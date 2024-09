A las 13:17, especialistas en tecnología nuclear descubren explosivos y equipo militar dentro de la planta de energía nuclear de Saporizhskaya.

12:41 Oficinas Rusas Advertir sobre el Agravamiento de los Conflictos en Oriente Medio tras Explosiones de PagersDespués de múltiples explosiones de dispositivos de comunicación en Líbano, el Kremlin ruso en Moscú ha emitido una advertencia sobre una escalada de tensiones en una zona delicada. Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, declaró el miércoles: "Cualquier cosa que ocurra sin duda llevará a una intensificación de las tensiones". La inestabilidad en la zona se ha exacerbado y cada incidente, como éste, tiene el potencial de servir como catalizador. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso considera el incidente como otro ejemplo de guerra híbrida dirigida contra Líbano.

12:24 Ucrania Aumenta el Presupuesto en 10 Mil Millones de Euros para Compensar a los SoldadosUcrania ha aprobado un presupuesto adicional que supera los 10 mil millones de euros, principalmente destinados al ejército. Este aumento eleva el presupuesto a más de 81 mil millones de euros, una cifra récord para Ucrania. Los ajustes presupuestarios fueron necesarios para financiar los bonos de septiembre de los soldados y otros compromisos.

11:36 Sharma: los Caza F-16 No Proporcionarán una Solución MilagrosaEl presidente ucraniano Zelenskyj solicita 128 cazas F-16 para establecer la supremacía aérea en Ucrania. Las naciones occidentales solo han prometido alrededor de 60 cazas, lo que es menos de la mitad de la cantidad requerida. A pesar de ello, la corresponsal de ntv Kavita Sharma considera que es un desarrollo positivo que han comenzado las entregas y el entrenamiento de pilotos. Sin embargo, ya han surgido algunas dificultades iniciales con el arma.

11:16 Inteligencia Ucraniana: Estamos Detrás del Ataque al Depósito de MunicionesUna fuente de la agencia de inteligencia ucraniana SBU ha revelado a Kyiv Independent que Ucrania está detrás del asalto al gran depósito de municiones ruso en Toropez la noche anterior. El depósito alojaba misiles balísticos, misiles Iskander, misiles antiaéreos, obuses de artillería y bombas guiadas. Según la fuente de inteligencia, "el depósito fue virtualmente arrasado" y después del ataque con drones ucranianos "tuvo lugar una poderosa explosión". "La SBU trabaja junto con sus contrapartes en el ejército para reducir sistemáticamente las capacidades de misiles del enemigo, que están utilizando para destruir ciudades ucranianas", dijo la fuente. Hay planes para lanzar ataques similares en otras instalaciones militares rusas.

10:49 Fabricantes de Drones Ucranianos Pueden Optar al Contrato de Ramstein por Primera VezLos fabricantes de drones ucranianos ahora son elegibles para participar en las licitaciones organizadas por la Coalición de Drones dentro del marco de Ramstein por primera vez. Los partidarios de Ucrania occidental se reúnen en Ramstein cada pocas semanas. Según el Ministerio de Defensa de Ucrania, la serie de licitaciones constará de dos secciones: una para el desarrollo de drones en primera persona (FPV) y otra para drones interceptores. El ministerio considera la invitación a licitar como un gran estímulo para la fabricación ucraniana. Todas las propuestas presentadas serán evaluadas por los miembros de la Coalición de Drones. Los ganadores de la licitación recibirán órdenes de prueba adicionales. Si tienen éxito, las naciones de Ramstein pretenden contratar a los ganadores de la licitación para la producción.

10:27 Video del Ataque con Drones a un Depósito de Municiones Rusas Circula por InternetAunque el Kremlin no lo ha confirmado oficialmente, el gobernador de la región de Tver informó en Telegram que un ataque con drones ucranianos causó un incendio en una gran instalación de almacenamiento de armas y municiones. Se llevaron a cabo evacuaciones y actualmente circulan videos del incendio en la web.

09:39 Nueve heridos en Járkov, dos fallecen en ZaporizhzhiaJárkov, Ucrania, sufrió otro fuerte ataque aéreo ruso el día anterior. Se informaron detonaciones de bombas guiadas en varios distritos. El número de víctimas ha ascendido a nueve. Este es el último de una serie de ataques contra civiles en los últimos tiempos. El domingo, una bomba guiada de precisión impactó a una mujer, matándola e hiriendo a otras 43 personas, incluidas cuatro niñas. También se informaron ataques aéreos rusos contra asentamientos en la óblast de Zaporizhzhia, lo que resultó en dos fallecidos.

