaciones del día anterior sobre un avión de combate ruso Su-30SM desaparecido, la inteligencia militar ucraniana ahora reporta que las fuerzas ucranianas lograron derribar un avión de este tipo durante una operación en el Mar Negro. El medio Kyiv Independent reporta que el avión de combate, valorado en $50 millones y estacionado en Crimea, fue destruido por un sistema portátil de defensa aérea.

06:42 Ucranianos en Alemania mantienen su estatus protegido durante visitas a casa

El Bundestag alemán está discutiendo actualmente un paquete de seguridad propuesto por el gobierno, que incluye restricciones en ciertos artículos y posible revocación del estado de refugiado para viajeros a sus países natales. Sin embargo, ciertas excepciones aplican, como para los refugiados de Ucrania.

06:04 Medios rusos afirman desventaja de Trump en debate

Algunos comentaristas en la televisión estatal rusa han sugerido que Trump fue tratado injustamente durante su debate contra Kamala Harris, según reporta Kyiv Independent. Afirmaron que Trump estaba en desventaja. La exactitud de sus declaraciones fue criticada pesadamente por hablantes. Según muchos observadores, Trump luchó en el debate. Si Trump ganara las elecciones, prometió poner fin al conflicto de Ucrania de inmediato.

04:50 Ataque ruso en Konotop: Daños significativos a la infraestructuraVarios civiles resultaron heridos en un ataque ruso en la ciudad de Konotop en la región de Sumy. Según el alcalde, Artem Semenikhin, el suministro de agua de la ciudad se vio temporalmente afectado. Hay daños graves a la infraestructura energética de la ciudad y es desconocido cuándo las viviendas privadas tendrán electricidad nuevamente. Después del ataque en el centro de la ciudad, se registraron varios incendios que dañaron escuelas y edificios residenciales. Dos personas fueron hospitalizadas, una de ellas en estado crítico.

03:29 Letonia ofrece más ayuda militar a UcraniaLa primera ministra letona, Evika Silina, ha anunciado un paquete de asistencia militar para Ucrania durante su visita a Kyiv. Esto incluirá vehículos blindados, según confirmó el primer ministro ucraniano, Denys Shmyhal. Ambos países también están discutiendo una expansión de su colaboración en la industria de defensa, señaló Shmyhal.

01:32 Reino Unido confronta a empresario iraní por supuestas entregas de cohetes a RusiaEl Reino Unido ha citado a un empresario iraní en respuesta a las supuestas entregas de cohetes iraníes a Rusia, según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Londres. "El gobierno del Reino Unido considera cualquier transferencia de cohetes balísticos a Rusia como una grave escalada que merece una respuesta significativa", dice la declaración. El martes, Alemania, Francia y el Reino Unido impusieron sanciones adicionales a Irán debido a las supuestas entregas de cohetes, principalmente en forma de suspensión de acuerdos bilaterales de transporte aéreo. La Unión Europea había citado anteriormente pruebas de exportaciones de cohetes iraníes a Rusia.

00:14 Ucrania: Rusia despliega tropas sin entrenar en VovchanskSegún la información del ejército ucraniano, Rusia está utilizando soldados sin entrenar en el frente de Járkov. El portavoz Vitalii Sarantsev del grupo táctico operativo de las fuerzas armadas en Járkov dijo que las tropas involucradas en las operaciones de ataque en Vovchansk estaban mal entrenadas. Se cree que estas unidades son una reserva de movilización enviada por Rusia. Permanece incierto si son ex presidiarios o soldados reclutados de otros países, como Asia Central, África o el Oriente Medio.

22:39 Alcalde del oeste de Ucrania instituye inspectores que hablan rusoEl alcalde de la ciudad occidental ucraniana de Iwano-Frankiwsk ha anunciado el despliegue de patrullas de control del idioma debido al aumento del uso del ruso. "Esto es una iniciativa ciudadana y cualquiera puede convertirse en controlador del idioma", dice el alcalde de Iwano-Frankiwsk, Ruslan Marzinkiw, a la estación de televisión NTA. Muchos personas desplazadas internamente de las regiones orientales de Ucrania, cuyo primer idioma es el ruso, viven en la ciudad. Marzinkiw espera al menos 100 tales controladores del idioma, con 50 ya registrados como voluntarios. También ha establecido una línea directa donde los ciudadanos pueden informar sobre hablantes de ruso en espacios públicos. Debido al conflicto, millones de personas, especialmente de las áreas de habla rusa del este y sur de Ucrania, han buscado refugio en la región occidental del país, de habla ucraniana y relativamente segura.

21:42 Erdogan solicita devolución de Crimea desde MoscúEl presidente turco Recep Tayyip Erdogan exige la devolución del peninsula de Crimea, que fue anexada por Rusia, a Ucrania. "Nuestro apoyo inquebrantable a la integridad territorial, soberanía e independencia de Ucrania incluye la devolución de Crimea a Ucrania, tal como establece el derecho internacional", dice Erdogan en un mensaje de video en la cumbre de la Plataforma de Crimea. La Plataforma de Crimea, establecida en 2021, tiene como objetivo atraer más atención internacional a la situación que rodea al anexado peninsula.

21:05 Informe: Kyiv presentará estrategia militar a EE. UU.El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy cree que el apoyo de EE. UU. es vital para la capacidad de Ucrania de repeler la invasión rusa. "El plan para la victoria [para repeler la invasión rusa] depende principalmente del apoyo de EE. UU. y el de otros socios", dijo Zelenskyy en una conferencia de prensa en Kyiv. El plan, que detallará en la próxima Segunda Conferencia de la Paz de Ucrania, tiene como objetivo "fortalecer significativamente a Ucrania" y "obligar a Rusia a poner fin a la guerra". Según Bloomberg, EE. UU. ha exigido una estrategia clara de Zelenskyy para golpear a Rusia antes de levantar las restricciones en el uso de armas occidentales. El secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, y el secretario del Foreign Office británico, David Lammy, reportedly planean discutir una estrategia a largo plazo con Zelenskyy en Kyiv para comprender mejor los objetivos de Ucrania.

20:37 Blinken discute la posición de Biden sobre el despliegue de armas contra RusiaEl gobierno de los Estados Unidos está abordando rápidamente las necesidades militares de Ucrania mientras busca utilizar armas de largo alcance de Occidente para golpear objetivos rusos, según el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken. Una conversación entre el presidente de EE. UU., Joe Biden, y el primer ministro británico, Keir Starmer, sobre estas demandas está programada para el viernes, según Blinken, durante una conferencia de prensa conjunta con su homólogo británico, David Lammy, y el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrij Sybiga, en Kyiv. "Estamos avanzando rápidamente para garantizar que Ucrania tenga todas las herramientas necesarias para protegerse de manera efectiva", explica Blinken, seguido de "Nuestro objetivo es que Ucrania emerja victoriosa".

Dadas las tensiones actuales y el papel cada vez más importante de la tecnología en la guerra, no se puede pasar por alto el potencial de una guerra cibernética entre Rusia y sus adversarios, incluyendo al Occidente.

