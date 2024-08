A las 11:08, una instalación industrial en Ternopil, Ucrania, experimentó un incidente de explosión.

Recientes Explosiones en Rusia Afectan la Fuente de Energía de Ucrania

En los recientes ataques de Rusia a los recursos energéticos de Ucrania, una instalación industrial en la región de Ternopil fue atacada, con un tanque de combustible alcanzado, según las declaraciones de las autoridades. La televisión ucraniana mostró columnas considerables de humo negro elevándose sobre Ternopil, mientras que las autoridades locales instaban a los habitantes a quedarse adentro. Más de 90 bomberos participaron en los esfuerzos de lucha contra incendios, con la administración regional de Ternopil informando que la situación estaba bajo control.

10:41 Ex-Diplomático Ruso Bondarev: Putin Actúa como un Fraude Cobarde

El presidente ruso Vladimir Putin está actuando como un "fraude cobarde", afirmó Boris Bondarev, un ex diplomático ruso, en un comentario invitado para ntv.de. La reputación de Putin de derrotar a cualquier rival ha sido empañada desde el inicio de la invasión de Ucrania. En lugar de una toma rápida en unos pocos días, no ha pasado nada. Recientemente, Moscú pareció sorprendido y superado por el ataque ucraniano en la región rusa de Kursk. "Putin está perdido cuando se enfrenta a una amenaza real y no sabe cómo responder. No está actuando como una rata acorralada dispuesta a luchar con todas sus fuerzas, sino como un fraude cobarde", dijo Bondarev. El ex diplomático, que se distanció del régimen de Putin en protesta por la guerra, también criticó severamente a los políticos occidentales por su postura de no permitir que Ucrania utilice armas entregadas en suelo ruso. "Hay que enfrentar a Putin con lenguaje contundente". Desestimó el miedo occidental a la "escalada" como infundado. "La 'escalada' ya está sucediendo - ¡la oposición de Putin ha invadido el suelo ruso! ¡Pero no está reaccionando en absoluto!", escribió Bondarev. Próximamente más sobre esto.

10:13 Ucrania: Cinco Civiles Muertos y Más de 20 Injurados en Ataques Rusos

En las últimas 24 horas, cinco civiles murieron y al menos 22 resultaron heridos, incluyendo a un niño, en ataques rusos en Ucrania, según informó "Kyiv Independent".

09:37 Depósito de Combustible Ruso Está en Llamas: Imágenes de Satélite Muestran la Magnitud del Incendio

Ucrania atacó un gran depósito de combustible en Proletarsk en el sur de Rusia con drones el domingo por la mañana. El fuego aún no estaba bajo control un día después, con más de 40 bomberos heridos, según las autoridades regionales. Las imágenes de satélite también mostraron la magnitud del incendio:

Ucrania ha atacado varias refinerías y instalaciones de petróleo rusas con drones en los últimos meses. Esto se intended para obstaculizar el suministro de combustible a las tropas enemigas y reducir los ingresos de la industria del petróleo de Rusia.

09:16 Kyiv: Más de 1300 Soldados Rusos "Eliminados" en un Día

Las figuras oficiales de Kyiv informan sobre pérdidas significativas en el lado ruso: en un día, 1330 soldados rusos han muerto o ya no están en condiciones de combatir. Según el Ministerio de Defensa de Ucrania, un total de 601.800 soldados rusos han sido "eliminados" desde el inicio de la guerra en febrero de 2022. El informe diario del Ministerio de Defensa sobre las pérdidas rusas reporta que el enemigo ha perdido 5 tanques más (8.518 en total). Desde el inicio de la invasión rusa, Ucrania ha contabilizado más de 16.500 vehículos blindados y más de 13.800 drones, ya sea capturados o destruidos por el ejército ruso. Estas cifras no pueden ser verificadas de forma independiente. Moscú remains silent on its own losses in Ukraine.

08:47 Biden Defiende la Resistencia de Ucrania: Ningún Presidente Debe Inclinar la Cabeza Ante los Tiranos

"Ningún presidente debe inclinarse ante los tiranos", dice Joe Biden. Hablando en la primera noche de la Convención Nacional Demócrata, el presidente de EE. UU. dijo: "Putin pensó que tomaría Kyiv en tres días. Tres años después, Ucrania sigue siendo libre". El demócrata contrastó su historial como defensor de una NATO robusta y una Ucrania libre con el del ex presidente Donald Trump, quien había elogiado al presidente ruso Vladimir Putin. "Ningún comandante en jefe debería inclinarse nunca ante los tiranos", dijo Biden.

08:31 Rusia Lanza Ataques Nocturnos sobre Ucrania

Rusia ha vuelto a atacar Ucrania con ataques nocturnos, según los informes del ejército ucraniano. Nueve regiones en el centro, norte y sur del país fueron objetivo, con tres misiles y 25 drones derribados, informó la fuerza aérea ucraniana en Telegram. Este fue el quinto ataque con misiles sobre Kyiv este mes, dijo el ejército. Las alertas aéreas en la capital sonaron 41 veces en agosto. El ejército informó haber interceptado un ataque con drones sobre Kyiv justo ayer.

07:52 Administración Militar: Ataque con Misiles Rusos sobre Kyiv Repelido - Sin Daños Informados

Esta mañana, las fuerzas rusas atacaron Kyiv desde el norte otra vez, según la administración militar de la ciudad en Telegram. "La información preliminar sugiere que el enemigo atacó la capital de Ucrania desde el norte, probablemente utilizando misiles balísticos como el Iskander. ¡Este fue el quinto ataque con misiles sobre Kyiv este mes!", dice el mensaje. Los misiles fueron destruidos por las fuerzas de defensa aérea en los límites de la ciudad. No se han informado daños o pérdidas en Kyiv hasta ahora.

07:38 Belarus: Lukashenko Envía Más Tropas y Aviones a la Frontera con UcraniaBelarús ha reforzado sus tropas de defensa aérea y aviones en su frontera con Ucrania, según el mayor general Andrei Lukyanovich, jefe de las fuerzas de defensa aérea belarúsas, según informó "Kyiv Independent". Esta noticia llega poco después de que el presidente de Belarús, Alexander Lukashenko, anunciara que una tercera parte del ejército del país había sido enviada a la frontera durante el verano. Lukashenko justificó el aumento de tropas en la frontera debido a malentendidos entre Belarús y Ucrania. En una aparición en televisión nacional, Lukyanovich reveló que la milicia belarusa había desplegado aviones, misiles antiaéreos y unidades de ingeniería de radio en la frontera. Ucrania aún no ha confirmado las afirmaciones de Lukyanovich sobre la presencia de más tropas y armas belarusas cerca de la frontera. El servicio de frontera ucraniano informó hace una semana que no había señales de aumento de tropas en la frontera belarusa a pesar de las órdenes de Lukashenko.

07:24 ISW: Rusia Reubica 5,000 Tropas a la Oblast de KurskDebido a las operaciones de las tropas ucranianas en la región de Kursk, Rusia estaría moviendo tropas de otros sectores del frente a esta región, según el Instituto de Estudios de la Guerra (ISW) de EE. UU. "Las tropas rusas han enviado tropas adicionales a la Oblast de Kursk desde la primera semana del avance ucraniano y probablemente han reubicado a más de 5,000 soldados en la región", señalan los analistas.

06:54 Zelensky: Ucrania Necesita una Segunda Cumbre de Paz Este AñoEl presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha instado a los diplomáticos de su país a asegurar que la segunda cumbre de paz en Ucrania tenga lugar este año. En su intervención ante los chiefs of foreign diplomatic missions en Ucrania sobre el tema "Diplomacia de Guerra: Resiliencia, Armas, Victoria", Zelensky dijo: "La primera cumbre fue, en mi opinión, un logro notable para Ucrania. Estoy agradecido con todos los que ayudaron a hacer posible nuestra cumbre. Ahora estamos planeando la segunda cumbre de paz y debemos asegurarnos de que tenga lugar este año. Debemos hacer todo lo posible para ampliar el círculo de apoyo al comunicado de la primera cumbre".

06:22 Ucrania: Otro Ataque Aéreo Ruso Impacta KyivRusia ha continuado sus ataques aéreos nocturnos sobre Kyiv, según informan fuentes ucranianas. Las unidades de defensa aérea estuvieron comprometidas durante las primeras horas de la mañana para repeler otro ataque aéreo ruso sobre Kyiv, según la administración militar de la capital ucraniana en Telegram. Los testigos informaron haber oído explosiones que parecían ser el uso de sistemas de defensa aérea.

05:11 Kyiv Informa de Varios Ataques con Drones Lejos del FrenteSe han informado ataques con drones en varias regiones ucranianas lejos del frente durante la noche, según la defensa aérea. Las áreas objetivo incluyeron Sumy, Poltava, Jersón, Mikolaiv y los alrededores de Kyiv. La administración local aconsejó a los residentes que busquen refugio. Todavía no se han informado daños.

02:23 EE. UU. Se Mantiene Firme en el Apoyo a Kyiv - Discusión sobre la Ofensiva de KurskA pesar de la ofensiva ucraniana en la región rusa de Kursk, EE. UU. se mantiene firme en su apoyo a Kyiv, según confirmó un portavoz del Departamento de Defensa de EE. UU. El portavoz declaró: "El presidente de EE. UU., Joe Biden, ha reiterado en numerosas ocasiones que continuaremos apoyando a Ucrania y estar a su lado durante el tiempo que sea necesario". EE. UU. sigue priorizando la ayuda militar a Kyiv, y el secretario de Defensa de EE. UU., Lloyd Austin, aseguró a su homólogo ucraniano, Rustem Umerow, del apoyo continuo de EE. UU. durante una conversación. Durante el intercambio, Austin obtuvo información sobre los objetivos de Ucrania con la ofensiva.

01:07 Alemania Entrega otro Sistema Iris-TAlemania ha preparado otro paquete de armas para Ucrania, según la página de resumen del Ministerio de Defensa alemán. Las entregas incluyen un tercer sistema de defensa aérea Iris-T SLS, miles de proyectiles de artillería, drones, un Bergepanzer 2 y cientos de rifles con la correspondiente munición.

00:20 Zelensky: Ofensiva de Kursk es el Mayor Éxito en la Captura de Soldados RusosLa ofensiva ucraniana en la región rusa de Kursk es, según el presidente Volodymyr Zelensky, el mayor éxito en la captura de soldados rusos desde el inicio del conflicto. Al hablar con los diplomáticos ucranianos, dijo que estos soldados serían intercambiados más tarde por prisioneros de guerra ucranianos. Los observadores estiman que Rusia ha capturado más soldados ucranianos que al revés hasta ahora.

22:21 Comandante Checheno: 'Los Combatientes de Kursk Van al Cielo'Apti Alaudinov, comandante del regimiento checheno Achmat que lucha contra Rusia, habría instado a los conscriptos rusos a unirse al frente en Kursk, diciendo que aquellos que caigan en batalla "irán al cielo".

21:58 Zelensky: Incursión de Kursk Ha Derribado el Concepto de 'Línea Roja' de RusiaDado que la incursión ucraniana en Kursk se consideraba poco realista, se mantuvo en secreto, según el presidente Volodymyr Zelensky. Hace solo unos meses, muchos estados advirtieron que la incursión cruzaría "la línea roja más crítica de Rusia". Ahora, Zelensky dijo que "el concepto de la línea roja de Rusia ha caído en algún lugar cerca de Sushcha".

21:38 Lituania Inicia la Construcción de una Instalación para el Ejército AlemánLituania actualmente está construyendo una instalación militar para soldados alemanes. Se espera que esté terminada a finales de 2027 y proporcionará alojamiento para hasta 4.000 soldados alemanes. Esto marcará la primera Deployment permanente en el extranjero del ejército alemán desde la Segunda Guerra Mundial. Alemania acordó estacionar tropas en el estado miembro de la OTAN y la UE que limita con Rusia el año pasado. Según las estimaciones del ministro de Defensa de Lituania, Raimundas Karoblis, los gastos de construcción se proyectan en más de un billón de euros.

21:15 Se Discute la Posible Ingreso de Ucrania a la OTAN Despite la Ocupación TerritorialEl presidente checo, Petr Pavel, ha expresado sus pensamientos sobre Ucrania ingresando a la OTAN a pesar de su ocupación territorial. En una entrevista con el sitio de noticias "Novinky", sugirió que Ucrania podría negociar la paz con Rusia en el futuro cercano. Si un acuerdo así se materializara, Rusia podría retener una parte del territorio ucraniano por un período prolongado, sin exigir reconocimiento de este cambio de frontera a los "estados democráticos". Entonces, ese límite temporal podría permitirnos "aceptar a Ucrania en la OTAN en el territorio que controla en ese momento", sugirió Pavel. Alemania también se convirtió en miembro de la OTAN en 1955 mientras estaba partly ocupada por la Unión Soviética.

20:57 Las Fuerzas Ucranianas Están Cerca del Puente de Suministro RusoSe informa que las fuerzas ucranianas han tomado el pueblo de Wyschnewka en la región rusa de Kursk, colocándolas a aproximadamente 12 kilómetros del puente flotante sobre el río Seym, que sirve como la única ruta de suministro para que el ejército ruso maneje la logística o se retire.

20:36 El Futuro Incierto de PokrovskLa administración militar de la ciudad oriental ucraniana de Pokrovsk lucha con una situación incierta a medida que se acercan las tropas rusas: "Están moviéndose hacia los límites de Pokrovsk. No es ningún secreto", dijo el jefe del departamento de información a "The Washington Post". "Quizás la situación allí cambie de alguna manera - esperamos que el enemigo se detenga en algunos de los puntos de acceso de Pokrovsk y nuestras tropas los repelan", agregó. Si Pokrovsk cayera, sería el centro de población más grande capturado por los rusos desde Bachmut en mayo de 2023.

Revisa los desarrollos anteriores aquí.)

En las tensiones geopolíticas en curso, se han hecho alegaciones de ciberataques como parte del conflicto más amplio entre Rusia y Ucrania. Por ejemplo, un informe del Washington Post afirmó que Ucrania lanzó ciberataques contra las redes militares rusas, causando interrupciones en sus sistemas de comunicación y mando. Si bien los oficiales ucranianos no han confirmado oficialmente estos ciberataques, la posibilidad de ciberguerra en el contexto de este conflicto más amplio sigue siendo una preocupación.

Además, la confusión y la interrupción causadas por estos ciberataques podrían escalar la tensión entre las dos naciones, potencialmente llevando a una guerra convencional si los incidentes cibernéticos se malinterpretan o se manej

Lea también: