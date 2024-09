A las 12:50, Rusia declara la victoria sobre otra aldea del este de Ucrania.

En el este de Ucrania, las fuerzas rusas declaran haber conquistado otro pueblo. El Ministerio de Defensa de Moscú afirma haber tomado el control de Yelannoe Pervoye (Yelanne Perche en ucraniano), según informaron los medios de comunicación rusos. Este pequeño asentamiento se encuentra cerca de la ciudad estratégicamente importante de Pokrovsk, que se encuentra amenazada debido al avance ruso. El ejército ruso ha estado haciendo rápidos progresos en la región de Donetsk en las últimas semanas. Recientemente, el presidente ruso Vladimir Putin reiteró que el objetivo principal del ejército ruso es la toma de la región industrialmente crítica de Donbass, que incluye Donetsk.

12:21 Medvedev advierte sobre la destrucción de Kyiv. El antiguo presidente ruso Dmitry Medvedev sugiere la destrucción completa de la capital ucraniana Kyiv. Rusia inherentemente tiene justificación para utilizar armas nucleares debido a la injerencia de Ucrania en la región rusa de Kursk, aunque hasta ahora ha evitado esta acción. En represalia por el despliegue de misiles de largo alcance de Occidente por parte de Ucrania, también se podría transformar Kyiv en un "punto fundido gigante" utilizando la avanzada tecnología no nuclear de Rusia, según Medvedev, quien sirve como vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia y con frecuencia utiliza un lenguaje duro contra el Occidente y Ucrania.

11:50 Intensos combates en Kurachove. Los combates más intensos en el este de Ucrania están teniendo lugar actualmente en y alrededor de la ciudad de Kurachove. El uso de armas de largo alcance europeas ha provocado una gran insatisfacción entre la población local. La corresponsal de ntv, Kavita Sharma, ofrece actualizaciones desde Dnipro.

11:12 Ataques con drones causan daños en la región del mar Negro de Odessa. Se están revelando detalles del gran ataque con drones de anoche en la región del mar Negro de Odessa: Según la fuerza aérea ucraniana, se lanzaron un total de 76 drones de combate, de los cuales se derribaron 72. El resultado del ataque aéreo sigue sin estar claro, ya que la fuerza aérea ucraniana no proporciona información sobre los daños. El gobernador de la región del mar Negro de Odessa informa sobre destrucción generalizada, incluyendo daños a varios edificios en un suburbio de la capital regional y a edificios de almacenes en el distrito de envío de granos de Ucrania, Ismail. En Kyiv, los escombros del ataque golpearon varios edificios, pero no se informaron incendios.

10:31 Mapas falsos en la reunión prebélica: el testimonio de Stoltenberg. El antiguo secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, habla sobre los esfuerzos diplomáticos antes de la guerra de febrero de 2022 en una entrevista. Durante la reunión del Consejo OTAN-Rusia (que Stoltenberg presidió en enero), los rusos exigieron la retirada de todas las tropas de la OTAN de sus regiones orientales, una propuesta que Stoltenberg consideró inaceptable pero aún así digna de diálogo. En la reunión, los ministros de Relaciones Exteriores y Defensa rusos presentaron mapas falsificados del territorio de la OTAN, afirmando que Ucrania representaba una amenaza para Rusia. Según Stoltenberg, los mapas contenían errores, como representar incorrectamente a Dinamarca como territorio de la OTAN. Al mirar hacia atrás, Stoltenberg lamenta que la OTAN y sus aliados no fortalecieron militarmente a Ucrania antes. Él cree que si Ucrania hubiera estado mejor armada, la invasión rusa habría sido disuadida, aunque es imposible determinar si habría sido lo suficientemente efectiva.

10:03 Fuerte apoyo de Alemania: Wiegold sobre el acuerdo de stationamiento. Alemania y Lituania firman un acuerdo gubernamental que garantiza el despliegue de una brigada alemana lista para el combate en Lituania. El experto militar Thomas Wiegold discute los motivos e implicaciones del acuerdo en una entrevista con ntv.