08:46 La Ciudad Ucraniana de Sumy Sufre Ataques Repetidos de Drones en Instalaciones EnergéticasLas autoridades de Sumy, una ciudad nororiental de Ucrania, informaron que drones rusos atacaron instalaciones energéticas por segunda vez. No se han informado heridos, pero los ataques repetidos han puesto una gran presión en la infraestructura energética. El martes, Rusia atacó instalaciones energéticas en Sumy y su región circundante con misiles y drones, lo que provocó un corte de energía temporal para aproximadamente 280,000 hogares, según el Ministerio de Energía.

08:27 El Estado Mayor Ucraniano Informe 1.130 Muertes Rusas en las Últimas 24 HorasEl Estado Mayor Ucraniano informó sobre 1.130 muertes rusas en las últimas 24 horas. Desde el inicio de la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022, las fuerzas ucranianas han identificado 637,010 bajas enemigas. El ejército ucraniano afirmó que había destruido 25 sistemas de artillería, 45 vehículos de transporte y combustible, y seis tanques en el último día.

07:19 Rusia: Ataques con Drones Ucranianos en Varios Regiones RepelidosRusia reconoce los ataques con drones ucranianos en varias regiones. La defensa aérea rusa ha abatido 54 drones ucranianos sobre cinco regiones rusas durante la noche, según la agencia de noticias estatal TASS, citando al ministerio de defensa. Alrededor de la mitad de los drones fueron derribados en la región fronteriza de Kursk, con el resto en las regiones fronterizas de Bryansk y Belgorod, así como en las regiones occidentales de Smolensk y Oryol. La agencia no menciona la región de Tver al noroeste de Moscú, donde autoridades locales y blogueros militares informan de un ataque con drones en un gran almacén de municiones en la ciudad de Toropets, lo que provocó un incendio en la ciudad y la evacuación de los residentes.

06:57 Blogueros militares: ataque devastador en depósito de municiones rusoSegún informes de blogueros militares, el ataque ucraniano a la ciudad rusa de Toropets en la región de Tver ha provocado un incendio en un depósito de municiones que contiene miles de toneladas de municiones y misiles. El depósito, según los blogueros, ha sido objeto de una importante expansión y cuenta con 42 bunkers reforzados y 23 almacenes y talleres. El antiguo oficial de inteligencia ruso Igor Girkin afirma que la situación en la región está bajo control. Los blogueros militares ucranianos concluyen, basándose en su análisis de datos, que se ha infligido un daño significativo, principalmente en los bunkers más nuevos.

06:20 Líder adjunto del grupo parlamentario de Los Verdes: AfD y BSW difunden narrativas rusasEl líder adjunto del grupo parlamentario de Los Verdes, Konstantin von Notz, propone un debate sobre temas actuales en el Bundestag sobre las operaciones de influencia rusa en Alemania. "Análisis de documentos internos de la fábrica de propaganda rusa SDA revelan muy claramente las técnicas engañosas utilizadas por entidades rusas para influir en nuestra democracia, discursos públicos y elecciones", dice el político del interior. "Con AfD, BSW y otros colaboradores que promueven narrativas rusas en público y en los parlamentos, se forman alianzas perjudiciales para debilitar los intereses alemanes conjuntamente. Se identifican, espían y se intentan desprestigiar públicamente a los partidarios de Ucrania".

05:42 Trolls rusos difunden videos falsos sobre Kamala HarrisInvestigaciones de la gigante de software Microsoft indican que actores rusos están escalando su campaña de desinformación contra la candidata presidencial de EE. UU. Kamala Harris. Un grupo vinculado al Kremlin, conocido como Ghost-1516, ha producido dos videos fabricados desde finales de agosto para desprestigiar la campaña de Harris y su compañero de fórmula Tim Walz. Un video muestra a un grupo de supuestos partidarios de Harris atacando a un supuesto participante en un mitin de Trump. En el otro video, un actor difunde la falsa afirmación de que Harris lesionó a una niña en un accidente en 2011, la dejó paralizada y huyó del lugar. Ambos videos han Reporting reportedly garnered millions of views, according to Microsoft.

05:19 Explosiones y incendio en Tver, RusiaSegún informes rusos, un ataque con drones ucraniano ha provocado un incendio en la parte occidental de la región rusa de Tver. Escombros de un drone ucraniano destruido habrían provocado el incendio en la ciudad de Toropets, lo que ha llevado a la evacuación parcial de los residentes. El gobernador Igor Rudenya anunció esto en la plataforma de mensajería Telegram. Los bomberos intentan contener el incendio, pero la causa exacta sigue sin estar clara. Las unidades de defensa aérea rusa continúan repeliendo un "ataque masivo de drones" sobre la ciudad. Toropets, una ciudad con una población de alrededor de 11.000 personas, se informa que alberga un arsenal ruso que almacena misiles, municiones y explosivos, según un informe de 2018 de la agencia de noticias estatal RIA.

