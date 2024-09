A las 12:58, Polonia expresa su intención de interceptar los aviones no tripulados rusos.

12:12 PM: Rusia's Respuesta a las Elecciones en Turingia y Sajonia por Munz

Se están llevando a cabo discusiones en Rusia sobre las reacciones de Rusia a las victorias de AfD y BSW en las elecciones de Turingia y Sajonia. El corresponsal de ntv Rainer Munz informa sobre la gestión de Moscú de lo que podría ser el mayor ataque con drones jamás visto en la capital rusa.

11:40 AM: Putin Elogia los Avances Rusos

El presidente ruso Vladimir Putin ha elogiado el ritmo rápido de los avances de las fuerzas rusas en la captura de nuevos territorios en Ucrania vecina. Al dirigirse a las agencias de noticias rusas, Putin dijo que el contraataque de Ucrania en la región de Kursk no había impedido el avance de las tropas rusas en Donbass. "No estamos hablando de 200-300 metros de progreso", dijo Putin. "Estamos hablando de varios kilómetros cuadrados. No hemos visto un progreso tan rápido en el Donbass en mucho tiempo". Durante su viaje a Mongolia, Putin visitó la república siberiana de Tuva para impartir clases en la nueva asignatura "Conversaciones sobre lo Importante", que tiene como objetivo familiarizar a los niños con la postura política del Kremlin. Putin ha asumido recientemente el papel de instructor en el primer día de escuela.

11:07 AM: Ucrania Intercepta 22 Misiles y 20 Drones

La fuerza aérea de Ucrania informa que interceptó 22 de los 35 misiles y destruyó 20 de los 23 drones de ataque rusos. Se interceptaron nueve misiles balísticos y 13 misiles crucero sobre Kyiv, Kharkiv, Dnipro, Poltava, Mykolaiv y Saporizhzhia.

10:36 AM: Video Muestra el Ataque con Misiles Rusos en Kharkiv

Kharkiv ha sido objetivo de ataques con misiles desde hace varios días. Según los registros ucranianos, al menos diez misiles fueron lanzados contra la ciudad el domingo, impactando en un centro comercial y de entretenimiento e hiriendo a varias personas.

10:01: El Número de lesionados Aumenta después del Ataque Ruso en Sumy

Después de un ataque con misiles rusos en Sumy, en el noreste de Ucrania, el número de heridos ha aumentado. Las últimas estadísticas del Ministerio del Interior ucraniano indican dieciocho heridos, entre ellos seis niños. El Ministerio del Interior reveló esta información a través de Telegram. Anteriormente (ver entrada 03:34), la administración de la ciudad de Sumy informó que al menos trece civiles, incluyendo cuatro niños, resultaron heridos en el ataque. El ataque con misiles rusos golpeó un centro infantil para la rehabilitación social y psicológica, así como un orfanato en Sumy. Hasta el 6 de agosto, la situación de seguridad en la región de Sumy ha empeorado aún más debido a la invasión transfronteriza en la región rusa vecina de Kursk. La ciudad de Sumy, con una población de más de 250,000 personas, se encuentra a unos 350 kilómetros al este de Kyiv.

09:29 AM: Ucrania: Dos lesionados en el Ataque Aéreo Ruso en Kyiv

Rusia ha vuelto a bombardear Kyiv con misiles (ver entradas 05:39 y 06:20). Al menos dos personas resultaron heridas por los escombros de los misiles, según anunciaron las autoridades locales. Se produjeron incendios y se dañó la vivienda e infraestructura. Se emitió una alerta aérea a nivel nacional que duró casi dos horas hasta la mañana temprana.

08:57 AM: ISW: Mayoría de los Rusos Apoya la Guerra en Ucrania

La población rusa sigue apoyando la guerra en Ucrania, incluso después de la incursión de Ucrania en la región rusa de Kursk. Según el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), este apoyo a la operación militar rusa en Ucrania ha aumentado en agosto. En agosto de 2024, alrededor del 78 por ciento de los encuestados apoyó la guerra en Ucrania - un aumento en comparación con el 75 por ciento en julio de 2024 y el 77 por ciento en junio de 2024. La población rusa parece estar imperturbable ante la guerra, lo que permite al Kremlin adaptar su estrategia para involucrarse en un conflicto de desgaste prolongado contra Ucrania, según los analistas del ISW.

08:11 AM: Ucrania Publica las Estadísticas de Pérdidas Rusas

El Estado Mayor ucraniano ha publicado las cifras actualizadas de las pérdidas rusas en Ucrania. Según estas cifras, Rusia ha perdido aproximadamente 617,600 soldados en Ucrania desde el 24 de febrero de 2022, incluyendo 1,300 en las últimas 24 horas. Según un informe de Kyiv, también se destruyeron nueve tanques, diez sistemas de artillería, un sistema de lanzamiento múltiple de misiles y 30 drones. En total, Rusia ha perdido 8,601 tanques, 17,646 sistemas de artillería y 368 aviones, 328 helicópteros, drones, 28 barcos y un submarino desde el inicio de la gran ofensiva, según Ucrania. Las estimaciones occidentales proporcionan cifras de pérdidas más bajas, pero estas cifras son solo valores mínimos.

