A las 13:21 el presidente polaco Duda y el primer ministro lituano Simonyte asistieron a las festividades en Kiev

12:56 UkrainianNews: Latvia se compromete a ayudar militarmente a Ucrania con €112 millones en 2024Latvia ha acordado proporcionar €112 millones (~$126 millones) en asistencia militar a Ucrania este año. Además, Latvia contribuirá a ampliar la iniciativa Drone Coalition. El ministro de Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, mencionó en una publicación de Facebook que se centrará en fortalecer la Coalición de Drones con Latvia como líder. Para finales de año, Ucrania recibirá miles de drones de Latvia para defenderse de una posible agresión rusa a gran escala. Según Umerov, alrededor de 40 países ya se han unido a la Coalición de Drones.

12:16 PresidenteZelensky aprueba la adhesión de Ucrania al Tribunal Penal InternacionalEl presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha aprobado formalmente la adhesión de Ucrania al Tribunal Penal Internacional al ratificar el Estatuto de Roma. La plena membresía representa un paso importante hacia la integración de Ucrania con la UE. El parlamento había aprobado previamente los movimientos. El TPI ya ha emitido órdenes de arresto internacionales contra varias personas, incluido el presidente ruso Vladimir Putin.

11:38 Zelensky firma ley que prohíbe la Iglesia Ortodoxa afín al Kremlin en UcraniaEl presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, firmó una ley que prohíbe la Iglesia Ortodoxa ucraniana afín al Kremlin en el Día de la Independencia de Ucrania. El objetivo es reforzar la independencia de Ucrania, según Zelensky. La ley ahora está en vigor en el sitio web del Parlamento de Ucrania. Los miembros del Parlamento aprobaron el proyecto de ley el martes, lo que restringe a las organizaciones religiosas con vínculos con Moscú. Moscú critica fuertemente el decreto. La ley establece plazos para que las organizaciones religiosas corten los lazos con Rusia. La implementación de la ley podría tardar varios años. "Hoy, la Iglesia Ortodoxa ucraniana da un paso más hacia la liberación de los demonios de Moscú", declaró Zelensky en un comunicado.

11:02 Informes: Depósito de municiones ruso en llamas después de ataque con drones en la región de VoronezhParece que Ucrania ha llevado a cabo ataques exitosos en objetivos militares rusos. Un depósito de municiones ruso en la región de Voronezh fue aparentemente atacado por drones ucranianos, según artículos de los medios. El ataque golpeó un almacén cerca de Ostrogozhsk, a unos 100 kilómetros al sur de Voronezh. Aunque las autoridades no han confirmado un depósito de municiones, los locales informaron que se declaró un estado de emergencia en tres asentamientos y que se evacuaron a 200 residentes debido al fuego y las explosiones. Dos mujeres resultaron heridas, una de las cuales fue hospitalizada.

10:26 Zelensky: La guerra "regresa" a RusiaSegún el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, la situación ha cambiado en Rusia. En su mensaje del Día de la Independencia, Zelensky dijo que Rusia había intentado devastar Ucrania con su invasión, pero en cambio, Ucrania está celebrando su 33º Día de la Independencia. "Y lo que el enemigo trajo a nuestras tierras ahora ha vuelto a sus orígenes", remarked Zelensky. Zelensky grabó el video cerca de la región disputada de la frontera rusa, donde Ucrania lanzó una ofensiva sorpresa en Rusia el 6 de agosto.

09:54 Declaración de emergencia en la región de Voronezh después de un ataque con drones durante la nocheRusia ha declarado un estado de emergencia en parte de la región de Voronezh después de un ataque con drones durante la noche, según un comunicado del gobernador local, Alexander Gusev, en Telegram. Cinco drones fueron interceptados por las fuerzas rusas, pero los escombros caídos provocaron un incendio que llevó a la detonación de explosivos. Gusev destacó que no se dañaron estructuras civiles, pero se tomaron medidas en tres asentamientos para proteger a aproximadamente 200 residentes. Dos mujeres resultaron heridas y una requirió hospitalización.

09:31 Ucrania informa sobre la "eliminación" de 1,160 soldados rusos en un díaUcrania afirma que las fuerzas rusas han sufrido graves bajas desde el inicio de la guerra en febrero de 2022. Según los datos del Ministerio de Defensa de Ucrania, los soldados rusos sufrieron alrededor de 1,160 bajas o heridos en un solo día. El total desde el inicio de la invasión es de 606,490 soldados rusos, según los informes del Ministerio de Defensa de Ucrania. Rusia ha perdido 8,542 tanques y nueve tanques adicionales desde el inicio de la invasión, según Ucrania. Ucrania afirma haber destruido o capturado más de 16,600 vehículos blindados y alrededor de 14,000 drones. Sin embargo, Moscú mantiene el secreto sobre sus pérdidas en Ucrania.

