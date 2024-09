A las 12:23, el Raiffeisen Bank descarga su filial bielorrussa.

12:01 Informe: UE propone préstamo de €35.000 millones para UcraniaLa Comisión Europea está proponiendo un préstamo de €35.000 millones para Ucrania, según un informe de los medios. Esto forma parte de los planes de ayuda de los siete países industrializados occidentales más importantes (G7), según informó el "Financial Times", citando a tres fuentes familiarizadas con el asunto. El préstamo forma parte de la intención del G7 de proporcionar a Ucrania $50.000 millones (aproximadamente €46.000 millones) mediante el uso de beneficios de activos estatales rusos congelados.

11:33 Rusia advierte a Occidente: No ignore las advertenciasEl gobierno ruso ha emitido una advertencia a Occidente sobre no ignorar las advertencias contra el suministro de armas con alcance ampliado que puedan afectar objetivos dentro del territorio ruso. Según la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Maria Zakharova, el descuido podría alterar la naturaleza del conflicto, con posibles consecuencias graves para todo el mundo. También mencionó que no hay perspectivas de negociaciones con EE. UU. En la Asamblea General de la ONU en Nueva York, no se ha programado ninguna reunión entre el ministro de Asuntos Exteriores Sergei Lavrov y su homólogo estadounidense Antony Blinken, ya que "no hay nada de qué hablar". Previamente, el secretario saliente de la OTAN, Jens Stoltenberg, había destacado que Rusia no ha cruzado muchas líneas rojas trazadas por el presidente Vladimir Putin, ya que sabe que la OTAN es la alianza militar más fuerte del mundo.

10:53 UE: Expulsión forzosa de hombres ucranianos no es permisibleLa Comisión Europea ha declarado que no es permisible expulsar a la fuerza a hombres ucranianos de edad militar de los países de la Unión Europea. Según informó "Ukrajinska Prawda", esto se debe a la directiva sobre protección temporal. La comisaria de Asuntos Internos de la UE, Ylva Johansson, aclaró esto, stating, "Apoyaremos a aquellos que deseen regresar a Ucrania, y discutiremos con las autoridades y el gobierno ucraniano cómo hacerlo amistosamente. No expulsaremos a nadie de la UE". Previously, el ministro de Asuntos Exteriores polaco, Radosław Sikorski, había instado a los países de Europa occidental a animar a los hombres ucranianos de edad militar a regresar a Ucrania, según el informe. El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andrij Sybiha, reportedly welcomed this idea.

10:12 Freuding identifica "agujeros legales" en las sanciones a RusiaEl coordinador militar de la ayuda a Ucrania de Alemania, Christian Freuding, ha comentado que aunque las sanciones parecen ser efectivas, Rusia aún puede encontrar "agujeros legales o incluso opciones de elusión" para gestionar su industria de defensa.

09:03 von der Leyen confirma apoyo adicional para el suministro de energía de Ucrania para el inviernoLa presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha prometido apoyo adicional para el suministro de energía de Ucrania para el invierno durante su visita a Kyiv. Ella destacó, "Mi octava visita a Kyiv tiene lugar en un momento en el que está a punto de comenzar la temporada de calefacción, y Rusia continúa targeting la infraestructura energética". También compartió una foto de su llegada a la estación de Kyiv, confirmando, "Apoyaremos a Ucrania en sus esfuerzos valientes. Estoy aquí para discutir el apoyo de Europa, desde la preparación para el invierno hasta la defensa, la adhesión a la UE y el progreso en los préstamos del G7".

08:20 UE considera poner fin al viaje sin visado para georgianosBruselas ha insinuado la posibilidad de poner fin al viaje sin visado para georgianos a la Unión Europea debido a la retroceso democrático bajo el partido gobernante Sueño Georgiano. Según un portavoz de la UE no nombrado, si Georgia no invierte su tendencia hacia la autoritarismo, "todas las opciones están sobre la mesa", incluidas "la posible suspensión temporal de la liberalización de visados". Recientemente, el partido gobernante Sueño Georgiano aprobó una ley sobre agentes extranjeros que se parece a la legislación represiva rusa utilizada contra los críticos del Kremlin.

07:42 Ucrania rechaza la propuesta de Polonia sobre el estatuto de CrimeaEl Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania ha criticado una propuesta polaca sobre el estatuto de Crimea, enfatizando que los compromisos son inaceptables. El ministro de Asuntos Exteriores polaco, Radosław Sikorski, había sugerido anteriormente la celebración de un referéndum en la península como parte de una posible solución negociadora con Rusia. "Todos los esfuerzos deben centrarse en liberar la península, no en satisfacer el apetito del Kremlin a expensas de los intereses de Ucrania y el derecho internacional", concluyó el ministerio de Kyiv.

06:29 von der Leyen esperada en Kyiv - Reuniones con ZelenskyyLa presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, visitará Kyiv hoy, según el anuncio del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy. Él compartió que se han programado discusiones sobre la preparación para el invierno, enfatizando, "Por supuesto, la pregunta energética es una prioridad". También se discutirá la situación en las líneas del frente, las entregas de armas y los proyectos de defensa conjuntos, así como el camino de Ucrania hacia la adhesión a la UE y el apoyo financiero adicional para el país objetivo de Rusia.

05:32 Ucrania participa por primera vez en un ejercicio de la OTANUcrania está participando por primera vez en un ejercicio de la OTAN, bajo la dirección de los Países Bajos. Este ejercicio, que prueba sistemas antidrones, actualmente está en curso, según el servicio de prensa de la OTAN. Se están probando más de 60 sistemas antidrones y tecnologías relacionadas, incluidas sensores, sistemas drone-a-drone, inhibidores y cazadores cibernéticos. La participación de Ucrania forma parte del plan de acción de la OTAN-Ucrania para la cooperación en innovación, que se acordó en la cumbre de julio.

