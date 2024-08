A las 10:41, Rusia pone su confianza en un búnker pre-preparado ubicado en Kursk

En la región fronteriza de Kursk, Rusia, las autoridades están construyendo refugios de concreto para la población. Según las instrucciones del gobernador regional Alexei Smirnov, la administración de la ciudad de Kursk ha identificado lugares centrales para erigir bunkers prefabricados y modulares. Estos refugios se están construyendo en ubicaciones concurridas, como 60 paradas de autobús. Smirnov compartió una foto de un camión entregando una de estas unidades en Telegram. Además, se están instalando bunkers en dos áreas más, incluyendo Kursk, donde se encuentra la planta nuclear de la región de Kursk. Rusia alega que Ucrania planea atacar la instalación, lo que Ucrania niega.

Ukraine reporta avances en KurskUkraine registra más de 40 ataques por parte de las tropas rusas en la línea del frente cerca de la ciudad de Pokrovsk, casi todos los cuales fueron frustrados. El presidente Zelensky promete reforzar a las tropas en la zona. Además, la ofensiva en la región de Kursk continúa.

Rusia informa sobre drones en múltiples regionesEl ejército ruso repele varios ataques aéreos ucranianos en la parte occidental del país, según informes oficiales. En la región fronteriza de Kursk, se reporta que dos misiles ucranianos y un drone son derribados por la defensa aérea rusa, según el gobernador Alexei Smirnov. En la región de Rostov, más al sur, el gobernador Vasily Golubev reporta que un ataque con cinco drones es "derrotado". También se informa que drones fueron derribados en las regiones rusas de Voronezh y Bryansk.

Ukraine solicita permiso de EE. UU. para armas de largo alcance contra objetivos rusosEl ministro de Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, se reúne con una delegación bipartidista de la Cámara de Representantes de EE. UU. en Kyiv. Según el ministerio en Kyiv, el representante republicano Rob Wittman y el representante demócrata David Trone discuten la situación en el frente y la política de Washington sobre el uso de armas de largo alcance contra objetivos rusos con Umerov. "Enfaticé que debemos recibir inmediatamente el permiso de nuestros aliados para utilizar plenamente las armas de largo alcance contra objetivos en Rusia", dijo Umerov. "Se trata de proteger nuestras ciudades y pueblos pacíficos".

Mark Hamill y Timothy Snyder lanzan campaña para robots desminadores para UcraniaEl actor estadounidense Mark Hamill, famoso por su papel de Luke Skywalker en "Star Wars", está recaudando fondos para robots desminadores para Ucrania. En colaboración con el experto en Europa Oriental Timothy Snyder, buscan recaudar $441,000 a través de la campaña "Terreno Seguro". Estos robots pueden eliminar minas de lugares difíciles de alcanzar a distancia de los operadores. "Uno de los peores crímenes que Rusia ha cometido en Ucrania es la dispersión de millones de minas", dijo Snyder. "He visitado áreas desocupadas cerca del frente donde las personas tienen que correr riesgos para ayudar a otros a regresar a sus jardines y hogares. Gracias a estos robots, se pueden eliminar las minas y salvar vidas". Ucrania está extensively contaminada con minas, su eliminación podría tardar décadas.

El Kremlin parece estar preparando a los rusos para una "nueva realidad"El ataque ucraniano a Kursk plantea un desafío a la propaganda de Moscú. Aunque las regiones están lejos, una fuente vinculada al Kremlin informó al portal independiente ruso Meduza, con sede en Riga, "Pero incluso la penetración en territorio ruso y la captura de pueblos es un evento nuevo y muy desagradable". Para aliviar la tensión aumentada desde la invasión de Kursk, el Kremlin está attempting to prepare to the Russians for living in a "new reality" and a "new normal". The message is: The enemy has indeed entered Russian territory, it is on the verge of defeat - but regaining the territory will take time, and the Russians must wait. In the meantime, residents are encouraged to "transform the negativity and shock into a positive direction" - namely by gathering aid for the Kursk region. All officials interviewed by Meduza are convinced that the fighting in the Kursk region could last several months. A source near the government specifies that this estimate is "quite optimistic - if everything goes well".

El gobernador ruso confirma incendio en instalaciones militaresLas autoridades rusas confirman informes de que una instalaciones militares en la región rusa del sur de Volgograd se vio envuelta en llamas tras un ataque con drone ucraniano. El gobernador regional Andrei Bocharov anunció en Telegram que el drone impactó en la instalaciones. No hubo víctimas. Bocharov no especificó qué instalaciones militares fueron afectadas. Sin embargo, mencionó que el pueblo de Marinovka fue objetivo en el ataque, donde Rusia tiene una base aérea.