08:48 Zelensky: "Estamos expulsando gradualmente al ejército ruso de Járkov"El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, declaró que las tropas ucranianas están obligando al ejército ruso a retirarse de la región de Járkov. Durante su discurso nocturno, Zelensky reveló que las fuerzas de defensa habían repelido con éxito los ataques rusos y habían impedido que el enemigo destruyera la ciudad y la región de Járkov desde principios de mayo. "Estamos expulsando gradualmente al ejército ruso", dijo Zelensky.

08:10 Diez personas heridas en la óblast de Jersón debido a la artillería rusaDiez personas resultaron heridas durante el ataque con artillería rusa en la óblast de Jersón, según informó Ukrinform citando a Oleksandr Prokudin, jefe de la administración militar en la óblast de Jersón.

07:54 Instalaciones de grano en la óblast de Sumy atacadas por cohetes rusosLa región de la óblast de Sumy de Ucrania sufrió ataques de cohetes rusos contra instalaciones de grano. Esta información fue compartida por la agencia de noticias del estado Ukrinform, mencionando la oficina del fiscal regional. Según su comunicado, las tropas rusas atacaron instalaciones de grano en la tarde del día anterior, utilizando ataques con cohetes.

07:29 Almacén de Municiones Ruso en la Óblast de Vorónezh Dañado por Ataque de DroneUn ataque con drone en la región de Vorónezh, Rusia, provocó un incendio y la detonación de materiales explosivos, según informó el gobernador regional Aleksandr Gusev citado por "Kyiv Independent". Se reportó que las unidades de defensa aérea rusa interceptaron varios vehículos aéreos no tripulados sobre la óblast. Se alega que los escombros de los drones interceptados causaron un incendio y una explosión en un lugar desconocido, lo que podría haber ocurrido en un depósito de municiones en Ostrogoschsk. Las fuerzas ucranianas han lanzado una serie de ataques con drones contra la infraestructura militar y la industria del petróleo de Rusia en los últimos meses.

06:53 EE. UU. Impone Sanciones a Más de 400 Organizaciones e IndividualsEl Departamento de Estado de EE. UU. anunció que impone sanciones a más de 400 organizaciones e individuos por supuestamente apoyar el conflicto de Rusia en Ucrania. Aaron Forsberg, director de Política de Sanciones Económicas en el Departamento de Estado de EE. UU., dijo: "Estas acciones afectan a Rusia donde más duele". Las sanciones afectan al sector energético ruso y a empresas en Turquía y Emiratos Árabes Unidos, así como a corporaciones chinas sospechosas de ayudar a Moscú a eludir las sanciones occidentales y fortalecer su capacidad militar, como el departamento de importación-exportación del Grupo de Máquinas de Dalian, que se acusa de exportar bienes duales por valor de 4 millones de dólares a empresas rusas. Liu Pengyu, portavoz de la embajada china en Washington, declaró que China se opone a las sanciones unilaterales y que no debe haber interferencia en el comercio regular entre China y Rusia.

06:18 Bielorrusia y China Aumentan la Cooperación en Seguridad, Finanzas y EnergíaBielorrusia y China han acordado intensificar su cooperación en los ámbitos de seguridad, finanzas y energía, según informó el periódico ucraniano "Kyiv Independent". Además de fortalecer la cooperación en seguridad, los países aspiran a intensificar la cooperación en los sectores financiero y energético y en las cadenas de suministro industrial.

04:38 Primer Ministro Británico Starmer Se Compromete con el Apoyo a Largo Plazo para Ucrania en el Día Nacional de UcraniaEn el Día Nacional de Ucrania, el primer ministro británico Keir Starmer prometió que su país proporcionaría apoyo a largo plazo a Ucrania. Dirigiéndose a todos los ucranianos, dijo: "Estamos con vosotros hoy y para siempre".