09:28 Fortalecimiento de la cooperación con Moscú: la promesa de Kim. El líder norcoreano Kim Jong Un habría acordado profundizar la cooperación con Rusia. Después de las conversaciones entre Kim y el jefe del Consejo de Seguridad de Rusia, Sergei Shoigu, en Corea del Norte, los medios de comunicación estatales norcoreanos informan sobre un amplio intercambio sobre el fortalecimiento de la cooperación para salvaguardar sus respectivos intereses de seguridad y mantener la estabilidad regional e internacional. Tanto Ucrania, EE.

07:27 ISW: Rusia Necesita Más Soldados en Kursk para Expulsar a los UcranianosRusia continúa con contraataques en la región de Kursk, pero lamentablemente, el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) no espera una operación a gran escala para expulsar completamente a los ucranianos de Kursk. Según el ISW con sede en Washington, hasta ahora las autoridades rusas han confiado principalmente en conscriptos mal entrenados y equipados, junto con pequeños segmentos del ejército ruso regular y otras fuerzas de seguridad en la región fronteriza. En su evaluación, el think tank sugiere: "Una ofensiva rusa para recuperar el territorio ocupado por las tropas ucranianas en la óblast de Kursk es probable que requiera más mano de obra y recursos de los que Rusia ha reunido hasta ahora, especialmente si la mayoría de las unidades desplegadas carecen de experiencia de combate".

06:49 Ucrania Sufre Ataques con DronesUcrania afirma que Rusia atacó Ucrania con drones Shahed durante la noche. Según el ejército ucraniano, las fuerzas rusas lanzaron múltiples grupos de drones de ataque. Se emitió una alerta aérea en virtually todas las regiones del país, como la región de Odessa. La marina afirma que derribó nueve drones en la región de Odessa. En Odesa, se informaron explosiones según el alcalde. Sin embargo, no se han informado bajas aún.

06:13 Mützenich Propone Grupo de Contacto InternacionalEl líder del grupo parlamentario SPD, Rolf Mützenich, sugirió establecer un grupo de contacto internacional para impulsar una iniciativa de paz en el conflicto de Ucrania. "Creo que es hora de que los aliados occidentales inicien un grupo de contacto para allanar el camino para una discusión", dijo a la "Rheinische Post". Tanto el canciller alemán como el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky están de acuerdo en que ahora es el momento de intensificar los esfuerzos por negociaciones de paz, y Rusia también debería estar incluida en la siguiente cumbre de paz. Preguntado sobre los posibles miembros de un grupo de contacto, Mützenich citó países como China, India, Turquía y Brasil como candidatos adecuados. "Estos paísesstarting to view the Russian invasion as a burden", claimed, and the work of a contact group "could indeed be promising", potentially serving an important mediating role.

05:41 UE Considera Nuevo Enfoque para Prórroga de SancionesLos diplomáticos de la UE están evaluando tres métodos alternativos para posibles prórrogas futuras de sanciones contra Rusia. Estos escenarios se presentaron a los diplomáticos europeos el viernes pasado, según múltiples fuentes internas. Estos pasos se tomaron en vista de los activos del banco central ruso congelados, que desempeñan un papel crítico en garantizar un préstamo de $50 mil millones del G7 a Ucrania. Estos activos han estado congelados desde que Rusia inició su invasión de Ucrania.

03:40 Klitschko: Escombros de Drones Impactan Edificios de la Ciudad de KyivEl alcalde de Kyiv, Vitali Klitschko, informó a través de Telegram que los escombros de un drone impactaron un edificio de la ciudad en el distrito de Obolon al norte del centro de la ciudad temprano en la mañana del sábado. Los servicios de emergencia están en camino al lugar, escribió. Antes, el alcalde reveló que las unidades de defensa aérea estaban activas en la capital.

01:35 Kim Jong Un Promete Cooperación Aumentada con ShoiguEl líder norcoreano Kim Jong Un prometió una mayor cooperación con el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Sergei Shoigu. Según la agencia de noticias estatal KCNA, durante la visita de Shoigu a Pyongyang, los dos líderes tuvieron extensas discusiones y llegaron a un acuerdo para fortalecer "la cooperación para proteger los intereses de seguridad compartidos". Shoigu, quien se retiró como ministro de Defensa de Rusia en mayo, impulsó las relaciones más cercanas entre Corea del Norte y Rusia con una visita a Pyongyang en julio de 2021.

23:36 Zelenskyy Presentará "Plan de Victoria" a Biden en SeptiembreEl presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy reveló una reunión en septiembre con el presidente de EE. UU. Joe Biden. "Presentaré el camino hacia la victoria", dijo el presidente durante una aparición en Kyiv. El plan consta de opciones interconectadas para equipar a Ucrania con suficientes fuerzas para dirigir el conflicto hacia la paz. "Tales guerras de conquista pueden terminarse de manera justa de varias maneras: ya sea expulsando al ejército enemigo o mediante la diplomacia", aclaró Zelenskyy. Esta estrategia garantizará la verdadera independencia de Ucrania. Sin embargo, la posición de Kyiv depende del apoyo de EE. UU.

22:59 Rusia Modifica Estrategia de Asalto Hacia el SurLos intensos combates continúan en la parte oriental del país, según los informes del ejército ucraniano. Hubo 115 enfrentamientos, como mencionó el Estado Mayor en Kyiv en su informe vespertino. "La actividad más intensa hoy se observó en la dirección de Kurachove, además de esto, el adversario también estuvo activo en las direcciones de Lyman y Pokrovsk", informó. Kurachove es un pequeño pueblo situado al sur de Pokrovsk. Durante mucho tiempo, Pokrovsk se reconoció como el objetivo clave para la ofensiva de las tropas rusas. Sin embargo, las fuerzas rusas solo han logrado modestas ganancias territoriales en esta región Recently. En cambio, han expandido su línea de ataque hacia el sur, con el objetivo de capturar la ciudad minera de Hirnyk, ubicada cerca de Kurachove.

21:46 "El Oeste está Nervioso" - Las Francas Declaraciones de Zelensky sobre los AliadosEl presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusa al Oeste de sentir "ansiedad" a la hora de proporcionar ayuda a Ucrania para contrarrestar los misiles rusos. "Si los aliados pueden colaborar para derribar misiles y drones en el Oriente Medio, ¿por qué no se ha tomado una decisión similar para derribar misiles rusos y Shaheds iraníes en el cielo ucraniano?", dijo durante una conferencia en Kyiv. "Incluso son reacios a expresar 'Estamos trabajando en ello'. Y esto no ha ocurrido, ni siquiera cuando los misiles y los drones se dirigen directamente hacia el territorio de nuestros vecinos", afirmó el líder ucraniano. Este comportamiento es "vergonzoso para el mundo democrático".

21:30 Rusia Utiliza más de 8000 Drones IraníesSegún el gobierno ucraniano, Rusia ha introducido 8060 drones Shahed iraníes en Ucrania desde el inicio de la guerra. Todavía no se han emitido declaraciones oficiales por parte de Irán o Rusia. Ucrania acusó inicialmente al gobierno de Teherán de suministrar los drones kamikaze a Rusia durante el otoño de 2022.

20:43 ¿Autorización para Armas de Largo Alcance para Ucrania? EE. UU. Elude RespuestasSe están llevando a cabo discusiones en Washington entre el primer ministro británico Keir Starmer y el presidente de EE. UU. Joe Biden. Hay un gran interés en saber si habrá algún anuncio relacionado con la autorización de armas de largo alcance para Ucrania. Fuentes del periódico británico "The Guardian" sugieren que Reino Unido ha otorgado a Ucrania el permiso para lanzar ataques con misiles Storm-Shadow. Sin embargo, se ha informado de que no se harán declaraciones sobre este tema durante la reunión entre los dos socios hoy. "No esperaría un anuncio hoy sobre el uso de armas de largo alcance dentro de Rusia -definitivamente no de EE. UU.", declaró John Kirby, director de comunicaciones del Consejo de Seguridad Nacional. Simplemente menciona que siguen trabajando con Reino Unido, Francia y otros aliados sobre "el tipo de capacidades que se pondrán a disposición de Ucrania". No da una respuesta clara cuando se le pregunta sobre posibles cambios en la postura del gobierno de EE. UU. "No voy a participar en una discusión hipotética sobre lo que podríamos o no decir en un momento determinado".

