A las 11:55, los opositores declaran la destrucción de una ruta logística rusa

Grupo insurgente militar ATESh afirma haber destruido una línea de ferrocarril utilizada por las fuerzas rusas para transportar suministros al frente de guerra en la región rusa de Kursk. La agencia de noticias ucraniana controlada por el estado, Ukrinform, hizo referencia a una publicación relacionada del grupo partisano. Según sus propias declaraciones, el grupo agrupa a ucranianos, tártaros de Crimea y combatientes de la oposición rusa, y fue establecido hace dos años en la península de Crimea.

11:26 Munz: Los ciudadanos rusos tienen poca fe en la campaña contra la corrupciónSe espera que una parte significativa del presupuesto federal ruso, alrededor del 40%, se destine al sector de la defensa el próximo año, según el plan actual. Al mismo tiempo, una campaña contra la corrupción iniciada dentro del ministerio responsable ha estado en marcha desde la muerte de Yevgeni Prigoschin. Sin embargo, esta lucha contra la corrupción no parece merecer la confianza de los ciudadanos, según el reportero de ntv Rainer Munz, quien se encuentra en Moscú.

11:01 Ciudadano estadounidense enfrenta años de prisión por luchar contra Rusia en UcraniaEl ciudadano estadounidense Stephen Hubbard ha admitido cargos de actividad mercenaria en un tribunal de Moscú. La agencia de noticias rusa RIA, citando al periódico británico "The Guardian", informó que Hubbard había recibido fondos para luchar contra Rusia en Ucrania. La posible pena para él, en caso de ser condenado, es de 7 a 15 años de prisión.

10:20 Ataque de drone en Kyiv causa varios incendiosUn ataque con drone en Kyiv la noche anterior provocó que un edificio residencial se incendiara y sufriera graves daños, según informaron las autoridades locales en Ukrainska Pravda. No se reportaron heridos. Los restos de los drones causaron incendios en cinco diferentes distritos de la zona, según informes adicionales. Todos los drones fueron abatidos, según la información ucraniana.

09:36 Putin afirma que Rusia logrará todos sus objetivosEl presidente ruso Putin reafirmó su compromiso con la ofensiva contra Ucrania en un mensaje de video que conmemora el segundo aniversario de la anexión rusa de cuatro regiones ucranianas. "Lograremos todos nuestros objetivos", declaró Putin. El presidente ruso también defendió la invasión de Ucrania, describiendo a su gobierno como una "dictadura neonazi". Rusia, según Putin, está desplegando tropas en Ucrania para proteger a la población de habla rusa allí, que el gobierno ucraniano busca separar de su patria histórica para siempre.

08:46 El comandante de la defensa de Wuhledar en Ucrania es reemplazadoEl comandante de la 72.ª Brigada Mecanizada Independiente de Ucrania, que ha estado defendiendo la ciudad altamente disputada de Wuhledar durante más de dos años, ha sido reemplazado. El Kyiv Independent informó esto, citando al Comando de las Fuerzas Conjuntas del Norte. Las razones detrás de este cambio son desconocidas.

08:04 Mykolaiv reporta incendio en instalación crítica de infraestructuraA causa de un ataque con drone ruso, se desató un incendio en una instalación crítica de infraestructura en el distrito de Bashtanka de la óblast de Mykolaiv. La Ukrainska Pravda citó al jefe de la administración militar regional para esta información, pero no se reveló la instalación específica afectada.

07:24 Kyiv reporta deflectación exitosa del ataque nocturnoSegún las autoridades militares regionales, el ataque ruso a Kyiv duró más de cinco horas durante la noche. Todos los drones fueron neutralizados, según declaraciones de la agencia de noticias ucraniana Ukrinform.

06:44 Rusia permite a los presos servir en el ejército en lugar de ir a la cárcelSe informes que Rusia ha implementado una ley que permite a los presos en varias regiones eludir la responsabilidad criminal al alistarse para servir en el ejército con el Ministerio de Defensa. Se ha concedido a los presos de las regiones de Bryansk, Nizhny Novgorod y Novosibirsk, la República de Komi, la región de Altai y la ilegalmente ocupada Crimea, la exención de responsabilidad criminal, según los medios de comunicación de la oposición rusa. Estos informes fueron corroborados por el think tank estadounidense Institute for the Study of War (ISW).

06:13 Zelensky reporta recibir 100 bombas guiadas diariasEl presidente Zelensky de Ucrania afirma que Rusia está lanzando ataques contra Ucrania con una fuerza incesante, utilizando alrededor de 100 bombas guiadas diarias. El ejército ruso ha estado empleando bombas guiadas para atacar infraestructuras específicas en ciudades como Saporizhzhia, Kharkiv, Donetsk y Sumy, lo que ha causado daño a la población civil e infraestructuras.

05:43 El Estado Mayor ucraniano expresa preocupación por VuhledarEl Estado Mayor ucraniano ha informado sobre nuevos ataques rusos a las líneas de defensa ucranianas cerca de la región de Donbass. Se repelieron trece ataques cerca de Pokrovsk y se frustraron diecisiete infiltraciones rusas cerca de Kurachove. El ejército ucraniano también está lidiando con intensos combates en el área de Vuhledar. Los expertos ucranianos temen que la ciudad más pequeña, que ha sido un área disputada durante dos años, pronto caiga en manos de las fuerzas rusas.

