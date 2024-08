A las 12:34, Zelensky en la zona fronteriza anuncia: "reabastecimiento del fondo de cambio"

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky viajó a la región fronteriza de Sumy en el noreste del país, donde las tropas ucranianas habían avanzado en territorio ruso dos semanas antes. En Kursk, otra área fue capturada, reveló Zelensky. También mencionó la "cuenta de reembolso", refiriéndose a la captura de soldados rusos para un posible canje con prisioneros ucranianos retenidos en Rusia. Zelensky señaló que desde la ofensiva de Kursk, los ataques en Sumy y las muertes civiles en la región han disminuido. Compartió un video en el que aparece con el comandante en jefe de las tropas ucranianas, Olexander Syrskyj, quien informó sobre los refuerzos en el este de Ucrania. Rusia continúa presionando en esta región.

Según "Bild", drones sospechosos de ser rusos han sido avistados sobre el mayor parque industrial de Schleswig-Holstein. En los últimos días, se han registrado numerosos drones volando a alta velocidad sobre la central nuclear retirada y la terminal de GNL en Brunsbüttel. La fiscalía de Flensburg está investigando debido a un posible espionaje con el objetivo de sabotear. La policía informó internamente que la zona de vuelo prohibido fue violada repetidamente por el sobrevuelo de drones sobre la central nuclear. Se identificó un drone militar sospechoso considerado un objeto hostil. "Bild" atribuye los drones a agentes rusos, sugiriendo que podrían haber sido lanzados desde buques civiles en el Mar del Norte.

La embajada estadounidense en Kyiv emite una advertencia sobre el riesgo de ataques aéreos aumentados en los próximos días a medida que Ucrania se prepara para celebrar su Día de la Independencia el 24 de agosto. El sitio web advierte sobre un posible ataque ruso con drones y misiles durante este período. Los ucranianos celebran el 24 de agosto como su día nacional de independencia de la Unión Soviética. Desde que comenzó la invasión de Ucrania hace dos años y medio, esta festividad cobra aún más importancia para el pueblo ucraniano. En la región fronteriza de Kursk, soldados rusos penetraron inesperadamente en territorio ucraniano, lo que Putin describió como una provocación y amenazó con una "retaliación adecuada".

Se desata un incendio en una instalación de apoyo militar rusa en Marinovka en la región rusa del sur de Volgograd, lo que provoca explosiones que pueden ser oídas por los residentes. Según las autoridades locales, el incendio fue provocado por un ataque con drones ucranianos, sin informes de víctimas.

En la región fronteriza de Kursk, las autoridades rusas están instalando refugios de concreto para civiles. "Bajo mi orden, la administración de la ciudad de Kursk ha designado lugares centrales para la instalación de refugios prefabricados modulares", explicó el gobernador regional Alexey Smirnov en Telegram. Como resultado, se están instalando refugios en lugares concurridos como 60 estaciones de autobús. Smirnov comparte una foto de un camión que transporta uno de los bloques. Los refugios también se están instalando en otros dos lugares, incluido Kursk, donde se encuentra la central nuclear. Rusia acusa a Ucrania de pretender atacar la instalación, lo que Ucrania niega.

Ucrania informa sobre más de 40 ataques de las tropas rusas en el frente cerca de la ciudad de Pokrovsk, la mayoría de los cuales fueron repelidos. El presidente Zelensky promete reforzar las tropas en la zona. Mientras tanto, el avance en la región de Kursk continúa.

El ejército ruso alega haber repelido varios ataques aéreos ucranianos en la parte occidental del país, según informes del gobierno. En la región fronteriza de Kursk, el gobernador Alexey Smirnov revela que "dos misiles ucranianos y un drone fueron derribados por la defensa aérea rusa". En la región de Rostov más al sur, el gobernador Vasily Golubev dice que cinco drones fueron abatidos. Se informa que también se derribaron drones en las regiones rusas de Voronezh y Bryansk.

Ucrania busca la aprobación de EE. UU. para utilizar armas de largo alcance contra objetivos en Rusia. El ministro de Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, se reúne con una delegación bipartita de la Cámara de Representantes de EE. UU. en Kyiv. Según el ministerio ucraniano, los representantes republicanos Rob Wittman y David Trone discuten la situación en el frente y la postura de Washington sobre el uso de armas de largo alcance contra objetivos rusos con Umerov. "Enfatizo que debemos recibir inmediatamente el permiso de nuestros aliados para utilizar plenamente las armas de largo alcance contra objetivos en Rusia", dijo Umerov. "Se trata de proteger nuestras ciudades y pueblos pacíficos".