04:28 Asesinan a puñaladas a activista transgénero en GeorgiaEn Georgia, una activista transgénero destacada ha sido brutalmente asesinada poco después de que el país aprobara una controvertida ley que restringe los derechos de la comunidad LGBTQ+. Kesaria Abramidze, una modelo, actriz e influencer, fue encontrada con múltiples puñaladas en su apartamento, según informó el Ministerio del Interior de Georgia. La pareja de Abramidze ha sido detenida como principal sospechosa y acusada de asesinato con "excepcional brutalidad y debido a la gender del victim". El asesinato tuvo lugar varios años después de que Georgia implementara una ley centrada en "valores tradicionales" que fue condenada por la UE y organizaciones de derechos humanos debido a su posible limitación de las libertades LGBTQ+. Esta ley, similar a la legislación rusa que limita los derechos LGBTQ+, prohíbe la reasignación de género y otras prácticas relacionadas.

03:25 Lufthansa considera suspender vuelos Frankfurt-Pekín debido a sanciones a RusiaLufthansa está considerando la posibilidad de suspender su ruta diaria desde Frankfurt hasta la capital de Beijing. Se espera una decisión final en octubre. Un portavoz de la empresa se refirió a una ventaja injustificada entre las aerolíneas europeas y las del Golfo Pérsico y el Bósforo, que se benefician de costos de vuelo más bajos, estándares laborales inferiores y generosas inversiones estatales en aviación. Además, estas aerolíneas aún pueden cruzar el espacio aéreo ruso, que se prohibió para las aerolíneas europeas y estadounidenses cuando se impusieron sanciones contra Rusia debido al conflicto de Ucrania. Esto obliga a estas aerolíneas a eludir el espacio aéreo ruso, lo que resulta en un aumento de los costos del combustible.

02:27 Ataque ruso en Sumy objetivo la red eléctrica y muere civilLas tropas rusas han lanzado nuevos ataques aéreos contra la ciudad ucraniana de Sumy, golpeando el centro geriátrico y la red eléctrica de la ciudad. Al menos un civil perdió la vida, informaron las autoridades ucranianas. El grupo de monitoreo de las Naciones Unidas sugirió que estos ataques a la red eléctrica pueden haber violado el derecho internacional. La Agencia Internacional de Energía informó en un estudio que los cortes de energía en Ucrania podrían alcanzar un tercio de la demanda pico durante los cruciales meses de invierno.

01:25 Aproximadamente 1.18 millones de ucranianos residen en AlemaniaEl número de refugiados que habitan en Alemania ha alcanzado un nivel sin precedentes. Según la Oficina de Registro de Extranjeros, alrededor de 3.48 millones de refugiados vivían en el país al final del primer semestre de 2024, con 60,000 más que en el año anterior. Se ha informado del mayor número de refugiados desde los años 50, según el "New Osnabrücker Zeitung" (NOZ), que cita la respuesta del gobierno federal a una solicitud de la fracción de la izquierda en el Bundestag. En total, alrededor de 1.18 millones de refugiados en Alemania son ucranianos, con un aumento de aproximadamente 45,000 en comparación con el final de 2023. Esta cifra incluye a los residentes, independientemente de su etiqueta migratoria, que van desde los solicitantes de asilo hasta los refugiados aprobados hasta los que tienen estado tolerado.

00:22 Lindner: La suspensión del freno a la deuda no está justificada para la ayuda a UcraniaLos políticos del SPD y los Verdes destacan con frecuencia un acuerdo dentro de la coalición semáforo para suspender el freno a la deuda para una ayuda extensa a Ucrania en el enfrentamiento presupuestario. Sin embargo, el ministro de Hacienda y líder del FDP, Christian Lindner, rechaza tales consideraciones: "No estoy al tanto de tal acuerdo. No habría consentido una medida temporal como esa", dijo Lindner a la "Rheinische Post" en una entrevista. Aunque el conflicto de Ucrania es trágico, no equivale a un estado de emergencia de acuerdo con la Constitución alemana. "Para la ayuda de Ucrania, estamos trabajando activamente en un programa de 50 mil millones de dólares patrocinado por los países del G7, además de nuestra ayuda individual", dijo Lindner.

23:23 Bulgaria propone embargo de huevos ucranianos en la UEBulgaria planea proponer un embargo a las importaciones de huevos ucranianos durante una reunión del Consejo de Agricultura y Pesca de la UE el 23 de septiembre en Bruselas. Esta postura fue revelada por el ministro de Agricultura de Bulgaria, Georgi Takhov. La decisión es una continuación de las disputas de larga data entre Ucrania y los estados miembros del este de la UE en relación con el comercio agrícola. Estas disputas han provocado bloqueos fronterizos en la frontera ucranio-polaca, prohibiciones de importación de maíz y trigo ucranianos y protestas de agricultores en Polonia y Bulgaria.

22:13 Merz sugiere no iniciar proceso de paz con RusiaEl líder de la CDU, Friedrich Merz, expresa sus preocupaciones sobre la situación de Ucrania y afirma: "No veo un camino viable para iniciar un proceso de paz en este momento". Rusia solo cesará las hostilidades cuando las acciones militares en curso se vuelvan infructuosas o cuando Kyiv sea derrotada. En última instancia, Alemania estará obligada a apoyar militarmente a Ucrania a largo plazo, según Merz, ya que no podemos compartir la libertad y la paz con Rusia mientras Putin y su régimen permanezcan en el poder. Esta realización es bastante amarga, agregó. "En este momento, no parece haber alternativa, al menos hasta que Putin y su régimen abandonen el poder".

Lea también: