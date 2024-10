A las 11:34, una unidad militar ucraniana muestra una destrucción sorprendente de vehículos blindados rusos en video.

18:06 Varios fallecidos y numerosos heridos tras ataques rusosAyer durante el día, al menos cuatro personas perdieron la vida y al menos 30 resultaron heridas debido a ataques rusos en Ucrania, según informó "Kyiv Independent".

17:33 Defensor de Wuhledar destaca clara ventaja rusa en sistemas de artilleríaSegún fuentes ucranianas, el lado ruso ahora tiene tres veces más munición de artillería que el lado ucraniano. Sin embargo, un soldado de la 72.ª Brigada, que defendió Wuhledar hasta su reciente retiro, pintó un cuadro más sombrío, stating a ratio of 10 to 1 in favor of the Russians in terms of artillery systems around Wuhledar in late summer. He asked, "How can one of our artillery systems stand against 10 of theirs?" to "The New York Times". He also shared that if the Russian forces focus their efforts on a specific area, they can overwhelm the Ukrainian defense.

16:59 Rusia realiza ataques con drones y misiles en UcraniaDurante la noche, la fuerza aérea ucraniana informó 87 ataques con drones lanzados por Rusia, con cuatro misiles interceptados, lo que resultó en la destrucción de 56 drones y dos misiles. Se dice que otros 25 drones fueron "abatidos". Es posible que hayan sido derribados mediante métodos de guerra electrónica.

15:13 La Primera Ministra de Dinamarca, Frederiksen, se disculpa con Ucrania por el retraso en la entrega de F-16Un video que circula en canales ucranianos muestra a la Primera Ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, disculpándose con Ucrania por el retraso en la entrega de cazas F-16 en el Foro GLOBSEC. Inicialmente, había planeado entregarlos al inicio de la guerra, pero hubo debates sobre su viabilidad, mencionó. Dinamarca ha prometido 19 cazas F-16 a Ucrania, pero la falta de pilotos y los procesos de capacitación prolongados han retrasado el proceso. Solo un pequeño número de F-16 ha sido desplegado en el país hasta ahora, entregados este verano. La invasión rusa comenzó en febrero de 2022. Dinamarca es uno de los países que han sido proactivos en las entregas de armas, mientras que otras naciones han optado por un enfoque más cauteloso.

14:31 "Kyiv Post": Varios oficiales norcoreanos muertos en ataque con cohetesSegún un reciente informe de "Kyiv Post", más de 20 soldados perdieron la vida, incluyendo seis oficiales norcoreanos, en un ataque con cohetes cerca de Donetsk ocupada por Rusia. Según una fuente de inteligencia, estaban allí para consultar con sus contrapartes rusas y habían exhibido su entrenamiento antes del ataque.

07:50 Ucrania: múltiples posiciones de combate rusas destruidas - utilizando misiles Storm Shadow

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó la aniquilación de tres posiciones de combate de las brigadas de infantería motorizada 35.ª y 27.ª de las tropas rusas, así como de la 2.ª ejército combinado. "Las operaciones ofensivas fueron realizadas por unidades de la Fuerza Aérea Ucraniana y tropas de artillería y cohetes, cooperando con otros componentes de las fuerzas de defensa. Los ataques se ejecutaron utilizando misiles Storm Shadow y cohetes GMLRS." Ucrania ha estado utilizando el Storm Shadow británico durante algún tiempo, pero según declaraciones oficiales, no la variante de largo alcance, para la cual aún no se ha otorgado la aprobación. Los GMLRS pueden ser lanzados desde lanzadores múltiples de cohetes HIMARS y tienen un alcance aproximado de 70 kilómetros.

07:04 ISW: Intento de reclutamiento de Rusia enfrenta limitaciones

El Kremlin planea ofrecer generosas incentivos a los nuevos reclutas que firmen contratos militares con el Ministerio de Defensa en los próximos años. Sin embargo, el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) señala informes que sugieren que las actuales campañas de reclutamiento están obteniendo fewer resultados y el aumento de incentivos financieros indica "que los esfuerzos de reclutamiento en curso no están cumpliendo con la generación continua de nuevas fuerzas en que el ejército ruso se basa para mantener su ritmo ofensivo en Ucrania". El ISW predice limitaciones a mediano y largo plazo en el número de reclutas que la campaña de movilización de Rusia puede generar, y "los incentivos financieros aumentados son poco probables que aborden significativamente estas restricciones".

06:20 Analista ruso ve al país enfrentando desafíos - y oportunidades para la contraofensiva ucraniana

El analista ruso Mark Galeotti cree que Ucrania, con el nuevo equipo que está recibiendo, puede ensamblar brigadas para lanzar una contraofensiva a gran escala para 2025. Simultáneamente, predice la posibilidad de aprobación para el uso de armas de largo alcance como ATACMS y Storm Shadow. Incluso sin ellos, Kyiv ya está empleando efectivamente sus propios cohetes y drones en una campaña contra los depósitos de municiones rusas, indica. Mientras tanto, se está volviendo cada vez más difícil para el lado ruso reclutar soldados a pesar de los generosos pagos, hay una significativa escasez de fuerza laboral en el país, y las existencias de equipo militar están disminuyendo. Galeotti ve las principales amenazas para Ucrania en el fortalecimiento de las fuerzas en la UE en contra del apoyo a Ucrania, y una posible victoria electoral de Donald Trump en los Estados Unidos.