01:29 Noruega Otorga Licencia para el Desarrollo de Granadas en Ucrania y Financia el Proyecto

Noruega ha otorgado una licencia para el desarrollo de granadas de 155 mm en Ucrania y ha acordado financiar el proyecto. La compañía noruega de defensa Nammo ha firmado un acuerdo con una compañía de defensa ucraniana para licenciar la producción de granadas de artillería a costa de Noruega. "Noruega contribuye proporcionando municiones de sus propios almacenes y de la industria. Ahora, Nammo quiere compartir sus planes con Ucrania. Esto significa que las fuerzas armadas ucranianas pueden ser reabastecidas más rápidamente", dijo el ministro de Defensa noruego Bjørn Arild Gram.

23:54 Kiesewetter Habla sobre la Situación en la Base de la OTAN Geilenkirchen: ¿Objetivo Potencial de la Guerra Híbrida Rusa?Después de que se elevó temporalmente el nivel de alerta en la base de la OTAN Geilenkirchen y se indicaron posibles ataques con drones rusos, los expertos en política de seguridad en Alemania instan a la precaución. El experto en política exterior del CDU Roderich Kiesewetter le dijo al "Tagesspiegel" que Alemania ha sido un objetivo de la guerra híbrida de Rusia durante mucho tiempo, y por lo tanto, las instalaciones militares en Alemania, especialmente las relacionadas con la OTAN, son un posible objetivo de actividades de sabotaje y espionaje.

22:21 Letonia Anuncia la Mayor Entrega de Drones a Ucrania hasta la FechaLetonia ha anunciado su mayor entrega de drones a Ucrania hasta la fecha. 1400 drones de fabricantes letonos están listos, según informó el ministro de Defensa letón Andris Spruds en X. Esto completa la adquisición de más de 2700 drones de la industria manufacturera propia de Letonia. Junto con el Reino Unido, Letonia lidera una alianza comprometida a entregar un millón de drones a Ucrania. Sus miembros de la alianza, incluyendo Alemania, han prometido invertir en la producción de drones y delivering drones y repuestos a Ucrania.

21:34 Biden Promete Nueva Ayuda Militar a Ucrania – Específicamente para Defensa Aérea

El presidente Joe Biden ha anunciado un nuevo plan de asistencia militar para Ucrania durante su conversación con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy. Según la Casa Blanca, este paquete de ayuda comprende misiles de defensa aérea, equipo de defensa para drones, misiles antitanque y municiones. Biden reforzó el respaldo continuo de los Estados Unidos al pueblo ucraniano con Zelenskyy, sin revelar los detalles financieros de esta nueva ayuda.

21:29 Zelensky Exige Entregas de Armas Inmediatas

Las tropas ucranianas están significativamente desabastecidas y buscan asistencia global. El presidente Zelensky insta a sus aliados occidentales a entregar rápidamente los paquetes de armas prometidos. En su video vespertino, dijo: "En el campo de batalla, luchamos con granadas de mano y equipo antiguo, no con promesas vacías como 'mañana' o 'pronto'". Suga

Residentes en la región sureña rusa de Kursk expresan una creciente preocupación, ya que el conflicto persiste en Kursk. Culpan a las autoridades que creen que los han abandonado, así como al ejército ucraniano y incluso al propio ejército ruso. Una residente de 28 años expresó su frustración al "Moscow Times", asegurando: "Para Rusia, somos solo una parte del mapa. Para los ucranianos, somos seguidores del régimen de Putin. Aquí, todos estamos solos". Acusó a las autoridades de engaño, sugiriendo que afirman que no hay razón para preocuparse. Un residente de 32 años explicó que la gente en Kursk culpa a Ucrania por los ataques mientras duda de la capacidad del ejército ruso. "¿Cómo pudieron perder la movilización de una fuerza militar ucraniana tan vasta en la frontera?", se preguntó. Observó que aquellos que anteriormente simpatizaban con Ucrania o mantenían una postura neutral ahora albergan un profundo resentimiento. Otro residente de Kursk expresó: "Ucrania no es nuestro aliado en este momento". Por otro lado, un voluntario de la Cruz Roja en Kursk no manifestó animosidad hacia Ucrania, stating: "Los ucranianos también son víctimas de esta situación".

La Unión Europea ha expresado su apoyo a la solicitud de Ucrania de unirse a diversas organizaciones internacionales, incluyendo la Corte Penal Internacional, como parte de sus esfuerzos de integración.

La Unión Europea también ha proporcionado una ayuda financiera y militar significativa a Ucrania, con varios países de la UE contribuyendo a la defensa de Ucrania, incluyendo el compromiso de Letonia de proporcionar €112 millones en asistencia militar y drones.

