A las 13:31, Modi abraza a Zelenskyy durante su encuentro en Kiev.

Siguiente su controvertida reunión con el presidente ruso Vladimir Putin, el primer ministro indio Narendra Modi abraza posteriormente al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Modi visita un memorial dedicado a los niños ucranianos caídos junto a Zelensky, donde deposita un juguete de peluche. A pesar de que India, como la nación más poblada del mundo, mantiene una política de neutralidad en el conflicto en curso, no impone sanciones occidentales a Rusia y suele abogar por el diálogo para resolver el problema, aún no ha propuesto soluciones concretas.

13:03: Se mantiene cerrada la conexión crucial de ferry a CrimeaUn día después de un asalto ucraniano, el puerto ruso de Kavkaz, vital para suministrar Crimea, sigue siendo inaccesible para los ferris. El Ministerio de Transporte ruso informa que los servicios de ferry reanudarán después de la limpieza. Kavkaz se encuentra en el estrecho de Kerch, que conecta el mar Negro y el mar de Azov. La ocupada Crimea se puede ver desde Kavkaz, que serve como uno de los centros de carga más concurridos del mar Negro. Se transportan combustible y municiones a Crimea a través de este puerto.

12:20: Experto ruso: "Eventualmente descubriremos cómo Putin retaliará"El presidente ruso Vladimir Putin parece vacilar ante el progreso militar ucraniano en Kursk. Según la política rusa Ekaterina Schulmann, "este es su comportamiento típico en situaciones así". Putin desaparece hasta que la situación se estabiliza, después actúa como si todo fuera normal. Otros expertos rusos creen que el Kremlin está considerando opciones para una contraofensiva, creyendo que Putin tarda en tomar decisiones como esta. "Eventualmente descubriremos cómo Putin retaliará", advierte Alexander Gabuev, director del Carnegie Russia-Eurasia Center en Berlín.

11:41: Sigue ardiendo el depósito de petróleo ruso en ProletarskEl depósito de petróleo ruso en Proletarsk, ubicado en la región sureña de Rostov, sigue ardiendo. Según el sistema de información sobre incendios del NASA, la instalación sigue en llamas hoy. El canal de Telegram Baza, cercano a las fuerzas del orden rusas, también informa que el incendio continúa. Baza afirma que el depósito fue alcanzado de nuevo por un dron ucraniano durante la noche.

11:12: Ucrania espera un abrazo simbólico de ModiA pesar de que India está estrechamente afiliada a Rusia como miembro de BRICS, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky recibe al primer ministro indio Narendra Modi en Kyiv. Esperan la mediación para poner fin al conflicto, con los ucranianos expresando un mayor interés en las conversaciones de paz debido a la ofensiva de Kursk, informe la reportera de ntv Nadja Kriewald.

10:45: Sistema de defensa aérea ucraniano en acción en múltiples áreasEl ejército ucraniano informe que derribó 14 de 16 drones de ataque rusos lanzados durante la noche. "El sistema de defensa aérea estuvo activo en las regiones de Cherkasy, Kirovohrad, Poltava y Sumy", informó la fuerza aérea.

10:16 Ucrania comenta el hundimiento de un ferry en el CáucasoLa marina ucraniana ha respondido al hundimiento de un ferry en el puerto ruso de Caucasus. "Otro objetivo claramente militar ha sido eliminado", dijo el portavoz de la marina Dmytro Pletentschuk en la televisión ucraniana. El ferry estaba destinado a suministrar al enemigo con combustible. Ahora ha hundido y el puerto está inoperativo. Las autoridades locales afirman que el ataque ocurrió el jueves, cuando el ferry prendió fuego. El puerto de Caucasus en el mar Negro suministra, entre otros lugares, la Crimea, que Rusia annexó de Ucrania en 2014, con combustible.