03:57 Gobernadores rusos informan ataques con dronesUcrania está atacando diversas regiones en el oeste de Rusia con drones, según los gobernadores locales. En la región de Smolensk, que limita con Bielorrusia, se abatieron siete drones ucranianos, escribió el gobernador Vasily Anohin en Telegram. Un drone fue derribado sobre la región de Oryol por la defensa aérea rusa, informó el gobernador Andrei Klichkov en la misma plataforma. Al menos 14 drones de ataque ucranianos fueron derribados sobre la región de Bryansk, que limita con Ucrania, anunció el gobernador Alexander Bogomaz en Telegram. El gobierno ucraniano declaró que los ataques apuntaron a la infraestructura militar, energética y de transporte esencial para los esfuerzos bélicos de Moscú.

02:56 Comercio triangular: Washington examina el comercio de uranio con ChinaEl gobierno de EE. UU. está examinando una posible elusión de la prohibición de importación de uranio ruso en EE. UU. por parte de China. Hay sospechas de que China está importando uranio enriquecido de Rusia mientras exporta su propia producción a EE. UU., informó Reuters, citando fuentes gubernamentales. "Estamos preocupados por la posibilidad de eludir la prohibición de uranio ruso", dijo Jon Indall de la Asociación de Productores de Uranio de EE. UU. "No queremos cerrar el grifo ruso y que de repente todo el material venga de China. Hemos pedido al Departamento de Comercio que investigue esto". El Departamento de Comercio de EE. UU. no respondió inicialmente a una solicitud de comentarios.

01:54 Fuente: EE. UU. planea aumentar reservas de petróleoUna fuente revela que el gobierno de EE. UU. planea aumentar sus reservas estratégicas de petróleo. EE. UU. estaría considerando la compra de hasta seis millones de barriles de petróleo, lo que sería la mayor adquisición de este tipo desde una histórica liberación en 2022, dijo una persona informada del asunto. En 2022, el gobierno de EE. UU. vendió grandes cantidades de petróleo de sus reservas estratégicas para reducir los precios del mercado ante los altos precios de la gasolina debido a la invasión rusa de Ucrania. Aquella liberación fue la mayor de la historia.

00:45 Dos muertos y cinco heridos en la agresión de SaporishshyaRusia lanzó un ataque agresivo contra la región de Saporishshya durante la noche, dejando al menos dos civiles muertos y cinco más heridos, según el informe del gobernador Ivan Fedorov. Fedorov informó más tarde que Rusia había lanzado un asalto masivo contra la comunidad de Komyshuvakha en la región, causando daños a varios edificios residenciales y una instalación de infraestructura. Los servicios de emergencia actualmente en la escena están investigando los daños en detalle, según "Kyiv Independent".

23:38 Embajadores de EE. UU. en la ONU examinan la propuesta de paz de ZelenskyLa embajadora de EE. UU. en la ONU, Linda Thomas-Greenfield, ha confirmado que han revisado el nuevo plan de paz propuesto por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Según informa "European Pravda", citando una rueda de prensa en la sede de la ONU, "hemos examinado la iniciativa de paz del presidente Zelensky. Afirmamos que presenta una estrategia viable. Debemos determinar cómo podemos apoyar este desarrollo". Thomas-Greenfield ha destacado su optimismo en cuanto a la resolución, sin entrar en más detalles. Se cree que se refiere a la estrategia conocida como "plan de victoria" en el lado ucraniano, una estrategia que Zelensky presentó el mes pasado.

22:29 Alarma falsa en Letonia: Invasores alados resultan ser aves inofensivasAlarma falsa en Letonia: Se ha confirmado que la supuesta incursión en el espacio aéreo por un objeto volador no identificado en el estado balto de la OTAN fue un incidente inofensivo. El objeto misterioso, que se acercó a la frontera desde Bielorrusia y cruzó la región este de Kraslava, resultó ser un grupo de aves. La agencia de noticias leta informó, citando la fuerza aérea. El Ministerio de Defensa en Riga había informado previamente sobre un objeto desconocido, lo que desencadenó el despliegue de aviones de interceptación de la OTAN desde la base de Lielvarde. Sin embargo, no pudieron localizar ningún objeto sospechoso.

21:59 Moldavia y Alemania forjan una alianza de ciberseguridadMoldavia y Alemania buscan fortalecer sus medidas contra la guerra híbrida de Putin, según ha declarado la ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, en Chisinau. El presidente ruso Vladimir Putin sigue utilizando la guerra híbrida para desestabilizar Europa, especialmente Moldavia, ha dicho Baerbock. "Y именно por eso estamos intensificando nuestros esfuerzos". Al suministrar equipos informáticos, compartir información y realizar ejercicios, esperan "detener los ciberataques en Moldavia y exponer la desinformación".