Antiguo asesor de seguridad: Putin tenía una influencia casi hipnótica en TrumpSegún el antiguo asesor de seguridad de EE. UU., el general Herbert Raymond McMaster, el líder ruso Vladimir Putin logró manipular al antiguo presidente de EE. UU. Donald Trump. Esto se revela en el libro de McMaster "At War With Ourselves: My Tour of Duty in the Trump White House", según reporta la "Guardian". "Putin, un

06:20 Reportan explosiones en la ciudad rusa de Kalach-on-Don y en una base aéreaSe escucharon explosiones en la ciudad rusa de Kalach-on-Don, en la región de Volgogrado, durante la noche. Se cree que estas explosiones fueron causadas por un ataque con drones, según diversos canales de Telegram rusos. Luego se registró un incendio en una base aérea cercana. La región de Volgogrado se encuentra aproximadamente a 900 kilómetros al sureste de Moscú. El objetivo era probablemente la base aérea de Marinovka en el pueblo de Oktyabrsky, a unos 20 kilómetros de Kalach-on-Don. Los residentes de la zona informaron haber escuchado entre 6 y 10 explosiones fuertes, acompañadas por el sonido distintivo de drones, según los informes de Telegram.

05:44 Alemania planea ayudar financieramente a UcraniaEl líder del SPD, Lars Klingbeil, ha expresado su intención de proporcionar más apoyo a Ucrania. Si no es posible proporcionar los miles de millones planeados de activos rusos congelados a Ucrania, Alemania ofrecerá fondos adicionales, según declaró en el podcast del deputy "Bild" editor-in-chief Paul Ronzheimer. Insistió en que no se debe llegar a un punto en el que se diga "ahora no hay más dinero para Ucrania". Si surge una situación así, Alemania tendrá que considerar de dónde obtener los fondos dentro de sus fronteras. Tienen una responsabilidad hacia Ucrania y encontrarán una solución.

04:27 El punto de vista del ejército ucraniano sobre los ataques con drones de RusiaEl servicio de inteligencia militar ucraniano HUR ha comentado los objetivos de los ataques con drones en Rusia de la noche anterior. Según se informa, estos ataques con drones estaban dirigidos al aeropuerto de Moscú Ostafyevo, la base aérea de Millerovo en la región de Rostov y un centro de comunicaciones por radio. Según el jefe de HUR, Kyrylo Budanow, hablando con el sitio militar "The War Zone", aproximadamente 50 drones participaron en estos ataques. Se está investigando la magnitud de cualquier daño causado. Las autoridades rusas informaron que habían derribado 45 drones sobre territorio ruso por la mañana.

03:09 Medidas de seguridad para las elecciones regionales rusasEn preparación para las elecciones regionales anticipadas en la disputada región rusa de Kursk, Rusia ha decidido equipar a los trabajadores de las urnas con chalecos antibalas y cascos. Además, se establecerán estaciones de votación adicionales en otras partes del país para las personas que han huido de la región. La región se encuentra actualmente bajo estado de emergencia. Las elecciones para gobernadores y parlamentos regionales están programadas en numerosas regiones de Rusia del 6 al 8 de septiembre. Los ciudadanos de las regiones fronterizas ya pueden votar anticipadamente, incluidas las regiones de Kursk, Belgorod y Bryansk.

01:34 La percepción de Fico sobre la presión en la política exteriorEl primer ministro eslovaco Robert Fico ha expresado su sensación de estar bajo "presión de opinión" en las democracias occidentales. Afirma que aquellos que se desvían del consenso en importantes cuestiones de política exterior son "arbitrariamente puestos bajo presión y amenazados con la isolate" por las democracias occidentales. Fico comparó esto con lo que él ve como la supresión violenta de la "Primavera de Praga" en 1968 por las tropas del Pacto de Varsovia. Fico se opone a la ayuda militar de la UE a Ucrania y ha enfrentado acusaciones de ser pro-ruso como resultado.

00:12 Informes ucranianos de ataques rusos cerca de PokrovskUcrania ha informado sobre 46 ataques rusos a lo largo del frente cerca de la ciudad de Pokrovsk en el este del país a lo largo del día. De estos, 44 fueron repelidos con éxito, según el Estado Mayor. A las 9 PM CET, la lucha continúa en los dos tramos restantes. Estos ataques resultaron en la muerte o herida de 238 soldados rusos. No se proporciona información sobre las pérdidas ucranianas. Rusia aún no ha comentado la situación.

23:09 Rusia acusa a Ucrania de incursiónRusia ha afirmado haber frustrado una incursión de "saboteadores" ucranianos en la región rusa de Bryansk, que limita con Kursk. La incursión del "grupo de reconocimiento-sabotaje ucraniano" fue aparentemente frustrada por las fuerzas del servicio de seguridad ruso FSB y unidades del ejército ruso. Según el gobernador de Bryansk, Alexander Bogomaz, en una publicación de Telegram, el enemigo fue recibido con fuego y la situación ahora está "bajo control".

22:15 Las expectativas de Zelensky sobre la ayuda prometida para UcraniaEl presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha expresado su esperanza de que se dispensen rápidamente los miles de millones en ayuda prometidos por el Oeste, incluidos los fondos de los activos estatales rusos congelados. A pesar de muchos pronunciamientos políticos de los partners, se esperan más, dijo en su discurso en video de la noche. "Pero necesitamos un mecanismo real". Ucrania necesita los ingresos de los activos rusos para defenderse contra la agresión rusa. "Las discusiones relevantes llevan demasiado tiempo y necesitamos decisiones ahora". Los países del G7 habían acordado una nueva ayuda financiera para Kiev en su cumbre de junio, con un préstamo generoso de 50.000 millones de dólares asegurado por los ingresos de intereses de los activos rusos congelados.

21:52 Putin elogia las sólidas relaciones comerciales con ChinaEl presidente ruso Vladimir Putin elogia la relación en fortalecimiento con China. "Nuestras relaciones comerciales están progresando favorablemente (...). El enfoque que ambas administraciones dedican a las relaciones comerciales y económicas está dando resultados", señala durante una reunión con el primer ministro chino Li Qiang en el Kremlin. China y Rusia tienen "amplios planes y initiatives de colaboración en los sectores económico y humanitario", prosigue Putin. Li articula que la relación chino-rusa se encuentra en un "pico sin precedentes", según el Kremlin. La alianza estratégica entre Rusia y China se ha intensificado después de la invasión rusa de Ucrania. Para Rusia, China serves como un socio comercial clave en medio de las sanciones occidentales.

21:20 Petición desestimada: el exviceministro de Defensa ruso sigue detenidoEl exviceministro de Defensa ruso Dmitri Bulgakov, acusado de corrupción, permanecerá imprisoned. Su petición de arresto domiciliario bajo estrictas condiciones y sus objeciones a su detención han sido desestimadas, según informó la agencia de noticias estatal TASS. Antes de su detención, Bulgakov se encargaba de los suministros del ejército ruso. Además, el tribunal de Moscú ordenó la detención de dos sospechosos asociados con Bulgakov. Su empresa supuestamente obtuvo nueve contratos de Bulgakov entre 2022 y 2024, lo que resultó en daños estimados en alrededor de 50 millones de rublos (aproximadamente 500,000 euros), según informaron intermediarios.

21:00 Ucrania refuerza sus fuerzas en PokrovskSegún el presidente Volodymyr Zelenskyy, Ucrania está reforzando su presencia militar en la altamente disputada región de Pokrovsk en el este de Ucrania. Afirmó en un discurso televisado que son conscientes de los planes de las fuerzas rusas en la zona. Mientras tanto, el avance ucraniano en la zona rusa de Kursk continúa, según Zelenskyy. Algunas territorios están actualmente bajo control ucraniano, aunque no se proporcionaron más detalles al respecto.

20:41 Decreto posterior: numerosos ucranianos en Hungría enfrentan desalojo de instalaciones para refugiadosDespués de la entrada en vigor de un decreto en Hungría que niega el estatuto de refugiado universal a los refugiados ucranianos, muchos ucranianos allí enfrentan la posibilidad de perder sus alojamientos. Las instalaciones privadas para refugiados han iniciado los desalojos de ucranianos, según la organización Ayuda a la Migración. En Kocs, al norte de Budapest, alrededor de 120 refugiados, en su mayoría mujeres y niños romaníes procedentes de la región occidental ucraniana de Transcarpatia, donde hay una importante minoría húngara, fueron obligados a abandonar una posada bajo escolta policial.