04:46 Kyiv bajo ataques de drones: Unidades de defensa en alertaLa capital ucraniana, Kyiv, experimentó múltiples ataques con drones rusos durante las horas nocturnas. Según informaron las fuerzas armadas ucranianas, sus unidades de defensa aérea estuvieron ocupadas durante horas combatiendo varias oleadas de asalto. El alcalde de Kyiv, Vitali Klitschko, anunció a través de Telegram que múltiples drones enemigos estaban sobrevolando y cerca de la capital. Los testigos reportaron varias explosiones en Kyiv, lo que indica el uso de sistemas de defensa aérea. Aunque se impactaron objetos en el cielo, no hubo informes iniciales de daños o víctimas. Desde la 1:00 AM hora local, se ha activado una alarma aérea en Kyiv, las áreas circundantes y toda la Ucrania oriental. La fuerza aérea ucraniana había informado previamente sobre múltiples ataques con drones rusos en Kyiv y Ucrania occidental. Además, se lanzaron varias bombas guiadas desde territorios ucranianos controlados por Rusia alrededor de las 4:40 AM hora local.

03:45 Necesaria una corrección de curso de EE. UU. para Rusia: Comisión de HelsinkiLa Comisión de Helsinki, una organización bipartidista, urge a los Estados Unidos a revisar su estrategia hacia Rusia y etiquetar a Moscú como una amenaza persistente para la seguridad global. Según "The Hill", la Comisión sugiere al gobierno de EE. UU. un cambio en su enfoque hacia Rusia, similar al cambio en la estrategia hacia China. Las recomendaciones entran en conflicto con los compromisos de la administración de Biden con Ucrania y van en contra de las creencias del expresidente Donald Trump y sus seguidores de que EE. UU. invierte excesivamente en la seguridad europea. Trump aboga por negociaciones directas entre Ucrania y Rusia, pero el presidente republicano Joe Wilson, chairman de la Comisión de Helsinki, mantiene una opinión escéptica sobre la probabilidad de llegar a un acuerdo con Vladímir Putin.

02:49 Ataques de drones targets KyivKyiv es el objetivo de un ataque con drones rusos. Las fuerzas armadas ucranianas están respondiendo repeliendo los ataques. Los testigos reportaron numerosas explosiones fuertes y objetos impactados en el aire, lo que sugiere el uso de sistemas de defensa aérea. Junto con Kyiv y la región circundante, actualmente hay una alerta aérea para la Ucrania oriental.

01:40 Advertencia política en Moldavia: Ministro advierte contra "ladrones"Un alto funcionario del gobierno moldavo ha advertido a los moldavos que se alejen de "ladrones, refugiados y bandidos" después de que un hombre de negocios pro-ruso prometiera compensar a los votantes que se opongan a unirse a la Unión Europea durante un referéndum. La advertencia contundente del ministro Andrei Spinu refleja la intensificándose competencia en las próximas elecciones presidenciales de octubre de 2021, en las que la incumbente proeuropea Maia Sandu busca la reelección.

00:14 Subestación de energía de Zaporizhzhia atacada por ucranianosSegún la gestión de la planta de energía de Zaporizhzhia controlada por Rusia, las fuerzas ucranianas volvieron a atacar una subestación de energía cercana, dañando un transformador. En un anuncio de Telegram, la gestión de la planta de energía reveló un ataque de artillería en la subestación de energía "Raduga" en Enerhodar, una ciudad situada en el sudeste de Ucrania. También apareció una fotografía que muestra humo saliendo de la azotea de un edificio. Según una actualización, el suministro de energía de Enerhodar remained intact. La planta de energía nuclear de Zaporizhzhia, con seis reactores, es la mayor de Europa. La planta fue tomada por las fuerzas rusas durante la invasión rusa de Ucrania a principios de 2022. Ambos bandos han acusado consistentemente al otro de atacar o preparar un ataque contra la planta de energía.

23:15 Zelenskyy ignora amenazas nucleares: "Putin valora su vida"El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy duda sobre las continuas amenazas nucleares del presidente ruso Vladímir Putin en una conversación con Fox News. Zelenskyy especuló que Putin probablemente teme usar armas nucleares debido a su amor por su vida personal. "Nadie sabe qué está dando vueltas en su cabeza", admitió Zelenskyy. "Podría usar armas nucleares contra cualquier país - o tal vez no. Pero no creo que lo haga".

22:10 Postura ganadora del FPO sobre la guerra de Ucrania y RusiaLas elecciones parlamentarias austriacas resultaron en un importante reordenamiento político. El partido de derecha FPO ganó un impresionante 28,7 por ciento de los votos, según los cálculos preliminares. Los populistas de derecha expresaron un extremo escepticismo hacia la UE en su manifiesto electoral, a pesar del conflicto en curso entre Ucrania y Rusia. El partido presenta una postura suave hacia Rusia y no ve problema en la dependencia de Austria del gas ruso. El acuerdo de gas entre Austria y Rusia se extendió hasta 2040 en 2018, asegurando a Austria la importación de grandes volúmenes de gas natural y obligándola a pagar incluso si no se suministra gas. De enero a mayo de 2024, más del 90 por ciento de las importaciones de gas de Austria procedían de Rusia.

21:37 El primer ministro ruso tiene la mira en TeheránEl primer ministro ruso Mikhail Mishustin se dirige a Teherán para una reunión con el presidente iraní Hassan Rouhani y el vicepresidente Mohammad Resa Aref. Las discusiones están programadas para el lunes, según anunció el gobierno ruso. Mishustin se espera que hable "sobre toda la cooperación ruso-iraní en diversos campos, incluyendo comercio, economía, cultura y ayuda humanitaria" durante su visita a Teherán. Los países occidentales critican a Irán por proporcionar drones y misiles a Rusia para su operación militar en Ucrania. Irán niega estas afirmaciones.

