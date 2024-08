A las 12:23, el Parlamento de Kiev inicia medidas para prohibir una iglesia alineada con Rusia.

Más de 500 bomberos luchan incansablemente contra un gran incendio en un depósito de petróleo en la región rusa del sur de Rostov. Este desastre fue provocado por un ataque con un vehículo aéreo no tripulado (UAV) ucraniano. El fuego se ha extendido a aproximadamente 10,000 metros cuadrados, con múltiples tanques de diésel envueltos en llamas, según Valery Gornitsky, el alcalde de Proletarsk, quien comunicó esta información a la agencia de noticias TASS. No hay riesgo de explosión, ningún peligro para los civiles y no se ordenarán evacuaciones inminentes, según Gornitsky. Cuatro aviones de lucha contra incendios y alrededor de 520 bomberos se encuentran en el lugar. El apoyo aéreo es esencial debido al intenso calor, que impide que los vehículos se acerquen a las llamas, como explicó Gornitsky. Al menos 41 bomberos han resultado heridos, de los cuales 18 han requerido hospitalización.

Por otro lado, una instalación industrial y un tanque de almacenamiento de combustible fueron alcanzados durante los recientes ataques de Rusia a la infraestructura energética de Ucrania en la región de Ternopil. Las autoridades informaron de este incidente. La televisión ucraniana transmitió inmensas columnas de humo negro sobre Ternopil, lo que llevó a las autoridades locales a recomendar a los residentes que se quedaran dentro de sus hogares. Alrededor de 90 bomberos están luchando contra el incendio, con la situación reportedly bajo control, según la administración regional de Ternopil.

Un antiguo diplomático ruso, Boris Bondarev, publicó un comentario invitado en ntv.de, criticando la acción del presidente ruso Vladimir Putin como cobarde. Bondarev afirmó que la supuesta capacidad de Putin para superar a cualquier oponente se había visto comprometida desde el inicio de la invasión de Ucrania. La toma rápida esperada nunca se materializó, y Moscú pareció sorprendido y abrumado por el ataque ucraniano en la región rusa de Kursk. Bondarev describió el comportamiento de Putin como el de un impostor cobarde bajo presión, incapaz de responder efectivamente a amenazas serias. El ex diplomático también condenó a los políticos occidentales por su postura sobre la prevención del uso de armas suministradas en territorio ruso por Ucrania, considerándola insuficiente para hacer frente a Putin. Bondarev abogó por un enfoque contundente en su lugar, descartando los temores occidentales de escalada como infundados.

En las últimas 24 horas, cinco civiles han perdido la vida y al menos 22, incluyendo un niño, han resultado heridos debido a los ataques rusos en Ucrania, según las autoridades regionales informadas por "Kyiv Independent".

Ucrania atacó un importante depósito de combustible ubicado en Proletarsk, en el sur de Rusia, con drones a las 9:00 a.m. A pesar de los esfuerzos continuos, el fuego sigue ardiendo sin control. Aunque se ha proporcionado un amplio apoyo de bomberos, más de 40 bomberos han resultado heridos durante este incidente, según las autoridades regionales.

Las fuerzas armadas rusas han sufrido graves pérdidas, según las cifras oficiales de Kiev. En un solo día, 1.330 soldados rusos han sido muertos o incapacitados para el combate. Desde el inicio del conflicto en febrero de 2022, el número total de soldados rusos reportedly 'eliminados' se sitúa en 601.800. El Ministerio de Defensa de Ucrania también ha informado la pérdida de 5 tanques adicionales (8.518 en total) desde el inicio de la invasión rusa. Ucrania afirma haber destruido o capturado más de 16.500 vehículos blindados y más de 13.800 drones. Estas estadísticas no pueden ser verificadas de forma independiente, ya que Moscú se niega a divulgar información sobre sus pérdidas en Ucrania.

Joe Biden ha defendido la lucha de Ucrania por su independencia, stating que ningún presidente debería ceder ante los dictadores. Él enfatizó que Putin había anticipado capturar Kyiv en tres días, pero tres años después, Ucrania sigue siendo libre. Biden contrastó su postura sobre el apoyo de la OTAN y la promoción de una Ucrania independiente con los sentimientos pro-Putin del antiguo presidente Donald Trump.

Rusia recurrió a bombardear Ucrania con ataques aéreos durante la noche, según el ejército ucraniano, que informó que nueve regiones en el centro, norte y sur del país habían sido objetivo. Se derribaron nueve misiles y 25 drones, según la fuerza aérea ucraniana, que publicó una actualización en Telegram. Esto marcó el quinto ataque con misiles a Kyiv en agosto, con 41 alertas de ataque aéreo durante todo el mes. El ejército informó haber repelido un ataque con drones a Kyiv el día anterior.

Una administración militar en Kyiv declaró que habían repelido con éxito un ataque con cohetes rusos a la ciudad, informando que no había daños colaterales hasta el momento.

Esta mañana se informa que las tropas rusas atacaron Kyiv desde el norte una vez más. La Administración Militar de la Ciudad anunció esto a través de Telegram. Su información preliminar sugiere que los enemigos atacaron Kyiv desde el norte, possibly utilizando misiles balísticos como el Iskander. Esto marca el quinto ataque con misiles a Kyiv este mes, según el mensaje. Los misiles fueron supuestamente neutralizados por las fuerzas de defensa aérea de la ciudad en sus afueras. Actualmente, no hay informes de daños o pérdidas en Kyiv.

Belarus ha desplegado tropas adicionales de defensa aérea y aviones a su frontera con Ucrania, según el general mayor Belarusiano Andrei Lukyanovich, comandante de las fuerzas de defensa aérea de Belarus, y el periódico ucraniano "Kyiv Independent". Esta declaración llega poco después de que el presidente Belarusiano Alexander Lukashenko declarara que había enviado una tercera parte del ejército de su país a la frontera este verano. Lukashenko atribuyó el refuerzo de tropas en la frontera a un malentendido entre Belarus y Ucrania. Lukyanovich mencionó en la televisión nacional que el ejército Belarusiano había desplegado aviones, misiles antiaéreos y unidades radio-técnicas en la frontera. Kyiv no ha confirmado las afirmaciones de Lukyanovich sobre tropas y armas adicionales de Belarus en la frontera. El servicio de frontera estatal ucraniano informó hace más de una semana que no había señales de refuerzo de tropas en la frontera de Belarus a pesar de la orden de Lukashenko.

Debido a la operación de las fuerzas ucranianas en la región de Kursk, Rusia se ve obligada a reubicar tropas de otros sectores del frente allí. Según el informe del Instituto de Estudios de la Guerra de EE. UU. (ISW), "los soldados rusos han transferido tropas adicionales a la Óblast de Kursk desde la fase inicial del avance ucraniano y probablemente han desplegado un total de más de 5,000 soldados en la región", afirman los analistas.

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski ha instado a los diplomáticos de su país a asegurar que la segunda Cumbre de la Paz en Ucrania tenga lugar este año. El jefe de Estado habló en una reunión de los chiefs de misión de las embajadas extranjeras en Ucrania sobre el tema "Diplomacia de Guerra: Resiliencia, Armas, Victoria", según informó la agencia de noticias estatal Ukrinform citando la Oficina del Presidente. "La cumbre inaugural, en mi opinión, fue un éxito extraordinario para Ucrania. Estoy agradecido con todos los que ayudaron a que nuestra cumbre fuera posible. Ahora estamos preparando la segunda Cumbre de la Paz y debemos asegurarnos de que tenga lugar este año", dijo Zelenski. "Debemos hacer todo lo posible para lograrlo. Debemos ampliar el círculo de apoyo para el comunicado de la primera cumbre".

Rusia continúa lanzando ataques nocturnos en la capital Kiev, según informes ucranianos. Las unidades de defensa aérea fueron movilizadas en las primeras horas para repeler otro bombardeo aéreo ruso en Kiev, anunció la Administración Militar de la capital ucraniana a través de Telegram. Los testigos oculares informaron haber oído explosiones que sonaban como el uso de sistemas de defensa aérea.

Hubo multiple ataques con drones durante la noche en varias regiones ucranianas que están lejos del frente. Según la defensa aérea, los objetivos fueron las áreas de Sumy, Poltava, Jersón y Mykolaiv. También se activó la defensa aérea cerca de la capital Kiev. Las autoridades locales instaron a los residentes a buscar refugio. Hasta ahora no se han informado daños.

A pesar de la contraofensiva ucraniana en la región rusa de Kursk, EE. UU. sigue comprometido a apoyar a Kiev. El presidente de EE. UU., Joe Biden, ha "dejado claro que continuaremos apoyando a Ucrania y estar a su lado durante todo el tiempo necesario", dijo un portavoz del Departamento de Defensa de EE. UU. EE. UU. sigue priorizando la ayuda militar a Kiev. El secretario de Defensa de EE. UU., Lloyd Austin, reiteró su apoyo a su homólogo ucraniano, Rustem Umerov, en una llamada, según el portavoz. Durante la conversación, Austin se enteró de cuáles son los objetivos de Ucrania con la contraofensiva.

Alemania ha enviado otro paquete de armas a Ucrania. Según la página de resumen del Ministerio de Defensa, las últimas entregas incluyen un tercer sistema de defensa aérea Iris-T SLS, varios miles de proyectiles de artillería, drones, un Bergepanzer 2 y cientos de rifles con munición correspondiente.

La ofensiva ucraniana en la región rusa de Kursk es el mayor éxito en la captura de soldados rusos desde que comenzó la guerra, según el presidente ucraniano Volodímir Zelenski. Hablando a los diplomáticos ucranianos, dijo que estos soldados serán canjeados más tarde por ucranianos capturados. Hasta ahora, las estimaciones muestran que Rusia ha capturado más ucranianos que al revés.

Un comandante checheno llamado Apti Alaudinow, líder del Regimiento Achmat que lucha contra Rusia, ha instado a los conscriptos rusos a unirse al frente, según el periódico "Kyiv Independent". Aquellos que caigan en la región de Kursk, dijo, "van al paraíso".

Dado que se consideraba inverosímil la infiltración en Rusia, permaneció oculta, dijo el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, según el periódico "Pravda". Solo unos meses antes, varias naciones advirtieron que esta infiltración "superaría el límite más crítico de Rusia". Ahora, Zelenski mencionó, "el concepto de frontera de Rusia se ha desplomado en algún lugar cerca de Sushcha".

Lituania ha iniciado la construcción de una base militar para las fuerzas armadas alemanas. Para finales de 2027, la instalación podrá alojar a unos 4,000 soldados alemanes. Esto marcará la primera Deployment a largo plazo de la Bundeswehr fuera de Alemania desde la Segunda Guerra Mundial. Alemania acordó desplegar tropas en el estado miembro de la OTAN y la UE que limita con Rusia el año pasado. El ministro de Defensa de Lituania, Raimundas Karoblis, predice que los costos de construcción superarían los mil millones de euros.

21:15 Presidente Checo: Posible Admisión de Ucrania a la OTAN Even If Part of Its Territory Remains Under Control El presidente checo Petr Pavel ha propuesto teóricamente que Ucrania podría unirse a la OTAN incluso si partes de su territorio siguen bajo control. Espera que Ucrania negocie la paz con Rusia en los próximos años, como le dijo al sitio de noticias "Novinky". Tal acuerdo podría significar que Rusia mantiene el control de una parte del territorio ucraniano sin que los "estados democráticos" tengan que reconocer la modificación de la frontera. Esta frontera temporal podría permitirnos "aceptar a Ucrania en la OTAN en el territorio que manda en ese momento", explicó Pavel. Alemania también se unió a la OTAN en 1955 mientras aún estaba ocupada por la Unión Soviética.

20:57 Tropas ucranianas se acercan a 12 kilómetros del puente de pontones rusoLas tropas ucranianas aparentemente han tomado la ciudad de Wyschnewka en el distrito ruso de Kursk, según observadores de batalla en X. Esto las sitúa a unos 12 kilómetros del puente flotante sobre el río Seim, que actualmente serves como la única opción del ejército ruso para organizar suministros o retirarse.

20:36 Optimismo de la administración de PokrovskLa administración militar de la ciudad oriental ucraniana de Pokrovsk enfrenta un futuro incierto mientras los soldados rusos avanzan: "Están avanzando hacia los límites de Pokrovsk. Podemos verlo - no es un secreto", dijo el jefe del departamento de información allí al "Washington Post". "Quizás la situación allí cambie de alguna manera - esperamos que el enemigo se detenga en algunos de los accesos a Pokrovsk y nuestras tropas los repelan", dijo. Si la ciudad cayera, sería el mayor centro de población capturado por los rusos desde Bachmut en mayo de 2023.