09:44 Embajador ruso: "No habrá zona tampón en territorio ruso"El embajador ruso en EE. UU., Anatoli Antonov, ha comentado la ofensiva de Kursk y el objetivo de Kyiv de establecer una zona tampón allí: "Es imposible. No habrá zona tampón en territorio ruso", citó la agencia de noticias estatal TASS. Al mismo tiempo, advirtió que Moscú no consultará a Washington para retirar las fuerzas ucranianas de la región de Kursk. Acusó a EE. UU. de "constantemente probar la paciencia de los rusos" y tratar de provocar "decisiones emocionales y precipitadas".

09:10 Análisis en línea muestra: el descontento con Putin crece en RusiaDesde que las tropas ucranianas cruzaron el territorio ruso hace dos semanas, los sentimientos negativos hacia el presidente Vladimir Putin parecen estar aumentando en Rusia. Según un análisis de FilterLabs AI, informado por el "New York Times", muchos contribuyentes en línea creen que el avance ucraniano es un fracaso del gobierno ruso, y de Putin en particular. "La respuesta de Putin a la invasión se percibió como, en el mejor de los casos, inadecuada y, en el peor, ofensiva", dijo Jonathan Teubner, CEO de FilterLabs. La empresa sigue las actitudes rusas a través del análisis de las redes sociales.

08:36 Llega Modi a KyivEl primer ministro indio Narendra Modi ha visitado recientemente Ucrania, según informan los medios indios y ucranianos. Se planea una reunión con el presidente Volodymyr Zelenskyy. Ucrania busca el apoyo de India debido a su influencia internacional significativa, aunque hay preocupaciones sobre la neutralidad declarada de India. En julio, Modi visitó Moscú, donde las imágenes de él abrazando al presidente ruso Vladimir Putin causaron malestar en Ucrania y varios países occidentales.

08:05 La advertencia de Rusia sobre los ataques a la planta nuclear "es más retórica"El presidente ruso Vladimir Putin acusa a Ucrania de intentar atacar la planta de energía nuclear en Kursk. El reportero de ntv Rainer Munz evalúa el riesgo real de un accidente nuclear debido al conflicto.

07:33 China y Bielorrusia Acuerdan Colaboración Aumentada - Incluyendo Seguridad China y Bielorrusia han decidido intensificar la colaboración en sectores como el comercio, la seguridad, la energía y las finanzas, según una declaración conjunta tras una reunión entre el primer ministro chino, Li Qiang, y su homólogo bielorruso, Roman Golovchenko. También buscan fortalecer la colaboración en las cadenas de suministro industrial y aumentar el comercio para reducir los costos para ambas partes. China es el segundo mayor socio comercial de Bielorrusia y el mayor en Asia.

07:05 Soldados y Oficiales Ukrainos Expresan Preocupación por los Reclutas sin Entrenar Los oficiales y soldados ucranios expresan frustración por la formación insuficiente de los nuevos reclutas, así como por la clara ventaja de Rusia en poder aéreo y municiones en el frente este. "Algunas personas se niegan a disparar. Ven al enemigo en posición de fuego en la trinchera pero no devuelven el fuego. Por eso nuestras tropas están muriendo", explica un comandante de batallón de la 47.ª Brigada. "Si no emplean su arma, son inútiles". Desde mayo, el gobierno ha implementado una ley de movilización controvertida y desde entonces se están reclutando decenas de miles de nuevos soldados cada mes. La infantería es la que más demanda tiene, pero hay obstáculos logísticos en la formación, el equipamiento y la compensación de tantos nuevos personal.

06:35 Moscú: EE. UU. Probablemente Eliminará todas las Restricciones de Armas para Ucrania Según el embajador de Rusia en EE. UU., Rusia presume que la administración actual de EE. UU. pronto eliminará todas las restricciones relacionadas con las armas proporcionadas a Ucrania. Según la agencia de noticias RIA, el embajador Anatoli Antonov dijo que "la actual administración actúa como si ofreciera una mano mientras oculta un cuchillo detrás de su espalda". Están allanando el camino para eliminar todas las restricciones existentes sin considerar las consecuencias. Antonov señala que un diálogo significativo con EE. UU. solo es posible si abandonan su "enemistad" hacia Rusia. También sugiere que una reunión entre el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, durante la Asamblea General de la ONU el próximo mes es altamente improbable.

06:09 Harris: Trump Animó a Putin a Invadir Europa La candidata demócrata a la presidencia, Kamala Harris, reafirma su compromiso con NATO y promete seguir ayudando a Ucrania, que está bajo ataque de Rusia. "Apoyaré incondicionalmente a Ucrania y a nuestros aliados de la NATO", afirma en su discurso en la Convención Nacional Demócrata en Chicago. Sin embargo, su rival republicano, Donald Trump, amenazó con abandonar la NATO y incluso animó al presidente ruso, Vladimir Putin, a invadir Europa.

05:38 Presidente de la Agencia de Energía: "El Gobierno Alemán Sigue en Alerta" A pesar de que los depósitos de gas están adecuadamente llenos, el presidente de la Agencia de Redes, Klaus Müller, sigue instando a la cautela en el consumo de gas. "El gobierno alemán sigue en alerta. Debemos seguir siendo cautelosos", dice Müller al "Augsburger Allgemeine". También se refiere a la incursión del ejército ucranio en territorio ruso, lo que podría agravar la situación. "Ni la propia infraestructura de gas es el área en disputa, pero los alrededores de esta infraestructura son un zona de guerra en ambos lados", explica Müller al periódico. Esto incluye la estación de gas de Gazprom en Sudzha, que se encuentra a solo unos kilómetros de la frontera ucraniana en suelo ruso y juega un papel vital en la exportación de gas a países de la UE como Eslovaquia, Hungría y Austria a través de Ucrania.

here.

04:40 Modi Visita Kiev: "Ningún Problema Puede Resolverse en el Campo de Batalla" El primer ministro indio, Narendra Modi, visitará Ucrania hoy por primera vez. Se ha programado una reunión con el presidente Volodymyr Zelensky en la capital, Kiev, según anunció el Ministerio de Asuntos Exteriores de India. India mantiene una posición neutral sobre la invasión rusa, no impone sanciones occidentales a Moscú y se ha convertido en uno de los principales compradores de petróleo ruso asequible en el mercado global. Nueva Delhi sigue abogando por una resolución a través del diálogo. "India cree firmemente que ningún problema puede resolverse en el campo de batalla. La pérdida de vidas inocentes en los campos de batalla es la mayor amenaza para la humanidad", dijo Modi durante una visita a Polonia el jueves. El primer ministro polaco, Donald Tusk, instó a Modi a desempeñar un papel mediador en el conflicto.

03:31 Fuentes: EE. UU. Enviará Nueva Ayuda Militar Según fuentes del gobierno, EE. UU. está planeando enviar nueva ayuda militar a Ucrania por un valor de alrededor de 125 millones de dólares. El último paquete de ayuda incluye misiles de defensa aérea, municiones para lanzadores múltiples de cohetes M142 HIMARS, misiles Javelin y una variedad de otras armas, equipos y vehículos, según las fuentes que hablaron anónimamente. El anuncio oficial se espera hoy, justo antes del Día de la Independencia de Ucrania. Las armas se extraerán de las reservas del Pentágono, lo que facilitará su entrega rápida.

02:12 Ucrania Informa de 53 Ataques Rusos Cerca de Pokrovsk en un Día El ejército ucraniano informes un total de 53 ataques rusos a lo largo de la línea del frente cerca de la ciudad de Pokrovsk en el este del país durante todo el jueves. La propiedad de Pokrovsk sigue siendo el objetivo principal de las fuerzas rusas en Ucrania, según un comunicado del Estado Mayor. Hasta el momento, no se ha emitido ningún comunicado del gobierno ruso. Según la información disponible, las tropas rusas han avanzado gradualmente hacia Pokrovsk en los últimos días.