08:36 El actor de 'Star Wars' aboga por la adquisición de robots desactivadores de minasEl actor estadounidense Mark Hamill, famoso por su papel de Luke Skywalker en "Star Wars", está abogando por la adquisición de robots desactivadores de minas para Ucrania. Junto con el especialista en Europa del Este Timothy Snyder, buscan recaudar $441,000 a través de la campaña "Terreno Seguro". Estos robots pueden desactivar minas incluso en regiones inaccesibles, garantizando la seguridad del operador. "Entre los graves pecados que Rusia ha cometido en Ucrania está la dispersión de incontables minas", expresó Snyder. "Visitando regiones deshabitadas cerca de la frontera, he visto a personas arriesgando sus vidas para ayudar a otros a recuperar sus jardines y hogares. Con estos robots, las minas pueden ser eliminadas y vidas salvadas". Ucrania alberga una abundancia de minas, y su eliminación podría tardar décadas.

Las autoridades rusas reconocen informes de que una instalación militar en la región de Volgogrado, en el sur de Rusia, fue incendiada después de un ataque con drone ucraniano. El gobernador de Volgogrado, Andrey Bocharov, anunció en Telegram que el drone impactó en la instalación. No se informaron bajas. El señor Bocharov no especificó qué base militar estaba bajo ataque, pero confirmó que el pueblo de Marinovka, que alberga una base aérea, fue el objetivo del ataque.

Según el antiguo consejero de seguridad nacional de EE. UU., el general del ejército estadounidense Herbert Raymond McMaster, Putin manipuló con éxito al antiguo presidente de EE. UU. Donald Trump. Este hallazgo se revela en el libro de McMaster "At War With Ourselves: My Tour of Duty in the Trump White House", según el "Guardian". "Putin, un exagente del KGB sin escrúpulos, explotó el ego y las inseguridades de Trump con halagos", atestigua McMaster. Putin alabó a Trump como "un individuo excepcional, excepcionalmente dotado", y ejerció una influencia casi hipnótica sobre él. McMaster, quien sirvió como consejero de seguridad nacional de Trump durante alrededor de un año, había alarmado a Trump: "Señor Presidente, es el mejor mentiroso del mundo". Sugirió que Putin estaba convencido de que podía "superar" a Trump y estimular una relajación de las sanciones y una retirada barata de las tropas estadounidenses de Siria y Afganistán.

Explosiones supuestamente se registraron durante la noche en la ciudad rusa de Kalach-on-Don en la región de Volgogrado. Varios canales de Telegram rusos atribuyen esto a un ataque con drones. Se informó de un incendio en un aeródromo cercano. La región de Volgogrado está a unos 900 kilómetros al sureste de Moscú. El objetivo probable fue la base aérea de Marinovka en el pueblo de Oktyabrsky, a unos 20 kilómetros de Kalach-on-Don. Testigos en la zona informaron haber oído de seis a diez explosiones ensordecedoras acompañadas del inconfundible sonido de drones, según Telegram.

El líder del SPD, Lars Klingbeil, ha prometido una ayuda adicional a Ucrania. En caso de que los miles de millones planeados no puedan liberarse de los activos rusos congelados para Ucrania, Alemania proporcionará financiación sustituta, afirmó en un podcast con el codirector adjunto de "Bild", Paul Ronzheimer. "No podemos permitirnos llegar a un punto en el que digamos 'ahora no hay más fondos para Ucrania'", dijo Klingbeil. "En tales circunstancias, Alemania naturalmente está obligada a explorar opciones de financiación nacional. Tenemos una obligación hacia Ucrania. Se encontrarán soluciones y se encontrarán".

03:09 Elecciones en la Región de Kursk: equipo de protección para los trabajadores de las urnas En la disputada región rusa de Kursk cerca de la frontera, los trabajadores de las urnas recibirán equipo de protección, como chalecos antibalas y cascos, debido a las próximas elecciones regionales. La región se encuentra en estado de emergencia y se establecerán estaciones de votación adicionales en otras partes del país para los refugiados, según anunció Tatiana Malakhova, jefa de la comisión electoral regional, según agencias de noticias rusas. Las elecciones regionales para gobernadores y parlamentos regionales se llevarán a cabo del 6 al 8 de septiembre en varias regiones rusas. La votación anticipada ya ha comenzado en algunas regiones, incluidas Kursk, Belgorod y Bryansk.

01:34 Fico critica la presión occidental en la política exterior El primer ministro eslovaco, Robert Fico, expresa su sensación de estar bajo presión por las opiniones de las democracias occidentales cuando se desvía del consenso en cuestiones importantes de política exterior. Fico afirma que aquellos que no se ajustan al consenso son "arbitrariamente sometidos a presión y amenazados con aislamiento" por las democracias occidentales. En el aniversario de la invasión de Moscú en 1968, Fico establece un paralelismo entre la supresión violenta de la "Primavera de Praga" por las tropas del Pacto de Varsovia y la presión de opinión existente en Europa actual. Fico ha expresado su oposición a la ayuda militar de la UE para Ucrania y ha enfrentado acusaciones de ser pro-ruso.

00:12 Ucrania Informe de Ataques Rusos Cerca de Pokrovsk Ucrania informa que hubo 46 ataques cerca de la ciudad de Pokrovsk en la parte oriental del país a lo largo de un día. 44 de estos ataques fueron repelidos con éxito, según el informe del Estado Mayor. La lucha continúa en dos secciones a las 21:00 CET. Se informan de 238 bajas rusas durante estos enfrentamientos, pero no hay información sobre las pérdidas ucranianas. Rusia aún no ha emitido un comentario.

23:09 Rusia alega haber frustrado incursión ucraniana en Bryansk Rusia afirma haber frustrado una incursión de "saboteadores" ucranianos en la región de Bryansk, que comparte frontera con Kursk. Según el gobernador de Bryansk, Alexander Bogomaz, el intento de infiltración del "grupo de reconocimiento-sabotaje ucraniano" fue detenido por el servicio de seguridad FSB de Rusia y unidades militares. Bogomaz declaró que "el enemigo fue alcanzado por fuego" y que la situación ahora está "bajo control".

22:15 Zelensky espera distribución rápida de ayuda El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky expresa su esperanza de que la distribución de los miles de millones de ayuda prometidos por el Occidente, incluyendo el uso de fondos de activos estatales rusos incautados, sea rápida. Zelensky declaró que ha habido numerous declaraciones políticas de los socios, pero se esperan más, y se necesita un "mecanismo real". Ucrania necesita estos activos para defenderse contra la agresión rusa. Zelensky enfatizó que las discusiones relevantes han durado demasiado tiempo y se necesitan decisiones inmediatas.

21:52 Putin elogia las relaciones comerciales sino-rusas El presidente ruso Vladimir Putin elogia el fortalecimiento de la cooperación entre Rusia y China. Putin señala que "nuestras relaciones comerciales están progresando efectivamente (…). La atención que ambos gobiernos prestan a las relaciones comerciales y económicas está produciendo resultados". Putin también destacó que Rusia y China tienen "planes y proyectos conjuntos a gran escala en los campos económico y humanitario". El premier chino, Li Qiang, declaró que las relaciones chino-rusas están en "un nivel sin precedentes", según informó el Kremlin. La asociación estratégica entre Rusia y China se ha profundizado desde la invasión rusa de Ucrania.

21:20 Solicitud de liberación de Bulgakov denegada El antiguo viceministro de Defensa ruso, Dmitri Bulgakov, que enfrenta cargos de corrupción, permanecerá en custodia. La solicitud de Bulgakov de arresto domiciliario y su apelación contra su detención han sido rechazadas, según la agencia de noticias estatal TASS. Bulgakov era responsable de la adquisición de materiales para las fuerzas armadas rusas antes de ser despedido. El tribunal de Moscú también ordenó la detención de dos presuntos cómplices de Bulgakov y su empresa, que presuntamente conspiraron con Bulgakov para obtener nueve contratos, causando daños de alrededor de 50 millones de rublos (aproximadamente 500,000 euros), según informaron intermediarios.

21:00 Ucrania fortalece posiciones en Pokrovsk Según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, Ucrania está fortaleciendo su presencia en la altamente disputada región de Pokrovsk en el este del país. Zelensky declaró en su discurso televisado que están al tanto de los planes de las tropas rusas en el área. Mientras tanto, la ofensiva ucraniana en la región rusa de Kursk continúa, según informó Zelensky, pero no proporcionó detalles adicionales.

20:41 Ucranianos enfrentan desalojo de refugios húngaros Después de la implementación de un decreto en Hungría que niega la protección general a los refugiados ucranianos, muchos ucranianos enfrentan la amenaza de perder su alojamiento en refugios. Los refugios privados para refugiados ya han comenzado a desalojar a ucranianos, según informó la organización Ayuda a la Migración. Alrededor de 120 refugiados, en su mayoría mujeres y niños romaníes de la región occidental ucraniana de Transcarpacia, donde hay una gran minoría húngara, han sido obligados a dejar una posada bajo supervisión policial en Kocs, al norte de Budapest.