05:40 Cinco senadores republicanos preocupados por los crecientes lazos de Hungría con RusiaDespués de su visita a Hungría, cinco senadores republicanos expresaron su preocupación por el creciente vínculo de Hungría con Rusia y la creciente cooperación con China. La delegación included Republican senators Jerry Moran, John Boozman, Susan Collins, John Cornyn, and John Goven. El senador Jerry Moran expresó su preocupación por los crecientes lazos de Hungría con Rusia y el debilitamiento de sus instituciones democráticas, abogando por una alianza más cercana entre Hungría y sus aliados. "Está en nuestro interés colectivo que nuestros países colaboren estrechamente. Instamos a Hungría a prestar atención y responder a las advertencias de sus aliados." Hungría serves as a key EU ally of Russia. Prime Minister Orban has consistently blocked aid for Ukraine, advocated for dialogue, and often echoed Russian arguments. Although Hungary has criticized the war, it has refused to supply Ukraine with weapons.

03:27 Fallido Ataque con Misil sobre Kyiv por Defensa Aérea UcranianaLas unidades de defensa aérea ucranianas habrían frustrado un ataque aéreo ruso sobre Kyiv, según el canal de Telegram del ejército ucraniano. No se proporcionaron más detalles.

01:58 Embajador Antonov Regresa a Moscú desde EE. UU.El embajador ruso en EE. UU., Anatoly Antonov, habría finalizado su misión diplomática, según fuentes de los medios rusos. El embajador regresa a Moscú, según informó un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores citado por Interfax. El periódico "Vedomosti" predice que el regreso de Antonov es inminente. No se proporcionaron más detalles de inmediato. Antonov ha servido como embajador en Washington desde 2017.

23:46 Se Acusa a Tropas Rusas de Ejecutar a POVs en UcraniaFuncionarios de aplicación de la ley en Ucrania afirman tener pruebas creíbles de que las fuerzas rusas de invasión han ejecutado a un gran número de prisioneros de guerra ucranianos. Según Ukrinform, Yuri Belousov, jefe del departamento de crímenes de guerra de la Fiscalía General, dijo en televisión nacional: "Ahora tenemos información sobre 93 de nuestros soldados que han sido ejecutados en el campo de batalla", dijo. Belousov enfatizó que el 80% de los prisioneros de guerra ucranianos han sido ejecutados este año. La tendencia de ejecutar prisioneros comenzó en noviembre de 2023. "La actitud de los soldados rusos hacia nuestros prisioneros de guerra ha empeorado", dijo Belousov.

22:14 Ucrania Considera Concesiones en la Cuestión de la Miembresía de NATOUcrania sigue comprometida con la liberación de los territorios que Rusia ha ocupado en la última década. Sin embargo, enfrenta escasez de personal y equipo, así como apoyo insuficiente de la alianza occidental. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, ahora dice que Kyiv está preparando "decisiones significativas" para la reunión del Grupo de Contacto en Ramstein el 12 de octubre. Según el "Financial Times", la nueva estrategia de Ucrania es buscar asistencia militar y diplomática de sus aliados para llevar a Rusia a la mesa de negociaciones. Los diplomáticos occidentales y un número cada vez mayor de oficiales ucranianos creen que las garantías de seguridad significativas podrían servir como base para una resolución negociada, con Rusia manteniendo el control efectivo, aunque no formal, sobre los territorios ucranianos que ocupa actualmente. También se están llevando a cabo discusiones sobre si Ucrania podría obtener la membresía de NATO como parte de esto.

21:23 Estimadas Pérdidas de Equipo y Desafíos Enfrentados por Rusia y UcraniaRusia estaría perdiendo tres veces más equipo que Ucrania y está agotando sus existencias de equipo vintage de la era soviética a un ritmo acelerado, mientras que su producción solo puede compensar una pequeña parte de sus pérdidas, dice Jakub Janowski, un analista con sede en Praga que trabaja para la unidad de inteligencia abierta Oryx de los Países Bajos. En comparación, Rusia tiene más soldados y mayor potencia de fuego, pero aún podría encontrar problemas si el Occidente aumenta su apoyo. Algunos equipos militares prometidos a Ucrania aún no se han entregado, según Oryx. Kyiv espera entregas garantizadas de al menos 280 tanques, 480 vehículos de combate blindados, 1200 transportes de tropas y 180 vehículos de artillería móvil.

20:34 Fuerzas Ucranianas Afirman haber Derribado un Avión de Combate Ruso, Comparten Imágenes de los RestosLas fuerzas ucranianas afirman haber derribado un avión de combate ruso. El bombardero habría sido alcanzado cerca de la ciudad de Kostiantyniwka en la provincia de Donetsk el sábado, según el jefe de la administración militar local. Las fotos muestran restos carbonizados de un avión que se estrelló contra un edificio, lo que provocó un incendio.