07:03: Equipos de rescate salvan a hombre tras derrumbe en KharkivDespués de que un ataque aéreo ruso golpeó la ciudad de Kharkiv, en el noreste de Ucrania, los equipos de rescate lograron extraer con vida a un hombre de los escombros de un salón de eventos derrumbado. Según Reuters, el sobreviviente informó sentirse bien después de ser rescatado. Cerca de 40 personas resultaron heridas debido a los ataques con cohetes rusos en Kharkiv, incluyendo a 5 niños, según las autoridades. La tarde del domingo witnessed varios impactos de cohetes en un centro comercial y un salón de eventos en la zona este de la ciudad.

06:20: Explosiones y incendios: intensivo ataque aéreo ruso en KyivRussia lanzó un ataque sobre Ucrania con múltiples drones, más de diez misiles de crucero y numerosos misiles balísticos, afectando Kyiv y otras ciudades potenciales, según la fuerza aérea ucraniana. Se escucharon varias explosiones en Kyiv, lo que llevó a los residentes a evacuarse a refugios antiaéreos. El alcalde Vitali Klitschko informó de emergencias en aumento en los distritos de Holosiyivskyi y Solomianskyi. Klitschko, el alcalde de la ciudad, informó múltiples incendios en Telegram, lo que fue respaldado por el jefe de la administración militar de la ciudad, Serhiy Popko. Se informó una persona herida en el distrito de Shevchenkivskyi debido a escombros caídos. "La retaliación será rápida. El agresor lo sentirá", explicó Andriy Yermak, jefe de la oficina del presidente ucraniano, en Telegram.

05:39: Explosiones: cohetes rusos atacan KyivUna vez más, Kyiv está bajo fuego de cohetes rusos, según informes militares ucranianos. Las unidades de defensa aérea están actuando para repeler el ataque, según representantes militares ucranianos en el servicio de mensajería Telegram. Los testigos en Kyiv escuchan múltiples explosiones, probablemente la activación de sistemas de defensa aérea. El daño causado y el número de cohetes lanzados aún no se han determinado.

04:46: Putin afirma planes para construcción de gasoducto ruso a ChinaLa construcción de un nuevo gasoducto ruso a través de Mongolia hasta China avanza según lo planeado, según Vladimir Putin. En enero de 2022, se aprobó el estudio de viabilidad y se completaron las investigaciones técnicas necesarias, según Putin en una entrevista con el periódico mongol "Onoodor", según un transcripto publicado en el sitio web del Kremlin. El gasoducto planeado, "Power of Siberia 2", transportará 50 mil millones de metros cúbicos de gas natural desde la región de Yamal en Rusia a China cada año.

aquí.03:34: Ataques rusos hieren a 13, incluyendo a dos niños, en un orfanato de SumyLas fuerzas rusas dispararon cohetes contra un centro de cuidado infantil y un orfanato en Sumy, dejando a 13 personas heridas, entre ellas dos niños. Según "Ukrainska Pravda", el centro se encuentra en una zona residencial, según la administración militar local.

02:26: Encuesta muestra que 60% de los polacos apoyan derribar drones espías rusos en espacio aéreo polacoSegún una encuesta realizada por el periódico polaco "Rzeczpospolita", casi el 60% de los polacos cree que su ejército debería derribar drones espías rusos que ingresan a su espacio aéreo durante raids aéreos sobre Ucrania. Un objeto volador misterioso, creído ser un drone kamikaze del tipo Shahed, merodeó en el espacio aéreo polaco durante más de 30 minutos antes de desaparecer el 26 de agosto. El brigadier general polaco Tomasz Drewniak sugirió en la radio que Rusia podría haber probado las capacidades de defensa aérea de Polonia al enviar drones.

00:26: Una persona muerta y tres heridas en el bombardeo ruso de pueblos de BelgorodEl gobernador de la región rusa de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, informó una muerte y tres heridos debido al fuego ucraniano en los pueblos de Shagarovka y Shebekino, cerca de la frontera. Al menos otro pueblo fue atacado por las fuerzas ucranianas.

23:08: Rusia repele más de 158 ataques con drones ucranianos en Moscú y otras regionesRusia afirmó haber frustrado "masivos" ataques con drones ucranianos en Moscú y 14

El conflicto en curso en Ucrania ha llevado a debates sobre la posible respuesta contundente de Rusia a las recientes elecciones en Turingia y Sajonia en Alemania, con preocupaciones crecientes sobre un posible aumento de ataques con drones como el que Moscú está enfrentando actualmente. El ataque de Rusia a Ucrania, que incluye frecuentes ataques con misiles a ciudades como Kiev y Járkov, ha provocado una significativa pérdida de vidas y infraestructura, con Ucrania informando haber interceptado más de 20 drones rusos y 35 misiles en los últimos días.