01:16 Líder de la SPD: Sin Ayuda Militar, Ucrania Sería Borrada del MapamundoDurante el período preelectoral en Turingia y Sajonia, la líder de la SPD, Saskia Esken, destaca la asistencia militar a Ucrania contra Rusia. La canciller Olaf Scholz trabaja hacia una paz justa y sostenible, le dice Esken al grupo de periódicos Funke. "Mientras Putin no abandone sus intenciones agresivas hacia Ucrania, la paz a través de medios diplomáticos no es alcanzable". Esken conecta sus declaraciones a la crítica de la líder del Partido de la Izquierda, Sahra Wagenknecht. "Si, como abogan Frau Wagenknecht y otros, detuviéramos el envío de ayuda defensiva a Ucrania hoy, la nación caería ante la invasión mañana y desaparecería del mapa al día siguiente. Esto tendría implicaciones de seguridad catastróficas para toda Europa, lo que no Would usher in less militarization and certainly not peace."

23:56 Ucrania se Prepara para el Invierno Más Severo de su HistoriaUcrania se prepara para un invierno severo y sombrío debido a los daños a su infraestructura de energía y potencia causados por los ataques rusos. "Estamos enfrentando nuestro invierno más duro en la historia", dice el ministro de Energía de Ucrania, Herman Haluschtschenko, durante una videoconferencia. Este invierno será más difícil que el anterior, ya que la destrucción del asalto ruso en curso se ha acumulado. Las fuerzas rusas están empleando various armas en ataques simultáneos para causar la mayor cantidad de daño posible, explica Haluschtschenko. En un invierno suave, el consumo de energía es de aproximadamente 18 gigavatios, y en un invierno frío, es de 19 gigavatios, mientras se necesitan reservas de un gigavatio, dice Haluschtschenko. Los ataques rusos han destruido aproximadamente 9 gigavatios de capacidad.

here.

23:08 NATO Aumenta la Seguridad en la Base Aérea de GeilenkirchenLa NATO está aumentando los niveles de seguridad en la base aérea de Geilenkirchen, Renania del Norte-Westfalia, debido a una posible amenaza. Todo el personal no esencial que no es necesario para el despliegue ha sido enviado a casa, dice un portavoz de la base. La decisión se basa en información de inteligencia que indica una posible amenaza. "Esto no es alarmante y es una medida preventiva para asegurarnos de que podemos llevar a cabo nuestras tareas críticas", dice el portavoz. También se han desplegado policías en el lugar. No se revelan más detalles, como el número de fuerzas desplegadas.

22:07 Ucrania Afirma un Ataque a la Base Rusa en la Región de KurskEl ejército ucraniano alega otro ataque a las tropas rusas en la región de Kursk. Utilizando bombas estadounidenses de precisión guiadas, atacaron una base rusa por la tarde, explica el comandante de las fuerzas aéreas ucranianas, Mykola Oleshchuk. "Un centro de comando de drones, una unidad de guerra electrónica, equipo, armas y hasta 40 militares rusos fueron atacados", escribe Oleshchuk junto a un video que muestra el supuesto ataque.

21:43 Se Lleva a Cabo una Reunión Post-Summit Después de las Conversaciones de Paz en SuizaSe ha llevado a cabo una reunión posterior al summit después de las conversaciones de paz en Suiza en junio, según Ucrania. Representantes de más de 40 naciones y organizaciones asistieron a la sesión virtual. Se planean reuniones adicionales de los grupos de trabajo.

Puedes revisar todos los eventos anteriores aquí.

La Unión Europea expresa su preocupación por la neutralidad de India en el conflicto en curso y sus continuas compras de petróleo a Rusia. A pesar de las preocupaciones de la Unión Europea, el primer ministro indio, Narendra Modi, se reúne con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reafirmando la postura de India sobre la resolución del problema a través del diálogo sin imponer sanciones occidentales.

En la Unión Europea, hay llamadas para imponer sanciones a India por sus compras de petróleo a Rusia debido a su falta percibida de apoyo a Ucrania. A pesar de estas llamadas, la Unión Europea reconoce la importancia de mantener relaciones diplomáticas con India, considerando

Lea también: